Мистическая загадка Ливадийского дворца

Голубое небо, горный серпантин и остроконечные пики Ай-Петри, а по дороге катится, а затем останавливается автобус. А может быть, вас несет кверху лифт, через два пролета и два глубоких тоннеля… В любом случае, вы так или иначе увидите белоснежный дворец и вокруг него парк, а это означает одно — вы в Ливадии, возле знаменитого Ливадийского дворца.

Когда-то здесь были густые леса, а среди них — большие поляны. Вот так и произошло название Ливадия, означающее в переводе с греческого "ливадион" — "луг, лужайка". Сначала здешняя земля находилась в частном владении, пока в 1861 году Ливадия не стала летней резиденцией императорской семьи и императора Александра II, который, кстати, здесь же и умер в 1894 году. Однако бывшая царская резиденция после этого отнюдь не опустела…

Дворец в итальянских мотивах

А дальше было так, что, будучи в гостях у короля Италии Виктора-Иммануила III, Николай II пленился тамошней архитектурой и… пожелал иметь такой же дворец и у себя. Причем местом постройки была выбрана территория старого Ливадийского дворца, давно уже пришедшего в ветхое состояние. Архитектором был выбран Н. П.Краснов, а первый камень был заложен 23 апреля 1910 года в день именин императрицы Александры Федоровны. Строительство велось быстро. Так что уже 11 сентября 1911 года, т. е. через 17 месяцев, постройка нового дворца была успешно завершена.

Обошелся он государю-императору в 4, 2 млн рублей серебром, из них 2, 6 млн пошло на возведение собственно здания. Сам архитектор Н. П.Краснов о своем творении написал немного скуповато, но исчерпывающе: "Проектирован и выполнен в стиле итальянского Ренессанса… со всеми орнаментальными частями. Здание дворца имеет 116 отдельных помещений, один большой внутренний двор и три малых световых двора. Парадные официальные комнаты дворца отделаны и меблированы в том же стиле". Однако он явно поскромничал, потому что тут следовало бы еще добавить, что оно настолько отлично вписалось в окружающий ландшафт, что все его стороны были освещены солнцем и выглядели ну совершенно итальянскими. Из-за чего уже в советское время его многократно снимали в экранизациях Вильяма Шекспира.

А строили его так

После совершения духовенством молебна на строительной площадке в специально подготовленное в фундаменте дворца место были опущены стеклянный цилиндр с запаянным в него пергаментом с текстом и большая серебряная доска с памятной надписью. Затем на строительной площадке собрали всех православных рабочих, накормили их праздничным обедом, вручили каждому по рубашке и строительство началось!

Начальному периоду строительства благоприятствовала прекрасная погода, поэтому работа продвигалась быстро. Однако вскоре возникло первое непредвиденное осложнение. При проведении буровой разведки грунта выяснилось, что восточной части стройки материковые породы залегают на большой глубине. Кроме того, там же был обнаружен мощный выход подпочвенных вод (до 8000 ведер в сутки), ослаблявших шиферный грунт. Пришлось дренажировать всю площадь под зданием дворца до глубины непроницаемого слоя глины, проводить большие работы по прокладке подземной водосборной галереи, перерезающей все подходы подпочвенных вод и отводящей их в сторону. Одновременно со строительством дренажной системы в грунт забили 1054 бетонных свай для устройства на них железобетонной подушки фундамента.

Ах ты, холера, проклятая!

Летом 1910 года возникло новое осложнение: в Крыму вспыхнула эпидемия холеры. Над Ливадией, где ежедневно находились от 800 до 2000 человек, нависла серьезная опасность. Красновым и его помощниками были приняты решительные санитарные меры: рабочих переселили на территорию имения, где были построены специальный изоляционный барак с кухней и временная баня, установлены котлы для кипятка, и проводились ежедневный медицинский осмотр, купание в море, дезинфекция и употребление медикаментов. И хотя все это несколько задержало строительство, Краснов с гордостью отмечал, что в Ливадии не было ни одного случая заболевания.

