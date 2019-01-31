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Автор Олег Шевченко

Массандра - дворец, как из сказки Перро

Наследие » Россия

Не так уж и много на территории бывшего СССР можно найти зданий, о которых можно сказать, что прямо перед вами дворец для съемок кинофильма о трех мушкетерах или Марии Медичи, и что он ничуть не хуже, чем знаменитые замки на Луаре в Блуа и в Шенонсо. Один из них расположен на территории Крыма в знаменитом Массандровском парке по дороге в Ялту.

Массандра - дворец, как из сказки Перро. 398098.jpeg

Природа плюс искусство

Случилось так, что после присоединения Крыма к России Массандра сменила нескольких хозяев и побывала и барской усадьбой, и "экономическим" (то есть доходным) имением семьи графа Воронцова, однако стоящий в ней дом в конце 1870-х годов оказался разрушен сильной бурей. Сам Воронцов к этому времени уже умер и усадьбой распоряжался его сын Семен. Дети же во все времена старались если уж не превзойти отцов, то хотя бы от них не отставать. Поэтому-то он и решил построить здание нового особняка в виде старинного французского замка, конечно, не такого большого и пышного, как знаменитый Воронцовский дворец в Алупке; пусть камерного, но, тем не менее, это все равно должен был быть замок. Он заказал проект французскому архитектору Е. Бушару, за год чертежи были сделаны, и строительная работа началась. Окружающая природа была прекрасна (с этим непременно согласится всякий, кто там побывал), оставалось только лишь еще больше украсить и раскрыть ее искусством.

В целом то, что получилось у Семена Воронцова, уже напоминало сегодняшний дворец, который, по замыслу хозяина, должен был представлять небольшую дачу для отдыха, лишенную парадных залов и апартаментов, но зато с уютными комнатами для общения в тесном семейном кругу. Основу композиции Бушара составили две башни, между которыми находился вход в замок. Каменная кладка была сделана из нарочито грубо обработанного камня-известняка, что придавало зданию довольно суровый и по-настоящему "средневековый" вид, органично вписывающийся в местный ландшафт. Оживляли постройку островерхие крыши со шпилями и изящные мансарды. На здание уже приезжали любоваться из Ялты, когда в 1881 году друг за другом скончались и архитектор Бушар, и сам заказчик, из-за чего его строительство замка остановилось на целых восемь лет.

Когда новое лучше старого

В 1889 году имение приобрела казна, главной ценностью в то время был его парк с прекрасными виноградниками и винодельней. И то, и другое понравились тогдашнему императору России Александру III, и он охотно заезжал в Массандру всякий раз, когда оказывался в Крыму. Ну, а его супруга Мария Федоровна частенько гуляла в этом парке вместе со своим сыном Георгием, больным туберкулезом, не щадившим в ту пору и семьи царей. Забота о сыне побудила Александра III достроить дворец, что было поручено архитектору М. Е. Месмахеру.

Однако только в 1893 году им была начата частичная перестройка фасадов. Вместо одноярусной башни на южном фасаде появилась трехъярусная с двуглавым золоченым орлом на шпиле. Полезную площадь дворца увеличили за счет открытых галерей, террас и балконов, расширили вестибюль, сделали просторнее ванные комнаты.

Но самые главные изменения коснулось внешней отделки. Серый камень стен облицевали желтой метлахской плиткой, на фоне которой особенно четко стали выделяться резные карнизы и мощные каменные блоки руста на порталах окон, и серая двойная лестница на входе. Крыша — также серого цвета, была выполнена из пластинок французского чешуйчатого графитного шифера, производящего впечатление изящной каменной чешуи. Теперь здание уже больше напоминало о временах Людовика ХIII — эпохе раннего французского барокко, так что его даже называли "маленьким Версалем". При этом в нем было и паровое отопление, и электрическое освещение, и автомобильный гараж.

Дополнением к архитектуре самого здания служили декоративные вазы на парапетах, арки с барочными рельефами, и многочисленные скульптуры античных богов, украшавшие всю придворную часть разбитого перед дворцом парка, состоявшего из нескольких понижающихся террас. Это были гипсовые копии статуй из Берлинского музея, причем окрашенные под цвет мрамора. Все "женские" фигуры группировались вокруг южной части дворца, где находились покои императрицы, а вот "мужские" — на северной, напротив покоев императора. Из 29 фигур в настоящее время уцелело всего лишь шесть, причем по иронии судьбы все они оказались парными: два сатира, две химеры, и два сфинкса, а все остальное пропало за годы революций и войн. 

