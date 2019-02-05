Воронцовский дворец - самый загадочный замок южного Крыма

Не так много в мире сооружений, где удивительным и гармоничным образом сочетаются различные стили и различные эпохи. Так, летняя резиденция графа Воронцова в Крыму походит одновременно и на средневековый замок в "старой доброй Англии", и индийский дворец эпохи Великих Моголов. Причем все это никак не пестрая эклектика. Как же так получилось?

А было так, что когда в 1783 году Крым был присоединен к России, на его территории сразу же начались и масштабные лесопосадки, и распродажа его земель под имения русским дворянам. Одним из тех, кто первым купил себе там участок земли, был командир Балаклавского греческого батальона Ф. Ревелиоти. Однако местность была засушливой, денег на ее обустройство требовалось очень много, поэтому когда в 1823 году продать эту землю ему предложил генерал-губернатор М. С. Воронцов, дорожиться за нее он не стал.

А вот Воронцову она настолько приглянулась, что он решил построить здесь свою летнюю резиденцию, поскольку "зимняя", рабочая у него уже была и находилась в Одессе. Первоначально она и планировалась к возведению, как что-то подобное одесскому особняку. Однако вышло так, что в 1827 году Воронцов отправился в Англию (где, кстати говоря, прошли его детские годы и юность) навестить жившего там отца, в результате чего планы его совершенно изменились.

Было решено возвести новый дворец в стиле эпохи Тюдоров, дополнив модными тогда мотивами ориентализма, чтобы подчеркнуть его местный колорит. Найден был и архитектор — известный в то время британский зодчий Эдуард Блор. Он, правда, дотоле никогда не был в Крыму и ехать туда не собирался, однако ему были доставлены гравюры с видами окрестностей Алупки, и тот по ним сумел "привязать" здание к местности. Руководил строительством тоже англичанин "выписанный" Воронцовым из Англии — молодой, но очень энергичный архитектор Вильям Гунт.

Самое интересное, что в качестве строительного материала для постройки дворца был выбран местный серо-зеленый камень — диабаз или грюнштейн ("зеленый камень"), отличавшийся удивительной прочностью и даже более твердый, чем гранит. Сам император Николай I, побывавший в 1837 году в Крыму, писал о строящемся здании, что это будет единственный в своем роде "дом", как по архитектуре, так и по богатству материалов употребляемых на его возведение, причем самое сильное впечатление на "царя-батюшку" произвел именно диабаз!

Так что эпоха романтизма, наступившая в искусстве после Наполеоновских войн, нашла в этом творении британского архитектора на русской земле самое невероятное, но в высшей степени достойное воплощение. И как хорошо, что у нас в России тогда были в наличии столь богатые вельможи, что они могли себе позволить подобное дорогостоящее строительство и не жалели на него ни денег, ни труда.

Читайте также: Массандра - дворец как из сказки Шарля Перро

В результате, когда дворец был наконец-то построен, а случилось это уже в 1851 году, когда были закончены последние террасы, установлены вазы и обустроены фонтаны, он превратился в настоящее произведение искусства, можно сказать — жемчужину британско-индийской архитектуры, но на российской земле.

Например, северный фасад дворца перед парадным двором представляет собой ворота в стиле английской поздней готики в средневековый рыцарский замок. Интересно, что башни с пушечными бойницами на уровне второго этажа по обе стороны от ворот образуют небольшой угол, что чисто визуально подчеркивает их "оборонительный" характер. В тоже время фасад северной стороны, выходящей в парк, уже выглядит как постройка эпохи Великих Моголов, тогда как главный корпус выстроен в изысканном елизаветинском стиле. Зато южный фасад, обращенный в сторону моря, и к которому идет широкая парадная лестница с мраморными львами на пьедесталах, навеян мотивами арабского востока и даже надпись на центральном его портале выполнена на арабском языке и повторенная шесть раз означает "Нет победителя, кроме Аллаха!". То есть, мол, вы тут, местные, помните — все совершается по воле божьей, и то, что я тут живу в этом дворце — все это от Бога! Считается, что это подлинная удача архитектора Блора, потому что его центральный портал одновременно похож и на вход в капеллу Святого Георгия в Виндзоре в "доброй, старой Англии", и на… портал мечети Джама Масджид в Старом Дели в Индии.

