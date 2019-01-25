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Автор Андрей Михайлов

Эрнст Кренкель: самый русский немец

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В конце 30-х годов в СССР было довольно популярным имя Эрнст. Но не в честь вождя немецких коммунистов Эрнста Тельмана называли народившихся сыночков. Просто так звали другого немца, Эрнста Теодоровича Кренкеля, легендарного полярника, Героя СССР, радиста первой советской дрейфующей станции. Герой до сих пор является примером для многих поколений.

Эрнст Кренкель: самый русский немец. 397801.jpeg

А между тем некоторые моменты его богатой на события биографии не так уж и широко известны людям, которые в силу профессии или хобби изучают историю радиодела в нашей стране. У меня был хороший друг, еврей, увлекавшийся в юности радиоделом, так он был уверен, что Кренкель — как раз его соплеменник. Чуть позже судьба свела меня еще с одним другом, латышом, который еще в 80-е годы прошлого века установил радиолюбительскую связь с коллегами из 82 стран мира.

Так вот, он считал, что Кренкель — чистокровный латыш. Автор этих строк на всякий случай перелопатил печатные биографические справочники советских времен, и оказалось, что конкретная национальность Эрнста Кренкеля ни в одном из них "скромно" не указана. Может, не те книги попались в библиотеке?

Лишь сейчас в интернете в биографиях Кренкеля все-таки указано, что он чистокровный немец. Наверное, во времена СССР называть человека немцем было не совсем "политкорректным". Национальность Героя Советского Союза Кренкеля в годы Великой Отечественной войны "завела" его в глубокий тыл, в Сибирь, откуда он, однако, умудрялся вести руководство крупнейшими организациями, занимающимися исследованиями Арктики. Как бы "на всякий случай" "русского немца", беззаветно любившего Советский Союз, загнали подальше — типа как бы чего не вышло.

Между тем, даже в вынужденной "ссылке" все понимающий и ни на что не обижавшийся Эрнст Кренкель, все-таки не забывавший о своих истинных корнях, никогда не называл агрессоров-захватчиков немцами — он называл их только фашистами! Так пишут в своих воспоминаниях его ближайшие друзья. Родился будущий советский герой-полярник 9 декабря 1903 года в городе Белосток (ныне это территория Польши, которая в те времена находилась в составе Российской империи) в добропорядочной семье инспектора коммерческого училища. В 1910 году вместе с семьей переехал в Москву. Что интересно, по свидетельствам историков, при царе-батюшке, да еще в сложной политической обстановке (уже звучали речи о возможной войне с Германией), в столичные города, в Москву и Петербург, не пускали жить выходцев с окраин империи (а Польша все-таки считалась весьма "подозрительной" окраиной).

Однако семью Кренкелей пустили в Москву — из-за высочайшего профессионального авторитета отца будущего прославленного радиста-полярника. Теодор Эрнестович поступил на работу в Коммерческое училище на Новой Басманной улице в качестве преподавателя немецкого языка, а спустя некоторое время стал преподавать и в Коммерческом институте в Стремянном переулке. Учился юный Эрнст в частной реформатской гимназии при швейцарской церкви. Кренкелю не удалось закончить гимназию. В тяжелые годы Первой мировой и гражданской войн он, чтобы как-то помочь семье, вынужден был работать. Кем он только не был - упаковщиком посылок, расклейщиком афиш, помощником электромонтера, подручным механика…

Однако Эрнст отнюдь не собирался всю жизнь чинить примусы и коляски и в 1921 году поступил на годичные курсы радиотелеграфистов, помещавшиеся на Гороховской улице (ныне улица Казакова), которые закончил с отличием. Радиовещание и радиосвязь в те годы даже в среде просвещенной интеллигенции воспринимались как нечто таинственное, граничащее с волшебством. Как первого ученика его направили на работу на Люберецкую приемную радиостанцию. В 1924 году Эрнст Кренкель устроился радистом на первую советскую полярную обсерваторию — Матшар, годом ранее построенную на Северном берегу новоземельского пролива Маточкин Шар.

По возвращении в Москву он был призван в Красную Армию и в течение года служил в Отдельном радиотелеграфном батальоне во Владимире-на-Клязьме. Там он сблизился и подружился со своим соседом по койке в казарме. В свободное от службы время Кренкель тренировал его в приеме на слух и передаче на ключе сигналов азбуки Морзе. После армии они потеряли друг друга из виду и случайно встретились в Москве только через сорок лет. К удивлению Кренкеля, его способный ученик оказался знаменитым советским разведчиком Рудольфом Ивановичем Абелем! Вот такой зигзаг истории. Тесен мир…В 1927 году Кренкеля опять поманил суровый Север, и он снова устроился на Матшар. В эту зимовку он впервые в истории провел сверхдальние сеансы радиосвязи на коротких волнах.

