Откуда есть пошла земля австралийская

Читая о благополучной Австралии, невозможно поверить, что этот практически беспроблемный материк навевал ужас на население британских островов и считался просто пропащим местом. Новая Голландия… В 1644 году Абель Тасман, голландский путешественник, назвал так открытые земли на юге Тихого океана. Почти 150 лет во всем мире употребляли это название.

Как была открыта Австралия

В 1688 году Уильям Дампир, английский пират, писатель и художник, случайно наткнулся на западное побережье Новой Голландии. Вернувшись домой, он напечатал заметки об этом путешествии. Английское правительство заинтересовалось новыми землями. В 1699 году Уильяму выделили корабль, чтобы он возглавил экспедицию к берегам материка — но он не поладил с командой и старпомом, и путешествие закончилось тем, что после обследования западного берега Новой Голландии корабль потерпел крушение.

В 1768 году началась подготовка к большой тихоокеанской экспедиции под руководством Джеймса Кука. Плавание началось в 1769 году. В 1770-м было открыто юго-восточное побережье материка, который потом назовут Австралией. Кук назвал его Новым Южным Уэльсом — и подарил британской короне.

Новый Южный Уэльс мог остаться только географическим открытием. Так и не было бы никогда материка Австралия, если бы не революция в Северной Америке и образование США. В начале XVIII века в Англии был издан закон, который позволял заменять смертную казнь на депортацию виновных в колонии Северной Америки. Ежегодно более тысячи человек отправлялись на каторгу за океан. В 1776 году 13 американских колоний обрели независимость — и больше не захотели принимать британских преступников. Великобритания лишилась и огромных территорий в Новом Свете, и возможности отправлять туда нежелательных граждан.

Планы британского правительства

Правительству пришлось искать новые места для каторги. А пока виновных стали отправлять в плавучие тюрьмы на Темзе, страшные по своим условиям. От "плавучих домов" шел такой смрад, что возмущению лондонцев не было предела. Так через 20 лет вспомнили об открытии Джеймса Кука. Джозеф Банкс, спутник Кука, ставший советником короля Георга III, на заседании британского парламента предложил отправлять уголовников именно в новые земли. И в 1786 году было решено сделать восточное побережье Австралии местом ссылки и каторги.

Среди ссыльных были и опасные преступники, и несчастные, осужденные за мелкую провинность

В основном вынужденные переселенцы были из Ист-Энда — беднейшей части Лондона. Более ста лет этот район столицы поставлял основную массу заключенных

Эстер Абрахамс — семь лет каторжных работ за кражу кружева. Соломон Леви — восемь лет за кражу ящика чая. Джон Хилл — семь лет каторги за кражу льняного носового платка. Элизабет Бейсон осуждена на казнь через повешение за кражу семи ярдов коленкора, казнь заменена семью годами каторги. Джеймс Барлет — семь лет каторги за кражу тысячи фунтов пряжи. Джордж Барсби признан виновным в оскорблении, краже шелкового кошелька, золотых часов, шести гиней — и приговорен к казни, которую заменили на пожизненную каторгу.

Около 160 тысяч человек были отправлены на каторгу за аналогичные "особо крупные" проступки. Кража в Великобритании в те времена считалась страшным преступлением. В XVIII веке уличенных в воровстве и стали приговаривать к высылке в Австралию. Женщин приговаривали к 7-14 годам каторги и ссылали вместе с детьми. Многие преступники не достигли 14 лет. Однажды семилетнего ребенка отправили на пожизненную каторгу.

XVIII век принес Великобритании огромные социальные перемены. Промышленная революция оставила многих без возможности выжить. Решать вопрос занятости населения правительство не хотело. Лишние вложения в создание рабочих мест и рынков сбыта были признаны экономически невыгодными. Руководство страны решило предоставить народу свободный выбор путей и методов выживания. Крайняя нужда повлекла за собой страшную преступность. Чтобы остановить ее, власти ввели строжайшие наказания за мелкие преступления. К концу XVIII века за мелкую кражу казнили более 200 человек. К смерти приговаривали за любое воровство — независимо от того, что было украдено. Одного 11-летнего мальчика повесили за кражу носового платка.

"Первый флот" для основания первой колонии Новый Южный Уэльс состоял из 11 кораблей и отправился в 1787 году. В январе 1788 года на берег Австралии высадилось 850 ссыльных и 250 солдат и офицеров. За ним отправились другие суда. Вскоре в Австралии появилось множество каторжных поселений. И охрана, и каторжане прибыли на пустой берег, который необходимо было обустроить и обжить.

26 января 1788 года в Порт-Джексоне был поднят британский флаг и торжественно провозглашено основание новой колонии. Сейчас этот день отмечается как День Австралии — начало современной истории континента. Первым губернатором каторжного поселения в новом Южном Уэльсе был назначен Артур Филлип. На тот момент ему исполнилось 48 лет.

Он был умным человеком с огромным житейским опытом: семнадцати лет поступил на флот, после восьмилетней службы почти 30 лет был фермером в провинции, затем вернулся на флот и участвовал в войне с Францией, год служил португальской короне (участвовал в войне с Испанией), затем ему присвоили чин капитана корабля. Правительство поступило очень разумно, выбрав этого человека в качестве губернатора новой колонии. Он был храбр, рассудителен и выдержан. К тому же он обладал ценнейшим качеством — он не был бессмысленно жестоким.

