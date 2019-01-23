Счастлива ли золушка в Стране Советов

Гордое звание героя труда раньше считалось престижным. Героев труда отмечали в правительстве и печатали на марках. Кто они эти люди с похвальными грамотами и золотыми медалями и почему сейчас нет стахановцев, готовых работать за идею?

Первые грамоты "Герой Труда" появились около ста лет назад в 1921 году. Их первыми обладателями стали передовые рабочие с большим трудовым стажем.

Официально звание Героя Труда было установлено ЦИК и СНК СССР 27 июля 1927 года. Оно присваивалось лицам, имевшим особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы и проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет. Вскоре название сменилось, а звание Героя Социалистического Труда стали присваивать лицам, которые отличились выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений, содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР.

Героям вручалась высшая на тот момент награда СССР — орден Ленина и выдавалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. А с 22 мая 1940 года к этому списку добавилась золотая медаль "Серп и Молот", символизирующая мирный труд советских людей, братский нерушимый союз рабочих и крестьян, подчеркивающая, что вся власть в Стране Советов принадлежит трудящимся.

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Энтузиазм в борьбе за высшую награду ПВС СССР был неисчерпаем, и на 1 сентября 1971 года почетного звания были удостоены 16 245 человек, в том числе, 4497 женщин, а двумя и более медалями "Серп и Молот" награждено 105 человек (среди них 24 женщины). В их числе была Прасковья Никитична Ангелина, участница стахановского движения в годы первых пятилеток, бригадир тракторной бригады МТС и ударница, дважды награжденная званием Героя Труда: в 1947-м — за высокие урожаи пшеницы и ржи, а в 1958-м — за успехи в развитии сельского хозяйства.

Эта сильная и волевая женщина родилась 12 января 1913 года (30 декабря 1912 года по старому стилю) в деревне Старобешево Сталинской (ныне Донецкой) области Украины. В 1929 году окончила курсы трактористов и стала работать на Старобешевской машинно-тракторной станции (МТС). В 1933 году она организовала женскую тракторную бригаду в этой МТС и возглавила ее.

Паша Ангелина стала одной из первых женщин-трактористов, которая за перевыполнение плана была сделана символом технически образованной советской работницы. В 1938 году она прославилась лозунгом "Сто тысяч подруг — на трактор!" и стала автором книги "Люди колхозных полей" (1948). Но была ли ее жизнь счастливой и как смогли власти сделать из золушки образец для подражания?

Всю свою жизнь Прасковья шла через тернии к звездам, а добравшись до них, поняла, что по дороге потеряла себя. Она была пятым ребенком в семье и из-за катастрофической нехватки денег была вынуждена работать, как только немного подросла. В пять лет Паша пошла в пастухи, в двенадцать ее взяли подсобной рабочей на шахту, а в семнадцать она пришла на курсы механизаторов.

Начинать карьеру ей было тяжело. Завистники, не приветствующие успехи молодой трактористки, и мужчины, считающие это не женским делом, то и дело надсмехались. На работе она мужественно молчала, а вечерами плакала в подушку. Но вскоре ее заметили местные власти, и она стала бригадиром. Большевики пытались "слепить" из нее новый эталон работящей женщины, и у них это неплохо получалось.

Газеты и журналы прославляли ударницу труда, присваивая ей все новые и новые подвиги. Вскоре в прессу поступило легендарное высказывание Прасковьи, которое она нечаянно обронила, а журналисты умело сделали из этого сенсацию: "Сто тысяч подруг — на трактор!". И ее слава полетела во все даже самые укромные уголки нашей Родины.

В 22 года Прасковья получила свой первый орден Ленина и познакомилась с будущим мужем, вторым секретарем Старобешевского РК партии, Сергеем Федоровичем Чернышевым. Успешная и популярная, в двадцать четыре она стала членом партии и депутатом Верховного Совета. Женщина родила троих прелестных детишек, а после смерти брата забрала к себе на воспитание племянника. Но судьба уготовила ей новые испытания.

Началась Великая Отечественная война, Ангелина уехала в Казахстан и там, в тылу, создала женскую тракторную бригаду. Работа кипела у нее в руках, она самоотверженно руководила бригадой и ждала мужа с фронта, не подозревая, что его возвращение станет для нее сильным ударом. Сергей Федорович Чернышев привел с войны боевую подругу с ребенком. Но после долгих раздумий все же вернулся в семью. Его постоянное недовольство стало причиной громких скандалов, а однажды он достал пистолет и чуть не убил супругу. Выстрел стал шоком для их маленькой дочери. Прасковья Никитична до последнего момента терпела его выходки, но этого простить не смогла и выгнала мужа. В те времена это могло бы стать концом ее успешной карьеры, если бы не вмешались власти, которые в кратчайшие сроки замяли эту историю. Но все было не так красиво, как казалось.

Смерть Сталина потянула за собой большие перемены. Стране нужны были новые герои, и имя Прасковьи Никитичны Ангелиной потихоньку ушло в тень. 21 января 1959 года, в возрасте всего 46 лет, она скончалась. Какое-то время о ней продолжали говорить, и даже были опубликованы ее некоторые письма. В одном из них она писала подруге:

"Если бы нашелся человек, который сказал мне: "Вот твоя жизнь, Паша, начни свой путь сначала", — я, не задумываясь, повторила бы его с первого до последнего дня, только постаралась бы идти прямее".

Сильная, гордая, знаменитая, она отдала свою жизнь на благо родине и умерла за нее. "У нее был цирроз печени, что при такой работе неудивительно, — рассказал ее племянник. — Сказалось постоянное присутствие в организме горюче-смазочных материалов. Раньше ведь горючее через шланг засасывали. Умерла она очень быстро, в течение нескольких месяцев, и буквально до последнего работала. Приехала на сессию Верховного Совета, плохо себя почувствовала, обратилась к врачам, но спасти ее не смогли".

Так дело жизни Прасковьи стало причиной ее смерти. Ее заслуги перед Родиной заменили ей личное счастье, а мужское имя Паша (уменьшительно-ласкательное от Прасковьи) подарило железную волю и стремление добиться своей цели. В ее честь в поселке городского типа Старобешево был установлен бронзовый бюст и назван проспект, где открыт музей прославленной землячки. Но даже сильная женщина нуждается в любви, наверное, поэтому среди нас так мало героев, готовых броситься грудью на амбразуру, во славу Отечества и вопреки своему личному счастью.