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Игорь Буккер

Свою родословную может составить каждый

Наследие » Россия

Для чего нужно знать и гордиться своей родословной? Как восстановить свое генеалогическое древо? В чем главная особенность истории России? Какие существуют мифы в российской истории? В чем сакральность Крыма для России? На эти вопросы в эфире Pravda. Ru отвечает историк-архивист, специалист по генеалогии Александр Андреев.

Свою родословную может составить каждый
 

История Янтарной комнаты

- Вы занимаетесь историей генеалогии, недавно вдвоем с сыном написали книгу об этом. Среди множества книг, которые вы принесли сегодня, почти нет ни одной со словом "генеалогия": "История Крыма", "История Белоруссии", "История Янтарной комнаты" и т. д.

- Родословные бывают не только у людей. Родословные бывают у произведений искусства, у памятников, у земли и у моря. Мне кажется, если мы будем знать все эти родословные, не только людей, но и всего того, что нас окружает — это будет великолепная духовная скрепа для нашей страны.

Все знают о пропаже Янтарной комнаты, но никто не знает с чего она началась. Петра Великого обвиняют в том, что он 55 солдат подарил прусскому королю за Янтарную комнату. Король ему Янтарную комнату, а царь ему 55 гренадеров. На самом деле не подарил и не продал.

Пятьдесят наших двухметровых воинов, во главе с нашими поручиком и капитаном, служили там год и каждый год менялись. Так продолжалось где-то десять лет до смерти прусского короля. Это была почетная служба, как Группа cоветских войск в Германии.

— Какие родословные есть еще?

— Бывают родословные битв. Русского воина победить было нельзя совершенно. Один наш воин, еще со времен татаро-монгол, легко справлялся с двадцатью противниками. Но в армии Чингисхана был потрясающий лук из девяти полос — страшное оружие на сто метров пробивало доспехи вместе с конем, а на двести шагов — наносило ему страшные увечья.

Когда наши шли в атаку на татаро-монгол, боевых столкновений вообще не было. Нас били с расстояния, как американцы, например, Саддама Хусейна раздолбили с воздуха. Единственный раз, когда русское войско вступило в бой, был полк Евпатия Коловрата под Рязанью. Кстати, после этого Батый задумался и сказал — с русскими не будем связываться, потому что они нас сократят так, что дальше некуда, пойдем лучше венгров бить. Пошли и разбили венгров под Закарпатьем.

Неизвестное Бородино. Молодинская битва 1572 года

— Битва произошла между Подольском и Серпуховым. Наших было 15 тысяч, крымских татар 100 тысяч и 15 тысяч турок-янычар. Шли на Москву. За год перед этим Москву сожгли. Иван III восстановил, перед Кремлем сделал площадь, которая называется Красной. И через нее, когда загорался посад, огонь не доходил до Кремля, а вокруг Кремля образовалась вся Россия. Русские войска пропустили врагов на Москву у Подольска и у Серпухова, потом нагнали, ударили им в спину, развернули на себя.

Москве оставался гарнизон русских воинов — три тысячи стрельцов. Настоящих стрельцов, а не времен Петра Великого, когда они несколько деградировали. Героев, которые все как один знали, что они погибнут. Три тысячи стрельцов, оборонявшихся в Гуляй-городе, приняли на себя удар 100 тысяч Крымской орды, представляете? И вот они заманили все крымскотатарское войско, а в это время Воротынский вышел им в тыл и перебил всех.

Из 120 тысяч в Крым вернулось тыщ пятнадцать. Вот вам родословие битвы и страны. А родословие Михаила Воротынского из Рюриковичей — героя этой битвы — переплетается с родословной родины. В некоторых СМИ говорят, что "мы дети палачей". Я изучил больше трех тысяч различных родословных. Мы — дети героев. Может и были палачи — ноль одна десятая, или сотая, или тысячная процента. В моем роду, например, я его проследил до 1672 года, были все воины. И последние семь майоров верно отслужили Российской империи.

История Белоруссии

— Практически тысячу лет белорусский народ убивали, но они выдержали — это же великолепные герои. Во время презентации этой книги в Минске, лет десять назад, ко мне прицепилась белорусская оппозиция, похожая и на нашу, кстати. Говорят: "мол, ваша книга лживая". Я говорю: "аргументируйте!" "Нет, мы не будем рассказывать, пока вы не вернете нам Смоленск". Разговор на таком вот уровне.

