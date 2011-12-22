Как "друг степей калмык" в Россию шел

22 декабря 1661 года племена калмыков приняли русское подданство. Эта далекая дата, скорее, дала начало достаточно длительному и сложному, а подчас и противоречивому процессу. Присоединение к России не было единовременным событием, как, например, крещение Руси. Калмыки далеко не сразу и не всем народом стали подданными русской короны.

Калмыцкие феодалы — тайши — неоднократно давали шерти, или подписывали договоры на подданство России. Они с легкостью совершали политическую сделку с русским царем и с такой же легкостью нарушали свои обязательства. Историки подобное легкомысленное отношение к шертным обязательствам обычно расценивают как проявление политического авантюризма элиты этого кочевого народа. Однако их вожди, нарушая договоры, вновь стремились к переговорам. Таким образом, восточные хитрецы надеялись заявить о себе как о субъектах международного права.

С одной стороны, калмыки не могли обойтись без своего могущественного соседа, используя его в своих интересах. С другой, видя виртуальную зависимость от Российской короны, которая была не в состоянии контролировать ситуацию в приволжских степях, шли на обострение отношений. Кроме того, до 1655 года шертные договоры заключались в устной форме и допускали разное толкование.

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Существовала еще одна объективная причина, по которой договорам с русскими калмыки не придавали особого значения. "Шерти писались на русском языке, с переводом на татарский, но оба эти языка были одинаково чужды и непонятны калмыкам", — читаем в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. В частности, во время русско-калмыцких переговоров 1649 года тайши утверждали, что шерти — это договоры двух равноправных субъектов международных отношений о сотрудничестве, а не акты о принятии калмыками русского подданства. "Мы никогда не просили о подданстве", — гордо заявляли калмыцкие тайши русским послам.

Однако почему же мы вправе говорить о добровольном вхождении Калмыкии в состав Русского государства, в состав которого еще до середины XVI века вошли карелы, коми, ханты, мещеры, мордва, удмурты и другие народы, а во второй половине того же столетия к территории России были присоединены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. В конце XVI в состав России полностью вошла Башкирия. Добровольно приняли российское подданство чатские, барабинские, теренинские и томские татары. В их числе были и ойрат-калмыки.

Напрашивается невольное сравнение с частными отношениями двух лиц. Любовь приходит и уходит. Прекрасное и сильное чувство может внезапно озарить всю жизнь, но также погаснуть и исчезнуть. Другое дело, когда брак заключается по расчету. Неспроста в старину молодых женили и выдавали замуж умудренные опытом родители, не спрашивая своих детей о чувствах. Стерпится — слюбится. Подобное происходит и в политике, когда народы объединяются не на основе призрачной любви-нелюбви, а на тонком расчете. Вот и калмыков с Россией объединил обоюдный интерес. Российская империя изначально создавалась на межэтнической основе, вот отчего ее крушение воспринимается с такой болью. Это равносильно потере близкого и родного человека.

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Впервые русско-калмыцкие дипломатические отношения были закреплены в письменном документе, датированном 4 февраля 1655 года. Шертный договор о вассальном статусе торгоутов (один из монголоязычных народов) по отношению к Русскому государству от имени тайшей был скреплен подписями высокопоставленных послов и закреплен клятвой на ламаистских святынях. Вполне возможно, что стороны снова посчитали этот договор заключенным не всерьез и ненадолго и при случае можно с легкостью стряхнуть его с белой ручки. Сегодняшние политические интересы завтра могли превратиться в обузу.

Четыре шертные грамоты 1655, 1657, 1661 (июньская и декабрьская) годов дали возможность юридически оформить завершение процесса добровольного вхождения калмыков в составе России.

Но уже сразу же после последнего шертования, зимой 1661-1662 годов, один калмыцкий тайша напал на Терский городок и окрестности Астрахани. Улус нарушителя договора тут же захватил его родной дядя, а своего племянника выдал русским властям. Понятное дело, не из любви к договорам или русскому царю, а в борьбе за власть. Повернуть процесс вспять уже больше не удалось никому. Во второй половине XVI века шертования на верность России происходят гораздо чаще и никому не приходит в голову их нарушать.

А зачем? Русский царь наделяет верховного правителя калмыцкого народа символами власти — булавой и знаменем, но сам не вмешивается в дела его правления, фактически даруя ему независимость. В результате такого рода политики за короткий срок суверенитет правителя кочевого народа возрастает столь стремительно, что на политической карте Европы в 1690 году появляется Калмыцкое ханство. От Далай-ламы из Лхасы присылают грамоту на титул хана и инсигнии ханской власти. В международных договорах обе стороны снова, как и прежде, выступают как равные партнеры. Об этом свидетельствует заключенные 17 июля 1697 года "Договорные статьи, учиненные на реке Камышенке, между Калмыцким ханом Аюкою и Боярином Князем Борисом Голицыным".

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Слово "империя" играет с нами глупую шутку, когда его употребляют по отношению к русскому государству. Западный менталитет воспринимает "империю" как порабощение других народов, как их варварское истребление. Испанскую империю на крови коренного населения обеих Америк строили конкистадоры, травившие безоружных людей собаками и бросавшие их в костер.

В основу Британской империи положено не меньшее количества крови и костей. Даже демократичные Соединенные Штаты Америки не смогли предотвратить геноцид индейцев. Поэтому услышав сочетание Российская империя, в мозгах западных обывателей начнут прокручиваться соответствующие картинки да еще с приложением ужасов советских концлагерей.

Русские мыслители неспроста считали, что у России женская душа. Она покоряет иначе, чем действующий наскоком ярко выраженный мужской тип. Как часто мужская напористость оборачивалась полной импотенцией перед женской силой. У русских не было такой воинственности, чтобы исключительно жесткими военными методами принудить другие народы создать вместе с ними единое государство, которое в период своего расцвета занимало 1/6 часть суши. Даже исходя из принципа, что бодливой корове Бог рог не дает. Костяк русского государства складывался на основе интересов различных этносов.