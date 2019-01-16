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Автор Подготовил Юрий Кондратьев

"Западу нужны эльфы третьего пола"

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Разобщение славян — давний проект Запада. Проект отчасти удался от РФ и Белоруссии оторвали Украину. Запад вообще не заинтересован в национальной идентичности. Этому миру нужен планктон, эльфы третьего пола, оторванные от своих национальных корней. Об этом на IX Белорусском международном медиафоруме рассказала болгарский историк, доцент Софийского университета Дарина Григорова. На IX Белорусском международном медиафоруме собрались люди, готовые к диалогу. Девиз форума — "Партнерство во имя будущего: реалии глобального мира".

В мире происходит дехристианизация по различным сценариям. Жесткий вариант дехристианизации происходит на Ближнем Востоке. И не видно конца тому, что там творится. В других местах процесс развивается мягче. Сейчас решается вопрос, какое экономическое и культурное будущее будет у большой Европы. Моя тема — северо-европейская стабильность в Евразийском проекте представлена Беларусью. Также я занимаюсь изучением северо-американской балканизации Майдана с 13-го года на Украине. Между его началом и сегодняшним моментом получился очень сильный контраст.

Сначала посмотрим, как формировался украинский и белорусский образ в западно-европейской и балканской академической литературе. Я употребила термин балканизация, как представитель Балкан — мне это близко. Но происходящее, вероятно, более пессимистичней такого обозначения, к сожалению. После 1991 года, когда распался Советский Союз, создалась иллюзия, что кончилась, исчезла холодная война. Она, конечно, не исчезла, а трансформировалась. Это неизбежно. Геополитическое противостояние всегда будет присутствовать. Просто используются разные методы.

Создалась такая иллюзия, что национальная идентичность исчезнет. Глобализация сделает нас всех одинаковыми. Будет демократия. К сожалению, это понятие дискредитируется, как и понятие либерализм. Модель выбрана совсем не демократическая и не либеральная. Она в действительности уничтожает глубинную сущность человека. На самом деле и подлинный либерализм ее уничтожает, но это другая тема. Россия, Украина, Белоруссия после 91-го года хотели дистанцироваться от советского прошлого, и каждая пошла своим путем.

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Что случилось с советской идентичностью после 1991 года? Ведь нельзя уснуть советским гражданином, а проснуться каким-то другим новым существом. Это невозможно. А очень важно сказать, что советская нация родилась после победы в Великой Отечественной войне. Именно уже после 9 мая была создана уже настоящая советская нация, на мой взгляд. На Украине начался процесс национализации истории. Это понятие историографии уже плотно прижилось. Такого, к счастью, не было в Белоруссии. Здесь ваша нация единая, несмотря на конфессиональные различия. Преимущество еще в том, что Беларусь никогда не была частью Австро-Венгерской империи.

На Украине после независимости и до сегодняшнего дня существовали, по сути, две культурные нации. Одна создалась в Австрии, это австрийский проект. Это Галиция. Кстати, австрийцы разделили сербов и хорватов. И вы знаете, каковы их взаимоотношения. Албанцы — тоже австрийский проект. То есть эта империя в 19-м веке вполне осознанно создавала специфические национальные проекты. Потом Германия стала ее приемником в этом деле на короткое время.

Галицийская нация, к сожалению, оформлена эгоцентрично и с фиксацией на антисемитизм и русофобию. Это была классика в конце 19-го — начале 20-го веков. Во время Первой мировой войны, когда в Австрии были созданы лагери в Талергофе и Терезине. Там люди были уничтожены физически.

Наоборот, галицийская нация в Русской империи, в Малороссии, тоже создалась в 19 веке. Это были черные слависты, которые открыли украинскую культуру как часть русской культуры. Вот она этно-идеалистична. В ней не было никакого смущения от принадлежности к украинской или русской культуре до момента, пока имперская администрация не начала преследовать украинских националистов. В Белоруссии в отличии от Украины отношение к советскому прошлому не травматично. Здесь видят плюсы и минусы советской системы. И любой мыслящий человек это видит. У белорусов нет специфической и односторонней концентрации внимания только на негатив.

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Не зря в Белоруссии выбрали своим праздником 3 июля — освобождение Минска от нацистов, а не 27 июля, когда стали абсолютно независимы — это нормально. То есть с суверенностью все в порядке. Этот праздник освобождения напоминает, что Минск — это город советского символа. Лукашенко не просто создает белорусскую нацию, а продолжает советские национальные традиции. В европейской литературе есть даже такое понятие как уязвленная белорусскость. Внушается, что постсоветская белорусская нация недоразвита, поскольку она не ориентирована на европейские ценности.

