Иван Кожедуб. Сначала неудачник, а потом герой

12 августа 1991 года на Новодевичьем кладбище похоронен Иван Кожедуб — прославленный летчик, трижды Герой Советского Союза. Иван Кожедуб — самый результативный советский летчик-истребитель Великой Отечественной. Приходится порой слышать, что асы люфтваффе едва ли не в разы посбивали больше самолетов противника, чем "сталинские соколы". Пример маршала авиации Кожедуба отчасти объясняет такую статистику. Наши летчики воевать учились на ходу и здорово выучились бить врага.

Иван Кожедуб

Кожедуб был пятым ребенком, родившимся в семье церковного старосты. Отец сызмальства приучал самого младшего не только к труду и исполнительности. Невзирая на протесты матери, он посылал пятилетнего Ваню сторожить ночью сад. Позднее сын поинтересовался у бати, зачем понадобилось такое спартанское воспитание. "Приучал тебя к испытаниям", — последовал ответ старшего Кожедуба.

Чтобы попасть в летную школу, Иван добавил себе два года. Так вместо 6 июля 1922 года в официальной метрике появилось 8 июня 1920 года. Весной 1939 года Иван Кожедуб совершил свой первый полет. Когда началась война Иван Кожедуб был уже сержантом, но воевать пустили не сразу. После многочисленных просьб и рапортов, поздней осенью 1942 года, Кожедуб вместе с другими инструкторами и выпускниками Чугуевского военно-авиационного училища был направлен в Москву на пункт сбора летно-технического состава, откуда попал в 240-й истребительный авиационный полк 302-й истребительной авиационной дивизии. На Воронежский фронт старший сержант Иван Кожедуб попал только в марте 1943 года. Будущего советского аса с самого начала преследовала черная полоса неудач.

Вообще все могло закончиться гибелью. Во время одного тренировочного вылета сразу после взлета сломался двигатель. Тяга резко упала и Кожедуб спланировал на край летного поля. Сильно ударившись при посадке, он на несколько дней слег в лазарет и к моменту отправки на фронт едва налетал на новой машине 10 часов. В свой первый боевой вылет на истребителе Ла-5 он сначала нарвался на огонь вражеских "мессеров", а затем на огонь своих зениток. От фугасного снаряда авиационной пушки Ме-109 Кожедуба защитила бронеспинка, а ведь в ленте фугасный снаряд, как правило, через один чередовался с бронебойным!

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Летчику удалось посадить самолет, но два попадания снарядов зенитной артиллерии превратили машину в хлам. Кожедубу редко удавалось вылетать на боевые задания: пришлось воевать на имеющихся в эскадрилье свободных самолетах.

"Однажды его и вовсе чуть не забрали из полка на пост оповещения. Лишь заступничество Солдатенко (командир полка — ред.), то ли разглядевшего в молчуне-неудачнике будущего великого бойца, то ли пожалевшего его, спасло Ивана от перепрофилирования, — пишет Николай Бодрихин, автор книги "Советские асы. Очерки о советских летчиках". — Только во время 40-го боевого вылета на Курской дуге, сам уже став "батей" — заместителем комэска, в паре со своим неизменным ведомым В. Мухиным, Кожедуб сбил своего первого немца — "лаптежника". Несмотря на нелюбимые истребителями задания по прикрытию наземных войск и сопровождению, Кожедуб, выполняя их, одержал 4 официальные победы. За войну он сменил 6 "лавочкиных", и ни один самолет не подвел его. И он не потерял ни одной машины, хотя случалось гореть, привозить пробоины, садиться на усеянные воронками аэродромы".

Иван Никитович оказался идеальным бойцом, созданным для воздушного боя. К своим машинам он относился как к друзьям и они его не подвели. В биографии Кожедуба из книги "Советские асы" читаем: "Из его машин наиболее известны две. Одна — Ла-5ФН, построенная на деньги колхозника-пчеловода В. Конева, с яркими, белыми с красной окантовкой надписями по обоим бортам (а ведь броских примет особенно не любили летчики), имела удивительную фронтовую судьбу. На этом самолете Кожедуб провоевал май — июнь 1944 г., сбил 7 самолетов. После его перевода в сентябре в 176-й гиап на этой машине несколько боевых вылетов сделал П. Брызгалов, а затем К. Евстигнеев, уничтоживший на ней еще 6 самолетов.

Вторая — Ла-7, бортовой номер 27, сегодня ее можно увидеть в Музее-выставке ВВС (Монино). На этом истребителе Иван Никитович летал в "маршальском" гиап, на нем закончил войну, на нем сбил 17 вражеских машин".Бросающаяся в глаза надпись на борту машины привлекала вражеские истребители, но верный ведомый Мухин всегда надежно прикрывал хвост. Когда личный счет Кожедуба перевалил за 30 сбитых вражеских машин, 4 февраля 1944 года однополчане поздравляли Ивана с присвоением ему звания Героя Советского Союза.

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А вот между Александром Покрышкиным и Иваном Кожедубом некоторое время шел негласный спор о том, кто из них "круче". Александр Иванович почти на год раньше Ивана Никитовича получил свои первое звание Героя Советского Союза и медаль Золотую Звезду. Когда 19 августа 1944 года Кожедуб получил второго Героя, то у Покрышкина это было уже третье награждение. В результате 330 боевых вылетов на борту самолета Кожедуба красовались 62 звездочки — по числу сбитых вражеских машин. Он опередил Покрышкина, который начал свой боевой путь с первого дня войны, всего на три вражеских самолета, что и сделало Ивана Кожедуба самым результативным советским летчиком. Вполне возможно, начни Иван Никитович воевать пораньше, он бы смог переплюнуть и гитлеровских летчиков!