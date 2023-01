The Masked Marauders: пранкеры от музыки

Не в День Дураков, 1 апреля, а осенью 1969 года американская звукозаписывающая компания Warner Bros. выпустила альбом с характерным названием The Masked Marauders. Мистификация оказалась частью тщательно продуманной компании, подготовленной редакцией журнала Rolling Stone.

В журнальном выпуске от 18 октября 1969 года Rolling Stone опубликовал рецензию на несуществующий альбом, который якобы запечатлел "super session" ведущих рок-музыкантов той эпохи: Боба Дилана, Мика Джаггера, Джорджа Харрисона, Джона Леннона и Пола Маккартни. В обзоре говорилось, что ни один из артистов не может быть указан на обложке издания по причине их договорных соглашений со своими звукозаписывающими компаниями.

Шутка приобрела общенациональный интерес, когда редакторы журнала заключили контракт с относительно малоизвестной группой для записи настоящего альбома и The Masked Marauders занял 114 место в чарте Billboard.

Невероятно, но запросы относительно доступности альбома начали поступать в Rolling Stone не только от поклонников и розничных торговцев, но непосредственно от менеджеров музыкантов, в частности, от Аллена Кляйна ("Битлз" и "Роллинг Стоунз") и Альберта Гроссмана (Боб Дилан).

Читайте также: Мистификации прошлого столетия: Правда и вымысел о феноменах

Что уж и говорить о доверчивых читателях! Несмотря на очевидные "приколы", они восприняли публикацию всерьёз. Среди прочих редакционных шуточек были такие: "Продюсируемый Элом Купером (Al Kooper) альбом был записан с безупречной секретностью в маленьком городке недалеко от места расположения канадской колонии у Гудзонова залива". И вишенка на торте в виде слогана: "Можно действительно сказать, что этот альбом больше, чем образ жизни — это сама жизнь".

После того, как песни — с магнитофонных лент, любезно предоставленных редактором журнала "Rolling Stone" Грейлом Маркусом (Greil Marcus), — прозвучали в эфире на радиостанциях Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, пранкеры начали искать крупную звукозаписывающую фирму для выпуска альбома. Тендер выиграла компания Warner Bros. Она не только предложила аванс в размере 15 тысяч долларов, но и пообещала солидную рекламную кампанию. Долгоиграющая пластинка под названием The Masked Marauders ("Налётчики в масках") была выпущена звукозаписывающей компанией Deity Records в ноябре 1969 года. Альбом разошелся тиражом более 100 тысяч экземпляров и 12 недель пробыл в чарте Billboard. Наивысшим достижением стало 114-е место. Сингл Cow Pie появился в американском чарте Bubbling Under the Hot 100 под номером 123. Он пробыл там на протяжении одной недели, начиная с 29 ноября 1969 года.

Читайте также: Знаменитые "библейские" мистификации

Дабы подсказать уже приобретшим альбом покупателям, что речь шла всего лишь о розыгрыше, в обзоре "Rolling Stone" завели колонку соучредителя журнала "Роллинг Стоун" критика Ральфа Дж. Глисона (Ralph J. Gleason) из San Francisco Chronicle. Глисон посчитал невероятным, что кто-то поверил рецензии и объявил эту хохму "восхитительным моментом в мифологии". Заключительный трек "Субботний вечер в Коровьем дворце" (Saturday Night at the Cow Palace), содержащий бурный монолог обманутого покупателя, также ясно давал понять, что альбом был комическим трюком. У многих этот альбом вызвал прилив восторга: "В мире притворства "The Masked Marauders", пусть благословенны будут их сердца, являются подлинной вещью".