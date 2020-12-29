Историк: Нострадамус появился, потому что Возрождению не хватало пророка

Зачем Нострадамус делал альманахи, что такое центурий и есть ли у французского поэта-предсказателя что-то общее с Вангой, рассказал ведущему "Правды.Ру” Игорю Буккеру специалист по творчеству Мишеля Нострадамуса Алексей Пензенский.

Центурий и альманахи

— Алексей, были ли предсказания у Мишеля де Нотрдама, который в XVI веке жил, на 2021 год?

— Ничего вам он не предсказал. Старая латинская фраза: "Человечество хочет быть обманутым, следовательно, будет обмануто". Нострадамус не составлял астрологический календарь в том смысле, в которым мы знаем этот жанр сейчас. Альманахи он писал, и там у него были подробные, насколько позволяла его хитрая наука астрология, по месяцам прогнозы, но это затрагивает период только с 1555 по 1567 год, и в России их никто, кроме меня, не читал. Я читал с разными целями, в том числе, чтобы определиться с его языком. Он делал альманахи:

для заработка,

создания себе реноме.

Насколько они были точными — это другой вопрос.

— А пророчества — этот тот самый центурий?

— Книга называется "Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса". Центурий — это просто редкая стихотворная форма, по сто четверостиший. Получилось, что из всех стокатранников мы знакомы с этой формой по Нострадамусу. Эту книгу он писал для души, при жизни она не была особенно популярна.

Тиражам альманаха позавидовал бы любой современный автор. В XVI веке тираж 50 000 экземпляров, можно понять, почему Нострадамус был так обеспокоен проблемой литературного пиратства. Его альманахи подделывали, ставили левые подписи, "Нострадамус-младший". Восемь или девять денье стоили эти книжечки, столько, сколько стоил десяток яиц, это как сейчас, наверное, рублей 70-120. Цена небольшая, но зато огромный тираж. А у центурия было одно издание 1557 года, тираж 3000 экземпляров.

— История про Генриха, когда ему пробило глаз на турнире, в центурии была?

— Вот этот катрен: Le lion jeune le vieux surmontera, En champ bellique par singulier duelle: Dans caige d'or lesyeux lui crevera. "Молодой лев одержит победу над старым на ратном поле, в поединке, в золотой клетке выколет ему глаза. Из двух флотов, очевидно, победит один, чтобы потом умереть жестокой смертью". В поздней легенде уже после смерти Нострадамуса заявляется, что здесь он предсказал гибель короля. Но документы говорят о том, что Нострадамус считал предсказанием гибели Генриха другой свой катрен, гораздо менее известный: "Великий из Блуа убьет своего товарища".

При этом Нострадамус слегка исказил текст, подогнав строку к реальности.

Не было никаких свидетельств о том, что при жизни этот катрен связывался с историей злополучного свадебного турнира.

Как говорил Лев Толстой: "Друзья мои, не живите так подробно". У Нострадамуса вот эта строка: Deux classes une, "Из двух флотов один".

Фантазеры, которых очень много, буквы переставляют, анаграммы выискивают — не надо искать черного кота в темной комнате, его там нет.

Там описывается поединок флотов, предзнаменованием которого служит небесный мираж, в ходе которого рыцари с гербами, на которых изображены львы, сражаются в небе. Сообщения о таких миражах регулярно фиксировались в XVI веке. Как эти оптические явления понимать — не совсем понятно. Научное объяснение есть, но почему-то сейчас их не бывает.

У Нострадамуса добрая треть катренов содержит описание предзнаменований. Это был очень популярный жанр. Считалось, что великие события отбрасывают тень назад, и Бог показывает людям грядущие события путем таких аномальных явлений.

Недостающее звено

— Нострадамус называл это предсказаниями, значит, был посыл?

— Да, он пытался восполнить недостающее звено. Потому что XVI век — это век Возрождения. Редкий случай, когда современники эпохи сами назвали эпоху. Возрождения чего? Возрождение античных традиций:

культуры,

нравов,

обычаев,

юридических законов,

драматургия,

поэзии.

Стихи Ронсара, Меллена де Сен-Желе — без них не было бы современной литературы. Художественная литература, Франсуа Рабле, его книга "Гаргантюа и Пантагрюэль" — это краеугольный камень Возрождения. Но не хватало пророка, потому что оракулов, которыми был славен античный мир, в Возрождении не было видно. Когда появился Нострадамус со своей книжкой именно пророчеств, не с альманахами; когда появилось поэтическое, Богом вдохновленное пророчество, то, например, члены Плеяды, литературной группы, которую возглавлял Ронсар, Нострадамуса пламенно приветствовали. Ронсар посвятил Нострадамусу восторженную оду.

Нострадамус был гуманитарием в первую очередь. Во вторую очередь — поэтом. В третью — пророком.

Поэтический стиль для XVI века был слишком жесткий, грубый. В XVI веке поэзия воспевала женскую красоту, красоту природы и Бога. И тут пришел Нострадамус, с почти телеграфным стилем, где и предлоги часто отсутствуют. Современников это шокировало, но продвинутых современников, как Ронсар, привело в восторг. И уже в XX веке произошло триумфальное возвращение Нострадамуса в культуру. Неспроста Гийом Аполлинер, мой любимый французский поэт XX столетия, назвал Нострадамуса великим поэтом.

С другой стороны, под именем Нострадамуса часто пытаются протащить аферы и политическую пропаганду. Так было и в XVI веке. Первые вбросы фейковых пророчеств происходят в период религиозных войн, сразу после смерти Нострадамуса. Это обратная сторона славы.

— Сейчас он идет в тандеме со слепой Вангой, как инь и ян.

— Это ужасно — видеть в одном тандеме замечательного человека, эрудита, гуманиста, образованного, умного, с хорошим чувством юмора, в одном тандеме с проектом болгарской службы безопасности.

Я помню, как Ванга рассказывала с экранов совершенно зажигательные истории про то, что будет союзное государство со столицей в Москве, объединившиеся Россия, Сербия, Болгария.

Я говорю про конец 80-х, когда-то раньше болгары действительно просились к нам, и наши вынуждены были откупиться колоссальным кредитом.

Я помню, там много было "удивительных" предсказаний, они не сбылись. Зато потом, как только она умерла, такое ощущение, что она воскресла, потому что столько пророчеств от ее имени. Такое ощущение, что там целая индустрия работает. Наверное, так и есть, ребята, мы же живем при капитализме.