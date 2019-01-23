Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Дарья Курганская

Счастлива ли золушка в Стране Советов

Наследие » Советское наследие

Гордое звание героя труда раньше считалось престижным. Героев труда отмечали в правительстве и печатали на марках. Кто они эти люди с похвальными грамотами и золотыми медалями и почему сейчас нет стахановцев, готовых работать за идею?

Счастлива ли золушка в Стране Советов. 397607.jpeg

Первые грамоты "Герой Труда" появились около ста лет назад в 1921 году. Их первыми обладателями стали передовые рабочие с большим трудовым стажем.

Официально звание Героя Труда было установлено ЦИК и СНК СССР 27 июля 1927 года. Оно присваивалось лицам, имевшим особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы и проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет. Вскоре название сменилось, а звание Героя Социалистического Труда стали присваивать лицам, которые отличились выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений, содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР.

Героям вручалась высшая на тот момент награда СССР — орден Ленина и выдавалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. А с 22 мая 1940 года к этому списку добавилась золотая медаль "Серп и Молот", символизирующая мирный труд советских людей, братский нерушимый союз рабочих и крестьян, подчеркивающая, что вся власть в Стране Советов принадлежит трудящимся.

Читайте также: Как много девушек в погонах... И генералов в том числе

Энтузиазм в борьбе за высшую награду ПВС СССР был неисчерпаем, и на 1 сентября 1971 года почетного звания были удостоены 16 245 человек, в том числе, 4497 женщин, а двумя и более медалями "Серп и Молот" награждено 105 человек (среди них 24 женщины). В их числе была Прасковья Никитична Ангелина, участница стахановского движения в годы первых пятилеток, бригадир тракторной бригады МТС и ударница, дважды награжденная званием Героя Труда: в 1947-м — за высокие урожаи пшеницы и ржи, а в 1958-м — за успехи в развитии сельского хозяйства.

Эта сильная и волевая женщина родилась 12 января 1913 года (30 декабря 1912 года по старому стилю) в деревне Старобешево Сталинской (ныне Донецкой) области Украины. В 1929 году окончила курсы трактористов и стала работать на Старобешевской машинно-тракторной станции (МТС). В 1933 году она организовала женскую тракторную бригаду в этой МТС и возглавила ее.

Паша Ангелина стала одной из первых женщин-трактористов, которая за перевыполнение плана была сделана символом технически образованной советской работницы. В 1938 году она прославилась лозунгом "Сто тысяч подруг — на трактор!" и стала автором книги "Люди колхозных полей" (1948). Но была ли ее жизнь счастливой и как смогли власти сделать из золушки образец для подражания?

Всю свою жизнь Прасковья шла через тернии к звездам, а добравшись до них, поняла, что по дороге потеряла себя. Она была пятым ребенком в семье и из-за катастрофической нехватки денег была вынуждена работать, как только немного подросла. В пять лет Паша пошла в пастухи, в двенадцать ее взяли подсобной рабочей на шахту, а в семнадцать она пришла на курсы механизаторов.

Начинать карьеру ей было тяжело. Завистники, не приветствующие успехи молодой трактористки, и мужчины, считающие это не женским делом, то и дело надсмехались. На работе она мужественно молчала, а вечерами плакала в подушку. Но вскоре ее заметили местные власти, и она стала бригадиром. Большевики пытались "слепить" из нее новый эталон работящей женщины, и у них это неплохо получалось.

Газеты и журналы прославляли ударницу труда, присваивая ей все новые и новые подвиги. Вскоре в прессу поступило легендарное высказывание Прасковьи, которое она нечаянно обронила, а журналисты умело сделали из этого сенсацию: "Сто тысяч подруг — на трактор!". И ее слава полетела во все даже самые укромные уголки нашей Родины.

В 22 года Прасковья получила свой первый орден Ленина и познакомилась с будущим мужем, вторым секретарем Старобешевского РК партии, Сергеем Федоровичем Чернышевым. Успешная и популярная, в двадцать четыре она стала членом партии и депутатом Верховного Совета. Женщина родила троих прелестных детишек, а после смерти брата забрала к себе на воспитание племянника. Но судьба уготовила ей новые испытания.

