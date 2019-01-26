Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Россия Советское наследие Эмиграция
Автор Антон Евсеев

Дарвин XX века: Николай Вавилов

Наследие » Советское наследие

Николая Ивановича Вавилова большинство биологов называли Дарвином XX века. Его вклад в мировую науку поистине огромен. Тем не менее этот выдающийся ученый пал жертвой зависти коллег и невежества властей. Однако до конца своих дней он следовал одному лишь правилу: настоящий ученый прежде всего служит не людям, а истине.

Дарвин XX века: Николай Вавилов. 397819.jpeg

Более 75 лет назад в нашей стране произошло трагическое событие, которое, как это ни странно, осталось практически не замеченным ни в СССР, ни в мире. 26 января 1943 года в Саратовской тюрьме скончался выдающийся биолог-теоретик Николай Иванович Вавилов. По заключению врачей, смерть наступила в результате упадка сердечной деятельности. Вот что написано в акте о смерти врачом тюремной больницы Н. Л. Степановой:

"Мною, врачом Степановой Н. Л., фельдшерицей Скрипиной М. Е., осмотрен труп заключенного Вавилова Николая Ивановича, рожд. 1887 г., осужденного по ст. 58 на 20 лет, умершего в больнице тюрьмы № 1 г. Саратова 26 января 1943 года в 7 часов _ минут. Телосложение правильное, упитанность резко понижена, кожные покровы бледные, костно-мышечная система без изменений. По данным истории болезни, заключенный Вавилов Николай Иванович находился в больнице тюрьмы на излечении с 24 января 1943 года по поводу крупозного воспаления легких. Смерть наступила вследствие упадка сердечной деятельности".

В этот день мировая наука потеряла крупнейшего биолога-теоретика XX века. Однако тогда об этом, кроме сотрудников тюрьмы, никто не узнал. О трагической гибели ученого стало известно лишь спустя два года, летом 1945-го. Причем никакого официального некролога, торжественных похорон и всех полагающихся мероприятий никто не проводил — еще бы, ведь до реабилитации в 1955 году Николай Иванович официально считался преступником, виновным в шпионаже и антисоветской деятельности (позже выяснилось, что все обвинения были сфабрикованы). Кстати, до сих пор неизвестно точное место захоронения великого ученого. Согласно тюремным документам, его тело было похоронено в общей могиле вместе с другими умершими заключенными, но где именно — непонятно, ведь таких могил в Саратове было несколько.

Таков был печальный конец исследователя, которого большинство биологов называли Дарвином XX века. Его вклад в мировую науку поистине огромен — именно Вавилову удалось сформулировать знаменитый закон гомологичных рядов, который объяснил многие закономерности в наследственной изменчивости родственных групп живых организмов. И, что самое интересное, как это часто бывает, Николай Иванович открыл его совершенно случайно.

После окончания Московского сельскохозяйственного института в 1911 году Николай Иванович решил заняться исследованием иммунитета культурных растений. Это было поистине "непаханое поле" — про иммунитет животных в то время было уже известно достаточно много, а вот про иммунитет растений — совсем чуть-чуть. В те времена ученые считали, что деятельность защитных систем организма связана исключительно с наличием крови, а ее у растений, как вы знаете, не наблюдается. Исходя из этого, некоторые исследователи предполагали, что зеленые жители планеты вообще не имеют иммунитета.

Исследования Николая Ивановича и его коллег сразу же доказали, что это не так. Да, у растений действительно нет специализированной иммунной системы, однако каждая живая клетка растительного организма вполне способна бороться с инфекцией и побеждать ее. А поскольку благодаря тому, что все клетки растений взаимодействуют друг с другом с помощью специфических клеточных контактов (плазмодесм), и в куда большей степени агрегированы, чем таковые у животных, то информация об агрессоре и способах борьбы с ним распространяется по телу растения достаточно быстро.

