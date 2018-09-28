Не сносить вам... бороды: Как Пётр I европейские порядки вводил

"Всем носить немецкое платье и шпаги, и бороды брить"… Такое требование предъявляла российская императрица Екатерина I даже к военным в отставке.

Традиции Руси

Между тем, известно, что до Петровских реформ на Руси бороды не брили. По крайней мере, практически все древние иконы показывают наших предков с бородами. Это было по-христиански.

Бородой гордились, лишиться бороды было делом стыдным. Неважно, был ли ты хлебопашец, купец или военный. Первыми профессионалами ратного дела стали стрельцы, полки которых появились с воцарением на московском троне Ивана IV. У них тоже были бороды.

Но через полтора века трон занимает Пётр I, который под влиянием идей "кукуйской слободы" перенимает культуру и идеи Запада. Пётр решил обустроить Россию "по-европейски". Неслучайно, сразу же по приезде из своего большого заграничного путешествия, он собственноручно режет бороды и полы длинной одежды нескольким своим приближенных.

Царь Пётр и его представления о правильном

Под горячую руку царю попался и первый русский генералиссимус Шеин. А сам знаменитый указ от 29 августа (19 августа по старому стилю) 1698 года "О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии" запрещал с нового года — с 1 сентября (11 сентября по новому стилю) ношение бород.

Вероятно, первыми в России стали брить бороды солдаты "Потешных" полков, и только потом уже - офицерское окружение Петра из русских. Традиция всегда ломается с трудом.

Жена Петра — императрица Екатерина I, унаследовавшая мужнин престол, — внимательно претворяла в жизнь заветы первого российского императора. Причем покоя отставным военным не было и на "дембеле", что подтверждал новый Указ императрицы от 5 июля 1726 года — "о содержании себя в чистоте и о бритии бород отставным военным чинам".

Указ требовал: "Штаб- и обер- и унтер-офицерам, капралам и рядовым, которые от полковой службы отставлены и отпущены в домы, вовсе и на время, и кои определены к делам, всем носить немецкое платье и шпаги, и бороды брить. А ежели где в деревнях таких людей, кто брить умеет, при них не случится, то подстригать ножницами до плоти в каждую неделю по дважды, и каждому содержать себя в чистоте так, как в полках служили".

Кто же нарушал царский указ, того ждали большие неприятности. Кто "за ослушание обретающаяся на вечных квартирах генералитету, и от полков штаб- и обер-офицерам, а в городах губернаторам, вице-губернаторам, обер-комендантам и комендантам, воеводам, и воинским и земским комисарам и камерирам, и прочим командующим, (буде кто законной причины не объявит) наказывать урядников и рядовых батогами, а с офицеров править штраф на госпиталь: за первый раз — месяц жалованья против его рангу, за другой — вдвое, за третий — втрое, и те деньги присылать в военную коллегию. А кто в таком преступлении явится в четвертые, то, отняв у такого патент, поступать с ним как с раскольником".

Впрочем, указ разрешал при рассмотрении дела о "бороде" выслушивать и противную сторону. Носить бороду разрешалось, "если кто, быв болен, в той болезни запустит бороду"; "если кто где арестован был, чтоб они вперед по сему указу исполняли, брать реверсы (расписку, объяснительную) под жестоким наказанием".

От себя же напомним, что и в послепетровскую эпоху ношение бороды разрешили не сразу. Дочь Петра Великого Елизавета подтвердила указы о брадобритии, что вызвало в обществе неоднозначную оценку. Тот же Михайло Ломоносов в 1757 году пишет оду — "Гимн бороде".

Полный запрет на бороду стал исчезать только в конце XVIII века. 6 апреля 1772 года Екатерина II отменяет пошлину на ношение бороды, но с оговоркой: государственные чиновники, военные и придворные должны были оставлять лицо "босым".

Источник фото: Википедия

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