Биография покорителей Сибири Строгановых

— Когда восстанавливали родословную Строгановых, ясно стало как вошла в наш состав Сибирь. У Строгановых было 800 воинов: 530 было у Ермака, еще 300 воинов они собрали. А у Кучума, хана Сибирского, это ответвление Золотой Орды, было 30 тысяч воинов, но мы их победили.

Меня всегда обижает, когда над Суворовым начинают смеяться, вспоминая его слова: "Пуля — дура, штык — молодец". Что означают эти слова? Во времена Суворова ружье или фузея могла выстрелить только один раз в две с половиной минуты. Суворов выжидает выстрел врага, после этого две с половиной минуты наши бегут в атаку со штыками, пока нету огневого удара.

Сакральная история Крыма

— Родословная Крыма тесно связана с родословными наших героев. Крым — это где-то одна сотая территории России — и вот на этой точке собрались в один момент все русские военные гении: Екатерина II, Потемкин, Суворов. У Долгорукова-Крымского командир полка Суворов, у Суворова командиры батальонов Кутузов, Синявин, Румянцев. Каждого десятого русского человека продавали в рабство, украинцев продали каждого пятого. И белорусам досталось, и полякам. За сто лет — 55 набегов.

Екатерина II разрабатывает 10-дневную операцию по освобождению Крыма. Потому что на десятый день турецкая армия вторжения успевала переплыть от Стамбула в Крым для поддержки. В последний день шел сумасшедший ночной бой у Феодосии и у Кафы. Жара, июль 1671 года, дышать нечем, воды нет, все колодцы засыпаны шерстью. Если засыпать шерстью — пить нельзя, сразу человек умирает.

Мы берем Кафу в шесть утра, а полседьмого турецкий флот и армия вторжения уже у берегов Крыма. Если мы уйдем из Крыма, турки вырежут половину жителей. Так Крым вошел в состав России. Екатерина сказала, пока Стамбул не уймется, мы ничего не сможем сделать, потому что они каждый раз нам будут пакостить. Вся европейская компания в 1771 году ввела против нас санкции.

Если пойдете на Стамбул, мы ударим по Москве и Питеру, а там их армия 250 тысяч воинов. А наши все герои в Крыму. Стамбул нам взять не давали четыре раза.

В середине XIX века Крымская война чуть ли не со всей Европой

— Шесть тысяч французов врываются на Малахов курган после артподготовки, там били 200 мортир и еще 200 пушек по всему периметру. С другой стороны 1,5 000 наших воинов. Вот что такое сакральность Крыма для России. Французы срывают русское знамя, с французской и английской стороны начинается рев, с нашей стороны — стон. Генерал Хрулев собирает 700 солдат Модлинского полка — рвет рубаху на груди. Если русские рвут рубаху на груди, значит, победа или смерть. И эти 700 солдат со штыками наперевес рвутся к знамени.

Хрулеву — 14 пуль — живой, унесли. Другой генерал вместо него — Богатырев. Французы окружают его, и говорят: "Русские, сдавайтесь!" Он плюнул в них, его на штыки подняли, а 700 модлинцев прорываются и восстанавливают знамя. К французам идет подкрепление, их отбрасывают. Наших остается 140, и эти 140 опять прорываются к знамени, и шесть человек, шесть героев восстанавливают знамя. Вот, что такое Крым, вот что такое родословная!

Когда английский командующий увидел поле перед четвертым редутом сплошь покрытое трупами англичан — они все ходили в красных мундирах — он сошел с ума и умер. Французы восхищаются, говоря о русских: "Боже, кто были эти герои!". А любимец французской армии генерал Пьер Боске (Pierre François Joseph Bosquet), который возглавлял атаку, потомок наполеоновских генералов, сказал, что победить русских нельзя и надо уходить.

Русские архивы

— Наша система архивов, считаю, лучшая в мире. Первое звено — муниципальные районные архивы, где хранятся документы за последние 50 лет, с 1950-го по наше время. Второе звено — очень важное — государственные архивы областей, краев, регионов, республик. Там хранятся документы за 150-200 лет. Третье звено — Московское и Петербургское.

Кроме Государственного архива Российской Федерации, есть еще великолепный Российский государственный архив древних актов, где хранятся переписи населения, например, 13-го века. Мы можем восстановить родословную любого человека. 150 миллионов граждан Российской Федерации могут восстановить, если захотят, свою родословную вплоть до времен Петра Великого, который создал эту великолепную систему.