После Матшара Кренкель некоторое время работал радистом на гидрографическом судне "Таймыр", затем в Центральном научно-исследовательском институте связи. С эти пор начинается настоящая полярная эпопея радиста Эрнста Кренкеля. Он участвовал в многочисленных арктических экспедициях: в 1929 году — на ледокольном пароходе "Георгий Седов", в 1931 — на немецком дирижабле "Граф Цеппелин", в 1932 — на пароходе "Сибиряков".

12 января 1930 года Эрнст Кренкель установил мировой рекорд дальности радиосвязи, осуществив связь между диаметрально противоположными районами земного шара: находясь в Арктике на полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа), он провёл сеанс радиосвязи на коротких волнах с базой Литл-Америка в Антарктиде. Использованная им аппаратура была, между прочим, самодельной. И, наконец, одним из самых героических эпизодов его жизни стало участие в плавании парохода "Челюскин" в 1933–1934 годах.

О подвиге челюскинцев, сумевших выжить на затертом во льдах судне, а потом и в лагере, устроенном прямо на льдах Чукотского моря, написано уже достаточно много. Но трудно сказать, чтобы было бы с пароходом и его многочисленной командой, если бы не таланты Кренкеля, умудрявшегося в самых сложных условия поддерживать связь руководителя ледового лагеря Отто Юльевича Шмидта с материком. Собственно, спасение всех челюскинцев зависело именно от него, радиста Кренкеля. Требовалось немало труда, чтобы поддерживать радиоаппаратуру в рабочем состоянии. Кренкель даже спал в обнимку с ней, согревая ее теплом своего тела. Именно он "наводил" на ледовый лагерь спасательные самолеты. В Москве спасенных челюскинцев встречали, как героев.

И, наконец, тот человеческий и профессиональный подвиг, за который радист Эрнст Кренкель был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден Золотой Звездой под номером 73 — это легендарный дрейф на первой советской дрейфующей станции "Северный полюс-1" с 21 мая 1937 года по 19 февраля 1938 года. И опять в исключительных обстоятельствах полярного "путешествия" Кренкель проявляет чудеса профессионализма. За все время работы экспедиции, которую возглавлял известный полярник Иван Папанин, не было каких-то серьезных, долгих сбоев в связи. Ориентируясь на радиосообщения Кренкеля, 19 февраля 1938 года к дрейфующей станции одновременно подошли ледокольные пароходы "Таймыр" и "Мурман" — героический дрейф папанинцев закончился.

В годы Великой Отечественной войны Эрнст Кренкель выполнял важные поручения командования Главсевморпути. В глубоком тылу он продолжал работать в качестве заместителя начальника главка. В 1948 году Кренкель оставил работу в Главсевморпути и возглавил один из московских радиозаводов. С 1951 года и до последнего дня он плодотворно работал в НИИ гидрометеорологического приборостроения. Большую работу в институте (с 1969 года он стал его директором) Кренкель умудрялся совмещать с огромной общественной деятельностью: в течение многих лет и до конца жизни был председателем Федерации радиоспорта СССР, бессменным председателем Всесоюзного филателистического общества.

С 15 ноября 1968 по 15 марта 1969 года состоялась его последняя высокоширотная экспедиция. Эрнст Теодорович Кренкель, находясь уже в солидных годах, был начальником рейса научно-исследовательского судна "Профессор Зубов" из Ленинграда в Антарктику. Судно доставило участников 14-й Советской антарктической экспедиции на полярные станции "Мирный" и "Беллинсгаузен" и забрало зимовщиков предыдущей экспедиции. Во время рейса Эрнст Кренкель, пожалуй, в последний раз в жизни, выходил в эфир на коротковолновых радиолюбительских диапазонах под личным позывным RAEM/mm (две последние буквы означают, что радиостанция расположена на морском судне, находящемся в плавании). Именно на борту судна Кренкель в своей каюте приступил к работе над мемуарами "RAEM — мои позывные", сразу же после выхода в свет вошедшими в золотой фонд советской литературы. Он спешил с написанием книги, словно предчувствуя свой скорый уход.

Он ушел в мир иной 8 декабря 1971 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. Памятник на могиле символизирует вырывающийся из Северного полюса радиосигнал с его личным позывным RAEM. Именем Эрнста Кренкеля названы залив у острова Комсомолец в архипелаге Северная Земля, полярная гидрометеорологическая станция на острове Хейса (архипелаг Земля Франца-Иосифа), улица в Москве, Центральный радиоклуб, научно-исследовательское морское судно. На доме, где он жил в Москве, установлена мемориальная доска.

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