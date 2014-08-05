Юго-Восток: Черная дыра, жрущая людей

Любая война, особенно развязанная практически на пустом месте третьей силой, всегда превращается в черную дыру, где промышляют торговцы оружием, похитители людей, черные трансплантологи и так далее. Юго-восток Украины, к сожалению, не стал исключением из правил. И помимо Вашингтона и коломойских, там прописались и бандиты масштабом поменьше.

Сразу оговоримся, что поименно называть фамилии преступников время еще, к сожалению, не пришло. Для этой цели существуют суды или трибуналы, а скамья подсудимых пока продолжает ждать своих сидельцев. Приходится ограничиваться терминологией "определенные круги" и "небезызвестные личности" и т. д.

О том, что Соединенные Штаты более заинтересованы в украинском конфликте, нежели Евросоюз, граничащий с раздираемой на части Украиной, мы неоднократно писали. Поэтому оставляем этих парней с их мировыми амбициями за скобками. В принципе нет нужды вспоминать и украинских олигархов: Порошенко, Коломойского, Ахметова и прочих. О них тоже сказано немало, в том числе и на страницах Pravda.Ru. Собственно говоря, вот те две силы, раздувшие войну у границ России. Каждая из этих сторон преследует свои цели, отчего причины войны на Украине предстают в виде запутанного клубка.

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Политически ангажированные киевской хунтой украинские издания и тогда и впоследствии признавали, что стихийные протесты в Донецкой и Луганской областях с самого начала носили мирный характер. В отличие от "мирного" Майдана, в Новороссии не нужно было штурмовать здания местных администраций, захватывать здания и вообще вести себя не только как террористы, но и как революционеры. К разочарованию путчистов из Киева, здесь даже милиционеров не били. Правильно, ведь этих ребят призывали в органы правопорядка не из галицийской сельской глубинки, а из шахтерских промышленных центров.

По мнению большинства наблюдателей, в еще не провозглашенных народных республиках Юго-Востока начинались закулисные игры и торжища с участием партий, захвативших власть в столице, и региональными группировками. Как всегда у правителей Украины все пошло не так, как надо, и в результате на Юго-Востоке тогда еще единой страны пролилась первая кровь. Затем трупов и крови стало заметно больше. Гораздо больше, чем в одесском Доме профсоюзов, больше, чем на киевском Майдане, и больше, чем в малайзийском "Боинге".

Любая война, в том числе и война на Украине, нужна не только большим державам и людям с солидной мошной. Она нужна паразитам гораздо меньших масштабов. Не удивительно, если 20 лет спустя мировая общественность узнает о том, что в 2014 году на Украине торговали человеческими органами. Вот ведь только на прошлой неделе специальная комиссия ЕС (SITF) по расследованию преступлений в Косове в 1998 — 1999 годах обнародовала информацию о торговле органами в Косове.

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К слову, об этом писали тогда немецкие и российские СМИ. Свободные журналисты в бывшей Югославии все же были, чего не скажешь про украинскую действительность. В нынешнем докладе SITF написано о "горстке" людей, причастных к постыдной практике торговли органами. Якобы их число умещается на пальцах обеих рук. Так ли это?

Из доклада явствует, что к торговле органами были причастны люди, близкие нынешнему премьер-министру Косова Хашиму Тачи. Это едва ли не первое и единственное на сегодняшний день официальное подтверждение о торговле человеческими органами. Все остальные свидетельства публика списывает на пресловутую "теорию заговора".

Мы пишем о торговле органами на Украине не как о доказанном факте, а всего лишь предположении о том, кому выгодна дестабилизация обстановки у границ России. Почему украинские СМИ могут постоянно сообщать о возможной агрессии России, не приводя при этом абсолютно никаких данных, а мы не можем предположить не такой уж и фантастический сценарий?

К сожалению, не пахнут фантастикой и сообщения об участии в боевых действиях на Луганщине и в ДНР иностранных наемников. Вот только возникает вопрос, кто более заинтересован в этой бойне — пушечное мясо с нехваткой скорее мозгов, чем адреналина, или их работодатели?

Зарубежная частная военная компания

MPRI (Military ProfessionalResources Inc.), в частности, в Грузии осуществляет подбор вооружения и его закупку (в том числе подготовку и проведение сделок), реформирование вооруженных сил, подготовку солдат и сержантов (в том числе на базе Кэмп-Янки в Кувейте), а также офицеров объединенного штаба, участвует в разработке грузинской военной доктрины, планов военных операций в отношении Абхазии и Южной Осетии, учебных пособий, программ подготовки и проведения учений. По Украине, думается, картина похожая. Разница, скорее всего, в масштабах сотрудничества.

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Следует особо отметить, что Женевские конвенции не являются препятствием для западных частных военных компаний, даже когда американские компании используют свой личный состав в открытых боях. По сведениям из надежных источников, при проведении инструкторской работы не запрещается командовать обучаемыми подразделениями в ходе боевых действий.

Свидомым эрудитам и прочим мастерам по переписыванию истории, напомним, что Россия никогда ПЕРВОЙ не нападала. Россия — это не страна агрессор. Но когда мы оборонялись, то врагу становилось тошно.

Россия могла себе позволить на время оккупировать чужую территорию, но потом ВСЕГДА оттуда уходила сама, по доброй воле. В отличие от ненасытных американских-миссионеров.

И уж точно война — это способ реализовать свои садо-мазохистские устремления, возможность безнаказанно творить суд и расправу, заниматься грабежом и мародерством. Если до этого мы вели речь о крупных падальщиках — гиенах и грифах, то в этом месте говорим о червях и гнидах. Войны вечные спутники человечества, потому что они приносят выгоду конкретным людям, но наносят неоспоримый вред всем без исключения.