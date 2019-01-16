Армия РФ: В бой идут боевые обезьяны

Известно в настоящее время о существовании всего двух центров подготовки боевых дельфинов — на военной базе Сан-Диего в США и в севастопольской Казачьей бухте в России. А вот о существовании "боевых мартышек" мало кто слышал. На днях в разведку ополчения была приписана обезьянка. Главное качество разведчицы — врагу не сделать из нее "языка".

Обезьянку породы черный мангобей (названную по мадагаскарскому городу, откуда их впервые привезли в Европу) отставному офицеру Василию Доброву товарищи по службе подарили на его 33-летие. Когда мужчина решил записаться добровольцем на украинский фронт, его удерживали всего две вещи — состояние собственного здоровья и шаловливая любимица.

Неравнодушный к судьбам русских людей в Новороссии, Василий собрался записаться в ополчение Донбасса, тем более, что родных у него нет и некому отговорить поберечь себя. А вот оставить примата в Москве оказалось выше его сил. На что годится презабавная обезьянка по кличке Инфочка в боевых условиях — вот вопрос, которым озаботился офицер запаса. Животное оно, конечно, неприхотливое, но не жрать же задарма сухой паек.

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Пока суть да дело, Василий должен был проверить и свою собственную годность к окопной жизни. Застарелые раны и хвори не столько мучили его самого, сколько вполне могли обостриться на фронте. А какой вояка из больного товарища? Неужели может офицер подвести своих собратьев по оружию? Кто-то из сослуживцев подсказал, где можно пройти медкомиссию и заодно определить психологический статус не только человека, но и… животного.

Тут кстати на помощь Доброву пришли специалисты московской дактилоскопической компании, которые взяли у молодой самочки отпечатки пальцев и, на основе теста профориентации, посоветовали определить млекопитающего в разведку. Оказывается, установить способности можно при помощи дерматоглифики, или классификации пальцевых узоров.

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Обычно тестирования по отпечаткам пальцев проводятся на людях, однако отставной офицер решил проверить не только себя, но и своего друга. Специалисты удивились, но им тоже было интересно поучаствовать в подобном эксперименте. Результаты проверки оказались поразительными как для профи, так и для профанов.

У примата женского пола выявили склонность к единоличной работе, достойные интеллектуальные задатки и, кроме того, сангвинический темперамент. Короче говоря, все необходимые для военного разведчика качества. Главное, среди украинцев вряд ли найдется полиглот, говорящий на языке черных мангобеев, чтобы допросить "языка", если тот паче чаяния угодит в плен. Кстати, в неволе эти существа с хохолком на темечке могут прожить лет до 30 — 35 и при этом весьма бойко размножаются.

"Все свидетельствует о том, что данному животному в условиях текущей ситуации пора на фронт, а именно — в разведку", — авторитетно заявляет президент Российской ассоциации дерматоглифики и дактилоскопии Александр Зубарев, изобретатель этой уникальной методики.

Дактилоскопическому тестированию невозможно подвергнуть других животных, например, морских животных и птиц. Однако уже давно и с успехом демонстрируют свои уникальные способности боевые дельфины. Эти морские млекопитающие впервые заступили на штатное дежурство в Севастопольской бухте еще в 1975 году и совместно с отрядом спецназа несли круглосуточное патрулирование.

Боевые дельфины не только ловили вражеских шпионов. Время от времени к военным за помощью обращались археологи. Умницы-дельфины находили затонувшие останки античных кораблей и амфоры на дне бухты. В СССР поисковые дельфины даже освоили подводное фотографирование и киносъемку. В апреле 2014 года дельфины заступили на боевое дежурство в Крыму.

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То, что могут под водой морские млекопитающие, смогут и их сухопутные собратья. Чем в боевых условиях будет заниматься обезьянка, составляет военную тайну и не подлежит разглашению.