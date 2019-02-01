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Автор Андрей Михайлов

Капитан дальнего плавания в юбке. Анна Щетинина

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Анна Ивановна Щетинина стала настоящей легендой не только советского гражданского флота, но прославилась и на весь мир. После нее капитанским курсом во всем мире пошли, по самым скромным подсчетам, не менее 65 женщин-капитанов. Многие бороздят океаны и сейчас.

Капитан дальнего плавания в юбке. Анна Щетинина. 398170.jpeg

Анна Ивановна Щетинина родилась 26 февраля 1908 года на станции с говорящим названием Океанская под Владивостоком. Чудесным образом название места ее рождения стало как бы "руководящей и направляющей" силой, которая и определила ее удивительную судьбу. Причем в ее семье моряков ранее не было, она первая.

Отец Иван Иванович кем только ни работал — стрелочником, лесником, рабочим и служащим на рыбных промыслах, плотником и комендантом дач в областном отделе НКВД. Мать — Мария Философовна, если судить по ее биографии, всю жизнь была домохозяйкой. Брат Владимир работал мастером цеха авиационного завода. Словом, каким образом юной Анне пришло в голову податься в моряки, а потом еще и стать первой в мире женщиной-капитаном, да еще с богатой, прямо-таки героической морской биографией, одному Нептуну известно.

В 1925 году Анна окончила восемь классов. И в том же году поступила на судоводительское отделение Владивостокского морского техникума. Она была единственной девушкой на курсе. После окончания техникума работала на Камчатке, где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте 24 года Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания.

В 1935 она прославилась на весь мир, проведя построенный в Германии корабль "Чавыча" из Гамбурга через полярные льды на Дальний Восток. Именно тогда ее имя прозвучало практически во всех ведущих мировых газетах. 20 марта 1938 года Анна Ивановна была назначена первым начальником рыбного порта города Владивостока. Войну она встретила на Балтике, где под бомбежками эвакуировала население Таллина и перевозила стратегические грузы.

После войны Анна Щетинина была капитаном судов "Аскольд", "Баскунчак", "Белоостров", "Днестр", "Псков", "Менделеев" в Балтийском пароходстве. С 1949 года работала в Ленинградском высшем инженерно-морском училище. С 1951 года она — старший преподаватель, а затем и декан судоводительского факультета училища. В 1956 году Анне Щетининой присвоено звание доцента. В 1960 году она была переведена в ВВИМУ на должность доцента кафедры "Морское дело". Она автор замечательной книги "На морях и за морями".

О существующих на флоте поверьях она рассказывала сама: "По морским писаным и неписаным правилам, нельзя свистеть на судне, нельзя упоминать черта, хотя можно проклинать при неудаче веру, могилу, гроб, душу, предков, селезенку и печенку. И упаси вас Бог за борт выбросить что-нибудь съестное, когда судно в море!" И добавляла с улыбкой: "Женщина на борту также приносит несчастье, но ко мне это не относится!". История сохранила и другие ее "звездные" слова: "Я прошла весь тяжелый путь моряка от начала до конца. И если я сейчас капитан большого океанского корабля, то каждый из моих подчиненных знает, что я явилась не из пены морской!".

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Судьба не обделила ее не только морскими приключениями и трудной работой, но и наградами и званиями. Анна Ивановна Щетинина — Почетный работник Морского флота, Почетный гражданин Владивостока, член Союза писателей России, Почетный член Академии наук, Почетный член Географического общества СССР, активный член Комитета советских женщин, Почетный член Дальневосточной ассоциации морских капитанов в Лондоне. В 1978 году она стала Героем Социалистического Труда, была отмечена также многими другими правительственными и международными наградами. В 1968 году на экраны страны вышел знаменитый фильм "Анна Ивановна", снятый на студии "Дальтелефильм".

Она ушла из жизни в 1999 году. На Морском кладбище во Владивостоке ей установлен памятник. 20 октября 2006 года имя Щетининой присвоено мысу побережья Амурского залива Японского моря. 16-я школа города Владивостока носит ее имя с 2008 года. В 2010 году одной из новых улиц Владивостока в микрорайоне "Снеговая падь" присвоено имя капитана Анны Щетининой…

Корреспонденту "Правды.Ру" удалось отыскать в Архангельске человека, который неплохо знал Анну Ивановну Щетинину. Заслуженный работник морского транспорта СССР Николай Ефимович Зарудный в начале 50-х годов прошлого века учился в Ленинградском высшем инженерно-морском училище, когда первая женщина-капитан была там преподавателем. Почетный пенсионер, несмотря на уже довольно солидный возраст (недавно ему исполнился 81 год), прекрасно помнит Анну Ивановну. Вот что "морской волк" рассказал о ней корреспонденту "Правды.Ру":

