Как "сумасшедший Иван" напугал Америку

Восьмого июля 1970 года два океанских буксира привели в акваторию судоремонтного завода на Дальнем Востоке аварийную советскую АПЛ. И тогда же в США появилось выражение "сумасшедший Иван", которое до сих пор иногда всплывает в американских СМИ. Да что там, это выражение есть в учебниках по военно-морской тактике, по которым учат американских подводников.

Давайте сразу, как говорится, определимся c понятиями. "Сумасшедший Иван" — это исключительно американское название тактического маневра советских подводных лодок, характеризующегося частыми и резкими изменениями курса вплоть до разворота, с целью "осмотреть" сонарами так называемую "мертвую зону" позади субмарины. В подводных силах флотов других стран называют такой маневр "качающийся маятник". Хотя, по некоторым данным, и подводники-англичане тоже не прочь иной раз назвать этот маневр "сумасшедшим Иваном".

Теперь, когда, надеюсь, уже ясно, о чем пойдет речь ниже, вернемся все-таки к событию, обозначенному в анонсе. Советская атомная подводная лодка с оперативно-тактическим номером К-108 проекта 675 столкнулась с американской атомной субмариной "Татуг" (SSN-639) в Охотском море у берегов Камчатки 20 июня (по другим данным — 24 июня) 1970 года. По утверждению американских подводников, это произошло после того, как советская лодка, уходя от преследования их субмарины, совершила опасный маневр "сумасшедший Иван", а именно — серию нескольких внезапных поворотов (до 90 или даже 180 градусов). Обе субмарины получили повреждения, но погибших не было.

До 8 июля, когда нашу довольно помятую подлодку притащили в Большой Камень на ремонт, ее сначала довольно спешно отбуксировали в базу Вилючинск на Камчатке. Причем экипаж не отпускали на берег, взяв строжайшую подписку о неразглашении. "Особисты" допрашивали подводников, как указывают в своих мемуарах некоторые ветераны ВМФ СССР, прямо на борту корабля, в каютах и офицерской кают-компании. Строжайший режим секретности объяснялся просто: на борту К-108 было две новейших крылатых ракеты с ядерной боеголовкой. Чтобы "супостат" не прознал…

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Как уже писала Pravda. Ru, подводные лодки проекта 675 — это серия советских атомных подводных лодок именно с крылатыми ракетами. Всего в 1963-1968 годах было построено 29 субмарин проекта, и К-108 была одним из первенцев этой серии. Крылатые ракеты на ее борту были, конечно, испытаны и прошли строжайший госконтроль, но все-таки никто не знал, как они поведут себя после аварии, в результате которой был крепко помят корпус лодки-носителя…

Кстати, о "строгой секретности". Первое упоминание об этой аварии и сам термин "сумасшедший Иван" появились в вечернем выпуске The New York Times как раз 8 июля 1970 года, уже через несколько часов после буксировки К-108 в Большой Камень. По всему выходит, что кто-то увидел эту буксировку с берега и кому надо "стукнул". Это я о скорости передачи информации даже в те уже стародавние времена, когда ни интернета, ни мобильной связи не было. Но ведь как-то же умудрялись! Надо думать, тогдашний КГБ хорошо тряс после этого местное население. Правда, информации о поимке тогда каких-то "агентов" или "резидентов" нет нигде. Уж тут-то "секретность" на высоте…

Это уже сейчас, в наше интернетовское время, в любом более или менее подробном военно-морском справочнике можно узнать, что подводное столкновение К-108 с американской субмариной произошло в советских территориальных водах, на глубине 45 метров, после более чем пятичасового непрерывного маневрирования как раз по типу "сумасшедший Иван" — дикие подводные восьмерки, резкие повороты, внезапные смены глубин и так далее. Зачем подводникам понадобилось так "скакать" под водой?

"Из-за звуковых искажений и шума винтов, практически невозможно было тогда, в начале 70-х, использовать обычный советский гидролокатор для обнаружения объектов, находящихся непосредственно за кормой субмарины, — рассказал кандидат военных наук, контр-адмирал Виктор Яковлев, уже не раз комментировавший различные "загадочные" явления для Pravda. Ru. — Таким образом, резкие изменения курса позволяют просматривать гидролокатором зоны, ранее ему недоступные. Сектор, "зашумленный" собственным винтом субмарины и потому не просматриваемый сонаром, — это как бы и есть "мертвая зона".

Обычная тактика, которую использовали американские субмарины, — следование за советской подводной лодкой на некотором удалении, правее линии винтов, постоянно находясь как раз в "мертвой зоне" советского гидролокатора.