Некоторые придираются к языку, например, даже была попытка создать концепцию русскоязычного белорусского националиста. Это пытался сделать Михаил Плиско. Это негатив. Я призываю к терпимости. В Белоруссии совершенно нормальное отношение к различным конфессиям. И это не искусственное. Это просто видно. У белорусов благодаря советскому прошлому, традиции которого продолжали развиваться и в последние 20 лет, нет комплексов.

В литературе также сопоставляется Беларусь и Украина. Центрально-европейская идентичность противопоставляется восточно-европейской. Абсолютно понятно, что есть Центральная Европа и Восточная Европа — это геополитические понятия. Но нет центрально-европейской и восточно-европейской идентичности. Но в литературе внушается, что есть, и на Украине — центрально-европейская идентичность, а в Беларуси — восточно-европейская советская и опять же недоразвитая. И даже внушалось, что экономический союз Беларуси и России (тогда не было Евразийского союза, хотя он был заявлен в 1994 году Назарбаевым, но тем не менее это был просто проект) превратит Белоруссию в банановую республику.

Я, конечно, не удивлюсь, если вы будете выращивать бананы даже при вашем климате. Вы такие продвинутые, что я не удивлюсь. Но это другое. А целью западного внушения было создание у людей комплекса неполноценности, потому что они смотрят по другому на свое развитие. Это осознанный западный тренд. Очень постоянный. Другой момент — европейская демократия выступает против белорусского авторитаризма. Прием используется не такой, как сейчас Запад применяет к Путину — жесткая демонизация. И это еще мягко сказано. К Лукашенко используется отношение сознательной иронизации, недооценивания. На Западе создали образ и понятие "европейская Куба". Хотя, если это перевести с кубинского, то это будет великолепно.

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Я очень рада, что у в Беларуси осталась советская образовательная система, которую, надеюсь, мы сохраним. Очень важно, что здесь не восприняли Болонскую систему. Потому что Болонская система уничтожает гуманитарные дисциплины. Из-за того, что гуманитарные науки учат мыслить. А на Западе сейчас лучше быть планктоном, эльфом третьего пола. Там нужны атомизированные человечки, которые утратили идентичность и самоидентификацию, не интересуются глубинными философскими проблемами. — Комиксов достаточно.

Тут этого нет. Еще западная пропаганда рисует образ азиатского султана, которому противопоставляется европейский гетман на Украине. И связывают как раз с панславизмом. Хотя это не очень грамотно. Это понятия 19-го века и второй половины 20-го. Тут проявляется негатив к славянской общности в целом. Поэтому создаются и пропагандируются такие понятия. На Западе не любят общность славянской культуры, во все время предпринимались попытки разобщить славянский мир через проекты противопоставления.

Думаю, что разность и самостоятельность русской, украинской и белорусской наций, наоборот, вас объединяет. Надо избежать этого маятника между Востоком и Западом. Мне кажется, что в Евразийском проекте есть несколько плюсов. У вас есть преимущества авторитаризма. Причем это просвещенный авторитаризм в белорусском, казахском и в русском вариантах. Это плюс. У вас был сжатый исторический срок. Это понятие господин Назарбаев употребил в своей юбилейной речи в МГУ в этом году. Но авторитарные системы очень быстро работают, в отличие от парламентарно-бюрократичного со всякими комиссиями. Эта система централизована. Это позволяет наверстать время, которого у вас нет. Чисто физического времени нет. Но тут надо решить проблему преемника. Это нормально. Если это знать, то можно с этим справиться. Конечно, в любой системе есть минусы и плюсы.

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Вам повезло, что у вас нет крупной газотранспортной системы и сланцевого газа. Потому что случившееся сейчас на Украине — это битва за Европейский cоюз, а не за Украину. Газотранспортная система связывает экономики в буквальном смысле как кровеносная система Россию и Европейский cоюз. И если разорвать связи и добавить санкции, которые будут против нас, против Европейского cоюза, больше чем против России, то уже останется один шаг к подписанию трансатлантического договора. И тогда Европа будет американской колонией. Поэтому я хочу большую Европу и сильную Европу. Она может быть такой только в сотрудничестве с Евразийским союзом.

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