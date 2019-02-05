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Автор Игорь Буккер

Яшка - капитан одесского подполья

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В детстве друзья прозвали его Яшка-капитан. Подростком он верховодил мальчишеской компанией. 15-летний одессит Яша Гордиенко поступил в военно-морскую спецшколу. Он хотел пойти по стопам своего отца Якова Кондратьевича, служившего в молодости военным моряком на броненосце "Синоп". Когда началась война, Яша работал на строительстве укреплений под Одессой. В конце августа 1941 года училище подлежало эвакуации, но вместо отъезда парню предложили поработать в подполье.

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Отец его друга Вовки, Антон Брониславович Федорович, познакомил Яшу с высоким крепким мужчиной, назвавшимся Павлом Бадаевым. 30-летнему незнакомцу понравились ответы паренька на его вопросы и он сделал ему предложение остаться в Одессе, чтобы стать подпольщиком. Кажется, Яша Гордиенко так и не узнал, что Бадаев — на самом деле капитан госбезопасности, начальник 2-го отделения 7-го отдела внешней разведки Владимир Александрович Молодцов. Псевдоним был выбран им по девичьей фамилии жены Антонины. В конце июля — начале августа 1941 года Молодцов-Бадаев прибыл в Одессу со специальным заданием по организации партизанских соединений и для руководства диверсионной и разведывательной работой в тылу врага.

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Первоначально партизанский отряд насчитывал 28 бойцов. Планировалось, что основная часть подпольщиков укроется в катакомбах, оставшиеся в городе будут обеспечивать связь и вести разведку. Яша получил задание сделаться чистильщиком сапог. Как правило, люди этой профессии занимались своей работой на самих бойких местах. Яша начал вести разведку на привокзальной площади, запоминая, какие составы прибывают и отбывают с одесского вокзала, а своим родителям и сестренке сказал, что хочет заработать деньги для семьи. В эвакуации жители нередко брались за любую работу. Это помогало выжить.

Вскоре Яша стал командиром молодежной подпольной группы, в которую самолично отобрал своего брата Алешу и друзей — Сашу Чикова, Сашу Хорошенко и Фиму Бомм. Они получали от Яшки-капитана задания, а потом наведывались к чистильщику сапог и рассказывали про рыбалку, что и где меняют на барахолке, что и по чем можно достать на Привозе. Случайные прохожие, услышав их разговоры, не могли догадаться, что подростки передают информацию, а не брешут ерунду.

Ночью Яша проберется к Молодцову-Бадаеву и доложит о тем, что узнает днем. Путь от Одессы до катакомб — 12 километров по голой степи. Здесь круглосуточно рыскают конные патрули и парню приходится то нырять в овраги, то прижиматься к голой земле. Ему одному доверяют приносить донесения, только он один знает пароль. Подойдя к пещере, пустой с виду, Яков произносит заветные слова, ему отвечают, он спускается и его по подземным коридорам ведут к командиру. Этой же ночью шифровка уйдет в разведцентр.

Постепенно отряд Бадаева-Молодцова увеличился до 67 человек. В октябре 1941 года во время совещания была взорвана румынская комендатура. Погибло два генерала, в частности, комендант одесского гарнизона Ион Глогожану, и 147 офицеров. 17 ноября того же года партизаны на перегоне Дачная-Застава осуществили подрыв люкс-эшелона с администрацией для оккупированной Одессы. До начала 1942 года, несмотря на исключительно сложные условия пребывания в катакомбах, отряд партизан неоднократно разрушал линии проводной связи, железнодорожное полотно, совершались диверсии в морском порту, была взорвана дамба Хаджибейского лимана, уничтожалась живая сила и техника противника, минировались дороги, добывалась ценная разведывательная информация для Ставки. Советская авиация наносила точные бомбовые удары по целям, координаты для которых передавались в "Центр". Небольшой отряд отвлекал на себя значительные силы войск эсэсовцев и полевой жандармерии.

Бадаев-Молодцов передал Антону Федоровичу деньги на приобретении ремонтной мастерской, которую открыли на первом этаже дома, в котором жили братья Гордиенко. Родители и сестра Нина проживали отдельно. В старом хламе сделали оружейный схрон, на конспиративную явку под видом клиентов приходили подпольщики и связные. Под руководством отца подросток освоил азы ремонта примусов и починки домашней утвари. Яша сменил ремесло чистильщика сапог на мастера "луди-паяй", но разведывательные донесения по-прежнему стекались к нему, а он в одиночку относил их партизанам. Однако в декабре 1941 года связь с отрядом Бадаева неожиданно прервалась.

Несколько раз Гордиенко прокрадывался к катакомбам, но подобраться ко входу в убежище не мог. Вокруг стояли заслоны из румын и немцев. Потом его наглухо завалили бетонными блоками. Яша знал о существовании других проходов в штреки, но попасть по извилистым коридорам без проводника к штабу отряда было невозможно. Вскоре в мастерскую явилась баба-хабалка, которая громко препиралась насчет стоимости ремонта своей кастрюли — так связная партизанского отряда назвала Яше новый адрес и пароль.

9 февраля 1942 года в одесскую мастерскую на улице Нежинская, дом 75 пришли двое — Бадаев-Молодцов и его связная Тамара Межигурская. В двухкомнатной квартире на четвертом этаже уселись ужинать, на кухне сушилась промокшая одежда гостей. В дверь постучали. На пороге стояли румынский офицер и жандармы. Как сотрудники тайной полиции королевской Румынии сигуранцы (siguranță) вышли на след партизан, неизвестно. Может быть, следили от самого выхода из катакомб, или незнакомцев выдали бдительные соседи. На допросах арестованных зверски избивали.

Не выдержал пыток и сломался Антон Федорович (псевдоним "Старик"). Из тюрьмы Яша писал на тонкой бумаге записки, которые прятал на дне банок или в окровавленном белье. Сестры закладывали письма в пирожки или хлеб домашней выпечки.

"Здравствуйте, дорогие! Мне осталось жить восемь или десять дней до утверждения приговора. Я отлично знаю, что меня не помилуют. Им известно, кто я такой. Все из-за провокатора. Запомните его фамилию. Это — Бойко Петр Иванович, он же — Федорович Антон Брониславович. Он предал своих товарищей. Он предал и еще раз предал, когда мы собирались бежать из тюрьмы. Но я думаю, Старику тоже придет конец. Он должен ответить за свое предательство. Я умру как патриот, как сын своего народа. Яков".

Яша не знал, что предателя уже выпустили из застенков. Федорович не только предавал на допросах, но и пытался нажиться на горе родных, которым предложил собрать деньги для выкупа партизан. Пакет с деньгами он попросил подсунуть ему под дверь.

Последняя записка от Яшки-капитана датирована 27 июлем 1942 года. В степи на уступе рва румынские оккупанты расстреляли 13 человек, среди которых братья Яков и Алексей Гордиенко. Владимира Александровича Молодцова-Бадаева расстреляли несколькими неделями раньше. Место их захоронения пока не найдено. Вспомним слова Тацита: "Женщинам приличествует оплакивать, мужчинам — помнить".

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Темы герои Одесса подполье катакомбы партизаны Лики войны история России Яков Гордиенко Вторая мировая война Великая Отечественная война
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