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Автор Дарья Курганская

Дуся и Маруся – гонка за славой

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Изначально Стаханова звали Андреем. Когда он установил рекорд и о нем сообщили в Москву, указав фамилию и инициалы, в "Правде" вышла статья, где журналисты нечаянно назвали его Алексеем. Когда об ошибке доложили Сталину, вождь ответил: "Правда" не может ошибаться", и Стаханову выдали новый паспорт, а в стране появилось движение в его честь.

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Много лет назад в 1935 году появилось массовое движение стахановцев, названное в честь забойщика шахты "Центральная-Ирмино" (город Донбасс) А.Г. Стаханова, добывшего в ночь с 30-го на 31 августа 1935 года за смену (5 часов 45 минут) 102 тонны угля при норме в семь тонн. Стахановцы были умны и трудолюбивы, эти новаторы социалистического труда — рабочие, инженеры, технологи и колхозники считали целью своей жизни поставить рекорд и превысить установленные нормы производства.

Кого-то прельщали премии и льготы, предоставляемые Всесоюзной Коммунистической партией, но в основном все были готовы бороться за идею. Стахановцы стали своеобразными участниками соревнований на скорость, силу и смекалку, и тот, кто вырывался вперед, уже не имел права сбавить обороты. Жизнь при Сталине не имела дороги обратно. Многие боялись вождя и именно поэторму старались всеми силами отдать дань Родине.

Стахановцы стали основным стволом трудового движения, которое со временем распалось на ветви. Так благодаря очередному рекорду в текстильной промышленности появилось виноградовское движение, основательницами которого стали Евдокия Викторовна Виноградова и ее напарница Мария Ивановна Виноградова.

В 1932 году в городе Вичуга ткацкое производство пришло в полный упадок. Фабрики выпускали огромное количество бракованных изделий и не выполняли план. Устаревшее оборудование и текучесть кадров спровоцировали забастовку, в которой приняли участие 16 тысяч ткачей. В тот момент на Фабрике им. Ногина сменилось начальство, которое предложило сделать ставку на молодежь и на "правильный подбор руководящего персонала". Так начали появляться первые зачатки виноградовцев.

Привлеченная к производству молодежь быстро взяла инициативу в свои руки. Инженеры и техники стали продвигать свои новаторские идеи, а руководство в свою очередь организовало производственный инструктаж и решило вопросы повышения квалификации. Важным моментом в развитии фабрики стал Всесоюзный конкурс на лучшее освоение ткацких автоматических станков "Нортроп". Очень быстро в Вичуге была собрана делегация, которую отправили в подмосковное Балятино по обмену опытом. Там на фабрике "Октябрьская революция" был создан экспериментальный участок по обслуживанию 40 станков-автоматов. После тщательного изучения нового производства делегаты перенесли подмосковный опыт на родную землю и уже в 1935 году на Фабрике им. Ногина заработало два экспериментальных комплекта в 40 и 52 станка.

Большой объект достался опытным ткачихам, а на 40 станков поставили молодую работницу Дусю Виноградову. Девушка довольно ловко управлялась с новой техникой и вскоре стала требовать, чтобы ее комплект увеличили. После нескольких прошений начальство сочло за дерзость "запросы настырной работницы" и вместо повышения ее перевели в запасные ткачихи. Удачей стало назначение ее наставницы Анастасии Болдыревой, которая была избрана членом ВЦИК. Девушка начала все больше отвлекаться на общественную работу, и ее место заняла Дуся. И вскоре по результатам первого этапа всесоюзного конкурса она и Болдырева были премированы как ткачихи, с успехом обслужившие 52 станка. Это стало отправной точкой для Евдокии.

