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Автор Игорь Буккер

Тайная канцелярия Петра I: слово и дело

Наследие » Россия

Петр I оказался первым по многим показателям в деле реформирования России. Ему принадлежит заслуга создания первой отечественной спецслужбы, занявшейся политическим сыском. Тайная канцелярия родилась на крови собственного сына самодержца. Меняя названия, спецслужба пережила династию Романовых и возродилась после установления большевистской диктатуры. Царская каторга и коммунистический ГУЛАГ оказались ее близкими родственниками.

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Официальная история профессиональных спецслужб Российской империи начинает свой отсчет с 3 июля 1826 года, когда император Николай I подписал указ о создании Третьего отделения при канцелярии Его императорского величества. Это резонно, поскольку сотрудники Третьего отделения занимались исключительно политическим сыском, не отвлекаясь на нехарактерные для спецслужб задачи. Вскоре в этой системе появится специальный отдел внешнеполитической разведки. И все-таки первой российской спецслужбой может по праву считаться детище Петра Алексеевича — Тайная канцелярия.

До создания в 1718 году Тайной канцелярии в России существовали военная разведка во время боевых действий и архаичные учреждения для обеспечения государственной безопасности. К моменту появления Тайной канцелярии у нас спецслужбы (в значении, близком к нашему сегодняшнему пониманию) уже существовали во многих странах: Англии (самая первая в мире спецслужба — "Сикрет сервис", созданная в 1563 году сэром Уолсингемом), во Франции, в Испании, в Португалии, в Голландии, в Китае.

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У Петра уже был опыт создания органа госбезопасности. В 1686 году в подмосковном селе Преображенском для управления Преображенским и Семеновским полками было создано государственное учреждение, которое с 1695 года стало называться Преображенским приказом. С 1697 года Преображенский приказ получил исключительное право следствия и суда по политическим преступлениям. Руины этого каменного здания, расположенного на берегу Яузы, можно было видеть еще в конце XVIII столетия.

Николай Михайлович Карамзин писал: "Я видел глубокие ямы, где сидели несчастные; видел железные решетки в маленьких окнах, сквозь которые проходил свет и воздух для сих государственных преступников". Историк оправдывал создание политической полиции тем, что "великий император, преобразуя отечество и на каждом шагу встречая неблагодарных, злые умыслы и заговоры, должен был для своей и государственной безопасности основать сие ужасное судилище".

Первоначально Петр собирался назначить на должность главы Преображенского приказа боярина Тихона Стрешнева. (Составитель генеалогии Романовых, политэмигрант князь Петр Долгорукий, считал Стрешнева подлинным отцом Петра Первого, поскольку еще при жизни Алексея Михайловича тот был любовником матери Петра, Натальи Нарышкиной. Внешностью и характером Петр Алексеевич более походил на Тихона Стрешнева, нежели на "тишайшего" царя.) Однако Стрешнева Петр поставил руководить Разбойным приказом, который вплоть до создания императором российской полиции исполнял функции уголовного розыска.

Начальником (судьей) Преображенского приказа стал князь Федор Юрьевич Ромодановский (1686—1717), заслуживший доверие молодого царя, особенно после подавления бунта стрельцов в 1698 году. Он родился в 1640 году и был старше царя на 28 лет. Именно князя Петр оставлял вместо себя, когда отправлялся в заграничные поездки. Дипломат князь Борис Куракин дал такой портрет Ромодановского: "Собой видом как монстра; нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому; пьян по все дни, но его величеству верной был так, как никто другой".

Будучи главой политического сыска, князь Ромодановский творил произвол, но падал духом перед теми, кто мог дать ему отпор. В середине января 1699 года он в гостях сначала обругал, а потом замахнулся палкой на графа Федора Матвеевича Апраксина. Будущий глава Адмиралтейского приказа обнажил саблю, а Ромодановский стал обнимать его колена и просить прощения. Впрочем, ни до следствия над царевичем Алексеем, а значит, ни до создания Тайной канцелярии он не дожил.

Ограничением функций Преображенского приказа стало учреждение Тайной канцелярии. "Тайная канцелярия по своему статусу была выше коллегий: все учреждения, за исключением императорского Кабинета и Сената, обязаны были выполнять ее предписания по части политического сыска. Так была заложена основа для появления стоявшей над всем государственным аппаратом "высшей полиции", существование которой станет впоследствии характерной чертой российской государственности. Однако в петровское время Сенат еще служил для канцелярии апелляционной инстанцией. Он рассматривал жалобы на Тайную канцелярию; в него же отсылались дела, которые канцелярия решить самостоятельно не могла", — пишут авторы "Повседневной жизни Тайной канцелярии" Игорь Курукин и Елена Никулина.

Главой политического сыска, то есть начальником Тайной канцелярии, с момента ее возникновения был Петр Андреевич Толстой. Принадлежавший к старшему поколению "птенцов гнезда Петрова" (родился в 1645 году в семье окольничего Андрея Васильевича Толстого), государеву службу он начал при своем отце, находившемся с войском в Малороссии. В 1677 и 1678 годах вместе с ним участвовал в Чигиринских походах. Будучи стольником при дворе старшего брата Петра, царя Федора Алексеевича, Толстой не продвинулся по службе, поэтому вернулся на военную службу. Служил адъютантом у воеводы Ивана Михайловича Милославского (возможно, приходившегося ему дядей), который привлек его к участию в Стрелецком бунте. Действия воеводы и Толстого послужили поводом для захвата стрельцами Кремля и расправы с неугодными боярами.

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Петр Великий никогда не забывал, что Толстой принадлежал к партии его политических противников и поддерживал царевну Софью, но приблизил к себе хитрого и опытного царедворца. В зрелом возрасте Толстой выразил желание оставить семью, чтобы поехать учиться морскому делу в Европу. В 1702—1714 годах Петр Толстой был русским послом в Константинополе. После возвращения стал сенатором, а потом президентом Коммерц-коллегии. Выполнив щекотливое поручение Петра Первого, заманив в российские пределы его беглого сына царевича Алексея, Толстой возглавил следствие по его делу. В это время и возникла Тайная канцелярия, главой которой царь назначил Петра Толстого.

Это назначение говорит о большом доверии Петра I к своему тезке. Поэтому историки охотно верят историческому анекдоту, в котором Петр, слегка стукнув Толстого по голове ладонью, якобы произнес: "Голова, голова! Кабы не так умна была, давно б я отрубить тебя велел".

Историки, изучающие XVIII столетие, затрудняются наверняка определить отправную точку политического сыска в России. Начало этой системы уходит в XVI век, а может, и в более ранний период. Евгений Викторович Анисимов в заключении к своей книге "Дыба и кнут", в которой рассматривается политический сыск и русское общество XVIII века, пишет: "Доносы, внезапные аресты, изъятие поличного, дешифровка писем, "роспрос", очные ставки, "розыск" с пытками, традиционные вопросы о сообщниках, краткая резолюция-приговор государя на полях выписки-доклада, конфискация имущества и его распределение между челобитчиками еще до окончания дела, ссылка в Сибирь — все это, характерное для политического сыска XVIII века, уже есть в деле 1614 года" (дело Павла Хмелевского. — Ред.). Также затруднительно назвать точные масштабы деятельности политического сыска и количество людей, побывавших в сыскном ведомстве.

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Темы сыск Петр I спецслужбы разведчики Петр Толстой разведслужба история России Тайна канцелярия Федор Алексеевич Преображенский приказ
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