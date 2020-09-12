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Игорь Буккер

Почему Эраст Фандорин стал потомком крестоносца

Наследие » Россия

Когда беллетрист Борис Акунин вывел родословную своего персонажа Эраста Петровича Фандорина от крестоносца Тео фон Дорна, в этом не нужно находить некой вседозволенности писателя, или, как говорили древние, licentia poetica.

Почему Эраст Фандорин стал потомком крестоносца

Иноземцы появились на святой Руси задолго до "революционера на троне" Петра Алексеевича, возможно, даже ранее прихода варяжских дружин и засилья ордынцев. Правда, недавнее исследование генома жителей России не выявило у нас большого этнического вмешательства не только завоевателей татаро-монгольских кровей, но и более ранних степняков — скифов.

Чего не скажешь о русских фамилиях. Именно обладатели фамилий представляли собой политическую и экономическую элиту страны. Крестьян, составлявших большинство населения, а также смердов, выкликали по их особенностям, как эта традиция поныне продолжается в уголовной среде. Позднее к именам прибавляли имя отца, но без окончания "вич". Если мироед звался Иваном Ивановичем, то его крепостной — Иван Иванов. Отсюда впоследствии и "произросла" столь распространённая в наших краях фамилия. А вовсе не от одного предка.

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Безусловно, на любое правило приходится исключение. Так, согласно семейному преданию, фамилия известного советского маршала Василия Константиновича Блюхера появилась от прозвища, данного помещиком его прапрадеду. Когда крепостной крестьянин Феклист, после окончания Отечественной войны 1812 года вернулся в свою деревню, глядя на украшавшую его грудь награды, хозяин шутливо заметил: "Истинный фельдмаршал Блюхер!"

Как писал русский писатель и журналист 19-го века Евгений Петрович Карнович, за казалось бы русскими фамилиями, как Левшины (Левенштейн), Соковнины (Икскюли), Козодавлевы (Кос фон Дален), Яхонтовы (фон Долен), Левашевы, Мятлевы, Неплюевы, Протопоповы, Пупковы и прочие "кроются потомки" гастарбайтеров из Германии. Распространённая среди жителей Альбиона шотландская фамилия Гамильтон (Hamilton) после некой метаморфозы обернулась Хомутовым. Французы облагородили нас Грязновыми, поляки — Возницыными. Кто теперь разберёт, что Бестужевы — это англичанине, а Нащокины — итальянцы.

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Очередная незаконная супруга Ивана Грозного, мать святого царевича Дмитрия, Мария Фёдоровна Нагая происходила из рода понаехавших в Россию датчан. Однако не все знатнейшие и аристократы в России вели свою родословную от европейцев. Так, князья Черкасские — потомки египетского султана Инала, князья Урусовы обязаны своим появлением на свет татарскому военачальнику Эдигею, а вице-канцлер Петра Великого барон Шафиров вообще оказался внуком крещёного еврея Шапира.

В предках полководца Александра Суворова значатся шведы, Михаила Кутузова — немцы, а "покорителя Кавказа" Алексея Ермолова — татарский мурза Арслан-Ермол. "От татарского же мурзы происходил и известный наш партизан и стихотворец Денис Васильевич Давыдов", — пишет Карнович. По его свидетельству, "из 45 бывших у нас с 1700 года фельдмаршалов, исключая лиц из владетельных домов, высшее военное звание принадлежало" только не двум иноземцам по происхождению — братьям Шуваловым.

Замечательный факт, что во славу России бились и трудились люди самых разных национальностей. Почему же сейчас становится модным рвать своё нутро во имя мелкотравчатого пещерного национализма? Каким бы ни были Ленин и Троцкий, они по своей интернациональной идее все же выше узколобых сепаратистов и националистов, вроде тупого фанатика и фашистской подстилки Стёпки Бандеры и прочей гнили.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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