Вскоре вернулась делегация из Америки и сообщила что там, на производстве обслуживаются 70 станков единовременно. Тогда руководство уплотнило комплекты фабрики до 70 и ткачихи с легкостью взяли эту планку. Но начальник ткацкой фабрики Иван Тихомиров запретил сообщать об этом во всеуслышание. "Давайте проверим, — говорил он. — Только до результатов проверки в цехе на станке никому ни гу-гу… Провалимся, значит, чего-то не додумали. Снова начнем. А выйдет дело… Прославиться всегда успеем — нам еще жить да жить!" И оказался прав.

Какое-то время спустя сменщица Дуси Виноградовой ушла в отпуск, а на ее место поставили Марусю Виноградову. Так появился легендарный тандем. Девушки освоили совместное производство и буквально через несколько дней после публикации в "Правде" статьи "Советские богатыри", посвященной заслугам Стаханова, отраслевая газета "Легкая индустрия" сообщила о всесоюзном рекорде обслуживания ткацких станков, установленном на вичугской Фабрике им. Ногина.

15 сентября ткачих Виноградовых в поздравительной телеграмме поблагодарил нарком И.Е. Любимов, а они в свою очередь написали ответ, в котором пообещали в скором времени перейти на 94 станка. Так началась гонка за славой.

1 октября 1935 года — ткачихи Виноградовы установили мировой рекорд производительности труда, перейдя сразу на 100 станков. Они уже набрались опыта и готовы были штурмовать новые вершины. К тому моменту у Дуси и Маруси появились последователи и конкуренты, которые объединились в виноградовское движение.

Второе свое обещание Виноградовы дали В.Н. Молотову и вновь одержали победу над конкурентами, сумев задействовать 15 октября сразу 140 станков, а к 30-му числу — 144. Вскоре соперницы с других фабрик начали буквально наступать Виноградовым на пятки. Тогда Маруся Виноградова сделала сенсационное заявление в присутствии самого Сталина: "Если найдутся работницы, которые будут брать 144 станка, то мы обязательно перейдем на 150, если кто-либо заявит, что переходит на 150, то мы возьмем 200 станков. Мы свой рекорд никому не отдадим!" На что великий вождь ей ответил: "Посмотрим, чья возьмет!"

Основной соперницей девушек была Тася Одинцова из города Родники, которая на Всесоюзном совещании стахановцев в Москве заявила, что перевыполнит план и оставит Виноградовых позади. На тот момент никто и не догадывался о том, что инженеры и технологи на Фабрике им. Ногина все это время работали не покладая рук и добились двухкратного сокращения обрывности нитей основы на станках.

24 ноября 1935 года родниковские ткачихи во главе с активисткой Тасей Одинцовой все же обогнали вичужан и в срочном порядке сообщили об этом Сталину. На кону этой гонки стояла репутация, и Дуся с Марусей пошли на беспрецедентный шаг, сломав деревянную перегородку кабинета начальника и расширив за счет этого цех. Так спустя пять дней они догнали конкурентов, перейдя на 216 станков. А спустя месяц и те и другие были удостоены высшей награды страны — Ордена Ленина.

Вскоре обе Виноградовы поступили в Промышленную академию им. В.М. Молотова в Москве. А в 1938 году установили новый мировой рекорд в обслуживании 284 станков. Маруся стала членом КПСС, а Дуся стала депутатом Верховного Совета СССР. В те года зарубежная пресса назвала Евдокию Виноградову символом "нового человека" и Miss USSR.

Фильм Александрова "Светлый путь", вышедший на экраны в 1940 году, стал отражением жизни Виноградовых и других ударниц ткацкого производства тех лет. Картина в первый же день произвела фурор, а присутствующие на премьере в качестве почетных гостей Дуся и Маруся с нескрываемым удовольствием подпевали главной героине, задорно исполняющей "Марш энтузиастов". Так закончилась счастливая история ткачих с вичужской фабрики. Обе они прожили счастливую и полную событий жизнь и спустя годы были похоронены на Новодевичьем кладбище.

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Темы СССР ткачихи стахановцы история СССР виноградовцы ударники труда история России Мария Виноградова Евдокия Виноградова
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