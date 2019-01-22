Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Игорь Буккер

Пароль - Абель: я арестован, но молчу

Наследие » Советское наследие

11 июля 1903 года родился советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящее имя — Вильям Фишер). Когда в самом конце 1960-х на советских телевизионных экранах появился двухсерийный фильм "Мертвый сезон" — он породил два явления. Во-первых, впервые прилюдно выступил разведчик-нелегал, который продолжал скрываться под чужой фамилией. Во-вторых, юноша Путин, по его же признанию, "обдумывающий житье", решил делать его с товарища Ладейникова. Наш разговор о явлении Фишера народу… в облике полковника Абеля.

Пароль - Абель: я арестован, но молчу
Рудольф Абель

Главный герой кинофильма — разведчик Константин Тимофеевич Ладейников. Его прототип — легенда советской разведки — Конон Трофимович Молодый (Гордон Лонсдейл). В роли протагониста литовский актер Донатас Банионис, озвученный Александром Демьяненко. Перед началом интриги на экране появился пожилой человек, которого представили телезрителям как Рудольфа Ивановича Абеля. Нашего агента-нелегала, более десяти лет проработавшего в США, 10 февраля 1962 года обменяли на сбитого над территорией СССР американского летчика капитана Френсиса Гарри Пауэрса.

На самом деле под именем полковника Абеля скрывался Вильям Генрихович Фишер, назвавшийся именем своего давнего друга. Но тогда советские люди не знали настоящего имени героя. Редко кто из разведчиков, тем более из разведчиков-нелегалов, удостоился такой славы и известности. О нем снимут художественные и документальные картины, напишут книги, а некоторые его коллеги так и останутся в безвестности. Даже в некрологах нельзя указывать об их настоящих делах. Их удел — безвестность. Но и Фишер обессмертил фамилию своего друга.

Читайте также: Русская актриса: от Гитлера — Сталину

Сценарист культового фильма (рассчитанного режиссером Саввой Кулишом аж на четыре серии) называл консультанта Рудольфом Ивановичем, хотя и знал настоящие имя и отчество разведчика. Фишер уже не был таким засекреченным. На его долю выпала редкая для нелегала судьба — стать известным. Или, как теперь говорят, публичным лицом. До истинной истории этого разведчика, похоже, не добраться ни в короткой заметке, ни в больших книжках. Грош цена тому разведчику, жизнь которого как на ладони. Удовольствуемся лишь крохами информации.

На склоне лет полковник Фишер написал: "По соображениям производственного характера некоторые подробности моей биографии должны остаться тайными. Другие могут быть опубликованы. Однако некоторая туманность в описании моей жизни не означает, что приводимые факты неверны. Я предпочитаю недосказывать, нежели врать".

По сведениям писателя Николая Долгополова, автора книги об Абеле-Фишере, выпущенной недавно в известной серии "Жизнь замечательных людей", разведчик в свое время доложил в Центр о существовании в США, под эгидой ЦРУ, некоего доктора Геслера, руководившего психологическими исследованиями и психообработкой. Под началом этого замдиректора американского разведывательного сообщества разрабатывались модели психологического воздействия на вооруженные силы и гражданское население государств — потенциальных противников Белого дома.

Читайте также: Джордж Блейк: Масштаб обмана безграничен

Информация о штатовских экспериментах по зомбированию регулярно уходила в Москву, но оттуда не поддающиеся зомбированию советские секретные чиновники продолжали давить на нелегала — "сосредоточьте ваши усилия на добывании ядерных секретов". Легко поверить в подобные россказни людей, якобы близко знакомых с секретами, но (по понятным всем причинам) молчащим. Они делают намеки, что кое-что знают. Секретничать любят не только бабушки на скамейках, но и люди в погонах с большим количеством звездочек.

Если поверить в "тупость" бюрократа вида хомо советикус еще можно, то поверить в "тупость" всей советской разведки нету сил. Доказательство номер один. Ядерное оружие каким-то олухам тоже могло представляться в виде сказочного меча-кладенца. Однако получением секрета его производства занимались всерьез. Второе доказательство. Пропаганда Страны Советов по какой-то загадочной причине не подшучивала над парапсихологическими экзерсисами буржуазных академиков, в отличие от насмешек над богобоязненными старушками. Марксизм-ленинизм смело, как и позитивизм, отметал всяческие религиозные предрассудки и тут же вводил в обиход свои собственные. Верили, как в "Отче наш", в силу и крепость науки. Это только поначалу сыпались обвинения в адрес психиатрии, как буржуазной науки. Рядовому советскому гражданину не полагалось владеть ни огнестрельным оружием, ни холодным, ни психологическим.

