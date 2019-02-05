Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Россия
Советское наследие Россия Эмиграция
Автор Олег Шевченко

Воронцовский дворец - самый загадочный замок южного Крыма

Наследие » Россия

Не так много в мире сооружений, где удивительным и гармоничным образом сочетаются различные стили и различные эпохи. Так, летняя резиденция графа Воронцова в Крыму походит одновременно и на средневековый замок в "старой доброй Англии", и индийский дворец эпохи Великих Моголов. Причем все это никак не пестрая эклектика. Как же так получилось?

Воронцовский дворец - самый загадочный замок южного Крыма. 398351.jpeg

А было так, что когда в 1783 году Крым был присоединен к России, на его территории сразу же начались и масштабные лесопосадки, и распродажа его земель под имения русским дворянам. Одним из тех, кто первым купил себе там участок земли, был командир Балаклавского греческого батальона Ф. Ревелиоти. Однако местность была засушливой, денег на ее обустройство требовалось очень много, поэтому когда в 1823 году продать эту землю ему предложил генерал-губернатор М. С. Воронцов, дорожиться за нее он не стал.

А вот Воронцову она настолько приглянулась, что он решил построить здесь свою летнюю резиденцию, поскольку "зимняя", рабочая у него уже была и находилась в Одессе. Первоначально она и планировалась к возведению, как что-то подобное одесскому особняку. Однако вышло так, что в 1827 году Воронцов отправился в Англию (где, кстати говоря, прошли его детские годы и юность) навестить жившего там отца, в результате чего планы его совершенно изменились.

Было решено возвести новый дворец в стиле эпохи Тюдоров, дополнив модными тогда мотивами ориентализма, чтобы подчеркнуть его местный колорит. Найден был и архитектор — известный в то время британский зодчий Эдуард Блор. Он, правда, дотоле никогда не был в Крыму и ехать туда не собирался, однако ему были доставлены гравюры с видами окрестностей Алупки, и тот по ним сумел "привязать" здание к местности. Руководил строительством тоже англичанин "выписанный" Воронцовым из Англии — молодой, но очень энергичный архитектор Вильям Гунт.

Самое интересное, что в качестве строительного материала для постройки дворца был выбран местный серо-зеленый камень — диабаз или грюнштейн ("зеленый камень"), отличавшийся удивительной прочностью и даже более твердый, чем гранит. Сам император Николай I, побывавший в 1837 году в Крыму, писал о строящемся здании, что это будет единственный в своем роде "дом", как по архитектуре, так и по богатству материалов употребляемых на его возведение, причем самое сильное впечатление на "царя-батюшку" произвел именно диабаз!

Так что эпоха романтизма, наступившая в искусстве после Наполеоновских войн, нашла в этом творении британского архитектора на русской земле самое невероятное, но в высшей степени достойное воплощение. И как хорошо, что у нас в России тогда были в наличии столь богатые вельможи, что они могли себе позволить подобное дорогостоящее строительство и не жалели на него ни денег, ни труда.

Читайте также: Массандра - дворец как из сказки Шарля Перро

В результате, когда дворец был наконец-то построен, а случилось это уже в 1851 году, когда были закончены последние террасы, установлены вазы и обустроены фонтаны, он превратился в настоящее произведение искусства, можно сказать — жемчужину британско-индийской архитектуры, но на российской земле.

Например, северный фасад дворца перед парадным двором представляет собой ворота в стиле английской поздней готики в средневековый рыцарский замок. Интересно, что башни с пушечными бойницами на уровне второго этажа по обе стороны от ворот образуют небольшой угол, что чисто визуально подчеркивает их "оборонительный" характер. В тоже время фасад северной стороны, выходящей в парк, уже выглядит как постройка эпохи Великих Моголов, тогда как главный корпус выстроен в изысканном елизаветинском стиле. Зато южный фасад, обращенный в сторону моря, и к которому идет широкая парадная лестница с мраморными львами на пьедесталах, навеян мотивами арабского востока и даже надпись на центральном его портале выполнена на арабском языке и повторенная шесть раз означает "Нет победителя, кроме Аллаха!". То есть, мол, вы тут, местные, помните — все совершается по воле божьей, и то, что я тут живу в этом дворце — все это от Бога! Считается, что это подлинная удача архитектора Блора, потому что его центральный портал одновременно похож и на вход в капеллу Святого Георгия в Виндзоре в "доброй, старой Англии", и на… портал мечети Джама Масджид в Старом Дели в Индии.