В случае, если советская субмарина производила неожиданный маневр, чтобы "заглянуть" в "мертвую зону", американским подводникам оставалось только остановить ход и объявить режим полной тишины в отсеках, дабы мы их не услышали. Однако подобные действия были, естественно, опасны. По инерции американская субмарина продолжала движение вперед, что приводило к возможности лобового столкновения подлодок. Из-за непрогнозируемости поведения наших лодок американцы и изобрели этот вроде бы обидный для нас, но все-таки отражающий суть процесса термин "сумасшедший Иван"!

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Подводная лодка в процессе слежения за ней, или, грубо говоря, под прицелом вражеских торпед, должна была иметь возможность отвернуть, изменить курс, вплоть до встречного, и все время всплывать-погружаться. Только непрерывным маневрированием можно было "обмануть" даже торпеду с различными средствами наведения на цель. Кстати, большинство современных подводных лодок часто использует буксируемую гидроакустическую станцию и практически не имеют "мертвой зоны", что делает описываемый маневр "сумасшедший Иван" ненужным, добавил Виктор Яковлев.

К слову, когда-то именно Pravda. Ru первой из российских СМИ изложила весьма необычную версию гибели российской подлодки "Курск" — ее вполне могла потопить иностранная субмарина, следившая на ней. Причем даже не специально — ведь сильнейшее нервное напряжение во время подводного слежения за "Курском" могло привести командира, который по боевой тревоге как бы "держит руку на кнопке", к, извините, черт знает каким случайностям и срывам…

Бывший командир американской субмарины USS Lapon (SSN-661), Честер Уайти Мак как-то написал в своих мемуарах о советском маневре "сумасшедший Иван", предназначенном для ухода от слежения: "Каждые 90 минут он (командир советской лодки) изменяет курс. Не на 89-й или 91-й, а именно на 90-й минуте. Это было наиболее продолжительное время, когда я мог спокойно спать. Он вел субмарину вверх, и мы шли вверх за ним, он шел вниз и мы следовали ему. Временами мы заходили на очень большие глубины. Мы с ним танцевали потрясающий танец: две субмарины по шесть тысяч тонн следовали одна за другой". Немудрено в такой обстановке командиру случайно что-то "нештатное" учудить…

Но вернемся от "сумасшедшего Ивана" все-таки к нашей подлодке К-108. После столкновения она аварийно всплыла. Осмотр надстроек и верхней палубы не выявил никаких повреждений, и было решено запустить реактор. Но когда попытались дать ход, обнаружили, что заклинило правый винт. Стали искать причину — и нашли вмятину на правом борту в прочном корпусе в районе девятого отсека. Это и был след от столкновения с неизвестным объектом.

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Экипаж, по воспоминаниям ветеранов ВМФ СССР, был возбужден счастливым исходом, но при этом начались всякие домыслы и разговоры. Вспомнили о мифических "подводных волках" — американских лодках, якобы предназначенных специально для тарана советских кораблей…

По прибытии в базу Вилючинск на Камчатке водолазами был немедленно проведен осмотр подводной части корабля. В результате были выявлены серьезные повреждения: поврежден правый стабилизатор, в районе 8-10 отсеков был сильно поврежден легкий корпус, в месте повреждения обнаружены остатки чужеродных металлических предметов.

Сразу после швартовки в Вилючинске в конце июня 1970 года на экипаж навалились комиссии. Домой не отпустили ни одного члена экипажа. Каждого человека допрашивали (точнее, опрашивали — ведь уголовного дела не было) по много раз. Вскоре для ремонта лодку отбуксировали в Большой Камень в Приморье, где ее поставили в сухой док на восемь месяцев. В доке из мест повреждений корпуса были извлечены свидетельства, по которым был сделан окончательный вывод об объекте столкновения: это была подводная лодка вероятного противника. И вот как раз-тогда-то, а именно 8 июля, просочились в американскую прессу сведения об этом столкновении и о "сумасшедшем Иване".

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Кстати, никого из экипажа К-108, судя по имеющимся на этом момент у автора этих строк данным, после столкновения с американцами по служебной линии серьезно не наказали. Правда, партийные взыскания старпому и командиру БЧ-4 (боевая часть связи), в чьем ведении была гидроакустическая станция "Керчь", все-таки влепили. Как бы на всякий случай.

И напоследок. Говорят, что в экипаже капитана I ранга Бориса Суреновича Багдасаряна, который командовал К-108, еще долги годы существовала традиция поднимать обязательный тост "за мортиру правой линии вала", которая спасла им жизнь. Ведь именно на мортиру (огромный подшипник скольжения), по большому счету, пришелся удар американской субмарины, как бы офонаревшей от "сумасшедшего Ивана"…