В общем, даже самая обычная прогулка по дворцу Воронцова и вокруг него превратится для вас в своего рода путешествие во времени и пространстве одновременно. Кажется, что построен он не сразу, а возводили его долго-долго, на протяжении многих веков и именно в этом-то и заключается его очарование и, соответственно, подлинное мастерство архитектора Блора. То есть здесь мы видим время, воплощенное в камень, к тому же с умением равного которому в мировом зодчестве просто нет. Причем из-за того, что все здания целиком взглядом ни с одной из точек охватить невозможно, не возникает и впечатления его эклектичности, как если бы его часть за частью, и к тому же в разных стилях, пристраивали к другой, смешав все стили воедино. Такого здесь нет. Есть сплав восточной архитектуры и западной, и вот потому-то он таким и воспринимается — единым во многих лицах, как, собственно говоря, едина и вся человеческая культура.

Недаром сэр Уинстон Черчилль, которому Воронцовский дворец был отведен в качестве резиденции во время знаменитой Ялтинской конференции в 1945 году, почувствовал себя здесь, словно дома, а Джавахарлал Неру, побывавший здесь десять лет спустя, увидел в его шпилях, башенках и каминных трубах реальное воплощение эпохи Великих Моголов.

Внутреннее убранство дворца было подстать его внешнему виду. Здесь тоже были камины из диабаза, но только полированного, в силу чего они и сегодня выглядят как новые. Целая анфилада комнат дворца также сочетает европейские и восточные мотивы. Здесь есть и английская мебель из дуба и чисто восточный комнатный фонтан, оформленный в виде опять-таки готического камина, но чашами он очень походит на "Фонтан слез" Бахчисарайского дворца. А практически копию же этого фонтана вы можете увидеть и в так называемом Бахчисарайском дворике Воронцовского дворца. Дубовые панели на стенах и кессонные потолки здесь уютно соседствуют с белыми лепными розами, вьющимися по стенам Голубой гостиной, отделанной по образцу одного из помещений Сераскир-паши в Стамбуле. Так что единение Запада и Востока продолжается во дворце и внутри.

Однако, как бы шикарно — а другого слова тут просто и не подберешь, не было внутри самого дворца, то, что вы увидите в парке, который его окружает, производит едва ли не столь же сильное впечатление, хотя и по-другому. Там — изящество ручной работы по дереву, мрамору и ткани. Здесь видны те же руки человеческие, сумевшие столь существенным образом облагородить природу. Впрочем, парк вокруг дворца в данном случае заслуживает особого рассказа.

Развивать его стали еще в 1824 году, для чего из Германии был специально приглашен садовник Карл Кебах. Он посадил здесь несколько тысяч деревьев, причем очень многие из них специально для обустройства парка были доставлены из Японии, Южной Америки и стран Средиземноморья. Сегодня в нем растет более 200 самых экзотических видов деревьев и кустарников, причем некоторые из этих деревьев настолько велики и в прямом смысле этого слова необъятны, что многочисленные туристы только тем и занимаются, что пытаются обхватить руками их стволы в то время, как другие их за этим фотографируют на память, потому что где же еще вы можете вот так запросто встретить такие деревья?! И, между прочим, чего тут только нет: пробковые дубы, итальянские сосны (как раз на такую-то сосну и залез Буратино, спасаясь от Карабаса-Барабаса!), пальмы, маслины и древние араукарии, не говоря уже о магнолиях — все это встречается здесь в изобилии.

Читайте также: Тайна рыцарства заключена в эффигиях

Бассейны с лебедями, уютные тенистые тропинки, в парке дополняют два хаоса — Малый и Большой — представляющие собой два камнепада, вида дикого, но симпатичного. Здесь же возле Большого хаоса, нагулявшись по парку, вы можете выпить душистый травяной чай, настоянный на местных травах. Ну, а потом, уже с новыми силами вы можете продолжать бродить здесь по парку, где так и кажется, что дамы в легких кружевных платьях и их кавалеры в сюртуках и мундирах XIX века вот-вот появятся из-за ближайшего поворота дорожки.