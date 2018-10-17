Почему исчезли документы о Мюнхенском сговоре

Враги нашей Родины вопят о пакте Молотова-Риббентропа, делая вид, что не существовало сговора Великобритании и Третьего рейха в Мюнхене. На Западе идет журналистское расследование на тему, куда бесследно исчезли примерно 1750 документов британской разведки, связанных с этим договором, который власти Альбиона заключили с Гитлером.

30 сентября 1938 года в столице Баварии — Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер — подписали документ, который в советской историографии называли не иначе как сговором. Это вполне справедливо и вовсе не пропагандистский трюк.

Лидеры двух "просвещенных" стран Европы пошли на сделку с фюрером и дуче. Лютая ненависть к большевизму не позволила премьер-министру Невиллу Чемберлену разглядеть дьявола в Гитлере и подтолкнула рейхсканцлера в объятия Сталина. Об этом нельзя забывать, чтобы лучше понимать последующие события.

Восемьдесят лет спустя в британском интернет-издании Independent появилась заметка об исчезновении порядка 1750 разведывательных донесений, начиная с четырехмесячного периода, непосредственно предшествующего Мюнхенскому соглашению, и трех месяцев сразу после его заключения.

"Примечательно, — пишут наши британские коллеги, — что они являются единственными пропавшими разведывательными документами такого рода, как за весь довоенный период (1919-1939), так и в военное время (1939-1945)".

Флегматичных англичан удивляет тот факт, что до сих пор историки, специализирующиеся на истории развязывания Второй мировой войны, не знали, почему или когда эти документы пропали без вести.

По сведениям Independent, до 1968 года эта документация определенно хранилась в одной из ключевых разведслужб Великобритании — в Центре правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), а затем, по неизвестным причинам, была передана в другое государственное ведомство и более никогда не была возвращена на прежнее место.

Какие документы исчезли

Исчезнувшие документы состояли из расшифровки перехваченных дипломатических сообщений, сделанной в Центре правительственной связи, известной в довоенный период и во время Второй мировой войны как "Правительственная школа кодирования и шифрования" (Government Code and Cypher School, GC&CS).

Помимо 1750 отсутствующих документов, все перехваченные GC&CS материалы хранились в Центре правительственной связи до тех пор, пока в 1999 году они не были переданы в Public Record Office (один из предшественников нынешнего Национального архива, National Archives).

Британский историк спецслужб Тони Комер (Tony Comer) полагает, что в случае обнаружения исчезнувших документов, они могли бы пролить свет на то, что Чемберлен знал о намерениях правительств Франции, Германии и Италии накануне заключения Мюнхенского соглашения.

Потерянная за эти семь месяцев информация поистине бесценна, поскольку перехваченные дипломатические переговоры вполне могли бы пролить свет на многие основные исторические события, приведшие к Мюнхенскому сговору и к развязыванию Второй мировой войны.

Гипотеза об исчезновении

Британские журналисты набросали следующую схему "увода" материалов, касающихся одной из позорнейших страниц в истории Великобритании, когда — в том числе и их тогдашнее правительство — отдало Судетскую область Чехословакии нацистам.

По версии веб-ресурса Independent, документация от спецслужбы GCHQ в 1968 году была передана "правительственным историкам для помощи в каком-то исследовательском проекте, в ознаменование 30-й годовщины Мюнхенского соглашения".

В 1968 году британцы были недовольны тогдашним лейбористским правительством Гарольда Уилсона (Harold Wilson) и, дабы унизить консерваторов, на свет извлекли негатив на предвоенные действия возглавляемого Тори правительства.

Куда могли пропасть документы

Поскольку Центр правительственной связи передал документацию другому государственному департаменту, существует реальная вероятность того, что она все еще в целости и сохранности похоронена где-то в недрах правительственного архива.

Дескать, сам акт передачи материалов из одного госведомства в другое "существенно снижает вероятность того, что документы были удалены по политическим причинам".

"Наиболее вероятными потенциальными местами для ее хранения являются, вероятно, министерство иностранных дел или министерство обороны".

В Центре правительственной связи подобные спекуляции назвали безосновательными, если мы только правильно истолковали английское прилагательное outlandish. Всем желающим предлагаем самим выбрать перевод этого слова по вкусу: странный, нелепый, бредовый, несуразный, идиотский.

Историк спецслужб Тони Комер в интервью Independent сказал, что "вероятно, 1750 бесследно исчезнувших сообщений дипломатов все еще где-то хранятся в одном из государственных ведомств".

Предположительно, эти толстенные тома вполне могли бы временно использоваться в качестве подставок для устаревших военно-морских карт.

Последствия предательства ведущих западных стран Чехословакии хорошо известны, и нет нужды повторяться.

Главное, в политике нет вечных друзей, но есть вечные интересы. Предадут, сожрут и не поперхнутся.

Тем, кто рассчитывает на помощь Запада, — это отменный урок. За незнание своих уроков — история наказывает.

Источник фото: "Википедия"

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