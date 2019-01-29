Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Россия
Эмиграция Советское наследие Россия
Автор Любовь Ермакова

Как Петр I боярам свинью подложил

Наследие » Россия

4 февраля (по старому стилю — 24 января) 1722 года Петр I утвердил закон о порядке государственной службы в Российской империи — Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. Сегодня мы знаем ее просто как Табель о рангах. Новый закон установил в стране соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.

Как Петр I боярам свинью подложил. 397954.jpeg

Богатые бояре (многие из них были и в XVIII веке богаче государя) — прямые потомки Рюрика и Гедимина — не воспринимали внука безродного Михаила Романова как помазанника Божия. Петр решил бороться со старым боярским укладом — и начал укреплять свою власть. Рассчитывать он мог лишь на "новых" дворян — была надежда, что, получив статус из рук царя, они будут ему большей опорой, чем родовитое боярство. Потому царь решил не только ввести принцип личной выслуги, но и заменить им принцип родовитости, древности рода.

Табель прекращала пожалование старых боярских титулов — но не отменяла их. Фактически введение табели стало концом боярства и старого уклада. Петр решил, что чин можно приобрести только личной выслугой — и дворянство не является основанием получать чины и звания…

Царь писал: "Мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут". Боярство негодовало.

Табель о рангах (в те времена слово табель имело женский род) просуществовала вплоть до октября 1917 года, правда, с многочисленными изменениями.

Великий император лично принимал участие в редактировании закона, созданного по образу "расписания чинов" шведского, датского, прусского и французского королевств, — и собственноручно исправил черновой вариант. Подписан закон был 1 февраля 1721 года. После этого по велению императора перед опубликованием он был внесен на рассмотрение в Сенат, затем рассматривался в Военной и Адмиралтейских коллегиях. Коллегии высказали ряд замечаний, касающихся размещения чинов по рангам, размеров жалования, введения в табель древних русских чинов, — и об устранении пункта о штрафах, если кто-то займет в церкви место выше своего ранга. Все замечания остались без рассмотрения. В заключительном чтении Табель принимали сенаторы Брюс и Головкин; генерал-майоры Дмитриев-Мамонов и Матюшкин.

Читайте также: Владимир Русанов: уплыть из мира в историю

Табель поделила чины на три вида: воинские (военные), статские (гражданские), придворные. В каждом виде было четырнадцать классов. Каждому классу соответствовал свой чин. Первоначально Табель вводила 263 должности — но к концу 18 века многие из них были упразднены и исчезли.

Военные чины ставились выше соответствующих им гражданских и придворных, что давало военным преимущество в переходе в высшее дворянское сословие. В те времена это было очень важно и значимо. Уже 14 (самый низкий) класс воинских чинов (с 1730 — прапорщик; до этого — фендрик) давал право на потомственное дворянство. Статские становились потомственными дворянами только в чине 8-го класса (коллежский асессор). 14 класс статских чинов — коллежский регистратор — давал право только на личное дворянство, которое не переходило по наследству.

Петровская Табель хотела привлечь людей на государственную службу и давала возможность выдвинуться талантливым людям из низов. "Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать" — гласила одна из описательных статей закона.

Место представителей каждого чина в общественных местах строго регламентировалось. За требование почестей и мест выше чина при публичных торжествах и официальных собраниях полагался штраф, равный двухмесячному жалованью штрафуемого. Точно такой же штраф полагался и за уступку своего места лицу низшего ранга. (Как не вспомнить крылатую фразу Ельцина: "Не так сели, пересядьте!").

Петр не присваивал сыновьям титулованных и знатных лиц никакого чина, пока они "отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат". Военные и гражданские чины давались по выслуге лет — или же по особым заслугам. Если за проступок следовало публичное наказание на площади, виновный терял чин. Возвратить чин можно было за особые заслуги.

Петр стремился сделать личные достижения единственным методом продвижения по службе. Онхотел, чтобы порода перестала играть важную роль и таким образом потеряла значение. Благодаря реформе дворянский класс несколько демократизировался. На очень короткое время.

Потомки Петра отошли от его замысла. После смерти Петра I старинные роды восстановили свои утраченные позиции, к концу царствования Петра II кумовство расцвело снова. В 1729 году Антиох Кантемир написал сатиру "На зависть и гордость дворян своенравных": в ней он высмеивал дворянские пороки — желание гордиться только заслугами предков ("знатны уж предки мои были в царство Ольги") и не принимать новые порядки ("Кто недавно продавал в рядах мешок соли,…тот на высоку степень вспрыгнувши, блистает, а благородство мое во мне унывает"). Потомок молдавского господаря Кантемир привлекает внимание к идее, что ценность человека должна быть вне сословия. Что любой, в том числе и дворянин, может быть полезен государству: "не пустое дело есть знатная порода".

Быть дворянином стало очень выгодно. Помимо статуса, дворянство давало множество привилегий. Право владения имением и крепостными (до 1861 года). Свободу от обязательной службы (в 1762–1874 была введена всесословная воинская повинность). Свободу от земских обязанностей (до второй половины 19 века). Право получения образования в Пажеском корпусе, Императорском Александровском лицее, Императорском училище правоведения. Право ношения шпаги. Титул "Ваше благородие". Право иметь родовой герб. С 1785 по 1863 году дворян нельзя было подвергать телесным наказаниям.