— Вообще-то, я сначала поступал в Ленинграде в Высшее Военно-Морское училище имени Фрунзе, но не прошел по конкурсу. И друзья посоветовали: мол, срочно забирай документы и поступай в гражданскую Высшую мореходку. Поступать туда оказалось даже сложнее, чем в военное училище (экзаменаторы строже, медкомиссия вообще "зверская"). Но я поступил. Со второго года обучения наш курс целый год курировала как раз Анна Ивановна Щетинина. Сразу скажу: она была строже многих преподавателей-мужчин, но это положительно сказывалось на нашей успеваемости: курс за год стал лучшим в училище.

Она как-то чисто по-женски не терпела неопрятности, говорила: для моряка форма — это как бы лицо. И считаю, что она была совершенно права. Курсанты, следя за своим внешним видом, как бы приводили в порядок и мысли, и были дисциплинированее. Кстати, Анна Ивановна, несмотря на зрелый возраст, была очень симпатичной женщиной. Кроме того, ее своеобразный, очень умный и тонкий юмор, заставлял отстающих подтягиваться в учебе, кроме того, очень дисциплинировал всех курсантов.

Мне на всю жизнь запомнились ее слова (я даже взял их своим жизненным девизом): "Любите море, и оно ответит взаимностью!". Меня считали на курсе как бы "не своим": все знали, что я вообще-то мечтал стать военным моряком. Слух об этом дошел до Анны Ивановны. Она пригласила меня в свой кабинет и просто рассказала о своей жизни, о романтике моря, о трудностях, которые испытывают в работе моряки-"дальнобойщики".

Она была искренне увлечена своей профессией. И что вы думаете — с тех пор я думал исключительно о профессии капитана дальнего плавания, а о военном флоте словно забыл. Считаю, что всем успехам в своей работе я обязан именно ей, как и все мои сокурсники. К слову: на нашем курсе, который Анна Ивановна курировала всего лишь год, аж четыре Героя Социалистического Труда!".

Судьба Анны Ивановны Щетининой подсказала выбор профессии многим представительницам "слабого пола". Сегодня известны несколько женщин-капитанов, причем все командуют очень солидными судами, а одна — даже крупнейшим в мире судном своего типа. Вот только некоторые примеры, так сказать, навскидку.

Наша российская женщина-капитан Людмила Тибряева является, по данным "Морского бюллетеня", единственной в мире женщиной-капитаном с опытом арктического плавания. Она стала капитаном дальнего плавания в 1987 году, состоит в Международной ассоциации морских капитанов. В свое время она пробилась аж к самому министру транспорта СССР, чтобы получить разрешение на поступление в мореходное училище.

Алевтина Александрова много лет была капитаном в Сахалинском морском пароходстве. Вдохновленная примером Анны Щетининой, она еще в школьные годы начала писать письма в мореходные училища, а затем в министерства и лично Никите Хрущеву, с просьбой разрешить учиться в мореходном училище. И добилась своего!

У Валентины Реутовой профессия вообще редчайшая для женщин, она капитан рыболовного судна на Камчатке. Есть множество примеров женского "капитанства" и за рубежом.

"Морской бюллетень" приводит такие данные. 16 апреля 2008 компания Siba Ships назначила капитаном своего крупнейшего судна для перевозки скота, "по совместительству" и самого большого судна этого типа в мире, Лауру Пинаско. Она стала капитаном в 30 лет. Мужчины позавидовали бы ее карьере!

В декабре 2007 при формировании новой команды американский контейнеровоз Horizon Navigator вообще "захватили" женщины. Все штурманы и капитан — женщины. Назначены они были по конкурсу профсоюза как лучше всех мужчин сдавшие тестовые экзамены.

В мае 2007 года на должность капитана круизного лайнера Monarch of the Seas была назначена женщина, шведка Карин Стар-Йансон. Между прочим, это один из крупнейших пассажирских лайнеров мира с экипажем в 850 человек.

В общем-то, список женщин-капитанов можно продолжать долго. Но, согласитесь, курс в океаны для них проложила еще в 30-е годы прошлого века именно наша Анна Ивановна Щетинина!

На фото: Анна Щетинина

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Темы СССР флот Россия Арктика капитаны история СССР Анна Щетинина
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