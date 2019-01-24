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Автор Александр Широкорад

Мода на белье, прошлое и… светлое будущее

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За 20 лет существования телеканала "Культура" — якобы единственного неполитического канала РФ — не обходится и двух вечеров без поливания помоями в телеэфире недавней истории нашего Отечества. На мой взгляд, "Культура" — это наш самый политизированный канал, причем он отражает взгляды весьма узкой части либеральной интеллигенции. Объединись они в политическую партию, то никогда бы не прошли ни семпроцентный, ни даже пятипроцентный барьер в Думу. Увы, канал финансируют налогоплательщики всей страны. Надо отдать должное мастерству руководства канала. Они ухитряются в любой передаче лягнуть наше старшее поколение — наших отцов, дедов и прадедов.

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Помните анекдот перестроечных времен: "В Раде председательствующий урезонивает ультранационалиста: "Придерживайтесь, пожалуйста, регламента. У нас вопрос об экологии Украины". — "Вот я и говорю об экологии: Всі дуби повырубали, на чому тепер москалів вішати будемо".

Разумеется, это анекдот. В Раде такого не было и быть не могло. А вот на канале "Культура" это норма. Вот, к примеру, как можно устроить антисоветскую истерию в рассказе о женском белье? Но Ренате Литвиновой оказалось и это под силу. В первой передаче 26 декабря Рената повествовала нам о высокой моде — парижской и американской. Причем Литвинова на себе демонстрировала весьма откровенные предметы женского белья. Лично я не уверен, что всем мужчинам понравился стриптиз 46-летней дамы. Впрочем, я, видно, отстал от современной моды.

Забавнее другое. На следующий день, 27 декабря, Рената рассказывала нам о советском белье 1920-1980-х годов. Естественно, она его примерять на голое тело и не пыталась. Белье было ношеное, застиранное. А главное, эти вещи явно когда-то принадлежали самым малообеспеченным слоям нашего общества. С особым удовольствием Рената показывала нам солдатское белье. Кстати, когда она говорила о французской моде, о мужском белье она вообще не упоминала.

Понятно, что женское белье миллионерш и кинозвезд резко контрастировало с бельем советских работниц и колхозниц. Любопытно, смотрела ли когда-нибудь Литвинова итальянские или французские кинофильмы конца 40-х — начала 50-х годов, где показывалось белье крестьянок и бедных горожанок, весьма мало отличавшееся от советского белья того же периода?

Показ советского белья комментировался неподдельным возмущением "бесчеловечным советским режимом, который был направлен специально против женщин" и т. п.

Передачу Литвиновой я, к сожалению, не записал, а посему процитирую статью из интернета, которую Рената пересказала почти слово в слово:

"А у равных сильных и смелых строителей коммунизма не должно быть времени на глупости, человек новый — независим от страстей. Фактически этот человек — бесполый. Начинается эпоха коммунистического унисекса, не игривого и бунтарского, а грубого и безликого, исключающего сексуальность и эротичность…

Женщину элиминировали, загнали в стандарты, прокрустово ложе соорудило само государство.

На государственном же уровне создавалось ощущение, что женскому белью просто объявлена война …

Интересно при этом отметить,что такая жесткая идеология создала в обществезанятноеотношение к нижнему белью. Демонстрация белья считалась позорной — не дай боже, появится из-под платья бретелька от бюстгальтера. Кстати, совсем забыла о панталонах, если не дай бог задерется платье и мелькнут панталоны — настоящий позор".

Читаю и недоумеваю. Пишущие и говорящие это сами не знают историю и русскую литературу или рассчитывают на публику из дебилов? Неужто дамы на балах у Александра I или Николая II демонстрировали свои панталоны? Да не то что показывать панталоны, а просто даме снять перчатку в обществе считалось верхом неприличия.

Ну, это в высшем свете! А у простого народа? Черчилль говорил, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил ее с атомной бомбой. А я добавлю, что принятая им Россия была без трусов и без лифчиков. К 1917 году свыше 95 процентов населения России не имели нижнего белья вообще. Кстати, и господа не имели трусов, а носили кальсоны — зимние и летние. А мужики носили летом одни портки, а зимой напяливали на них еще одни.

До 1917 года в России не было ни одной фабрики по пошиву женского белья. Массовое изготовление женского и мужского белья началось именно в советское время. Естественно, сразу одеть всех по последней моде было нереально.

Выступая в 1931 году, Сталин сказал: "Если мы не догоним развитые капиталистические страны за десять лет, то нас сомнут". Вопрос стоял — быть или не быть нашему Отечеству. Мы догнали, и в 1945-м наши танки вошли в Берлин, Вену, Будапешт, Харбин и Порт-Артур. А не догнали бы, появилась бы на свете Рената Муратовна? Признали бы немцы ваших родителей арийцами или нет?

Так уж извиняйте… Не до кружавчиков было, и ходили наши бабушки и дедушки в сатиновых трусах. Кстати, я и сейчас хожу в "семейных" трусах — очень удобно. И уж ни под каким видом не одену стринги или "слоники". Еще при советской власти какой-то еврей, уехав в Израиль, открыл там фирму по производству "семейных" трусов и стал миллионером.