Кроме самого здания, Месмахер спроектировал и оформил полукруглую подпорную стенку напротив восточного фасада, предохраняющую его от ливневых вод и оползней, и фигурный бассейн с противоположной, западной, стороны дворца.

Внутри не хуже, чем снаружи

Оставалось выполнить только лишь внутреннюю отделку помещений дворца, когда в 1894 года Александр III умер. Наследовавший ему Николай II по какой-то одной ему лишь ведомой причине предпочел уже практически законченному дворцу построить совершенно новый дворец в Ливадии. Поэтому в Массандру царская семья заезжала лишь изредка — во время прогулок, пикников и на охоте, причем царь почему-то никогда, даже когда дворец был окончательно отделан, не оставался в нем ночевать.

Тем не менее, он приказал закончить строительство, и Месмахер вновь приступил к работе. При этом во внутренней отделке помещений он очень умело соединил нарождавшийся модерн с французским колоритом: использовал майолику, керамическую плитку, живопись по стеклу, акварельные панно и даже выжигание по дереву и с последующей тонировочной подкраской.

Так, вестибюль первого этажа был отделан керамической плиткой голубых тонов с цветочным орнаментом, а окна и двери в нем забраны цветными стеклами. Совсем иначе выглядят стены в бильярдной: до середины они отделаны деревянными панелями, а главным элементом отделки стал большой угловой камин с фигурной резьбой по дереву и чеканкой из красной бронзы.

В приемной Марии Федоровны много торжественного полированного красного дерева с бронзовой позолоченной отделкой, тогда как кабинет императора вместо привычного темного полированного дуба Месмахер отделал светлым ореховым деревом. Камин в этой комнате был из мрамора, а вот камин в парадной столовой имел дубовой резной фронтон и был отделан майоликовыми изразцами. Так что внутри дворец был оформлен ничуть не хуже чем, снаружи!

К марту 1902 года все работы в здании были закончены и оплачены казной в сумме 978443 рубля 42 копейки. Но и после этого дворец так и не обрел хозяина: царская чета сюда приезжала редко и никогда не жила, так что публике даже разрешалось приобретать билеты и осматривать по ним и сам дворец, и парк. Последний раз Николай II приезжал сюда с цесаревичем Алексеем в 1914 году, а до этого ему с сыном случалось наведываться сюда только лишь для того, чтобы… поиграть с ним на свежескошенном сене.

Теперь здесь музей!

В бурные годы Первой мировой войны и последовавшей за ней революции дворец простоял в полном уединении. Словно следуя мудрой поговорке "С глаз долой, из сердца вон" он избежал, таким образом, чрезмерного разграбления и разрушения, так что в нем сохранились и камин из цельного куска коричневого мрамора, и люстры ручной работы, и даже встроенная мебель (из красного дерева) и зеркала изначального интерьера. Не уцелело, правда, в некоторых местах оформление стен и сводов, но в целом дворец не так чтобы уж очень и пострадал. С 1929 по 1941 год он использовался в качестве санатория для туберкулезных больных. В послевоенные годы здесь размещалась государственная дача, известная под названием "Сталинская". Здесь отдыхали Сталин, Хрущев, Брежнев. Потом тут было НИИ Виноградарства и опять-таки правительственная дача, пока 1 июня 1992 года он не открылся как музей, ставший филиалом Алупкинского музея-заповедника.

Из фондов различных музеев сюда привезли мебель и картины, которые с большим вкусом и очень умело вписали в отреставрированные и восстановленные интерьеры. Нельзя не отметить отменный вкус реставраторов и то чувство такта, которое они при этом проявили, поскольку перед взглядом каждого, кто посещает этот дворец, открывается отнюдь не помпезный и эклектичный "музей дворянского была", а именно те самые интерьеры, которые так любил Александр III и так умело создал архитектор Месмахер — уютные, полные комфорта и домашнего тепла помещения, которые мог позволить себе настоящий русский человек с деньгами и со вкусом. Будете в Крыму — обязательно посетите царский дворец в Массандре. Поверьте — это стоит и времени, и сил.

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Темы Крым отдых музеи Россия туризм история Массандра путешествия история России
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