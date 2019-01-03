Версаль — вселенная Короля-Солнце

Трудно сыскать человека, не слышавшего ласкающее ухо слово "Версаль", хотя в переводе с латыни versare означает всего-навсего "распахивать". Чтобы знать его, не нужно быть любителем архитектуры и поклонником прекрасного — достаточно вспомнить Версальский договор. Но в первую очередь он связан с именем Людовика XIV, блистательного Короля-Солнце.

Ровно 330 лет назад, 6 мая 1682 года, Людовик XIV своим указом назначил Версаль (Versailles) основной резиденцией монаршего двора. Так он на 100 с лишним лет (до 1789 года) отобрал у Парижа лавры столицы Франции.

Но начнем с самого начала. Впервые в источниках Версаль упоминается в 1038 году, само его наименование указывает на то, чем он тогда был: маленьким хутором с пашней, новиной или целиной. В XVII веке в деревушке Версаль из примечательного были разве что руины небольшого замка да мельница. Земля и недвижимость были по большей части собственностью проживавшего в этих местах семейства Гонди (Gondi), меньшая доля находилась в королевском владении. Людовик XIII, который охотился в этой богатой дичью местности, бывало, ночевал в средневековом замке, а случалось, даже на мельнице.

Однако места эти ему приглянулись. Поэтому здесь, в 24 километрах от Парижа, в 1623 году король распорядился построить охотничий домик, в котором он впервые переночевал уже в следующем году. Охотничий домик был настолько скромен, что в нем не нашлось даже места для апартаментов королевы: его размеры были всего-навсего 24 на 6 метров. Маршал Франции, дипломат Франсуа де Бассомпьер (François de Bassompierre) в своих мемуарах отозвался о нем как об "убогом замке, при виде которого даже простой дворянин не испытывает зависти".

Здание смогли расширить лишь после того, как король прикупил у Гонди еще землицы. В период с 1631 по 1634 год стараниями архитектора Филибера Леруа (Philibert Le Roy) к охотничьему домику пристроили три флигеля, а чуть позже обветшалый замок и вовсе снесли. Новые стены в стиле барокко возвели из кирпича, песчаника и кровельного сланца. Этот охотничий замок и по сегодняшний день является центром роскошного дворцово-паркового ансамбля Версаля.

В 1660 году его сын Людовик XIV, более честолюбивый, чем отец, принимает решение перестроить Версаль. Последний довод в пользу переделки старого отцовского замка привел министр финансов Николя Фуке (Nicolas Fouquet), который выделял огромные суммы на возаедение Версаля, а позже был обвинен в растрате финансов и сгинул в темнице. Кстати, щедрый Фуке находится в списке претендентов на роль знаменитой Железной Маски.

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Король-Солнце пожелал разместить в своей летней резиденции и загородном замке двор и устраивать пышные праздники. В 1661 году здесь начались масштабные строительные работы. Возведение Версаля длилось несколько десятков лет, зачастую для помощи в строительных работах призывали солдат.

Луи Лево (Louis Le Vau) был первым архитектором "стройки века", затем его сменил и в течение 30-ти лет руководил строительством premier architecte du roi - "первый архитектор короля" Жюль Ардуэн-Монсар (Jules Hardouin-Mansart). Андре Ленотр (André Le Nôtre, или Le Nostre) — специалист по так называемым "садам в регулярном стиле" или, как их называют сами французы, jardin à la française - "французским паркам", занимался проектировкой паркового ансамбля.

А вот оранжерея в форме буквы П была построена по проекту Ардуэна-Мансара. Здесь произрастали разнообразные редкие растения: более 200 садовников ухаживали за 3 тысячами апельсиновых, гранатовых и мандариновых деревьев. Грандиозная постройка, несмотря на жесточайшие меры экономии (доходило до курьезов: камины нельзя было топить), обошлась королевской казне в сумму, превышающую 80 тысяч ливров. В пересчете на нынешний курс, что сделать невероятно сложно, это несколько сотен миллиардов евро.

Самое большое помещение Версаля — Grande Galerie — называют Зеркальной галереей (La galerie des Glaces). Ее длина 73 метра, высота 12,8 метра, а ширина галереи — 10,5 метра. Помимо Версальского дворца, специально для метрессы Людовика XV мадам Помпадур здесь построили одно из многих любовных гнездышек — Малый Трианон (Le Petit Trianon). Впоследствии ее покои занимала Мария-Антуанетта.

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Последним хозяином Версаля стал Людовик XVI, сложивший голову на плахе (точнее, на гильотине) Великой французской революции. По указу Луи-Филиппа, в 1837 году Версальский дворец отреставрировали и разместили в нем Музей истории Франции. Сегодня он включен в список исторического и культурного наследия ЮНЕСКО.