Ссыльные увидели в нем не тюремщика, а разумного человека, верного присяге и долгу. Филлип понимал свои обязанности как установление и поддержание законности и порядка на вверенных территориях. Губернатор ввел строго регламентированный рабочий день - условия, значительно лучшие для большинства каторжан, чем у них были на родине. За соблюдением правил труда он следил лично.

Но любой каторжный труд — каторжный. Ненужный, обязательный и обременяющий. А режим, хоть и регламентированный, но жесткий. За малейший проступок — плеть, серьезный проступок или неподчинение властям — казнь через повешение. Попытки бунта, побега, саботажа случались часто. Губернатор жестоко подавлял их. Порка была обычным делом. Смертная казнь тоже не была чем-то из ряда вон выходящим.

Для отвлечения от работы проводились постоянные религиозные службы. Одновременно с каторжанами прибыли и капелланы.

Филлип неоднократно просил Лондон прислать талантливых ремесленников, чтобы организовать быт в колонии. В Австралию мало кто хотел ехать добровольно. Свободное население пополнялось только за счет бывших каторжников и офицеров и солдат охраны. Только когда был налажен минимальный комфорт, стали прибывать и другие граждане, желающие начать новую жизнь вдали от родины. Первая группа "свободных граждан" прибыла только через пять лет, в 1793 году. И более 60 лет их доля среди европейцев Австралии была ничтожна.

Как стала меняться жизнь в Австралии

Только в середине XIX века в Австралию хлынул поток эмигрантов. Причина была очень проста — в колонии нашли золото. За десять лет "золотой лихорадки" количество выходцев из Англии увеличилось в три раза. После польского восстания 1863 года в колонию прибыло множество поляков. На карте Австралии можно найти немало польских слов — например, самая высокая гора носит имя ТадеушаКостюшко, несостоявшегося "диктатора" польского восстания 1794 года и участника войны за независимость США. С 1868 года в Австралию перестали ссылать каторжников.

Постепенно прокладывались дороги, строились дома. Новое поселение было названо Сидней — в честь лорда, подписавшего указ о создании колонии. Сам губернатор участвовал в экспедициях в окрестностях этого города. Каждому свободному человеку предлагалось 30 акров земли (акр составляет приблизительно 2,5 гектара) — огромнейшая территория. Обрабатывали эти поля специально приписанные к ним заключенные. Проблема продовольствия была решена.

Многие каторжники понимали, что после освобождения в Австралии их ждала лучшая жизнь, чем в Англии. Но до колонии нужно было для начала добраться. В ужасающих условиях: частые кораблекрушения, сырые, грязные корабельные трюмы, в которых много месяцев приходилось находиться без света и воздуха. Цинга. В пути умирали сотнями. Врачей на кораблях не было. Со временем на судах, особенно на тех, где были заключенные женщины, появились врачи. Уровень смертности снизился. Когда корабли усовершенствовались и время путешествия сократилось с семи месяцев до четырех, смертность снизилась еще больше.

Из тех, кто добрался до места ссылки и благополучно ее отбыл, в Англию вернулись единицы. Практически все решили остаться в колонии.

Многие губернаторы Нового Южного Уэльса придерживались принципа: никогда не следует напоминать о преступном прошлом человеку, вышедшему на свободу. Нужно дать ему почувствовать себя полноценным членом общества. Чтобы он знал, что он примерным поведением искупил свою вину и стал порядочным человеком. Освобожденным выделялись земельные участки.

Им давали заключенных в помощь на поле и по хозяйству. После освобождения многие "уголовники" стали очень уважаемыми гражданами. Самюэль Лайфут основал первые больницы. Уильям Редфрен стал врачом. Френсис Гринуэй построил множество зданий в Сиднее и окрестностях. Джон Харрис, приговоренный за кражу серебряных ложек к смертной казни, которую заменили 14 годами каторги, в 1793 году — уже через пять лет после прибытия на каторгу — стал первым австралийским полицейским.

Но были и такие губернаторы, как сэр Томас Брисбен. При нем за пение, недостаточно быструю ходьбу, недостаточно усердное толкание воза с камнями каторжник получал 50 ударов плетьми или десять дней пребывания в камере. Из-за тесноты в камере можно было только стоять — в ней было 13 заключенных. Тогда смерть казалась осужденным избавлением. И мятежи поднимали с единственной целью — чтобы их казнили.

Аборигены встретили первых переселенцев враждебно: поджигали траву, кидались камнями, оттесняли от источников воды и охотничьих угодий. Англичане в ответ на нежелание выселяться с родной земли расстреливали местных.

Многие погибли от голода, жажды или были убиты белыми. Многие умерли от завезенных европейцами болезней, к которым у них не было иммунитета. Затем их переместили в резервации. Часто расположенные в районах, где жизнь невозможна.

Название "Австралия" впервые было упомянуто в книге капитана Мэфью Флиндерса "Путешествие в Terra Australis" (что по-латыни означает "Южная Земля"). Губернатор Нового Южного Уэльса Маккавайри использовал это название в переписке с Англией — и в 1817 году он рекомендовал это название как официальное. В 1824 году Британское адмиралтейство утвердило слово "Австралия" как официальное название континента.