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Автор Иван Туляков

Сталинградский синдром не забыт

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2 февраля 1943 года закончилось самое кровопролитное сражение в мировой истории. Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. Забудет ли ее уроки мир?

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Хотя премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И. В. Сталину от 1 февраля 1943 года назвал победу Советской армии под Сталинградом "изумительной", тем не менее он не преминул в своих мемуарах поставить на одну доску сталинградскую эпопею и битву у Эль-Аламейна.

"Сталин в это время прислал мне фильм о победе под Сталинградом, в котором поразительно показаны все отчаянные сражения и окончательная капитуляция фельдмаршала Паулюса, а также появление его перед советским военным трибуналом, — писал Черчилль. — Русское правительство отнеслось к этому видному немецкому военачальнику с величайшим уважением, и он с тех пор находится на его службе. Менее приятная судьба ожидала бесчисленные вереницы немецких военнопленных, которые в фильме устало бредут по безбрежным снежным просторам. Фильм был замечательно снят и служит превосходным памятником этому славному эпизоду в борьбе на Восточном фронте. Я в свою очередь смог послать Сталину, президенту и правительствам доминионов наш собственный фильм о битве у Эль-Аламейна — "Победа в пустыне", который только что закончен. Этот фильм, подобно русскому, был заснят кинооператорами под ожесточенным огнем и кое-кому стоил жизни. Жертва была принесена не напрасно, ибо плоды труда этих людей вызывали величайшее восхищение и энтузиазм во всем союзническом мире и еще больше сплотили нас в осуществлении общей задачи".

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У британского премьера могло быть свое мнение, а вот ряд западных историков считает, что сражение при Эль-Аламейне по значимости и масштабности военных действий на несколько порядков уступает битве за Сталинград. В октябре 1942 года на Сталинградском направлении насчитывалось свыше 50 немецких дивизий, а в районе Эль-Аламейна всего лишь 12, а главное — в Сталинграде шла смертельная битва равных сил, чего не скажешь об Эль-Аламейне, где англичане имели огромное преимущество. Потери Роммеля у Эль-Аламейна составили 59 тысяч убитых, раненых или попавших в плен, из них 34 тысячи были немцы, и это не идет ни в какое сравнение с потерями немцев под Сталинградом, которые исчисляются сотнями тысяч.

Король Великобритании был куда более высокого мнения о Сталинградской битве, чем его премьер-министр. Он прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английских языках выгравирована надпись: "Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа".

Для немецких историков уже давно не предмет спора, что Сталинградская битва явилась переломным моментом войны, стала началом конца гитлеровского рейха. Хотя начиная с битвы за Москву вермахт потерпел на восточном фронте много крупнейших поражений, ни одно из них не запечатлелось в немецком общественном сознании так, как Сталинград. Там "непобедимый вермахт", генералы которого прославились "котлами" для противника, сам впервые попал в такую ловушку. Там впервые была вынуждена капитулироватьцелая элитная армия. Там впервые за всю немецкую военную историю сдался в плен военачальник в чине фельдмаршала.

Берлинские власти старались как можно дольше держать немцев в неведении о приближающейся катастрофе. Лишь 16 января верховное командование вермахта витиевато сообщило, что "наши войска" ведут бои с "наступающим со всех сторон противником" — стыдливое признание безнадежного окружения. Но когда скрывать трагедию 6-й армии было больше невозможно, министр пропаганды Йозеф Геббельс приказал средствам массовой информации "мифологизировать героев Сталинграда". Одним из первых "мифологизаторов" стал наследник фюрера Герман Геринг, который сравнил немецких бойцов в Сталинграде со спартанцами, которые при Фермопилах в 480 году до новой эры погибли, но не сдались в битве против значительно превосходивших их персов. А после того как в сталинградской драме опустился последний занавес, центральный орган национал-социалистов "Фелькишер беобахтер" с ложным пиететом поставил точку: "Они погибли, чтобы жила Германия".

Как бы там ни было, но Сталинград стал прелюдией не только неудержимого распада Третьего рейха, но и личности самого фюрера. Генерал-танкист Хайнц Гудериан, встретившийся в те дни с Гитлером, пишет о случившихся в нем переменах следующее: "Его левая рука дрожала, спина скрючена, взгляд застывший, глаза выпучены, в них уже не было прежнего блеска, щеки покрыты красными пятнами".

На совещании 10 января 1943 года Гитлер признал, что после Сталинграда "речь идет о борьбе за существование, а не о войне за овладение территорией". Спустя двадцать дней он говорил: "Я могу сказать одно: возможности окончания войны на востоке посредством наступления более не существует".

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Еще в ноябре 1942 года, узнав о решении фюрера "удерживать сталинградскую крепость" и опасаясь поражения, некоторые генералы и офицеры 6-й армии организовали заговор против Гитлера. Их представители прибыли в штаб резервной армии с намерением поднять в ее частях мятеж. В материалах гестапо этот заговор обозначался как "сталинградский путч". Заговорщики, а кроме военных в их числе были и представители промышленных кругов, намеревались убрать с политической арены самого Гитлера, а также ликвидировать гестапо и нацистскую партию. Дважды — 13 и 21 марта 1943 года — заговорщики были готовы произвести покушение на фюрера, но обе попытки закончились неудачей.

Непреходящий интерес (особенно среди молодежи) к событиям теперь уже более чем 70-летней давности военный историк Рольф-Дитер Мюллер объясняет тем, что "мы являемся страной, которая уже ведет войну", имея, очевидно, в виду не только участие в нападении НАТО на Югославию, но и нынешнее военное присутствие в Афганистане. По мнению Мюллера, отныне урок Сталинграда звучит не так, как раньше: "Войны не должно быть больше никогда!", а как "Никогда больше не должно быть такой войны", в которой немецкое правительство загоняет своих солдат в аналогичную фатальную ситуацию.

Возможно, поэтому сегодня в Германии все чаще раздаются критические голоса относительно участия бундесвера в сомнительной войне в Афганистане. "Сталинградский синдром" не забыт.

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Темы битвы история Сталинград история России военная история Вторая мировая война Сталинградская битва Великая Отечественная война
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