Однако, пока Николай Иванович занимался этими интересными исследованиями, началась Первая мировая война. Из-за дефекта зрения (в детстве он повредил глаз) Вавилов был освобожден от военной службы, но в 1916 году его привлекли в качестве консультанта по вопросу массового заболевания солдат Русской армии в Персии. Он быстро установил причину заболевания, заметив, что в местную муку попадают частицы семян плевела опьяняющего (Lolium temulentum), а с ним грибок Stromantinia temulenta, который вырабатывает ядовитый алкалоид темулин. Именно это вещество и вызывало серьезное отравление у людей, съевших хлеб, испеченный из такой муки, причем часто подобное отравление заканчивалось смертельным исходом. Решением проблемы стал запрет на употребление местных продуктов, после чего провизию стали завозить из России и в результате вопрос с болезнью был исчерпан.

Вавилов же решил воспользоваться случаем и исследовать культурные растения Ирана, которые были в то время для европейских специалистов настоящим "темным лесом". Поэтому, получив у военного руководства разрешение на проведение экспедиции, исследователь отправился в глубь Персии, где занимался исследованием и сбором образцов злаков. Привезенная им коллекция была самой полной из тех, что когда-либо собирали ботаники, работавшие в этой стране.

Во время экспедиции Вавилов, в частности, взял образцы местной пшеницы. Посеяв ее позднее в Англии, он пытался различными способами заразить ее мучнистой росой (эту болезнь вызывает грибок Erysiphe graminis) вплоть до применения азотного удобрения, способствующего развитию болезни, но все попытки оказались безуспешными. В результате ученый пришел к выводу, что иммунитет растений зависит от условий среды, в которой изначально формировался данный вид. Позже он обнаружил, что к этому заболеванию устойчивы вообще все культурные злаки, произрастающие в Персии.

Данные результаты привели к тому, что у Вавилова зародились мысли о закономерности наследственной изменчивости. После того как ученый проанализировал характер изменчивости видов ржи и пшеницы от Ирана до Памира, он также заметил, что все вариации строения семян, листьев и других органов растений у них похожи, хотя речь шла растениях разных родов. Это натолкнуло его на мысль о существовании закономерности в изменчивости родственных видов растительных организмов.

Итак, начав с исследований локальной и частной проблемы, Вавилов в результате сформулировал один из важнейших законов эволюции, позже получивший название закона гомологических рядов. Его краткая формулировка звучит так: "Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов". То есть этот закон не был лишь теоретическим обобщением, он, в отличие от многих других положений фундаментальной биологии, имел и конкретную практическую направленность. Зная характер изменчивости в группе "диких" предков, можно было предсказать появление тех или иных признаков у их "культурных" потомков, а это весьма облегчало селекционную работу.

Позже Вавилов нашел блестящее подтверждение этому закону не только для культурных растений, но для всех растений вообще (потом также было установлено, что его действие распространяется вообще на все живые организмы). Это получилось в результате сбора огромного количества материала в экспедициях, в которых исследователь лично принимал участие (всего Николай Иванович побывал в 180 экспедициях — рекорд в отечественной науке), и его последующего анализа. При этом интересно, что все выводы Вавилова, основанные главным образом на анализе морфологических структур, были позже подтверждены генетиками.

Кроме закона о гомологических рядах Николай Иванович еще установил центры происхождения культурных растений, сформулировал учение о виде как о системе (по сути, первый заговорил о популяционной структуре вида), создал теорию об иммунитете растений и об экологической стратификации. Им также описано восемь видов растений и собрана самая большая для того времени коллекция семян, на основе которой был создан первый в мире банк генетических данных (к 1940 году насчитывал 250 образцов).

К сожалению, этот гениальный ученый (и, кстати, порядочный и честный человек) пал жертвой банальной зависти. Его талант и мировая слава не давали спокойно жить завистникам, главным из которых был Трофим Денисович Лысенко (об этом "злом гении" отечественной науки читайте в статье "Конец последней "охоты на ведьм"). Недруги ученого сделали все для того, чтобы Николай Иванович был смещен практически со всех занимаемых постов, лишен возможности работать и в конце концов арестован в 1940 году по ложному обвинению.