В каких документах хранятся данные по каждому человеку? Прежде всего, это метрические книги. Это аналог ЗАГСА до 1917 года. Далее — исповедные росписи, исповедные ведомости. Каждый подданный России раз в год исповедовался для определения налогов. Там указывались члены его семьи, откуда приехал, все подробности, как по переписи. Ревизские сказки, начиная с Петра Великого и кончая 1858-м годом.

В переписи указывалось даже сколько комнат было в доме, чем была покрыта крыша, сколько языков знал любой человек. Существуют великолепные профессиональные, специализированные архивы, например, Архив социально-политической истории, или Архив экономики. Чудесные российские военные архивы. Прежде всего, Российский государственный военно-исторический архив на 2-й Бауманской. В своих поисках я трижды до Рюрика доходил, представляете? Все это на документальной основе.

В Российском военно-историческом архиве вы можете узнать историю своего рода, если предок был офицером, до времен царя Алексея Михайловича. Существует 20 архивных фондов, в которых вы можете узнать все о своих предках — где любили танцевать, сколько зарабатывали, какие были доходы, как тратили. Например, Москва, начало 20 века: рабочий на заводе получал 30 рублей, чиновник 100 рублей, преподаватель Московского университета — 200 рублей.

На рубль можно было купить 5 килограмм парного мяса, 6 литров подсолнечного масла или сотню яиц. Бутылка водки стоила 32 копейки, бутылка пива — 8 копеек, шампанское — 10 рублей.

- Для чего нужно знать свою родословную?

- За свою историю Россия никогда не была агрессором, я вам совершенно ответственно это говорю, как историк-архивист. В общем, мы или защищались, или брали назад то, что у нас отняли. Как Петр Великий Балтийское побережье, которое Новгороду принадлежало, а в 1612 году его шведы — во времена Минина и Пожарского — захватили.

Пользуясь случаем, хотел бы рассказать о дружбе русского, украинского и белорусского народов. Русские появились в 12-м веке, белорусы в 11-м, а украинцы где-то в конце 14-го. Тут сложная система, потому что когда Киевская Русь пала, то погибли все. В Киеве было население 50 тысяч человек, осталось 200. Татары перебили всех. Что касается дружбы русского, украинского и белорусского народов с точки зрения генеалогии. Есть такой великолепный архив — Центральный государственный архив Украины в Киеве. Вот что я там вычитал.

1612 год. 15 тысяч воинов Минина и Пожарского со стороны Балчуга штурмуют Кремль. В Кремле три тысячи пьяных шляхтичей, а в подвалах Кремля заложники — женщины и дети из знатных семей. Кремль сделан так, что никто его никогда не брал. Стены — 15 метров, башни — 30 метров. Шляхта приказала Хоткевичу и Сагайдачному ударить по русским. Так вот белорусы и украинцы сказали — русским бить в спину не будем!

Из родословной Богдана Хмельницкого выяснился следующий момент — украинцев было пять миллионов, поляков — 15 млн, а русских в это время было всего четыре миллиона. Почему Богдан Хмельницкий переходит к России в 1654 году. Переяславская Рада. Потому что польский сейм принимает решение все 4,5 млн украинцев убить, а на их место заселить мазуров из Галичины.

Галичина состоит из двух частей. Одна Львовская, другая Краковская. Украинский чернозем глубиной 15 метров. В России максимальная глубина чернозема — три метра. Небольшой кусок в Амурской области, там 50 сантиметров чернозема. Так был спасен украинский народ, если бы он не пошел, их бы всех перебили.

Александр Невский и Емелька Пугачев

— Из документов я выяснил, что боевой конь немецкого рыцаря мог держать его в бою максимум 40 минут. Александр Невский загоняет немцев под Вороний камень, там его новгородское ополчение держит, а через 40 минут мы их бьем с фланга. Причем наших — 600, а их — 1000. Немецкий рыцарь — страшная сила. Это как бронепоезд на тебя идет. Мы должны гордиться нашей родиной.

За последнюю тысячу лет какие только удары мы выдерживали и не погнулись, не поломались. К крымскому хану на соединение шел Пугачев, чтобы вместе раздолбать Россию. Догоруков-Крымский развернул войска, которые стали спина к спине: одни против Пугачева и его банды, а вторая — против крымских татар.

Кстати, Пугачев был офицер, никакой там не рядовой казак. Старший лейтенант по-нашему. Для него понятия родины не существовало. Его спрашивают, зачем в спину бил нашим? Говорит: "Погулять хотелось". А приказ Пугачева, чтобы вырезать все дворянское сословие. 10 000 человек вырезал. Пугачев своей рукой написал "топить младенцев в бочках". Представляете, какой упырь был?

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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