Дворяне получали одну льготу за другой:

— с 1731 помещики собирали подушную подать с крепостных;

— манифест Анны Иоанновны от1736 года ограничил срок службы дворян 25 годами;

— с 1746 года Елизавета Петровна запретила всем, кроме дворян, покупать крестьян и землю;

— в 1754 году учрежден Дворянский банк, который выдавал кредиты до 10 000 рублей (огромнейшие по тем временам деньги) под 6 процентов годовых;

— 18 февраля 1762 года Петр III подписал Манифест о даровании вольности и свободы российскому дворянству — и освободил его от обязательной службы. В течение 10 лет после Манифеста из армии в отставку вышло 10000 дворян;

— в 1775 году Екатерина Великая передала власть на местах дворянству, введя должность уездного предводителя;

— "Жалованная грамота дворянству" от 21 апреля 1785 года окончательно освободила дворян от обязательной службы и сформировала дворянское самоуправление на местах. Дворяне стали отвечать за набор рекрутов и сбор налогов с крестьян. Но, самое главное, было введено самоуправление на местах, и оно стало сословным.

Читайте также: Русские оружейники: Игорь Стечкин

Поэтому быть дворянином было выгодно во всех отношениях. К концу царствования Екатерины Великой идея Табели о рангах была сведена на нет. Манифест от 11 июня 1845 года внес в Табель поправку: только 8-й чин (майор, до которого было очень тяжело дослужиться) мог дать военному потомственное дворянство.

Указ от 9 декабря 1856 года сделал получение потомственного дворянства личными достижениями фактически невозможным: теперь потомственным дворянином становился лишь тот, кто дослужился до 6-го класса воинской службы (полковник, простому человеку стать им было нереально) или до 4-го класса гражданской (действительный статский советник: не дворянин им стать не мог). В 1917 году Табель перестала существовать.

В 2003 году был принят Федеральный закон "О системе государственной службы в Российской Федерации". Он также включает в себя три вида "государевой службы": военную, правоохранительную, федеральную государственную гражданскую.

В современной российской армии тоже 14 званий — негласная традиция петровской Табели о рангах. В Советской армии в 1943 году были введены погоны и воинские звания — их также было 14.

В правоохранительной службе (в разных ее ведомствах) — от 10 до 16 чинов.

В федеральной государственной гражданской службе (с 2005 года) — 15 чинов.

Так что и в наше время существует Российская Табель о рангах, унаследовавшая форму закона Петра Великого.

Грунт, добытый на Луне имеет земное происхождение Грунт, добытый на Луне имеет земное происхождение

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы бояре Петр I чиновники дворянство история России Табель о рангах
Обсудить
Актуальная аналитика
Российское наследие
Как Петр I боярам свинью подложил
Военные новости
США передумали создавать "форт Трамп" в Польше
Недвижимость
Капитальный ремонт в новостройках: нужно ли платить взносы
Новости Все >
В Минюсте объяснили, когда коррупция чиновников бывает "вынужденной"
За неделю в России стало больше безработных на 3,2%
Для зачатия стройного человека лучшее время - зима
Немецкие СМИ: армия Германии испытывает острую нехватку вооружения
"Правда.Ру" - генеральный интернет-партнер "PROбренда"
Александр Цекало женится на голливудской актрисе
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
Британка 12 лет не замечала кольцо в своем носу
Мужской мозг не приспособлен к многозадачности
Учитель физкультуры из Подмосковья разрешила школьникам избить первоклассника
Сейчас читают
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Газ
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи
Евросоюз
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи Видео 
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Производство
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Читательский топ
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Потерявшегося в лесу мальчика спас черный медведь
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
США и Канада. Новости и аналитика
Немецкие СМИ рассказали о тяжелейшем поражении Дональда Трампа
Бывший СССР
Великобритания нашла способ разрешить военный конфликт в Донбассе
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Евросоюз
В Германии отказались признавать участников блокады Ленинграда героями
Южная Америка
Германия, Франция и Испания признают Гуаидо президентом Венесуэлы, если Мадуро не проведет выборы
Новости Украины
На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза
Советское наследие
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации

4 января 2013 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, самый результативный советский ас Корейской войны, непревзойденный в мире по результативности ас реактивной авиации, Герой Советского Союза, полковник в отставке Евгений Георгиевич Пепеляев.

Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"
Российское наследие
Евдокия Московская: самая счастливая кремлевская жена
Военные новости
Снайперы: неписаные правила Великой Отечественной
Руслан Веснянко Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США Руслан Веснянко Игорь Буккер Сидор Ковпак: хозяин украинского леса Игорь Буккер Любовь Степушова Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина Любовь Степушова
Комментарии
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Александр Цекало женится на голливудской актрисе
Прибалт пожаловался на русский язык на курсах по мореходству
Александр Цекало женится на голливудской актрисе
Мужской мозг не приспособлен к многозадачности
Прибалт пожаловался на русский язык на курсах по мореходству
Немецкие СМИ: армия Германии испытывает острую нехватку вооружения
Отдали бы немецкого антифашиста Гитлеру?
Пятерка лучших пистолетов Второй мировой
В Минюсте объяснили, когда коррупция чиновников бывает "вынужденной"
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
За неделю в России стало больше безработных на 3,2%
В Совете Федерации предложили заключенным перерабатывать отходы
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Порошенко пожелал "холодного мира" с Россией
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США
В Токио рассказали, в каком случае на Курилах появятся базы США
Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
История и современность Все >
Скрывающие нас: история появления штор
Скрывающие нас: история появления штор
Бастилия - крепость, ставшая тюрьмой
Бастилия - крепость, ставшая тюрьмой
США передумали создавать "форт Трамп" в Польше
США передумали создавать "форт Трамп" в Польше
Defense News: США начали производство ядерных зарядов малой мощности
Defense News: США начали производство ядерных зарядов малой мощности
Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США
Нарушили ли Ту-160 воздушное пространство США
Отдали бы немецкого антифашиста Гитлеру?
Отдали бы немецкого антифашиста Гитлеру?
СМИ: США тратят на оборону "всего лишь" в 3,5 раза больше России
СМИ: США тратят на оборону "всего лишь" в 3,5 раза больше России
Как царь Федор III начал рубить окно в Европу
Как царь Федор III начал рубить окно в Европу
Почему осаду Порт-Артура называли "трагедией японского оружия"
Почему осаду Порт-Артура называли "трагедией японского оружия"
Замминистра уволили после скандального видео
Замминистра уволили после скандального видео
Мощность "Сармата" измерили в миллионах погибших
Мощность "Сармата" измерили в миллионах погибших
Женское Все >
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Исследователи выяснили, в какой стране больше всего маньяков
Исследователи выяснили, в какой стране больше всего маньяков
Куриные яйца могут стать лекарством от рака
Куриные яйца могут стать лекарством от рака
Пенсионерка попробовала заработать через интернет
Пенсионерка попробовала заработать через интернет
Бузова выбрала необычные серьги
Бузова выбрала необычные серьги
Советы по уходу за собой от Эвелины Хромченко
Советы по уходу за собой от Эвелины Хромченко
Гордон создаст шоу о защите клиентов
Гордон создаст шоу о защите клиентов
Обезболивающие пользуются спросом
Обезболивающие пользуются спросом
Собаки могут "разнюхать" болезни на ранней стадии
Собаки могут "разнюхать" болезни на ранней стадии
Супруги прожили 70 лет в браке и умерли в один день
Супруги прожили 70 лет в браке и умерли в один день
Мужское Все >
Агрессивный тихоня
Агрессивный тихоня
Оксана Воеводина разводится со своим султаном
Оксана Воеводина разводится со своим султаном
Три совета для тех, кто решил обратиться к дизайнеру интерьера
Три совета для тех, кто решил обратиться к дизайнеру интерьера
Как украсить подоконник: пять вариантов идей
Как украсить подоконник: пять вариантов идей
Основные тренды в дизайне интерьеров 2019
Основные тренды в дизайне интерьеров 2019
Восемь секретов легкого переезда
Восемь секретов легкого переезда
Неудачные дизайнерские решения в интерьере
Неудачные дизайнерские решения в интерьере
Как нужно питаться, чтобы набрать массу: 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу: 15 актуальных советов
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Апокалипсис: когда религия становится политикой
Апокалипсис: когда религия становится политикой
Монахи Афона отказались от участия в интронизации главы новой церкви Украины
Монахи Афона отказались от участия в интронизации главы новой церкви Украины
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
Как содержать декоративных мышей
Как содержать декоративных мышей
Рыбы способны узнать человека в лицо
Рыбы способны узнать человека в лицо
Сделаны друг для друга: человек и собака
Сделаны друг для друга: человек и собака
Декоративные мыши: история создания
Декоративные мыши: история создания
Лондонская рыба употребляет наркотики
Лондонская рыба употребляет наркотики
Женские манекены измерят уровень радиации вблизи луны
Женские манекены измерят уровень радиации вблизи луны
Платья с вырезом "лодочка" новый тренд сезона
Платья с вырезом "лодочка" новый тренд сезона
Считалось, что спецшколы для умных нужны
Считалось, что спецшколы для умных нужны
Синоптики не обещают раннюю весну
Синоптики не обещают раннюю весну
Бузова освоила экстремальный спорт
Бузова освоила экстремальный спорт
Степаненко решилась на пластическую операцию после развода
Кто нарисовал загадочные геоглифы в пустыне Наска
Кто нарисовал загадочные геоглифы в пустыне Наска
Дальний Восток
Японцы, добиваясь островов, предают императора

Сомнител﻿ьные доводы Японии по поводу Курильских островов в беседе с обозревателем "Правды.Ру" опроверг историк и дипломат Николай Платошкин.

Японцы, добиваясь островов, предают императора
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
США и Канада. Новости и аналитика
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Новости Европы
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
Мир. Новости мира
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Евросоюз
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Евросоюз
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