Итак, Сталин одел страну в немодные лифчики и трусы. А во что были одеты крестьяне Прибалтики, Западной Белоруссии и Западной Украины — бывшие подданные Российской империи? Как у них не было трусов и лифчиков, так к 1939 году и осталось.

В СССР еще в 20-х годах в школах девочкам на уроках труда и домоводства преподавали уроки кройки и шитья. Они должны были уметь шить себе лифчики и трусы. Мало того, в городских и сельских домах культуры, домах офицеров повсеместно действовали бесплатные курсы кройки и шитья.

И шили, и еще как! Посмотрите на фотографии "самострока" из моей советской нейлоновой рубашки. Всего за пару часов готов предмет зависти подруг и объект внимания мужчин.

Ну, а у кого кривые руки или дефицит времени, обращались к частным портнихам или в специальные вполне легальные "Пошивочные мастерские нижнего белья", где на заказ шились нижние юбки, бюстгальтеры, грации и т. д.

За западные модные журналы у нас никого и никогда не сажали. Разве что в этих журналах были "голые сиськи". И то это было до начала 60-х годов. Я лично с середины 60-х много лет получал по подписке "Армее Рундшау" (журнал армии ГДР), где в каждом номере имелось по десятку фотографий девиц в модном белье, купальниках, а иной раз… и совсем голых. Разумеется, там меня интересовали не дамы, а "Луны" и "Малютки".

Посмотрите фильмы конца 40-х — начала 50-х годов "Весна", "Укротительница тигров", "Карнавальная ночь". Стриптиза там, естественно, нет.Но вдесяткахэстрадных номеров есть девушки в весьма эротичных даже по современным понятиям одеяниях. Недавно по центральному телевидению я видел передачу с показом эпизодов советских фильмов, где были дамы с голымибюстами. Так вот оные бюсты были сейчас, в 2012 (!) году прикрыты черными титрами. То, что можно было видеть нам в 60-70-х, сейчас запрещено цензурой!

Я видел свыше дюжины статей и телеинтервью, где 15-летние юнцы и важные бабули доказывали, что в СССР не было секса. Дошло до того, что я и сам засомневался, чем же я занимался на пляже в Коктебеле с загорелыми подружками? Не иначе как диалектическим материализмом. Ой, насколько интересная эта наука, особенно на семинаре с двумя или тремя слушательницами!

А может, я жил совсем в другой стране, чем Рената и другие важные бабули? Помню, моя одноклассница Нина в году так 1963-м заглянула в полураскрытый гардероб и пересчитала роскошные комбинации моей мамы. Их оказалось 14. А мой папа был беспартийным старшим научным сотрудником в НИИ, а мама — простым инженером. Папа из-за фронтового ранения не мог ездить на юг, а мама ездила ежегодно с подругой по работе. И столь же регулярно каталась на "Победе", "России", "Адмирале Нахимове" и других трофейных теплоходах. С 15 лет и я регулярно езжу в Крым. Правда, "немцев" не застал, и ходил на "Армении", "Колхиде", "Молдавии" и др.

Для справки молодому поколению: студент и студентка, получавшие в МИФИ стипендию по 45 рублей, могли на нее съездить в Коктебель и обратно (плацкарт Москва — Симферополь — 15 рублей) и снять комнату на две койки по 15 рублей (койка — один рубль в день). Попробуйте объяснить нынешнему студенту, что в 1970-х годах бутылка белого крепленого вина (18 градусов) в Крыму стоила 77 копеек, а разливного ординарного сухого вина — 90 копеек литр. То есть студент на стипендию в 45 рублей мог купить 50 литров (!) сухого вина или 29,2 литра крепленого!

До 1917 года в Крыму в год отдыхало несколько сот человек — великие князья со своими метрессами, сановники, генералы, промышленники, известные писатели, актрисы. 14 ноября 1920 года барон фон Врангель со товарищи изволил убыть в Европу, а 21 декабря того же года Ленин в Москве подписал декрет о превращении Крыма во всесоюзную здравницу.

Характерный пример: весной 1925 года в императорском дворце в Ливадии был открыт санаторий для крестьян, поначалу всего на 330 коек. Но у приехавших не было в чем ходить по жаре и в чем купаться. Посему администрация выдала каждому по пижаме и по паре "семейных" трусов. Представьте себе, что Рената при них начала бы ругать советскую власть за немодные трусы. Ой, что было бы!

К 1935 году в Крыму функционировал 51 санаторий. Пропусканная способность — 125 тысяч человек в год. К 1940 году построили еще 100 здравниц, а пропускную способность увеличили до 3,5 миллиона человек в год.

Спросите ваших бабушек и дедушек, во сколько им обходилось посещение санаториев Крыма или Кавказа? В большинстве случаев — бесплатно. Реже — за 30 процентов стоимости, то есть 10-30 рублей в ценах 60-х годов.

Не знаю, кому как, но меня никогда не интересовало соответствие моде белья или купальников моих крымских подруг. Каюсь, меня волновала не упаковка, а содержимое. Ну, а главное, тогда был настоящий секс. Мы, студенты и студентки, не думали о трудоустройстве — оно нам было гарантировано, — не думали о зарплате и, экстраполируя настоящее, были уверены в светлом будущем. Но не все коту масленица. Мы ошиблись…

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