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Автор Дмитрий Лысков

От модернизации Ленина к модернизации Медведева

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Приближается большая, хоть и не круглая дата — 99 лет плану ГОЭЛРО. В самом начале февраля 1920 года ВЦИК принял резолюцию о разработке плана по электрификации всей страны. Этот первый советский опыт модернизации связан с современностью значительно больше, чем принято считать. Вплоть до того, что в современной модернизации буквально повторяются тезисы почти вековой давности. Тем полезнее вспомнить прошлый опыт и извлечь из него важные уроки.

От модернизации Ленина к модернизации Медведева. 397541.jpeg

План ГОЭЛРО: в поисках альтернативных источников энергии

Известно, что в голодном 1920 году, на фоне продолжающейся Гражданской войны, фактического краха экономики, транспорта, промышленности, был выработан и принят ленинский план ГОЭЛРО. Хорошо известна пропагандистская фраза Ленина: "Социализм это советская власть плюс электрификация всей страны".

Причем еще в советские годы эту фразу затаскали настолько, что лишили ее всякого внутреннего содержания. Конечно отрадно, что даже в столь трудной и опасной ситуации лидер большевиков думал на перспективу, заботился о людях, о том, чтобы будущая "лампочка Ильича" пришла в каждый дом, засияла в каждой деревне. Но оставалось совершенно непонятным, почему Владимир Ильич именно электрификации придавал столь серьезное значение. Все-таки первый советский государственный перспективный план, задающий, по сути, вектор развития всей страны на ближайшие 10-15 лет. На фоне войны и отсутствия хлеба. До электричества ли в избе в такой ситуации?

Нужно отметить, что советская пропаганда, рапортуя об очередных успехах, внятного ответа на этот вопрос не давала. Почему, собственно, "Советы и электрификация есть основа нового мира?" На первый план выпячивался именно бытовой фактор. Вот перед нами знаменитая фотография "Лампочка Ильича (электрификация в деревне Ботино, Брянской губернии)", на многие годы определившая восприятие плана ГОЭЛРО. Так и получалось, будто целью Ленина было дать крестьянам чудо электрического освещения. Удобно, не спорю, но при чем тут социализм?

В действительности в основе плана ГОЭЛРО лежали куда более масштабные, амбициозные и для своего времени просто уникальные идеи. Эти идеи, как ни странно, хорошо знакомы нам сегодня. Мало кому известно, что еще в 1917-18 гг. большевики ставили вопрос об исчерпаемости ископаемого топлива. И в силу этого вели речь о разработке альтернативных источников энергии, переходе на них, необходимости модернизации промышленной сферы страны на этой основе и, в силу этого, перехода производства на принципиально новый уровень, передовой в мировой практике.

Этот прогресс, этот цивилизационный рывок Ленин и подразумевал, связывая социализм и электрификацию всей страны.

Лампочка Ильича и ядро атома

Известный марксистский теоретик А. А.Богданов в работе "Вопросы социализма" (опубликована в 1918 г.) отмечал: "В современной индустрии основной источник энергии — каменный уголь, сжигаемый в паровых машинах. Потребление угля быстро и непрерывно возрастает, а запасы его в земной коре ограниченны и не возобновляются, и к тому же сконцентрированы в немногих местностях. Еще меньше и реже запасы способной заменять уголь нефти. Целые обширные страны, как Италия и, до конца мировой войны, Франция, были стеснены в развитии своего промышленного капитализма благодаря недостатку минерального топлива. Другие страны, как Англия, Соединенные Штаты, Германия, опираясь на богатство этого материала, жили интенсивнейшей экономической жизнью. Но и они должны переходить ко все более глубоким пластам, и при нынешней скорости расширения производства угольное будущее этих стран также становится все более темным."

"Естественно, — продолжает Богданов, — что машинная техника направляет величайшие усилия к отысканию новых источников энергии. На первой очереди стоит электричество. Оно представляет по сравнению с силой пара огромные преимущества. Оно легко превращается во все другие формы энергии и так же легко из них получается. При помощи новейших трансформаторов его энергия со сравнительно малыми потерями передается по проволокам на большие расстояния. Кроме того, она поддается точному делению на произвольно малые части, детальному распределению, учету и контролю. Вообще — это наиболее гибкая из известных нам сил природы. Электротехническими методами удается уже теперь широко утилизировать энергию многих водопадов, силу падения рек; в будущем сюда присоединятся такие грозные силы, как морские приливы; удастся, конечно, также использовать путем аккумулирования непосредственную энергию ветров и бурь и т. п."

Автор отмечает тенденцию, которая уже присутствует в ряде крупных капиталистических производств, и то влияние, которое оказывает на них электричество: "гибкость электрической энергии для того, чтобы избавиться от сложных, дорогих и занимающих много места передаточных приспособлений, распределяющих энергию генератора между станками. Так, текстильная промышленность переходит к системе отдельных маленьких электромоторов для каждого станка".

Эта технология для конца второй декады XX века была поистине революционной: ранее на предприятиях движущий момент от одного парового котла передавался к десяткам и сотням станков сложной системой колес, валов, приводных ремней — с неизбежными потерями, поломками, травматизмом рабочих. От перспективы использовать маленький двигатель для каждого станка поистине захватывало дух — и с экономической точки зрения, и с точки зрения производительности труда, и с эстетической. Это был поистине новый век.

Нужно сказать, что Богданов, рассматривая перспективы развития производства и питающей его энергии, в своей работе 1918 года (!!!) заглядывает еще дальше в будущее, намечая следующий этап энергетической революции: "Но работа над электричеством и производными от него явлениями открыла еще иные, несравненно более грандиозные перспективы: внутриатомную энергию". Но это перспектива далекого будущего. На сегодня же главным вопросом технологической революции является электричество.

"Так или иначе, — пишет он, — есть все основания думать, что техническую основу коллективизма составит использование неограниченно широких, по сравнению с доступными теперь человечеству, запасов энергии, приводимых к максимально гибким формам".

Революция и современность

Конечно, такая идеализация роли электроэнергии выглядит с современной точки зрения до предела наивной. Большевики недооценивали запасы ископаемого топлива, преувеличивали роль электрификации, полагая, что она разом выведет промышленность на новый уровень. Полагали, что этот прогресс, эта промышленная революция, перестроит общество, обеспечит смену формации.

Конечно, ожидаемого глобального рывка не произошло, электричество не стало панацеей, спасением ото всех бед — социальных, экономических, политических. Электрификация "просто" создала совершенно привычную нам сегодня энергосистему, к которой подключен каждый компьютер, телевизор, радиоприемник и кухонный чайник. И от того, что она столь нам привычна, мы не замечаем, что она является крупнейшей в мире и уникальной по целому ряду параметров.

Вместе с тем не стоит забывать, читая приведенные выше отчасти наивные строки, что мы, умудренные опытом прошедших лет, знакомимся с передовой (безо всяких кавычек и ерничества) мыслью вековой давности. Сегодня у нас новые идеи и новые мысли. Нанотехнологии и — как это ни удивительно! — новое осознание исчерпаемости минеральных ресурсов, поиск новых источников энергии.

Причем история говорит нам, что, возможно, мы ошибаемся в оценках, снова впадаем в идеализацию.

С другой стороны, сегодня мы находимся в условиях, которые несомненно много лучше войны и голода 1920 года. И так хочется, чтобы мы оставили потомкам не меньше, чем Ленин — пусть и искренне заблуждаясь в, например, прорывной роли нанотехнологий.

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Темы СССР история энергетика план ГОЭЛРО электричество Владимир Ленин история России электроэнергия
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