К донесениям Абеля-Фишера о программировании сознания, вполне возможно, в свое время отнеслись без должного внимания. Либо начальству правильно не донесли, либо приоритеты на тот момент были другими. Не зная истины — судить затруднительно. Можно посмеяться над тупостью предшественников, но кто даст ломаный грош, что и над нами не посмеется потомство?! И наши чудачества предстанут для всех в истинном свете.

Читайте также: Бомж после смерти одурачил Гитлера

В сертификате о рождении самого знаменитого советского разведчика-нелегала записано, что Вильям Август Фишер родился 11 июля 1903 года в субрайоне Вестгейта английского города Ньюкасла-на-Тайне. Родители: эмигранты-большевики. Отец, обрусевший немец, Генрих Матвеевич Фишер. Мать — Любовь Васильевна, урожденная Корнеева. Своегомладшего сына назвали в честь боготворимого обоими Шекспира. Дедушка — Генрих Август Фишер, выходец из северо-восточной Тюрингии. Бабушка, урожденная Эмилия Винклер, — из Берлина. Дедушка будущего аса разведки работал ветеринаром, а бабушка занималась разведением кур в имении князя Михаила Андреевича Волконского в Ярославской губернии. По некоторым сведениям, Генрих Август в 1881 году принял православие и откликался на имя Александр. 9 апреля 1871 года в имении Андреевское Марьинской волости Ярославской губернии родился отец Фишера-Абеля — Генрих, второе имя — Маттеус или Матвей. Окрестные крестьяне называли его Андреем. Вилли Фишер обращался к отцу в письмах — Андрей Матвеевич.

В 1890-х годах Генрих Фишер познакомился с Владимиром Ульяновым-Лениным. В 1907 году оба встретились в Лондоне на Пятом съезде РСДРП. Ленин — уже признанный вождь, Фишер — верный большевик-ленинец. Сосланный в Саратовскую губернию подпольщик Генрих Фишер познакомился с молоденькой акушеркой Любой, уроженкой Хвалынска. Оба их сына — Генри и Вилли — родились уже в Англии.

Будущий нелегал с отличием закончил школу и в 1919 году сдал экзамены в университет, но весной 1920 года семья вернулась в Советскую Россию. С такой родословной сразу можно идти в разведшколу. Однако в ОГПУ Фишера официально примут 2 мая 1927 года. До этого Вилли пришлось отслужить в Красной армии. А именно больше года пробыл во Владимире в 1-м радиотелеграфном полку Московского военного округа. Согласитесь, неплохое начало для человека, которому предстоит передавать секретную информацию. Фишер умел починить вышедшую из строя рацию и учил будущих разведчиков-диверсантов обходиться своими силами при отказе радиооборудования.

Читайте также: Разведчик похитил нациста прямо из дома

Почему Абель? Именем своего друга, другого нелегала, работавшего в НКВД, Вильям Генрихович Фишер назвался, по его собственному признанию, чтобы дать понять Лубянке: я арестован, но молчу.

Настоящий Рудольф Иванович Абель родился 23 сентября 1900 года в Риге. В 1915 году переехал в Петроград. В 1918 году становится большевиком, идя по стопам своего старшего брата Вольдемара — латышского стрелка, охранявшего Смольный и сражавшегося с частями генерала Краснова, наступавшими на Питер. В январе 1920-го Рудольф Абель в числе курсантов класса морских радиотелеграфистов учебно-минного отряда Балтийского флота в Кронштадте. В 1925-м или 1926 году Абель работал комендантом в Шанхайском консульстве по линии Народного комиссариата иностранных дел. С 1927 года в органах ГПУ в иностранном отделе. Настоящий Абель скончался в декабре 1955 года в результате обширного инфаркта.

