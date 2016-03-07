Женщины мира: за что боролись?

Накануне Международного женского дня не грех вспомнить, за что же в конечном итоге боролись представительницы прекрасного пола всех времен и народов. В России все знают, за что сказать "спасибо", например, Кларе Цеткин. Но началось-то все значительно раньше и (вы удивитесь) совсем не в Европе… Ну, а где закончилось — вы наверняка догадываетесь…

Фото: REX

"Я думаю так, Пеппи: если женщина что-то просит, то ей надо непременно это дать! Иначе она возьмёт сама!"

Аптекарь, "Человек с бульвара Капуцинов"

Дебют женского движения

Все знают, в любой шутке есть доля истины. Вот и известная фраза аптекаря из любимого всеми кинофильма уходит корнями в далекое прошлое. В Западной Европе движение за равенство женщин начинается в XIX веке. Именно тогда женщины уже имели возможность собираться в политические кружки. Тогда-то и состоялся "дебют" женского движения: независимого, хорошо организованного политического течения. Понятие "феминизм" появилось в старушке Европе в ХХ веке, там же оно получает широкое распространение.

Изначально вполне разумные просьбы об уравнивании в правах были изложены женщинами в годы Войны за независимость Северо-Американских Штатов против Англии (1775-1783). Абигейл Смит Адамс стала первой феминисткой Америки (1744-1818). Франция оказалась в числе первых среди стран, приступивших к выпуску журнала специально для женщин, для тех, кто в борьбе отстаивает свои права за независимость. Первый номер журнала вышел накануне Великой французской революции. Тогда же стали образовываться первые революционные клубы, участницы которых вели политическую борьбу.

Однако Конституция 1791 года запрещала женщинам участвовать в политической жизни страны. Примерно в ту же пору Национальному собранию Франции представили на рассмотрение Декларацию прав женщины и гражданки. Ее подготовила некая Олимпия де Гуж. За основу была взята Декларация прав человека и гражданина 1789 года. Основным требованием декларации было признание абсолютного равенства в правах женщин.

Примерно тогда же образуется "Общество женщин — революционных республиканок". Организация, действительно защищающая права женщин, просуществовала до 1793 года. Впоследствии деятельность общества запретил Конвент, а "смутьянку" Олимпию де Гуж постигла печальная участь — она была отправлена на эшафот. С 1795 года закон Франции запретил женщинам одним посещать общественные места. В 1804 году во Франции выходит указ, лишавший женщину всяческих гражданских прав и передававший ее под полную опеку мужчины.

Женщины в эпоху Просвещения

Эпоха Просвещения породила концепцию паритетности женщин и мужчин во всех областях общества: политической, социальной, культурной, духовной. Связано это было с принятием либеральной теории "естественных прав и свобод" гражданина. Данная теория впервые в Европе получила законную силу в основном документе Французской революции, именуемом "Декларацией прав человека и гражданина" (1789).

Начало было положено. Француженки, вдохновленные революционными призывами, открывали свои клубы, становились активными участницами всех общественных и политических событий. Радость "барышень" была кратковременной: после принятия декларации, а позже и конституции новой республики, выяснилось, что, оказывается, женщины не получили никаких прав и все осталось по-старому. Права на владение собственностью, избирательные права остались, как прежде, за мужчинами.

Олимпия де Гуж сделала попытку восстановить справедливость, предоставив на всеобщее обсуждение "Декларацию прав женщины и гражданки", вышедшую в свет в 1791 году. В историю эта декларация вошла как первое воззвание против дискриминации женщин Нового времени. К глубокому разочарованию прогрессивных француженок, их революционный манифест не нашел ни одобрения, ни понимания в обществе. Союзы независимых женщин попали под запрет, а впоследствии женщинам отказали в присутствии, а тем паче участии в публичных мероприятиях.

Женское движение в Великобритании

Годом позже британка Мэри Уоллстонкрафт опубликовала свою работу под названием "В защиту прав женщин". Мэри на самом деле пыталась отстоять равноправие женщин в обществе. В то время весомым доводом противников равноправия было утверждение, что женщины, по природной сути своей, не способны быть самостоятельными, не могут сами принимать решения, а потому им необходимо руководство. Из-за этого они лишаются права самостоятельно голосовать.

Дискутируя со своими собеседниками, госпожа Уоллстонкрафт размышляет о воспитании девочек XVIII века: "С младенчества женщины впитали, и матери им были в том примером: дабы снискать покровительство мужчин, достаточно лишь усвоить необходимость, играя на их слабостях, изобразить лукавство, покладистость и непременно казаться всегда и во всем легкомысленной". (Кстати, в сомнительных "житейских" советах нашего времени, обращенных к юным девушкам, можно увидеть нечто подобное, похожее на советы тех давних времен).

