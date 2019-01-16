Советский убийца американских авианосцев

Больше сорока лет назад, в августе 1971 года, в Пентагоне обсуждался мистический инцидент. Представьте себе: авианосец "Саратога", гордость ВМС США, возвращался из Средиземного моря на базу в Майами. Акустики обнаружили "на хвосте" корабля неизвестную подлодку, которая легко обгоняла шедший полным ходом авианосец. Но ни одна из подлодок в мире не могла такого сделать!

Получалось, что загадочный подводный объект должен был двигаться под водой примерно со скоростью торпеды. Но ведь так не бывает! Лишь в середине 80-х годов, когда уже грянула перестройка и все советское рассекречивалось, стало ясно, что подлодка была не мистической, а вполне реальной. А ведь озадаченные американцы даже не знали, что советская подлодка влегкую, как бы играючи, обошла авианосец, шедший на предельной скорости в 30 узлов, лишь на одной из своих двух турбин.

Адмирал ВМС США Роберт Карс в своей статье, опубликованной в 1990 году в The Washington Post, впервые применил уже привычный ныне термин "убийца авианосцев" применительно именно к этой уникальной советской подлодке.

Ну, а теперь будем поконкретнее. Именно атомной подлодке К-162 проекта 661 "Анчар" принадлежит мировой рекорд подводной скорости 44,7 узла (только представьте себе — это 80,4 километра в час!). И до сих пор рекорд полной подводной скорости никем еще не побит. В общем, в той истории с американским авианосцем "Саратога", напугавшей все ВМС США, принимала участие самая быстроходная в мире подлодка. Об этом тогда мало кто знал даже среди военных.

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Многоцелевая атомная подводная лодка К-162 была заложена 28 декабря 1963 года на Северодвинской верфи "Севмаш" под заводским номером 501, но ее строительство постоянно задерживалось как на чертежных досках, так и на стапелях. Во-первых, по ходу дела вносились серьезные изменения в конструкцию корпуса — титан не привычная корабельная сталь, здесь требовались другие методики расчета прочности. Во-вторых, по существу рождалась новая отрасль в металлургии, а также производственных мощностей по изготовлению изделий из титана в промышленных масштабах. Все это создавалось параллельно, а время шло.

Задержка сроков строительства новой подлодки вызвали рост недовольства "наверху". В итоге было решено в сжатые сроки построить подлодку с таким же ракетным комплексом, но из обычной корабельной стали. И в 1967 году в Горьком на заводе "Красное Сормово" благополучно сходит на воду стальной атомный ракетоносец проекта 670, всего на вооружение ВМФ СССР было поставлено 17 таких подлодок. В справочниках НАТО эти подлодки уже получили название Charlie, а титановая субмарина все еще стояла на стапелях Севмаша.

На финиш в Северодвинске кораблестроители вышли в декабре 1969 года. Приближалась как бы ритуальная дата -- 17 декабря, день рождения генсека Леонида Брежнева, и подлодка К-162 должна была стать своего рода подарком ему. Дороговатый, прямо скажем, подарочек даже для генсека. Не зря лодку почти сразу прозвали "Золотая рыбка" — не так давно было озвучено в прессе, что ее стоимость равнялась трем процентам годового бюджета всего СССР!

Вот что рассказал Pravda. Ru о ходовых испытаниях в декабре 1969-го лодки капитан I ранга (ныне уже в отставке) Николай Чарушев, который сам был на ее борту во время установления того самого рекорда подводной скорости: "Когда подлодка стала набирать скорость, все в центральном посту схватились за закрепленные предметы, чтобы не упасть. Странный шум услышали все -- в уши ворвался гул обтекающей корпус воды.

В конце концов он превратился в самый настоящий самолетный рев. Подошли к первой поворотной точке, и тут подводники впервые ощутили ускорение и крен, как в самолете. Палуба под ногами накренилась так, что чуть не посыпались на правый борт. В это время приборы и показали скорость 44,7 узла — это, между прочим, равняется скорости торпеды…".

Когда лодка после испытаний вернулась в Северодвинск из Белого моря, корабелы Севмаша пришли в ужас. Те, кто встречал на причале, с трудом узнали подлодку, ее корпус стал другим. Вся краска слетела, весь титановый корпус был отполирован водой, загладились даже сварочные швы….

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Подлодка была заново покрашена и 13 января 1970 года единственная в мире (на тот момент) титановая субмарина вступила в боевой состав Северного флота. В 1971 году К-162 вышла в свой первый боевой поход и прошла от Гренландского моря до Бразильской впадины в район экватора. В этом-то походе и произошел тот самый знаменитый случай с американским авианосцем "Саратога".

Мне доводилось бывать на "Золотой рыбке" не один раз, правда, только тогда, когда она уже была выведена из боевого состава флота и готовилась к утилизации. В военном порту Северодвинска ломали голову, к какому бы плавучему причалу лодку поставить, ведь титан ее корпуса за считанные месяцы "съедал" любое железо.

Кстати, несколько лет назад, когда К-162 уже резали "на иголки" на северодвинской верфи "Звездочка", я удивился, в каком прекрасном, прямо-таки в первозданном состоянии был ее корпус. Титану никакое время, никакая ржавчина не страшны…

По натовской классификации подлодка К-162 называлась "Papa". Неизвестно, почему натовцы ее так назвали, однако, по сути, подводный крейсер К-162 действительно является прародителем целого направления в строительстве отечественных подлодок следующих поколений. Действительно — это подводный папа!

Ну и в заключение несколько слов о том, почему все-таки "Золотая рыбка" не пошла в серию и осталась единственным в своем роде кораблем этого проекта. Ведь и крылатые ракеты комплекса "Аметист" с подводным стартом, которыми она была вооружена, были отличные, и техника не подводила, и энергетическая установка работала хорошо. Хотя, конечно, дорого стоила лодка, но кто в то время народные деньги считал…

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Подвела самый дорогой корабль СССР… как раз-таки ее рекордная скорость! Ведь на таких скоростях шума лодка производила столько, сколько целая флотилия кораблей другого проекта. А главное боевое качество любой субмарины — это все-таки скрытность, а никак не скорость…