Началась Великая Отечественная война, Ангелина уехала в Казахстан и там, в тылу, создала женскую тракторную бригаду. Работа кипела у нее в руках, она самоотверженно руководила бригадой и ждала мужа с фронта, не подозревая, что его возвращение станет для нее сильным ударом. Сергей Федорович Чернышев привел с войны боевую подругу с ребенком. Но после долгих раздумий все же вернулся в семью. Его постоянное недовольство стало причиной громких скандалов, а однажды он достал пистолет и чуть не убил супругу. Выстрел стал шоком для их маленькой дочери. Прасковья Никитична до последнего момента терпела его выходки, но этого простить не смогла и выгнала мужа. В те времена это могло бы стать концом ее успешной карьеры, если бы не вмешались власти, которые в кратчайшие сроки замяли эту историю. Но все было не так красиво, как казалось.

Смерть Сталина потянула за собой большие перемены. Стране нужны были новые герои, и имя Прасковьи Никитичны Ангелиной потихоньку ушло в тень. 21 января 1959 года, в возрасте всего 46 лет, она скончалась. Какое-то время о ней продолжали говорить, и даже были опубликованы ее некоторые письма. В одном из них она писала подруге:

"Если бы нашелся человек, который сказал мне: "Вот твоя жизнь, Паша, начни свой путь сначала", — я, не задумываясь, повторила бы его с первого до последнего дня, только постаралась бы идти прямее".

Сильная, гордая, знаменитая, она отдала свою жизнь на благо родине и умерла за нее. "У нее был цирроз печени, что при такой работе неудивительно, — рассказал ее племянник. — Сказалось постоянное присутствие в организме горюче-смазочных материалов. Раньше ведь горючее через шланг засасывали. Умерла она очень быстро, в течение нескольких месяцев, и буквально до последнего работала. Приехала на сессию Верховного Совета, плохо себя почувствовала, обратилась к врачам, но спасти ее не смогли".

Так дело жизни Прасковьи стало причиной ее смерти. Ее заслуги перед Родиной заменили ей личное счастье, а мужское имя Паша (уменьшительно-ласкательное от Прасковьи) подарило железную волю и стремление добиться своей цели. В ее честь в поселке городского типа Старобешево был установлен бронзовый бюст и назван проспект, где открыт музей прославленной землячки. Но даже сильная женщина нуждается в любви, наверное, поэтому среди нас так мало героев, готовых броситься грудью на амбразуру, во славу Отечества и вопреки своему личному счастью.

Проклятые Церковью сильные мира сего Проклятые Церковью сильные мира сего

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы история награды ударники стахановцы Герои Труда история СССР история России Прасковья Ангелина
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Чем страшна временная регистрация
Советское наследие
Счастлива ли золушка в Стране Советов
Недвижимость
Жилплощадь на первом этаже: плюсы и минусы
Новости Все >
Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива
Украина и еще 4 страны готовы финансировать "преследование виновных" в крушении MH17
Жилье в Гонконге остается самым дорогим в мире﻿
Американские конгрессмены приняли закон о запрете выхода из НАТО
Льготы за пользование электроплитами будут отменены
В Госдуме предложили изменить Конституцию РФ
Телеведущего Дмитрия Киселева обязали выплатить архитектору его дома в Коктебеле 2,5 млн руб.﻿
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Госсекретарь США не нашел "обреченности" в отношениях с Россией
Путин и Абэ рассказали об итогах переговоров в Москве
Сейчас читают
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Военные новости
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Одна против всех: чем Россия отобьется от "стаи" ракет США
Военные новости
Одна против всех: чем Россия отобьется от "стаи" ракет США Видео 
Когда власть против всего народа
Правительство
Когда власть против всего народа Видео 
Читательский топ
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Давосские богачи стали мировой проблемой
Пожар на судах в Керченском проливе: что известно на данный момент
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Газ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Общество
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Космос
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве
Политика. Новости и аналитика
Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве
Новости Европы
В Эстонии предложили направить боевые ракеты на Санкт-Петербург
Военные новости
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Общество
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет

Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.

Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Как США заставили купить Аляску
Наследие
Как США заставили купить Аляску
Общество
Россиянам разрешили шуметь только на одном празднике в году
Катастрофы
Пожар на судах в Керченском проливе: что известно на данный момент
Соломон Соловьев Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Давосские богачи стали мировой проблемой Любовь Степушова Игорь Буккер Пароль - Абель: я арестован, но молчу Игорь Буккер
Комментарии
В Госдуме предложили изменить Конституцию РФ
В Госдуме предложили изменить Конституцию РФ
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Льготы за пользование электроплитами будут отменены
Льготы за пользование электроплитами будут отменены
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Американские конгрессмены приняли закон о запрете выхода из НАТО
Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России
Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России
Тимошенко пообещала украинцам рост зарплат "в 3,5 раза в валюте" и "немедленное" вступление в НАТО
В Госдуме предложили изменить Конституцию РФ
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Министр культуры: вход в интернет будет только по паспорту
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Давосские богачи стали мировой проблемой
История и современность Все >
Хореомания: пляски смерти из прошлого
Хореомания: пляски смерти из прошлого
Императрица Анна Иоанновна: восшествие на престол
Императрица Анна Иоанновна: восшествие на престол
"Боевой крот": детективная история о подземной лодке
"Боевой крот": детективная история о подземной лодке
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
В Израиле испытали комплекс ПРО, способный сбивать ракеты в космосе
В Израиле испытали комплекс ПРО, способный сбивать ракеты в космосе
ВМФ США разрабатывает беспилотные ударные корабли будущего
ВМФ США разрабатывает беспилотные ударные корабли будущего
The Nation: США нарушили ДРСМД, но обвиняют только Россию
The Nation: США нарушили ДРСМД, но обвиняют только Россию
Откуда у Красной армии взялись немецкие "Юнкерсы"
Откуда у Красной армии взялись немецкие "Юнкерсы"
Что такое "местничество" и почему оно так вредило России
Что такое "местничество" и почему оно так вредило России
Корветы ВМФ сопровождают флот НАТО на Балтике
Корветы ВМФ сопровождают флот НАТО на Балтике
Абэ едет к Путину "забрать два Курильских острова"
Абэ едет к Путину "забрать два Курильских острова"
Женское Все >
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Почему лук и морковь должны расти рядом
Почему лук и морковь должны расти рядом
Американские исследователи разработали световой пояс, контролирующий частое мочеиспускание 
Американские исследователи разработали световой пояс, контролирующий частое мочеиспускание 
Необычные медицинские процедуры, которые на удивление помогают
Необычные медицинские процедуры, которые на удивление помогают
Макияж, который поможет получить идеальное селфи
Макияж, который поможет получить идеальное селфи
Как праздновать, если Вы одиноки
Как праздновать, если Вы одиноки
Юлия Барановская навестила Лондон и близких друзей, которые всегда её ждут
Юлия Барановская навестила Лондон и близких друзей, которые всегда её ждут
Смартфон приводит к дефициту микроэлементов
Смартфон приводит к дефициту микроэлементов
В Америке омолаживаются как вампиры
В Америке омолаживаются как вампиры
Злоупотребление переработанным мясом может довести до рака
Злоупотребление переработанным мясом может довести до рака
В Красноярске растет количество больных пневмонией
В Красноярске растет количество больных пневмонией
Мужское Все >
На австралийских рыбаков обрушилось страшное бедствие
На австралийских рыбаков обрушилось страшное бедствие
На Филиппинах нашли неземное существо
На Филиппинах нашли неземное существо
Чтобы кухня была не такой, как у других
Чтобы кухня была не такой, как у других
Основные ошибки, допускаемые при обустройстве дома
Основные ошибки, допускаемые при обустройстве дома
Выбираем шторки в ванную комнату
Выбираем шторки в ванную комнату
Куда деть ненужную одежду
Куда деть ненужную одежду
Где может пригодиться соль в быту?
Где может пригодиться соль в быту?
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Интересы
Если супруг - не верующий, но любящий...
Если супруг - не верующий, но любящий...
Иерусалимский патриарх принял членов УПЦ после отмены встречи с Порошенко
Иерусалимский патриарх принял членов УПЦ после отмены встречи с Порошенко
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Самые невероятные луны Солнечной системы
Самые невероятные луны Солнечной системы
Арктика под угрозой: в 2040 году она может растаять
Арктика под угрозой: в 2040 году она может растаять
Лекарства к больным органам будут доставлять нанороботы
Лекарства к больным органам будут доставлять нанороботы
Важные лайфхаки для телефона
Важные лайфхаки для телефона
Врачи-онкологи запрещают увлекаться мясными деликатесами
Врачи-онкологи запрещают увлекаться мясными деликатесами
Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира
Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира
Россияне выбирают отдых в России и соседних странах
Россияне выбирают отдых в России и соседних странах
Уши и нос растут у человека всю жизнь
Уши и нос растут у человека всю жизнь
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i

Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.

Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Верить можно сербам, но не Вучичу
Евросоюз
Верить можно сербам, но не Вучичу
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Новости Украины
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
США и Канада. Новости и аналитика
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