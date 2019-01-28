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Автор Андрей Михайлов

Николай Рерих: через тернии к звездам

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Николай Константинович Рерих чаще всего упоминается как художник, сценограф, философ, мистик, писатель, поэт, археолог, общественный деятель, просветитель. Ведь в течение жизни он создал почти 7000 картин, около 30 книг, основал множество культурных движений. Но сегодня мы попробуем открыть новую грань таланта Рериха — таланта путешественника.

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Практически все официальные биографии Николая Константиновича посвящены в основном его культурной, общественной и творческой деятельности. И то: за свою достаточно насыщенную событиями жизнь Николай Рерих состоял действительным и почетным членом 45 (!) известных международных общественных организаций. А мировые общественные движения "Мир через культуру" и "Знамя Мира" были основаны именно по его инициативе и при его активном личном участии. С 1920-х годов он вёл обширную просветительскую деятельность по привлечению мировой общественности к делу охраны памятников культуры. На основе выдвинутого им так называемого Пакта Рериха в 1954 году в Гааге был подписан Заключительный акт Международной конвенции по защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, ратифицированный многими странами, в том числе и очень консервативным СССР. Известны и глубоко патриотические выступления Рериха во время Великой Отечественной войны.

"Извлечь" из его многочисленных биографий именно тему его многочисленных путешествий и этно-географических исследований оказалось делом непростым. "Правда.Ру" искренне благодарит доктора исторических наук, бывшего профессора РГГУ Виктора Мефодьевича Касторова, который помог в подготовке этого материала. Но все-таки начнем с "хронологических" аспектов биографии Николая Константиновича. Возможно, его родовое происхождение, а также события, произошедшие с ним в юности и молодости, объяснят его неведомую, непонятную многим тягу к горным вершинам, к долгим странствиям по незнакомым местностям, к неведомым большинству русских людей южным закатам и рассветам…

Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге. Представители рода Рерихов со времен Петра Первого занимали видные военные и административные посты в России. Его отец, Константин Фёдорович, был известным нотариусом и общественным деятелем. Мать, Мария Васильевна Калашникова, происходила из купеческой семьи. Среди друзей семьи Рерихов были такие видные деятели, как Д. Менделеев, Н. Костомаров, М. Микешин, Л. Ивановский и многие другие. Образование Николай Рерих получил великолепное: учился в Петербурге в Академии художеств в 1893–1897 годах у Архипа Ивановича Куинджи и одновременно на юридическом факультете в университете, прослушал курс историко-филологического факультета.

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В российский период жизни и творчества он работал директором школы Императорского общества поощрения художеств, возглавлял художественное объединение "Мир искусства", успешно работал как сценограф. В 1899 году он знакомится в поместье князя Путятина с Еленой Ивановной Шапошниковой. В октябре 1901 года состоялась их свадьба. Елена Ивановна стала для Николая Рериха верной спутницей и вдохновительницей, всю свою жизнь они пройдут рука об руку, творчески и духовно дополняя друг друга. В 1902 году у них родится сын Юрий, будущий учёный-востоковед, а в 1904 — Святослав, будущий художник и общественный деятель. Но с 1917 года жил он вместе с любимой женой Еленой за границей. Прошла она вместе с мужем Центрально-Азиатскую и Маньчжурскую экспедиции 20-х и 30-х годов минувшего века, которые позволяют сейчас по праву причислить Николая Рериха к талантливейшим путешественникам-исследователям.Но как исследователь-археолог Николай Рерих все-таки "начинался" в России.

Уже с 1892 года Рерих начал проводить самостоятельные археологические раскопки. Уже в студенческие годы он становится членом Русского археологического общества. Проводит многочисленные раскопки в Петербургской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Смоленской губерниях. Начиная с 1904 года, совместно с князем Путятиным, он обнаружил несколько неолитических стоянок на Валдае (в окрестностях озера Пирос). С 1905 года Рерих начинает собирать коллекцию древностей каменного века. Летом 1910 Николай Рерих совместно со своими товарищами провели первые археологические раскопки в Новгороде. В 1903–1904 годах Рерих вместе с женой совершает грандиозное путешествие по России, посетив более 40 городов, известных своими древними памятниками старины. После событий 1917 года были его творческие поездки по Швеции, Англии, США.

В Америке Рерих заработал репутацию провидца, гуру и противника войны, в особенности среди зажиточных людей, которые предоставляли ему средства. 2 декабря 1923 года Николай Рерих со своей семьей прибывает из Америки в Индию. Маршрут его первой Центрально-Азиатской экспедиции проходил через Сикким, Кашмир, Ладак, Китай (Синьцзян), Россию (с заездом в Москву), Сибирь, Алтай, Монголию, Тибет, по неизученным областям Трансгималаев. Экспедиция продолжалась с 1924 по 1928 год. Официально экспедиция была заявлена как американская, однако на деле среди ее участников было немало русских, китайцев, монголов и непальцев. Во время экспедиции были проведены археологические и этнографические исследования в неизученных частях Азии, найдены редкие манускрипты, собраны лингвистические материалы, произведения фольклора, сделаны описания местных обычаев, написаны две книги, создано около пятисот картин.

