Истории любви: Дали и его Торжество

Общепризнанный факт, что художник Сальвадор Дали — творение его супруги Галы, которую на самом деле звали Елена Дьяконова. Сложно отыскать другого выдающегося деятеля искусства, который бы столь успешно состоялся благодаря своей жене. Роли меняются местами: муза вылепила художника-творца или, переиначивая античный миф, Галатея создала Пигмалиона.

Леночка Дьяконова родилась в Казани в 1895 году в осиротевшей семье. Отец, чиновник Министерства сельского хозяйства, бросил жену с совсем маленькими детьми (у Лены было два старших брата, Николай и Вадим, и младшая сестра Лидия), и они его совсем не помнили. В 1905 году дошли слухи, что папаша скончался в бедности где-то на сибирских просторах, и семья переехала в Москву. Здесь вдова, Антонина Дьяконова, в девичестве Деулина, познакомилась, а позже стала сожительствовать (тогда говорили, вступила в свободный союз) с богатым столичным адвокатом Дмитрием Гомбергом.

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Неофициальный отчим не просто заботился, чтобы дети получили хорошее образование, оплачивая их учебу, но и сам старался приохотить их к серьезным занятиям. Влияние отчима было настолько велико, что Елена взяла его имя в качестве отчества. Однако на весь мир она прогремит не как Елена Дмитриевна Дьяконова.

Мать с детства называла старшую дочь не Леной, а Галей. Впоследствии это имя трансформировалось в Гала — с ударением на первом слоге. Так ее будут называть и за рубежом, но уже с ударением на слоге последнем, как это принято в чужом языке. По-французски gala означает "торжество" или "празднество". Но какое может быть празднество у склонной к туберкулезу девочки? К 17-ти годам болезнь проявилась в полную силу.

Именно по этой причине после окончания престижной женской гимназии М. Г. Брюхоненко Гала не продолжила свое образование, а по совету медиков отбыла на лечение в Швейцарию. В одном из горных санаториев заневестившаяся Гала познакомилась с молодым французом Эженом Эмилем Полем Гренделем (Eugène Émile Paul Grindel). Влюбившийся в русскую девушку молодой человек был начинающим поэтом, писавшим под псевдонимом Поль Элюар (Paul Éluard).

Гала вдохновляла своего избранника на лирический лад и в то же время редактировала и переписывала его рукописи, прежде отправить их в редакции литературных журналов. Вначале своего пути в ней уже проявились задатки, которые позже расцветут пышным цветом — умение быть как музой, так и бизнес-леди.

В апреле 1914 года Гала закончила лечение и вернулась в Россию, а в августе началась война, которую назовут Первой мировой. Из-за слабого здоровья призванного на военную службу Эжена не взяли на передовую. Молодые люди все это время вели переписку и решили пожениться. Старшие Грендели были недовольны, но все же дали согласие на приезд "маленькой русской девочки". В ноябре 1916 года она приехала в Париж с твердым намерением выйти замуж и жить самостоятельно, зарабатывая переводами.

В феврале 1917 года Эжен и Гала обвенчались. Поэта вскоре снова призвали на службу, а Гала осталась жить в доме его родителей. Однако у нее не хватало знания языка для работы переводчицей, а более она ничего не умела и не хотела. Никудышняя хозяйка целыми днями цапалась со свекровью и страстно мечтала жить в собственном домике. 10 мая 1918 года у пары родилась дочь Сесиль (Cécile) — радость для отца и обуза для матери. Признаться, Гала всю жизнь по-свински относилась к своему ребенку. Когда Гала была уже замужем за Дали и к ним в Испанию приехала Сесиль Элюар, Гала не стала с ней разговаривать, захлопнув дверь прямо перед носом дочери.

Виталий Вульф пишет: "Гала была из тех женщин, в которых чрезвычайно развит материнский инстинкт; только направлен он не на собственных детей, а на любимого мужчину. Желание опекать его, наставлять, направлять было в Гале очень сильно". Собственно говоря, благодаря усилиям Галы из французика Гренделя получился замечательный поэт Поль Элюар.

