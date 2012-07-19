Книги-маяки: Том Сойер и Гекльберри Финн

Перу Марка Твена принадлежит множество произведений: от сатирических зарисовок до романов. Пожалуй, самым значительным остается его цикл приключенческих романов о Томе Сойере и Гекльберри Финне. Как рожденный в XIX веке американский писатель придумал героев, которые стали друзьями детей, живущих веком позже на противоположной стороне земного шара?

Мне довелось познакомиться с приключениями Тома и Гека в десять лет летом, в полузаброшенной деревеньке, куда меня привезли из города "набираться здоровья". Никого из сверстников поблизости не оказалось — только деревенские бабушки, козы и коровы. Поэтому Том Сойер и Гекльберри Финн составляли мне компанию целый месяц. И этот месяц, несмотря на отсутствие реальных друзей, стал совершенно захватывающим.

Приходские священники, воскресная школа, рабовладение — все это было бесконечно далеко от будней советских и постсоветских детей. Но, видимо, секрет заключался в том, что Твену удалось живо передать самую суть детского мира, которая не менялась веками: скучные уроки и радость запретного купания в реке, ябеда — младший брат и первая детская любовь, игры в пиратов и мечта найти сокровища: "В жизни каждого нормального мальчика наступает пора, когда он испытывает безумное желание пойти куда-нибудь и порыться в земле, чтобы выкопать спрятанный клад", — писал Твен.

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Нехитрый быт маленьких городков штата Миссури был знаком писателю не понаслышке — именно там прошло детство Сэмюэла Клеменса (настоящее имя Марка Твена). В городке Ганнибал, штат Миссури, до сих пор стоит дом, где он играл мальчишкой. Неподалеку есть и пещеры — те самые, в которых, по сюжету любимой детской книги, заблудились Том и Бэкки. Но сегодня потеряться в них невозможно: вы наверняка наткнетесь на гида, ведущего очередную группу туристов по "твеновским" местам.

Книга "Приключения Тома Сойера" вышла в свет, когда Клеменсу-Твену был 41 год. Мир детства воссоздан с такой любовью и так подлинно, как будто автору удалось раскрыть секрет машины времени и ненадолго вернуться в собственное детство. Любопытно, что Марк Твен задумывал эту книгу как сатиру на современную ему американскую действительность. Более того — предполагалось, что книга станет произведением для взрослых. Но романтизм детских впечатлений и добродушный юмор писателя смягчили роман. "На мой взгляд, повесть для мальчиков надо писать так, чтобы она могла заинтересовать и любого взрослого мужчину, который когда-либо был мальчиком", — писал Марк Твен. Повесть о Томе Сойере, пожалуй, способна покорить всякого, кто помнит себя ребенком.

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Возможно, во время работы над книгой Клеменс пытался возместить себе то, чем его обделила жизнь — беззаботное детство. Тому Сойеру двенадцать лет и, скорее всего, этот возраст выбран автором не случайно. Именно в двенадцать лет закончилось детство самого Сэмюэла. В 1847 году от пневмонии умер его отец, не оставив после себя ничего, кроме кучи долгов. Старший из четырех сыновей Клеменса-старшего, Орайон, занялся издательским бизнесом, чтобы прокормить семью. Вскоре Сэмюэл начал помогать ему в работе — сначала как ученик наборщика, а позже как типограф и даже автор статей. Свои первые произведения будущий писатель, весьма острый на язык, публиковал как раз в газете брата.

Свою роль сыграла и следующая профессия Клеменса (а за свою 75-летнюю жизнь он перепробовал их немало). Могущественная река Миссисипи, на берегах которой вырос Сэмюэл, манила его заняться судоходством. В течение пяти лет юноша служил на речных пароходах и в конце концов получил права лоцмана. Как признавался Сэмюэл, если бы гражданская война не положила конец частному судоходству, он бы и не подумал заниматься ничем другим. А мир, заметим, остался бы без множества талантливых книг. Так что нет худа без добра. Кстати, именно ностальгия по любимому делу позже вдохновила Клеменса взять псевдоним, теперь известный всему миру. Термином "Mark twain" у лоцманов обозначалась глубина, достаточная для безопасного прохождения по реке судов — две морских сажени, или чуть более трех с половиной метров.

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Миссисипи вдохновила Твена и на следующий роман из цикла приключений Тома Сойера, который по сей день считается наибольшим вкладом автора в мировую литературу — "Приключения Гекльберри Финна". В этой книге повествование ведется от лица лучшего друга Тома — маленького бродяги Гека. Написан он соответствующим просторечным, даже грубоватым языком. "В этой книге использовано несколько диалектов, а именно: негритянский диалект штата Миссури, самая резкая форма захолустного диалекта Пайк-Каунти, а также четыре несколько смягченных разновидности этого последнего", — писал Твен в предисловии к книге. - Оттенки говора выбирались не наудачу и не наугад, а, напротив, очень тщательно, под надежным руководством, подкрепленным моим личным знакомством со всеми этими формами речи". Автор иронично подытожил: "Я даю это объяснение потому, что без него многие читатели предположили бы, что все мои персонажи стараются в говоре подражать один другому и это им не удается".

Бунтарь Гек, кстати, на всю жизнь остался любимым героем писателя. Свой взгляд на мир взрослых условностей и приличий Гекльберри выразил еще в "Приключениях Тома Сойера": "…не вынести мне этих порядков! Изволь каждое утро вставать в один и тот же час; хочешь не хочешь, ступай умываться; потом тебе зверски царапают голову гребнем; она не позволяет мне спать в дровяном сарае. А эта проклятая одежа! Она меня душит, Том. (…) Вдова и ест по звонку, и ложится в постель по звонку, и встает по звонку… И такие ужасные порядки во всем — никакому человеку не вытерпеть". Взрослый мир, описанный глазами ребенка в "Приключениях Гекльберри Финна", предстает кристально ясным, каким взрослые, наверное, уже не способны его увидеть: попытка спасти чернокожего раба по "правилам", взятым из приключенческих романов, взрослые мошенники и пьяницы, кажущиеся нелепыми, семьи плантаторов, ведущих бессмысленную кровную вражду, и верные друзья, которые не оставляют в беде.

Позже Твен размышлял о возможном будущем своих героев. Том Сойер, рассуждал он, вырастет и "станет лгать, как лгут все". А вот повзрослевший Гек, по его мнению, должен был сохранить независимый характер бродяги-романтика. Возможно, в образе Гека Марк Твен вложил лучшее, что с детства жило в его собственной душе. И этот идеализированный мальчишка — романтик, верный друг и вечный искатель приключений — еще не один век будет покорять сердца детей и взрослых.

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