Первая Центрально-Азиатская экспедиция Рериха проходила в несколько этапов. По прибытии в Монголию она переросла в самостоятельное Тибетское путешествие, известное теперь как Миссия Западных буддистов в Лхасу. По своему характеру тибетская экспедиция являлась не просто художественно-археологической, но, по заявлению её руководителя, Николая Рериха, имела статус дипломатического посольства от имени "Союза Западных буддистов". Своим окружением в экспедиции Рерих рассматривался в качестве "Западного Далай-ламы".Осенью 1927 года экспедиция была задержана тибетскими властями на подступах к Лхасе и пять месяцев находилась в снежном плену высоко в горах на плато Чантанг, где Рерих писал многочисленные письма тибетским властям, в том числе Далай-ламе, о том, как несправедливо встречено первое "буддийское посольство".

Экспедиция так и не была допущена в Лхасу и была вынуждена ценой неимоверных трудностей и потерь пробиваться в Индию. Существует несколько версий того, что являлось главной целью поездки Рерихов в Центрально-Азиатскую экспедицию, единства мнений нет. Существует распространённая версия о том, что Рерих был агентом Коминтерна и ОГПУ, а экспедиция была организована на деньги советской разведки, целью которой было свержение Далай-ламы XIII. Рерих якобы был вовлечён в большую политику, пытаясь осуществить утопическую мечту о "Новой Стране". По этой версии Рерих с женой и соратниками якобы отправились в Центрально-Азиатскую экспедицию, чтобы найти Шамбалу, а не изучать растения, этнологию и языки. Версии об одновременно духовных и политических целях поисков некой "Красной Шамбалы" придерживаются и некоторые другие историки.

Но это, пожалуй, не самое "значительное" по своей значимости и научным результатам путешествие Рериха. Проанализировав тенденции мировой политики и собранные в Центрально-Азиатской экспедиции пророчества, он вдруг приходит к выводу, что середина 1930-х годов может ознаменоваться разворачиванием процесса "единения Азии", который начнётся с Монголии, Маньчжурии, северного Китая и южной и юго-восточной Сибири. Как гласят некоторые исторические первоисточники, желая по возможности принять участие в этом процессе, он организует через американский сельскохозяйственный департамент долгосрочную экспедицию в Маньчжурию и Северный Китай.

В 1930 году Рерих подружился с американским министром сельского хозяйства в администрации Франклина Рузвельта, который официально и отправил Рериха в экспедицию с целью сбора семян растений, предотвращающих разрушение плодоносных слоёв почвы. Экспедиция была организована в 1934–1935 годах и состояла из двух частей. Первый маршрут включал Хинганский хребет и Баргинское плато, второй — пустыни Гоби, Ордос и Алашань. Эти маршруты проходили по территории Внутренней Монголии, расположенной в северной и северо-восточной части современного Китая. Кроме выполнения "обязательной" работы, которую поручили организаторы и спонсоры экспедиции, Николай Рерих написал много этюдов, проводил археологические исследования, собирал материалы по лингвистике и фольклору.

Рерих в течение 17 месяцев написал 222 очерка для "Листов дневника", которые отражают экспедиционную работу, затрагивают научные и философские темы. В результате экспедиции было найдено около 300 видов засухоустойчивых трав, собраны лекарственные растения. В Америку было направлено две тысячи посылок семян. Правда, министр сельского хозяйства Генри Уоллес, инициировавший экспедицию, впоследствии сообщил конгрессу, что почти все найденные семена обладают либо низкой ценностью, либо вообще ей не обладают. Возможно, этому можно найти такое объяснение: во время экспедиции Рерих, игнорируя по большей части порученную ему миссию, погрузился в азиатскую политику, тщетно побуждая буддийские массы к революции.

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Например, первая деловая встреча Рериха после отъезда из США в экспедицию была в Японии с военным министром Хаяси Сэндзюро, а целью встречи было не собиранье семян и кореньев, а исследование возможностей создания нового государства на северо-востоке Азии. Во время экспедиции Рерих вел самую активную деятельность среди многочисленной русской эмиграции, став заметным культурным лидером. Это вызвало недовольство властей США, от чьего имени и на чьи средства проводилась экспедиция. После публикации скандальной статьи в газете "Чикаго Трибьюн" в июне 1935 года, где сообщалось о военных приготовлениях экспедиции у границ Монголии, министр Уоллес прервал отношения с Рерихами, поскольку они могли испортить ему репутацию в глазах избирателей. Экспедиция была досрочно прекращена в Шанхае 21 сентября 1935 года.

Во время Великой Отечественной войны, находясь в Индии, Николай Константинович Рерих с самых первых ее дней использует все возможности, чтобы помочь родной стране. Вместе с младшим сыном Святославом старший Рерих он устраивает выставки и продажу картин, а все вырученные деньги перечисляет в фонд советского Красного Креста и Красной Армии. Он пишет статьи в газетах, выступает по радио в поддержку советского народа.

Сразу же по окончании войны художник запросил визу на въезд в Советский Союз, но 13 декабря 1947 года он уходит из жизни, так и не узнав, что в визе ему отказали. В долине Кулу в Индии, на месте погребального костра, был установлен большой прямоугольный камень, на котором высечена надпись: "15 декабря 1947 года здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха — великого русского друга Индии. Да будет мир".

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Темы Индия Тибет история Гималаи Николай Рерих путешественники
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