Элюар, боготворивший жену и дочь, тем не менее, не пропускал ни одной хорошенькой мордашки. После смерти отца в 1927 году поэт получил огромное — больше миллиона франков — наследство. Он мог не только оплачивать причуды своих любовниц, но и полностью удовлетворить капризы Галы, несмотря на то, что их близости практически настал конец. Любовь к экстравагантным нарядам вскоре принесла Дьяконовой славу одной из самых стильных женщин Франции, а может быть и всей Европы.

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В 1929 году Гала познакомилась с Сальвадором Дали (Salvador Dalí), который был моложе ее на десять лет. Этот примкнувший к французским сюрреалистам испанский художник был крайне робок с женщинами и в свои 25 лет оставался девственником. "Во время их первых встреч Дали все время истерически хихикал от смущения, чем очень раздражал Галу, — рассказывал В. Вульф. — Однако она заметила в молодом человеке тот потенциал, который всегда привлекал ее в мужчинах: задатки настоящего гения".

Дали признавался, что появление Галы в его жизни придало его искусству новый смысл. Гала стала для художника музой, натурщицей, матерью, любовницей, секретарем, советчиком и администратором. Как менеджер Гала оказалась на высоте, устроив своему бойфренду отличную рекламу в европейской прессе и паблисити в Новом свете. Первая выставка Дали в Америке прошла с большим успехом. Фамилию Дали она взяла не сразу, не разрывая свои брачные узы с Элюаром до 15 июля 1932 года. В 1934 году Гала и Дали заключили гражданский брак, на церемонии в качестве свидетеля присутствовал Поль Элюар. Обвенчаться они решат лишь через шесть лет после смерти Элюара, когда Гале исполнится 64 года.

"Я люблю Галу больше, чем отца, больше, чем мать, больше, чем Пикассо. И даже больше, чем деньги. Спасибо тебе, Гала! Это благодаря тебе я стал художником", — восклицал Дали. Насчет денег Дали не лукавил: за восемь лет, прожитых в США, он заработал целое состояние. Его бывший единомышленник Андре Бретон (André Breton) придумал анаграмму имени художника: avida dollars - "жаждущий долларов". Но их помогла заработать неуемная энергия Галы, управлявшей всеми делами мужа, ведшей переговоры и устраивавшей выставки.

В свою очередь для своей музы Дали организует постановку балета "Гала" на музыку Скарлатти. Для премьеры, состоявшейся в венецианском театре "Феникс" 22 августа 1961 года, Дали создал не только костюмы и декорации, но и выступил соавтором либретто. В этой постановке Гала представлена в образе богини, одним своим взглядом дарующей счастье людям. Главную партию танцевала соотечественница Галы — балерина русского происхождения Людмила Черина.

Говорят, с возрастом непростой характер Галы только ухудшился. Перепробовав на себе косметические средства и пластические операции, Гала стала прибегать к чудодейственной помощи молодых любовников.

"Она часто меняла своих мужчин, но более-менее долго рядом с нею удавалось оставаться лишь единицам, — писал В. Вульф. — В 1963 году она познакомилась с Уильямом Ротлейном, на 46 лет младше ее — он потряс ее своим сходством с молодым Дали, и их связь продолжалась три года — пока Ротлейн не умер от передозировки. Последним был молодой актер Джеф Фенхольд, известный исполнением главной партии в бродвейской постановке рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда". Гала подарила ему студию звукозаписи, дом за миллион долларов, преподносила дорогие подарки, в том числе и картины Дали. Пресса называла эту пару "бабушка и мальчик". В то время Гале было уже почти под восемьдесят".

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У Дали был роман и с будущей звездой диско, а тогда начинающей певицей Амандой Лир (Amanda Lear). Гала не только хорошо относилась к этой длинноволосой блондинке, но и перед своей смертью якобы заставила ее поклясться на иконе, что Аманда выйдет замуж за Дали. С 1969 года и до самой кончины Гала прожила в перестроенном по ее плану средневековом замке Пубол (Púbol). Она никого не принимала, и даже Дали мог прийти к ней, только письменно испросив у нее разрешение. В спальне маленького замка, украшенном фантазией великого художника, стояла фотография русской семьи Галы. Удивительно для женщины, в последней раз побывавшей на родине в 1929 году.

Гала скончалась 10 июня 1982 года. Дали очень тяжело пережил утрату. Переехал в замок Пубол, практически не выходил в свет, бросил рисовать и почил через семь лет одиночества и тоски.