Дарвин XX века: Николай Вавилов

Николая Ивановича Вавилова большинство биологов называли Дарвином XX века. Его вклад в мировую науку поистине огромен. Тем не менее этот выдающийся ученый пал жертвой зависти коллег и невежества властей. Однако до конца своих дней он следовал одному лишь правилу: настоящий ученый прежде всего служит не людям, а истине.

Более 75 лет назад в нашей стране произошло трагическое событие, которое, как это ни странно, осталось практически не замеченным ни в СССР, ни в мире. 26 января 1943 года в Саратовской тюрьме скончался выдающийся биолог-теоретик Николай Иванович Вавилов. По заключению врачей, смерть наступила в результате упадка сердечной деятельности. Вот что написано в акте о смерти врачом тюремной больницы Н. Л. Степановой:

"Мною, врачом Степановой Н. Л., фельдшерицей Скрипиной М. Е., осмотрен труп заключенного Вавилова Николая Ивановича, рожд. 1887 г., осужденного по ст. 58 на 20 лет, умершего в больнице тюрьмы № 1 г. Саратова 26 января 1943 года в 7 часов _ минут. Телосложение правильное, упитанность резко понижена, кожные покровы бледные, костно-мышечная система без изменений. По данным истории болезни, заключенный Вавилов Николай Иванович находился в больнице тюрьмы на излечении с 24 января 1943 года по поводу крупозного воспаления легких. Смерть наступила вследствие упадка сердечной деятельности".

В этот день мировая наука потеряла крупнейшего биолога-теоретика XX века. Однако тогда об этом, кроме сотрудников тюрьмы, никто не узнал. О трагической гибели ученого стало известно лишь спустя два года, летом 1945-го. Причем никакого официального некролога, торжественных похорон и всех полагающихся мероприятий никто не проводил — еще бы, ведь до реабилитации в 1955 году Николай Иванович официально считался преступником, виновным в шпионаже и антисоветской деятельности (позже выяснилось, что все обвинения были сфабрикованы). Кстати, до сих пор неизвестно точное место захоронения великого ученого. Согласно тюремным документам, его тело было похоронено в общей могиле вместе с другими умершими заключенными, но где именно — непонятно, ведь таких могил в Саратове было несколько.

Таков был печальный конец исследователя, которого большинство биологов называли Дарвином XX века. Его вклад в мировую науку поистине огромен — именно Вавилову удалось сформулировать знаменитый закон гомологичных рядов, который объяснил многие закономерности в наследственной изменчивости родственных групп живых организмов. И, что самое интересное, как это часто бывает, Николай Иванович открыл его совершенно случайно.

После окончания Московского сельскохозяйственного института в 1911 году Николай Иванович решил заняться исследованием иммунитета культурных растений. Это было поистине "непаханое поле" — про иммунитет животных в то время было уже известно достаточно много, а вот про иммунитет растений — совсем чуть-чуть. В те времена ученые считали, что деятельность защитных систем организма связана исключительно с наличием крови, а ее у растений, как вы знаете, не наблюдается. Исходя из этого, некоторые исследователи предполагали, что зеленые жители планеты вообще не имеют иммунитета.

Исследования Николая Ивановича и его коллег сразу же доказали, что это не так. Да, у растений действительно нет специализированной иммунной системы, однако каждая живая клетка растительного организма вполне способна бороться с инфекцией и побеждать ее. А поскольку благодаря тому, что все клетки растений взаимодействуют друг с другом с помощью специфических клеточных контактов (плазмодесм), и в куда большей степени агрегированы, чем таковые у животных, то информация об агрессоре и способах борьбы с ним распространяется по телу растения достаточно быстро.

Однако, пока Николай Иванович занимался этими интересными исследованиями, началась Первая мировая война. Из-за дефекта зрения (в детстве он повредил глаз) Вавилов был освобожден от военной службы, но в 1916 году его привлекли в качестве консультанта по вопросу массового заболевания солдат Русской армии в Персии. Он быстро установил причину заболевания, заметив, что в местную муку попадают частицы семян плевела опьяняющего (Lolium temulentum), а с ним грибок Stromantinia temulenta, который вырабатывает ядовитый алкалоид темулин. Именно это вещество и вызывало серьезное отравление у людей, съевших хлеб, испеченный из такой муки, причем часто подобное отравление заканчивалось смертельным исходом. Решением проблемы стал запрет на употребление местных продуктов, после чего провизию стали завозить из России и в результате вопрос с болезнью был исчерпан.