Особенно стоит отметить и то, что тогдашнее руководство СССР ни сделало ничего, чтобы спасти ученого или разобраться в ситуации. Более того, согласно многим исследованиям, И. В. Сталин недолюбливал Вавилова за независимость суждений, поэтому лично отдал приказ о его аресте. Так это или нет — сказать сложно. Однако немыслимо предположить, что арест такого видного научного деятеля мог быть осуществлен без ведома "гения всех времен и народов".

Примечательно, что, даже находясь в тюрьме, ученый подготовил рукопись книги по истории земледелия. Однако она впоследствии была уничтожена по решению органов НКВД СССР. Научный сотрудник Центра по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН доктор исторических наук В. Д. Есаков назвал это решение "преступным", "одним из самых чудовищных актов в истории науки".

Возможно, если бы Николай Иванович жил и работал в другое время и в другой стране, ему удалось бы обогатить мировую фундаментальную биологию еще целым рядом гениальных открытий. Но, как говорится, время и родину не выбирают. Однако сама история жизни и работы Н. И. Вавилова является доказательством еще одного неписаного фундаментального закона: настоящий ученый прежде всего служит не людям, а истине. И никакие невзгоды, муки и страдания не заставят его нарушить данное правило…

Революционеры по жизни - Гороскоп дня Революционеры по жизни - Гороскоп дня

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы ученые биология история СССР знаменитости история России Николай Вавилов
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Дарвин XX века: Николай Вавилов
Формула небес
Революционеры по жизни - Гороскоп дня
Советское наследие
Эрнст Кренкель: самый русский немец
Новости Все >
Редкий вид аллергии на холод приводит к смерти
В Манчестере живет мальчик с почкой в бедре
Король Малайзии и Мисс Москва разводятся
Козак: вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт
В НАТО рассказали о вариантах ответа на прекращение действия ДРСМД
Елизавета II призвала правительство Великобритании к диалогу
Дипломаты США начали покидать Венесуэлу
Хакеры опубликовали документы о подготовке Украины к столетней войне с Россией
В Китае прогремела серия взрывов
СЕ требует денег от России
Сейчас читают
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Военные новости
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Астролог: рожденные 22.04 сильны
Формула небес
Астролог: рожденные 22.04 сильны
Развенчиваем мифы о Второй мировой
Прошлое
Развенчиваем мифы о Второй мировой Видео 
Читательский топ
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Силовики РФ встали на сторону укрофашистов?
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
Венесуэла может повторить судьбу Сирии
Мэр Киева рассмешил участников форума в Давосе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"

Ситуация после конфликта между ВМФ Украины и российской береговой охраной в Керченском проливе остается напряженной по сей день. Военные корабли НАТО двинулись в Черное море, чтобы поддержать Украину.

Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Космос
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Как отстоять права
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Как отстоять права
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине

Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.

Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Производство
США - России: "Кислорода вам не будет!"
Общество
В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей

В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.