В общем, даже самая обычная прогулка по дворцу Воронцова и вокруг него превратится для вас в своего рода путешествие во времени и пространстве одновременно. Кажется, что построен он не сразу, а возводили его долго-долго, на протяжении многих веков и именно в этом-то и заключается его очарование и, соответственно, подлинное мастерство архитектора Блора. То есть здесь мы видим время, воплощенное в камень, к тому же с умением равного которому в мировом зодчестве просто нет. Причем из-за того, что все здания целиком взглядом ни с одной из точек охватить невозможно, не возникает и впечатления его эклектичности, как если бы его часть за частью, и к тому же в разных стилях, пристраивали к другой, смешав все стили воедино. Такого здесь нет. Есть сплав восточной архитектуры и западной, и вот потому-то он таким и воспринимается — единым во многих лицах, как, собственно говоря, едина и вся человеческая культура.

Недаром сэр Уинстон Черчилль, которому Воронцовский дворец был отведен в качестве резиденции во время знаменитой Ялтинской конференции в 1945 году, почувствовал себя здесь, словно дома, а Джавахарлал Неру, побывавший здесь десять лет спустя, увидел в его шпилях, башенках и каминных трубах реальное воплощение эпохи Великих Моголов.

Внутреннее убранство дворца было подстать его внешнему виду. Здесь тоже были камины из диабаза, но только полированного, в силу чего они и сегодня выглядят как новые. Целая анфилада комнат дворца также сочетает европейские и восточные мотивы. Здесь есть и английская мебель из дуба и чисто восточный комнатный фонтан, оформленный в виде опять-таки готического камина, но чашами он очень походит на "Фонтан слез" Бахчисарайского дворца. А практически копию же этого фонтана вы можете увидеть и в так называемом Бахчисарайском дворике Воронцовского дворца. Дубовые панели на стенах и кессонные потолки здесь уютно соседствуют с белыми лепными розами, вьющимися по стенам Голубой гостиной, отделанной по образцу одного из помещений Сераскир-паши в Стамбуле. Так что единение Запада и Востока продолжается во дворце и внутри.

Однако, как бы шикарно — а другого слова тут просто и не подберешь, не было внутри самого дворца, то, что вы увидите в парке, который его окружает, производит едва ли не столь же сильное впечатление, хотя и по-другому. Там — изящество ручной работы по дереву, мрамору и ткани. Здесь видны те же руки человеческие, сумевшие столь существенным образом облагородить природу. Впрочем, парк вокруг дворца в данном случае заслуживает особого рассказа.

Развивать его стали еще в 1824 году, для чего из Германии был специально приглашен садовник Карл Кебах. Он посадил здесь несколько тысяч деревьев, причем очень многие из них специально для обустройства парка были доставлены из Японии, Южной Америки и стран Средиземноморья. Сегодня в нем растет более 200 самых экзотических видов деревьев и кустарников, причем некоторые из этих деревьев настолько велики и в прямом смысле этого слова необъятны, что многочисленные туристы только тем и занимаются, что пытаются обхватить руками их стволы в то время, как другие их за этим фотографируют на память, потому что где же еще вы можете вот так запросто встретить такие деревья?! И, между прочим, чего тут только нет: пробковые дубы, итальянские сосны (как раз на такую-то сосну и залез Буратино, спасаясь от Карабаса-Барабаса!), пальмы, маслины и древние араукарии, не говоря уже о магнолиях — все это встречается здесь в изобилии.