Вавилов же решил воспользоваться случаем и исследовать культурные растения Ирана, которые были в то время для европейских специалистов настоящим "темным лесом". Поэтому, получив у военного руководства разрешение на проведение экспедиции, исследователь отправился в глубь Персии, где занимался исследованием и сбором образцов злаков. Привезенная им коллекция была самой полной из тех, что когда-либо собирали ботаники, работавшие в этой стране.

Во время экспедиции Вавилов, в частности, взял образцы местной пшеницы. Посеяв ее позднее в Англии, он пытался различными способами заразить ее мучнистой росой (эту болезнь вызывает грибок Erysiphe graminis) вплоть до применения азотного удобрения, способствующего развитию болезни, но все попытки оказались безуспешными. В результате ученый пришел к выводу, что иммунитет растений зависит от условий среды, в которой изначально формировался данный вид. Позже он обнаружил, что к этому заболеванию устойчивы вообще все культурные злаки, произрастающие в Персии.

Данные результаты привели к тому, что у Вавилова зародились мысли о закономерности наследственной изменчивости. После того как ученый проанализировал характер изменчивости видов ржи и пшеницы от Ирана до Памира, он также заметил, что все вариации строения семян, листьев и других органов растений у них похожи, хотя речь шла растениях разных родов. Это натолкнуло его на мысль о существовании закономерности в изменчивости родственных видов растительных организмов.

Итак, начав с исследований локальной и частной проблемы, Вавилов в результате сформулировал один из важнейших законов эволюции, позже получивший название закона гомологических рядов. Его краткая формулировка звучит так: "Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов". То есть этот закон не был лишь теоретическим обобщением, он, в отличие от многих других положений фундаментальной биологии, имел и конкретную практическую направленность. Зная характер изменчивости в группе "диких" предков, можно было предсказать появление тех или иных признаков у их "культурных" потомков, а это весьма облегчало селекционную работу.

Позже Вавилов нашел блестящее подтверждение этому закону не только для культурных растений, но для всех растений вообще (потом также было установлено, что его действие распространяется вообще на все живые организмы). Это получилось в результате сбора огромного количества материала в экспедициях, в которых исследователь лично принимал участие (всего Николай Иванович побывал в 180 экспедициях — рекорд в отечественной науке), и его последующего анализа. При этом интересно, что все выводы Вавилова, основанные главным образом на анализе морфологических структур, были позже подтверждены генетиками.

Кроме закона о гомологических рядах Николай Иванович еще установил центры происхождения культурных растений, сформулировал учение о виде как о системе (по сути, первый заговорил о популяционной структуре вида), создал теорию об иммунитете растений и об экологической стратификации. Им также описано восемь видов растений и собрана самая большая для того времени коллекция семян, на основе которой был создан первый в мире банк генетических данных (к 1940 году насчитывал 250 образцов).

К сожалению, этот гениальный ученый (и, кстати, порядочный и честный человек) пал жертвой банальной зависти. Его талант и мировая слава не давали спокойно жить завистникам, главным из которых был Трофим Денисович Лысенко (об этом "злом гении" отечественной науки читайте в статье "Конец последней "охоты на ведьм"). Недруги ученого сделали все для того, чтобы Николай Иванович был смещен практически со всех занимаемых постов, лишен возможности работать и в конце концов арестован в 1940 году по ложному обвинению.

Особенно стоит отметить и то, что тогдашнее руководство СССР ни сделало ничего, чтобы спасти ученого или разобраться в ситуации. Более того, согласно многим исследованиям, И. В. Сталин недолюбливал Вавилова за независимость суждений, поэтому лично отдал приказ о его аресте. Так это или нет — сказать сложно. Однако немыслимо предположить, что арест такого видного научного деятеля мог быть осуществлен без ведома "гения всех времен и народов".

Примечательно, что, даже находясь в тюрьме, ученый подготовил рукопись книги по истории земледелия. Однако она впоследствии была уничтожена по решению органов НКВД СССР. Научный сотрудник Центра по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН доктор исторических наук В. Д. Есаков назвал это решение "преступным", "одним из самых чудовищных актов в истории науки".

Возможно, если бы Николай Иванович жил и работал в другое время и в другой стране, ему удалось бы обогатить мировую фундаментальную биологию еще целым рядом гениальных открытий. Но, как говорится, время и родину не выбирают. Однако сама история жизни и работы Н. И. Вавилова является доказательством еще одного неписаного фундаментального закона: настоящий ученый прежде всего служит не людям, а истине. И никакие невзгоды, муки и страдания не заставят его нарушить данное правило…