В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей
Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России
Как отстоять права
Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России
Кошелек
Социальная норма на электричество: в светлое будущее без света
Военные новости
СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"
Соломон Соловьев Революционеры по жизни - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова ПАСЕ теряет Россию и смысл существования Любовь Степушова Александр Широкорад Мода на белье, прошлое и… светлое будущее Александр Широкорад
Комментарии
СЕ требует денег от России
Редкий вид аллергии на холод приводит к смерти
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Обязательный переход на "цифровое ТВ" обойдется каждому до 7000 рублей
На российском истребителе Су-27 погиб подполковник ВВС США
Разрыв: Виторгану больше не интересно, где и с кем Собчак
Венесуэла может повторить судьбу Сирии
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
В НАТО рассказали о вариантах ответа на прекращение действия ДРСМД
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
История и современность Все >
Ферма Костера в США: в огороде нашли останки древнего поселения
Ферма Костера в США: в огороде нашли останки древнего поселения
Археологи нашли кольцо Понтия Пилата возле Вифлеема
Археологи нашли кольцо Понтия Пилата возле Вифлеема
Саудовцев заподозрили в производстве баллистических ракет
Саудовцев заподозрили в производстве баллистических ракет
Любопытные факты о пулемете "Максим"
Любопытные факты о пулемете "Максим"
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
В минобороны рассекретили документы об обороне Ленинграда
В минобороны рассекретили документы об обороне Ленинграда
Китай показал "убийцу авианосцев"
Китай показал "убийцу авианосцев"
Почему итальянцы участвовали в ненужной им Крымской войне
Почему итальянцы участвовали в ненужной им Крымской войне
Почему Константин Павлович отказался от короны Российской империи
Почему Константин Павлович отказался от короны Российской империи
Провинциальные школьники жалуются на обеды
Провинциальные школьники жалуются на обеды
Россиян ждет налог на мобильные, ноутбуки и планшеты
Россиян ждет налог на мобильные, ноутбуки и планшеты
Женское Все >
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Деревья и кустарники продлевают жизнь
Деревья и кустарники продлевают жизнь
Китайские исследователи обнаружили ген, заставляющий людей толстеть
Китайские исследователи обнаружили ген, заставляющий людей толстеть
Смех вернет краски жизни
Смех вернет краски жизни
Редкий вид аллергии приводит к смерти
Редкий вид аллергии приводит к смерти
О "Парке цветов" рассказал Сергей Лазарев
Сомалийские секреты красоты
Сомалийские секреты красоты
Бывший солист группы "Руки вверх" порекомендовал подписчикам аниматора
Бывший солист группы "Руки вверх" порекомендовал подписчикам аниматора
Лесная баня, медитация и тепло - лечение от тревог
Лесная баня, медитация и тепло - лечение от тревог
Яйца, зелень и сардины против катастрофического мышления
Яйца, зелень и сардины против катастрофического мышления
Мужское Все >
Братки провели урок в приморской школе
Братки провели урок в приморской школе
Техника безопасности при рыбалке с лодки
Техника безопасности при рыбалке с лодки
Идеи и советы для придания дому тепла и уюта зимой
Идеи и советы для придания дому тепла и уюта зимой
Посуда в интерьере: кухонная, сервировочная, декоративная
Посуда в интерьере: кухонная, сервировочная, декоративная
Как сделать комнату визуально больше
Как сделать комнату визуально больше
Создание текстуры после покраски стен: советы и техники
Создание текстуры после покраски стен: советы и техники
Необычные советы для организации пространства
Необычные советы для организации пространства
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Интересы
Небесная покровительница Татьян и студентов
Небесная покровительница Татьян и студентов
За что российские студенты чтят римскую отроковицу?
За что российские студенты чтят римскую отроковицу?
Как приучить щенка не прыгать на людей
Как приучить щенка не прыгать на людей
Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей
Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей
Китовая акула побаловала рыбаков своим вниманием
Китовая акула побаловала рыбаков своим вниманием
Почему кошки так любят коробки
Почему кошки так любят коробки
На Филиппинах нашли необычных животных
На Филиппинах нашли необычных животных
Еще три весомых события в сфере науки за 2018 год
Еще три весомых события в сфере науки за 2018 год
Есть ли жизнь на галилеевых спутниках Юпитера?
Есть ли жизнь на галилеевых спутниках Юпитера?
«Спортивная студенческая ночь» состоится 25 января на Татьянин день
«Спортивная студенческая ночь» состоится 25 января на Татьянин день
В России увеличится количество студентов из-за рубежа
В России увеличится количество студентов из-за рубежа
Медики рассказали, какое мороженое полезно для здоровья
Медики рассказали, какое мороженое полезно для здоровья
Собачьей едой назвали школьники обед в столовой
Собачьей едой назвали школьники обед в столовой
Ирина Шейк прилетает в Москву для встречи с поклонниками
Ирина Шейк прилетает в Москву для встречи с поклонниками
Голландские архитекторы расположили библиотеку в железнодорожном депо
Голландские архитекторы расположили библиотеку в железнодорожном депо
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев

Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.

Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
Мир. Новости мира
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Евросоюз
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Евросоюз
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Путин и Трамп встречаются тайно
США и Канада. Новости и аналитика
Путин и Трамп встречаются тайно
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