Как Петр I боярам свинью подложил

4 февраля (по старому стилю — 24 января) 1722 года Петр I утвердил закон о порядке государственной службы в Российской империи — Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. Сегодня мы знаем ее просто как Табель о рангах. Новый закон установил в стране соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.

Богатые бояре (многие из них были и в XVIII веке богаче государя) — прямые потомки Рюрика и Гедимина — не воспринимали внука безродного Михаила Романова как помазанника Божия. Петр решил бороться со старым боярским укладом — и начал укреплять свою власть. Рассчитывать он мог лишь на "новых" дворян — была надежда, что, получив статус из рук царя, они будут ему большей опорой, чем родовитое боярство. Потому царь решил не только ввести принцип личной выслуги, но и заменить им принцип родовитости, древности рода.

Табель прекращала пожалование старых боярских титулов — но не отменяла их. Фактически введение табели стало концом боярства и старого уклада. Петр решил, что чин можно приобрести только личной выслугой — и дворянство не является основанием получать чины и звания…

Царь писал: "Мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут". Боярство негодовало.

Табель о рангах (в те времена слово табель имело женский род) просуществовала вплоть до октября 1917 года, правда, с многочисленными изменениями.

Великий император лично принимал участие в редактировании закона, созданного по образу "расписания чинов" шведского, датского, прусского и французского королевств, — и собственноручно исправил черновой вариант. Подписан закон был 1 февраля 1721 года. После этого по велению императора перед опубликованием он был внесен на рассмотрение в Сенат, затем рассматривался в Военной и Адмиралтейских коллегиях. Коллегии высказали ряд замечаний, касающихся размещения чинов по рангам, размеров жалования, введения в табель древних русских чинов, — и об устранении пункта о штрафах, если кто-то займет в церкви место выше своего ранга. Все замечания остались без рассмотрения. В заключительном чтении Табель принимали сенаторы Брюс и Головкин; генерал-майоры Дмитриев-Мамонов и Матюшкин.

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Табель поделила чины на три вида: воинские (военные), статские (гражданские), придворные. В каждом виде было четырнадцать классов. Каждому классу соответствовал свой чин. Первоначально Табель вводила 263 должности — но к концу 18 века многие из них были упразднены и исчезли.

Военные чины ставились выше соответствующих им гражданских и придворных, что давало военным преимущество в переходе в высшее дворянское сословие. В те времена это было очень важно и значимо. Уже 14 (самый низкий) класс воинских чинов (с 1730 — прапорщик; до этого — фендрик) давал право на потомственное дворянство. Статские становились потомственными дворянами только в чине 8-го класса (коллежский асессор). 14 класс статских чинов — коллежский регистратор — давал право только на личное дворянство, которое не переходило по наследству.

Петровская Табель хотела привлечь людей на государственную службу и давала возможность выдвинуться талантливым людям из низов. "Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать" — гласила одна из описательных статей закона.

Место представителей каждого чина в общественных местах строго регламентировалось. За требование почестей и мест выше чина при публичных торжествах и официальных собраниях полагался штраф, равный двухмесячному жалованью штрафуемого. Точно такой же штраф полагался и за уступку своего места лицу низшего ранга. (Как не вспомнить крылатую фразу Ельцина: "Не так сели, пересядьте!").

Петр не присваивал сыновьям титулованных и знатных лиц никакого чина, пока они "отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат". Военные и гражданские чины давались по выслуге лет — или же по особым заслугам. Если за проступок следовало публичное наказание на площади, виновный терял чин. Возвратить чин можно было за особые заслуги.

Петр стремился сделать личные достижения единственным методом продвижения по службе. Онхотел, чтобы порода перестала играть важную роль и таким образом потеряла значение. Благодаря реформе дворянский класс несколько демократизировался. На очень короткое время.

Потомки Петра отошли от его замысла. После смерти Петра I старинные роды восстановили свои утраченные позиции, к концу царствования Петра II кумовство расцвело снова. В 1729 году Антиох Кантемир написал сатиру "На зависть и гордость дворян своенравных": в ней он высмеивал дворянские пороки — желание гордиться только заслугами предков ("знатны уж предки мои были в царство Ольги") и не принимать новые порядки ("Кто недавно продавал в рядах мешок соли,…тот на высоку степень вспрыгнувши, блистает, а благородство мое во мне унывает"). Потомок молдавского господаря Кантемир привлекает внимание к идее, что ценность человека должна быть вне сословия. Что любой, в том числе и дворянин, может быть полезен государству: "не пустое дело есть знатная порода".

Быть дворянином стало очень выгодно. Помимо статуса, дворянство давало множество привилегий. Право владения имением и крепостными (до 1861 года). Свободу от обязательной службы (в 1762–1874 была введена всесословная воинская повинность). Свободу от земских обязанностей (до второй половины 19 века). Право получения образования в Пажеском корпусе, Императорском Александровском лицее, Императорском училище правоведения. Право ношения шпаги. Титул "Ваше благородие". Право иметь родовой герб. С 1785 по 1863 году дворян нельзя было подвергать телесным наказаниям.

Дворяне получали одну льготу за другой:

— с 1731 помещики собирали подушную подать с крепостных;

— манифест Анны Иоанновны от1736 года ограничил срок службы дворян 25 годами;

— с 1746 года Елизавета Петровна запретила всем, кроме дворян, покупать крестьян и землю;

— в 1754 году учрежден Дворянский банк, который выдавал кредиты до 10 000 рублей (огромнейшие по тем временам деньги) под 6 процентов годовых;

— 18 февраля 1762 года Петр III подписал Манифест о даровании вольности и свободы российскому дворянству — и освободил его от обязательной службы. В течение 10 лет после Манифеста из армии в отставку вышло 10000 дворян;

— в 1775 году Екатерина Великая передала власть на местах дворянству, введя должность уездного предводителя;

— "Жалованная грамота дворянству" от 21 апреля 1785 года окончательно освободила дворян от обязательной службы и сформировала дворянское самоуправление на местах. Дворяне стали отвечать за набор рекрутов и сбор налогов с крестьян. Но, самое главное, было введено самоуправление на местах, и оно стало сословным.

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Поэтому быть дворянином было выгодно во всех отношениях. К концу царствования Екатерины Великой идея Табели о рангах была сведена на нет. Манифест от 11 июня 1845 года внес в Табель поправку: только 8-й чин (майор, до которого было очень тяжело дослужиться) мог дать военному потомственное дворянство.

Указ от 9 декабря 1856 года сделал получение потомственного дворянства личными достижениями фактически невозможным: теперь потомственным дворянином становился лишь тот, кто дослужился до 6-го класса воинской службы (полковник, простому человеку стать им было нереально) или до 4-го класса гражданской (действительный статский советник: не дворянин им стать не мог). В 1917 году Табель перестала существовать.

В 2003 году был принят Федеральный закон "О системе государственной службы в Российской Федерации". Он также включает в себя три вида "государевой службы": военную, правоохранительную, федеральную государственную гражданскую.

В современной российской армии тоже 14 званий — негласная традиция петровской Табели о рангах. В Советской армии в 1943 году были введены погоны и воинские звания — их также было 14.

В правоохранительной службе (в разных ее ведомствах) — от 10 до 16 чинов.

В федеральной государственной гражданской службе (с 2005 года) — 15 чинов.

Так что и в наше время существует Российская Табель о рангах, унаследовавшая форму закона Петра Великого.