Впрочем, строительство велось "по-современному" и во всех других отношениях. Так, для просушки дворца и свитского дома было устроено мощное электрическое отопление, вентиляция, а ночные работы проводились при свете прожекторов. Все это позволило закончить работы к намеченному сроку -14 сентября 1911 года.

А завершили их столь же торжественно, как и начали. Всем рабочим вновь был устроен праздничный обед, выделены подарки, памятные жетоны и большие по тем временам денежные премии. "Мы не находим слов, чтобы выразить Нашу радость и удовольствие иметь дом, выстроенный именно так, как хотели", — сообщал в письме к матери Марии Федоровне свои впечатления о новом дворце Николай II.

Гибрид известняка и мрамора

Внешний облик дворца очень выиграл оттого, что вместо рустованного камня, традиционного для возведения стен построек эпохи Возрождения, строители использовали гладко обработанный инкерманский известняк светло-палевого цвета, что придало зданию легкость и изящество, благодаря которым оно особенно эффектно смотрится на фоне зелени старого парка и голубого крымского неба. А чтобы защитить пористый камень от разрушительного воздействия ветра, атмосферных осадков и южного яркого солнца, сохранив тем самым белизну стен дворца, Н. П. Краснов распорядился обработать их внешнюю поверхность специальным защитным раствором Кесслера.

Удивительно гармонично удалось зодчему соединить в единый ансамбль два рядом стоящие здания разных архитектурных стилей — дворец и Крестовоздвиженскую церковь. Причем среди образов последней была и особо почитавшаяся в царской семье икона Божьей Матери "Федоровской", так как она в течение нескольких столетий связывалась с именем Михаила Федоровича, первого московского царя из рода Романовых.

Парадных помещений в Ливадийском дворце немного — всего пять. Это и понятно: он в основном предназначался для семейного отдыха, а не для официальных приемов. В их оформлении Краснов использовал лепные украшения, резные панели из каштанового, орехового и красного дерева, прекрасные мраморные камины. Впрочем, последние, хотя и действующие, имели скорее декоративное назначение, так как дворец имел центральное отопление.

Два самых больших и представительных из пяти парадных залов — вестибюль и Большая столовая ("Белый зал") были оформлены в соответствии с внешним видом здания, в стиле итальянского Возрождения. А чтобы выделить прекрасную лепку кессонного потолка, Краснов отказался от люстр и настенных светильников и поместил электролампы за карнизом с изящным лепным рисунком, обрамляющим гербы российских губерний. В результате теперь свет отражался от потолка, и все его детали стали хорошо видны! Одним из самых красивых залов второго этажа дворца был рабочий кабинет императора, который в своем дневнике от 1911 года записал так: "Я в восторге от своего верхнего кабинета".

Под знаком Бафомета

Что же касается тайн Ливадийского дворца, то его главной тайной, пожалуй, является то, что в нем есть изображение Бафомета — символа Сатаны. Расположено оно над нишей с изображением Афина Паллады в восточной части Белого зала и священники при Крестовоздвиженской церкви подтверждают, что, да, это действительно символ Сатаны. Однако о происхождении барельефа никто ничего не знает, кроме того, что со времени строительства дворца в 1911 году в его внутренней отделке официально ничего не менялось. Известно, что царица Александра Федоровна была искренне и глубоко верующим человеком, да сам Николай II в богохульстве замечен не был! Как получилось, что во дворце первого лица государства появилось изображение нечистого?

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце проходила знаменитая Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля, а также проживала американская делегация во главе с президентом Ф. Д. Рузвельтом. Причем именно на этой конференции были не только выработаны окончательные планы по разгрому германского фашизма и японского милитаризма, но и основы послевоенного переустройства мира. Любители мистики могут сказать, что эту конференцию организовали здесь недаром, но кто что может теперь доказать?! Впрочем, в любом случае побывать в этом дворце стоит и в нем есть на что посмотреть. Вот только парк буквально всего лишь нескольких десятках метров от творца выглядит каким-то запущенным и диким. Хотя, может быть это как раз и хорошо?