Вильям Фишер пережил своего друга, которого сам же и прославил. Он скончался 15 ноября 1971 года. Разведчика похоронили на столичном Донском кладбище.

New American: с помощью Трампа РФ удалось победить США без единого выстрела New American: с помощью Трампа РФ удалось победить США без единого выстрела

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы Англия шпионы история разведчики Генрих Фишер Рудольф Абель Великобритания история разведки
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Пароль - Абель: я арестован, но молчу
Воспитание
Чтобы мир увидел правду: дети Донбасса нарисовали военное детство
Недвижимость
Как правильно выбрать участок под возведение дома
Новости Все >
Государства ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты
В Латвии призвали ЕС и НАТО к совместной борьбе в гибридной войне
Госдума приняла законопроект о проверке зарубежных счетов чиновников
Японский ученый рассказал об ошибках в "Путешествиях Гулливера"
Ученые зафиксировали в Темзе высокую концентрацию кокаина
Полицейский из ОВД "Зюзино" подозревается в махинациях с жильем﻿
Зампред "Газпрома": призывы списать долги Чечни подрывают работу компании
Германия хочет гарантий для Украины перед запуском "Северного потока - 2"
Житель Петербурга предложил покрасить чаек ко Дню ВМФ в цвета российского флага
Россия отказалась от участия в форуме по Ближнему Востоку, организованном США
Сейчас читают
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Интересное и полезное
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Военные новости
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Люди, редко создающие проблемы другим - Гороскоп дня
Формула небес
Люди, редко создающие проблемы другим - Гороскоп дня Видео 
Читательский топ
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Стратегические ошибки США сделают Россию торговой королевой
Как США заставили купить Аляску
Кто держит на прицеле "Дональда Кука" у берегов Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
Новости Украины
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
Газ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Космос
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
Политика. Новости и аналитика
Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве

Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.

Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Новости Грозного
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Кремль
Владимир Путин возглавил рейтинг доверия населения политикам
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Новости Украины
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины

Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.

Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Общество
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Наследие
Как США заставили купить Аляску
Общество
Россиянам разрешили шуметь только на одном празднике в году
Игорь Буккер Пароль - Абель: я арестован, но молчу Игорь Буккер Соломон Соловьев Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Верить можно сербам, но не Вучичу Любовь Степушова
Комментарии
Ученые зафиксировали в Темзе высокую концентрацию кокаина
Депутат Госдумы предложил объявить праздником день капитуляции Японии
Зампред "Газпрома": призывы списать долги Чечни подрывают работу компании
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Госдума приняла законопроект о проверке зарубежных счетов чиновников
Жильцам изменят порядок расчета платы за отопление — Минстрой﻿
Германия хочет гарантий для Украины перед запуском "Северного потока - 2"
Европа устала от Украины в ПАСЕ и хочет возврата России
Милонов предложил запретить магам лечить россиян
На Украине разоблачили контрабандиста из Молдавии с книгами "Чунга-Чанга" и "Зачарованные"
Пять лет Евромайдану: продолжается распад большой страны
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Пять лет Евромайдану: продолжается распад большой страны
В Израиле испытали комплекс ПРО, способный сбивать ракеты в космосе
Верить можно сербам, но не Вучичу
СМИ: актер Виторган и режиссер Богомолов подрались в московском кафе
Ситуация вокруг Южных Курил: эксперт о лжи в истории вопроса
Верить можно сербам, но не Вучичу
Ситуация вокруг Южных Курил: эксперт о лжи в истории вопроса
Пять лет Евромайдану: продолжается распад большой страны
Милонов предложил запретить магам лечить россиян
История и современность Все >
Братья Райт: рождение современной авиации
Братья Райт: рождение современной авиации
Украденная картина Пикассо оказалась подделкой
Украденная картина Пикассо оказалась подделкой
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
В Израиле испытали комплекс ПРО, способный сбивать ракеты в космосе
В Израиле испытали комплекс ПРО, способный сбивать ракеты в космосе
ВМФ США разрабатывает беспилотные ударные корабли будущего
ВМФ США разрабатывает беспилотные ударные корабли будущего
The Nation: США нарушили ДРСМД, но обвиняют только Россию
The Nation: США нарушили ДРСМД, но обвиняют только Россию
"Морские котики" ВМФ США возвращаются из пустыни на море
"Морские котики" ВМФ США возвращаются из пустыни на море
Что такое "местничество" и почему оно так вредило России
Что такое "местничество" и почему оно так вредило России
Как Польша послушалась немцев и крупно просчиталась
Как Польша послушалась немцев и крупно просчиталась
Корветы ВМФ сопровождают флот НАТО на Балтике
Корветы ВМФ сопровождают флот НАТО на Балтике
Абэ едет к Путину "забрать два Курильских острова"
Абэ едет к Путину "забрать два Курильских острова"
Женское Все >
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Почему лук и морковь должны расти рядом
Почему лук и морковь должны расти рядом
Петуния вырастает из снега и цветет до октября
Петуния вырастает из снега и цветет до октября
Цветотерапия оранжевым цветом в период менопаузы
Цветотерапия оранжевым цветом в период менопаузы
В новогодние праздники 12 тысяч россиян погибли от алкоголя
В новогодние праздники 12 тысяч россиян погибли от алкоголя
Ветрянка: симптомы и лечение
Ветрянка: симптомы и лечение
Магазину 12Storees пришлось извиниться перед фанатами
Магазину 12Storees пришлось извиниться перед фанатами
"Рядом с молодухой Петросян помолодел"- заступилась за любовницу Петросяна Лена Миро
"Рядом с молодухой Петросян помолодел"- заступилась за любовницу Петросяна Лена Миро
У женщины выросла огромная опухоль
У женщины выросла огромная опухоль
Николай Басков поздравил свою подругу Анастасию Волочкову с днем рождения
Николай Басков поздравил свою подругу Анастасию Волочкову с днем рождения
Пять волшебных слов, которые помогут правильно начать год
Пять волшебных слов, которые помогут правильно начать год
Краснодарские врачи "сделали" мужчине язык из кожи предплечья
Краснодарские врачи "сделали" мужчине язык из кожи предплечья
Сибирские ученые модернизировали аппарат Илизарова
Сибирские ученые модернизировали аппарат Илизарова
Мужское Все >
Королевские особы нарушают ПДД
Королевские особы нарушают ПДД
Ловим муксуна
Ловим муксуна
Где может пригодиться соль в быту?
Где может пригодиться соль в быту?
Гармония кухонного пространства
Гармония кухонного пространства
Цвета 2019 года в дизайне интерьеров
Цвета 2019 года в дизайне интерьеров
Что нужно знать об интерьере в нейтральных тонах
Что нужно знать об интерьере в нейтральных тонах
Интересные факты о хозяйственном мыле
Интересные факты о хозяйственном мыле
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Силовой тренинг для похудения: нужен ли?
Силовой тренинг для похудения: нужен ли?
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Интересы
Всегда ли Богу угодна милостыня?
Всегда ли Богу угодна милостыня?
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко из-за недомогания
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко из-за недомогания
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками
Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками
Что общего у огненных муравьев и кетчупа: интересные факты из жизни насекомых
Что общего у огненных муравьев и кетчупа: интересные факты из жизни насекомых
Ученые из Томска усовершенствовали аппарат Илизарова
Ученые из Томска усовершенствовали аппарат Илизарова
Найдена глубочайшая в мире "голубая дыра"
Найдена глубочайшая в мире "голубая дыра"
Раэлиты: люди - творение инопланетян
Раэлиты: люди - творение инопланетян
Высоцкая и Кончаловский съездили в Псков, чтобы обвенчаться
Высоцкая и Кончаловский съездили в Псков, чтобы обвенчаться
Редкоземельные металлы уходят на производство смартфонов
Редкоземельные металлы уходят на производство смартфонов
"Невозвратный" плацкартный билет купить не дает закон
"Невозвратный" плацкартный билет купить не дает закон
Американцы вливают кровь подростков для омоложения
Американцы вливают кровь подростков для омоложения
Дальний Восток
Ситуация вокруг Южных Курил: эксперт о лжи в истории вопроса

Япония в мирном договоре с США признала потерю островов, а добрые намерения СССР передать ей эти острова были дезавуированы действиями США и самой Японии.

Ситуация вокруг Южных Курил: эксперт о лжи в истории вопроса
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Новости Украины
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
США и Канада. Новости и аналитика
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