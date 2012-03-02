Уголки России: Город на шести озерах

Тверская область — один из тех регионов России, знакомство с которым начинается задолго до первой поездки непосредственно на место. В последние годы необычайно популярным стало наименование Селигер, и что первично — озеро или молодежный лагерь — уже не так важно. Тем не менее тверская земля — это регион озер и рек, старых городов и монастырей, непроезжих дорог и вековых лесов. Находясь между Москвой и Петербургом, Тверь занимает особое положение по отношению к обеим столицам. А малые города области тем временем живут своей неспешной жизнью.

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Осташков чем-то неуловимо напоминает приморские города. Расположенный возле самого берега огромного озера, он в старой своей части местами похож то ли на Венецию, то ли на Одессу, а может, и на все сразу. Приволжские акценты только добавляют шарма. Своеобразной особенностью города является ощущение, что он стоит прямо на воде. Осташков был построен в южной части знаменитого озера Селигер, которое представляет собой целую систему взаимосвязанных озер, называемых плесами. Их всего шесть: Осташковский — самый большой, Кравотынский, Сосницкий, Полновский, Березовский, Селижаровский. В последний как раз и переходит Осташковский плес.

Осташков далеко не всегда считался городом. До почетного статуса он дорос только к 1770 году. Раньше он назывался Кличен и имя это получил от одноименного острова, на котором и возник.

Первое упоминание об этом городе датируется 1371 годом. Кличен был разорен и сожжен в результате распрей между новгородскими и московскими властями, а возрождаться стал уже на новом месте. Оставшиеся в живых жители перебрались южнее и начали все сначала. И, как гласит легенда, был среди них рыбак по имени Евстафий, что в древней транскрипции звучит не иначе как "Осташко". Так это или нет, но новое место стало прозываться Осташков. В конце XV века разрозненные осташковские деревни превращаются в слободы. Первое их упоминание приходится на 1477 год, который также, в определенном смысле, может считаться годом основания Осташкова. Жители этих слобод, опасаясь нашествия Литвы, построили в 1587 году крепость — Осташковский городок.

В конце XVII века Осташков уже был большим городом. Его жители занимались ловлей рыбы, которую меняли на хлеб и другие необходимые товары. Помимо рыбаков жили здесь и купцы. В их числе были и известные своим богатством на всю Россию. Кроме торговли, в Осташкове процветали кузнечное и сапожное ремесла, работали чеканщики, золотых дел мастера, столяры, резчики по дереву, живописцы и даже часовщики.

Самое интересное здесь — это выверенная временем архитектура. Колокольня Воскресенского собора, построенная в конце XVIII века ярославскими мастерами — это "ровный упругий столп, стянутый пилястрами, горделиво несущий пышный шатер. Слуховые окошки — словно окошки теремов. Их убывающие кверху проемы с наличниками придали завершению большую стройность. В композиции колокольни есть что-то торжественное, величаво-недосягаемое, царственное в своем неудержимом взлете".

Но самое потрясающее сооружение в городе — монастырь Нилова пустынь, сказочно красивое сооружение, которое остается в памяти увидевших его навсегда. Окруженный с трех сторон водой, этот памятник зодчих являет собой вполне городское, почти "петербургское" градостроительное образование с гранитными набережными, зеленью парков и архитектурой XVII-XIX веков. В 1594 году на острове Столбном была основана Нилова пустынь, которая позже становится одной из самых богатых и посещаемых в России. В 1820 году Нилову пустынь и Осташков посетил царь Александр I. После революции монастырь был закрыт. В 1939 году здесь был создан лагерь для польских военнопленных — в основном, полицейских и пограничников. Архитектурный ансамбль Ниловой пустыни в значительной степени сохранил свой первоначальный облик, здесь постоянно ведутся реставрационные работы.

Забираясь на колокольню, сразу проникаешься гордостью за Россию — вокруг простираются многие километры лесов и воды: Селигер громаден и красив. Он напоминает зеркало, в которое смотрится само небо. Немного сбивает пафос восприятия близкое соседство с молодежным лагерем, откуда постоянно набегают стайки очень активных юношей и девушек, но на территории монастыря все принимают правила поведения, присущие данному месту. Такому исторически масштабному памятнику нужно соответствовать.

Осташков живет достаточно замкнуто. Заметную живость городу придают молодежь из лагеря и туристы, стремящиеся прикоснуться к святым местам или приехавшие на рыбалку. К слову, согласно результатам опросов, большая часть жителей была бы не против перенести молодежный лагерь "Селигер" немного подальше от религиозных святынь. Одно другому, конечно, не мешает, но восприятие действительности становится весьма эклектичным от такого соседства.

Однако эти досадные мелочи не способны испортить общего впечатления — провинциальный Осташков во многом сохранил прогрессивный дух XIX столетия. Уже в конце XVIII — начале XIX столетия в Осташкове были своя больница, народные и духовные училища, библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад с духовым оркестром, мощеные булыжником улицы, первая в России добровольная общественная пожарная команда. В городе почти все жители были грамотные. Они брили бороды и называли себя гражданами. Об Осташкове писали столичные газеты и журналы, ему посвящали книги. Это не случайно — уездный город стоил того внимания, которое ему уделяли. Он и сейчас того стоит.