В XIX веке либералы, сторонники теории равноправия полов, говорили всего лишь о формальном равенстве, которое только на бумаге предоставляло шанс бороться за свои права. Гражданское право Великобритании и США трактовало это так: "Юридически женщина не существует отдельно от своего отца или мужа, которые и голосуют от ее имени и во имя интересов семьи. Женщины не могут заключать договоры, не должны владеть собственностью самостоятельно и выступать в суде".

Джон Стюарт Милль, британский философ и экономист, спустя 70 лет поддержал и продолжил идею Уоллстонкрафт своей работой "О подчинении женщины" (1861), в которой пытался разобраться, что же стало причиной политической инертности женщин, их пассивности, безразличия, немого согласия с бесправием в гражданском обществе. Джон Стюарт поддержал наиболее "продвинутых" англичанок, которые категорично настаивали на праве свободного волеизъявления, на том, что они желают самостоятельно принимать решения и участвовать во всех политических процессах государства. В 1867 году в парламент Великобритании была представлена петиция, защищающая права женщин. Это было великим достижением в движении защитниц женских прав того времени.

Борьба женщин за право голосовать

Главным политическим требованием женских организаций в XIX веке было предоставление женщинам права на голосование. Жительницы Великобритании и Америки были самыми прогрессивными и наиболее активными борцами за свои политические права.

С той поры начальный этап борьбы женщин за равноправие стал называться суфражизм (от suffrage — право голоса). Кроме возможности участвовать в выборах, суфражистки требовали равноправия в имущественных вопросах, в возможности получать высшее образование, получать профессию и работать вне дома.

Манифест сторонников женского движения был торжественно провозглашен активистами Северо-Американских Штатов на первой конференции по правам женщин.

В небольшом местечке Сенека Фолз штата Нью-Йорк собралось почти 250 сторонников женского равноправия. Заметим, что присутствовали на том мероприятии не только милые дамы; 40 мужчин приехали на это собрание, чтобы высказать свою поддержку женщинам. Произошло это знаковое событие в 1848 году. Плодом яростных дебатов участников собрания стала "Декларация чувств", в которой прописали ключевые позиции и принципы суфражизма. Автор манифеста, Элизабет Стэнтон, через название попыталась показать, что "Декларация чувств" неотделима от "Декларации независимости", основном законе Америки, который был принят во времена Американской революции. "Декларация независимости" провозглашала всех людей равными и наделенными их Творцом неотчуждаемыми правами.

На конференции утвердили лозунг движения суфражисток: "Все мужчины и женщины созданы равными", — и ключевые позиции требований: так как женщины являются полноправными гражданками Соединенных Штатов, следовательно, они имеют право участвовать в политической жизни страны.

Кроме того, огласили требование женщин разрешить развод, попечительство над детьми после расторжения брака, а еще узаконить права женщин в имущественных вопросах, праве наследования, возможности самим работать и зарабатывать, и возможность учиться в университетах. Сторонники суфражисток были уверены, что добиться своих прав можно исключительно борьбой.

Методы суфражисток

Малочисленные женские группы Америки и Европы в начале ХХ века становятся полноценными национальными объединениями, уже имеющими определенный вес в обществе и возможность влиять на некоторые политические процессы.

Суфражистки постоянно наращивали свою общественную активность, любыми путями пытались добиться внесения изменений в законы, дабы их требования были услышаны и рассмотрены. Формы привлечения внимания общественности были весьма разнообразны: это и массовые демонстрации, петиции, воззвания к партиям, партийным лидерам, митинги, демонстративные, порой провокационные акции протеста.

Цель этих действий была ясна: изменить внутреннюю политику страны в вопросах равноправия женщин и, соответственно, провести реформы. Активистками движений протеста выступали, как правило, женщины из среднего класса (фабричным работницам и работницам заводских цехов и так хватало забот помимо забастовок).

Социалисты за права женщин

К слову, женщины нашли защиту и в лице социалистов. Самой яркой активисткой, знаковой фигурой в "женском вопросе" стала Клара Цеткин.

В 1910 году в столице Дании Копенгагене был проведен VIII Международный конгресс Второго Интернационала. Участники вышли с предложением ежегодно отмечать Международный женский день как день борьбы за политическое и социальное равноправие женщин. С подачи идеи Кларой Цеткин, 8 марта и стало таким днем.

В каждой стране — свое время

Новая Зеландия оказалась в лидерах среди стран, где имущие женщины получили, наконец, права. 1893 год оказался решающим для женщин этой страны. В 1902 году Австралия стала последовательницей Новой Зеландии. В Северной Европе женщины получили равные с мужчинами права позже (с 1906-го по 1915 год). В России женщинам дала равноправие Октябрьская революция. А последней в списке стран, давших женщинам свободу, стала в 2011 году Саудовская Аравия.

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