Читайте также: Тайна рыцарства заключена в эффигиях

Бассейны с лебедями, уютные тенистые тропинки, в парке дополняют два хаоса — Малый и Большой — представляющие собой два камнепада, вида дикого, но симпатичного. Здесь же возле Большого хаоса, нагулявшись по парку, вы можете выпить душистый травяной чай, настоянный на местных травах. Ну, а потом, уже с новыми силами вы можете продолжать бродить здесь по парку, где так и кажется, что дамы в легких кружевных платьях и их кавалеры в сюртуках и мундирах XIX века вот-вот появятся из-за ближайшего поворота дорожки.

Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

Отпуск: заграница или родина?
Темы Крым замки дворцы Алупка история России Воронцовский дворец
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Отмена долевого участия в строительстве
Российское наследие
Воронцовский дворец - самый загадочный замок южного Крыма
Православие
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Новости Все >
СМИ: следователи "подобрались" к заказчику убийства Немцова
Украина хочет списания долгов ЖКХ "по-чеченски"
Лидером по вводу жилья среди регионов России стала Московская область
Исследователи: воздух в самолете может быть опасен для здоровья
Вулкан Тоба может снова уничтожить человечество
Российские специалисты создадут мобильный аппарат по очистке крови
В Москве стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
Спустя 33 года минздрав добавит рак в "болезни Чернобыля"
Минтранс отстранит от перевозок все подозрительные автобусы
Жилищные субсидии будут выдавать на селе семьям с семью и более детьми﻿
Сейчас читают
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Кошелек
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Производство
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир. Новости мира
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Читательский топ
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
"Минута до залпа": опубликованы поводы для начала ядерной войны
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Певец и кормчий: гондольер
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах

Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.

В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Точка зрения
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Военные новости
"Минута до залпа": опубликованы поводы для начала ядерной войны
Новости Украины
Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах
Новости Украины
Украина намерена вернуть Крым и Донбасс своим высоким благосостоянием

Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.

Украина намерена вернуть Крым и Донбасс своим высоким благосостоянием
Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и приступает к созданию новых видов ракет
Военные новости
Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и приступает к созданию новых видов ракет
Военные новости
Трамп не исключает военного вторжения в Венесуэлу
Новости Украины
Зеленский проведет переговоры с Путиным в случае победы на выборах
Советское наследие
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов

Сталинградская битва, самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что, кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...

﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
О том, как барсук превратился в сурка
Мировое наследие
О том, как барсук превратился в сурка
Военные новости
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
Военные новости
США вышли из ДРСМД ради прибыли своего ВПК
Игорь Буккер Яшка - капитан одесского подполья Игорь Буккер Соломон Соловьев Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Рим осмелел, ждем блокирования антироссийских санкций? Любовь Степушова
Комментарии
Спустя 33 года минздрав добавит рак в "болезни Чернобыля"
Социологи: россияне недовольны действиями власти внутри и вовне страны
Кремль ответил российской молодежи на желание эмигрировать
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня
Рим осмелел, ждем блокирования антироссийских санкций?
Россия и Сербия: кто кого бросил?
ВВП рекордно вырос с 2012 года
Национальный опрос: каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать
Губернатор назвал кузбассцев "бесформенными телами в трусах"
Сенаторы-фигуранты наводят тень на плетень
Сенаторы-фигуранты наводят тень на плетень
Жилищные субсидии будут выдавать на селе семьям с семью и более детьми﻿
Экс-губернатор Россель не против аэропорта имени Росселя
Американские СМИ объяснили оранжевый загар Трампа
Рим осмелел, ждем блокирования антироссийских санкций?
ВВП рекордно вырос с 2012 года
ВВП рекордно вырос с 2012 года
Кремль ответил российской молодежи на желание эмигрировать
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Рим осмелел, ждем блокирования антироссийских санкций?
История и современность Все >
Самые скандальные платья в истории
Самые скандальные платья в истории
В Британии ошибочно кастрировали маленького мальчика
В Британии ошибочно кастрировали маленького мальчика
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
"Минута до залпа": опубликованы поводы для начала ядерной войны
"Минута до залпа": опубликованы поводы для начала ядерной войны
К прокуратуре появилось много вопросов по делу о гибели группы Дятлова
К прокуратуре появилось много вопросов по делу о гибели группы Дятлова
Трамп объявил ошибкой вторжение в Афганистан
Трамп объявил ошибкой вторжение в Афганистан
Мадуро готовит народ Венесуэлы к вторжению и гражданской войне
Мадуро готовит народ Венесуэлы к вторжению и гражданской войне
С чего начался маккартизм и "охота на ведьм"
С чего начался маккартизм и "охота на ведьм"
За два месяца до полета Гагарина: в чем Запад заподозрил "Спутник 7"
За два месяца до полета Гагарина: в чем Запад заподозрил "Спутник 7"
Почему гибель группы Дятлова была закрыта и засекречена
Почему гибель группы Дятлова была закрыта и засекречена
В Москву пришли голодные и замерзшие зайцы
В Москву пришли голодные и замерзшие зайцы
Женское Все >
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Израильские исследователи выявили молекулы, которые станут настоящим спасением для печени
Израильские исследователи выявили молекулы, которые станут настоящим спасением для печени
Высокие и худые женщины будут жить дольше
Высокие и худые женщины будут жить дольше
Прически, которые вредят волосам
Прически, которые вредят волосам
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака
Ирина Хакамада со своими советами
Ирина Хакамада со своими советами
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 для всех знаков Зодиака
Голодные обмороки были на Кузбассе
Голодные обмороки были на Кузбассе
Воздух в самолете опасен для здоровья
Воздух в самолете опасен для здоровья
Россия: грипп наступает и побеждает
Россия: грипп наступает и побеждает
Мужское Все >
Пароход Н.В. Гоголь дожил до 108 лет
Пароход Н.В. Гоголь дожил до 108 лет
В Японии нашли предвестника страшной беды
В Японии нашли предвестника страшной беды
Делаем ремонт: на чем не стоит экономить?
Делаем ремонт: на чем не стоит экономить?
Ретро: основные атрибуты, история и отличие от стиля "винтаж"
Ретро: основные атрибуты, история и отличие от стиля "винтаж"
"Умный дом" - что это за система и почему она необходима вам прямо сейчас?
"Умный дом" - что это за система и почему она необходима вам прямо сейчас?
Дизайн спальни из дерева
Дизайн спальни из дерева
Почему при жарке масло "стреляет"?
Почему при жарке масло "стреляет"?
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ
Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ
Морские свинки: как ухаживать
Морские свинки: как ухаживать
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
Собаки седеют из-за стресса
Собаки седеют из-за стресса
Удивительные факты о грибах
Удивительные факты о грибах
Мусорная реформа в России
Мусорная реформа в России
Генпрокуратура проверит передачу тигра Амура на Кубань
Генпрокуратура проверит передачу тигра Амура на Кубань
Вулкан Тоба грозит человечеству уничтожением
Вулкан Тоба грозит человечеству уничтожением
Как Коперник изобрел бутерброд
Как Коперник изобрел бутерброд
Причина кариеса у детей - избыток зубной пасты
Причина кариеса у детей - избыток зубной пасты
Сказочный поселок в Турции, в котором никто не хочет жить
Сказочный поселок в Турции, в котором никто не хочет жить
"Уколы красоты" набирают популярность среди молодых мужчин
"Уколы красоты" набирают популярность среди молодых мужчин
Ближний Восток
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну

Москва опасается, что после вывода контингента из Сирии Вашингтон будет использовать территорию Ирака для своих военных операций. Есть ли у Ирака суверенитет?

В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
На Украине стартовал большой политический карнавал
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Центр. Азия
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Новости Украины
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