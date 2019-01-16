Как "беспилотник" СССР атаковал Европу

Двадцать пять лет тому назад был совершен этот трагический, но уникальный полет боевого истребителя без пилота на борту. После взлета с аэродрома в Польше 4 июля 1989 года у МиГ-23 ВВС СССР произошел отказ техники, летчик катапультировался. Но никем не управляемая машина пролетела еще 900 километров над территорией Польши, ГДР, ФРГ, Нидерландов.

Самолет упал только в Бельгии, убив мирного местного жителя в его же доме. Еще чуть-чуть — и наш истребитель упал бы во Франции, еще более "усугубив" свой печальный рекорд…

Последний министр обороны СССР маршал Евгений Шапошников так комментировал это событие: "Случай в истории боевой авиации уникальный. По крайней мере, я не припомню, чтобы машина, покинутая пилотом, совершила столь далекий неуправляемый полет, мы сами удивлены тем расстоянием, какое он сумел пройти. Дальность оказалась выше, чем предполагали…".

О той аварии написано было много, самолет что в СССР, что на Западе тут же прозвали "летучим голландцем". Казалось бы, об этой трагедии уже все известно, однако при ближайшем рассмотрении можно обнаружить даже в открытых источниках довольно много нового и ранее не акцентированного. Например, как это не покажется странным, западная пресса не очень "буйствовала" тогда по поводу трагедии. Мол, с кем не бывает. Простим этих непутевых русских, тем более, что они нам теперь как бы друзьями приходятся.

Скудный поток публикаций на эту тему иссяк на Западе буквально за неделю. А вот в СССР эта тема, как бы сейчас сказали, висела в топах гораздо дольше. "Катастройка" (гибрид катастрофы и перестройки) и гласность тогда достигли апогея. Для эпидемии самобичевания в советской прессе этот трагический случай с советским самолетом стал отличной подкормкой…

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Почему же такая слабая реакция была на Западе, в первую очередь в США, на этот случай? Да простят меня читатели за своеобразную журналистскую наглость, все-таки выдвину свою версию этого явления, основанную на беседах с многочисленными военными экспертами и на изучении тогдашней военной статистики.

Вот что, в частности, рассказал в интервью Pravda. Ru кандидат военных наук, контр-адмирал Виктор Яковлев, уже не раз комментировавший различные "загадочные" явления для Pravda. Ru: "1989 год был кошмарным для ВВС США. Только за первую половину того года там произошло более 35 серьезных летных происшествий (а всего за год — 55). Американская пресса, как ни скрывали факты аварий в Пентагоне, уже готова была возмутиться. Мне кажется, что если бы в тех же США начали устраивать "пляски" на той аварии с советским самолетом, то тамошняя пресса тут же схватилась за этот случай и "раскатали" бы это по полной, и досталось бы тем же лихим пентагоновцам. Поверьте, как бы в советское время мы не закавычивали свободу слова по-американски, она все-таки там была".

Эту тему могли бы подхватить и европейские СМИ, ведь до 40 процентов авиационных аварий американских ВВС происходили именно в старушке-Европе. Пришлось Пентагону применять какие-то свои рычаги, чтобы не допустить такую ситуацию в прессе, добавил Виктор Яковлев.

Его слова дополняет открытая статистика ВВС США: в 1989 году они потеряли 49 самолетов различного класса, погибло 76 человек летного состава. По данным американской печати, материальный ущерб от аварий и катастроф с военными самолетами в 1989 году составил около 900 миллионов долларов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель за 1988 год.

По причине отказов и неисправностей силовой установки летательных аппаратов в ВВС США произошла каждая четвертая предпосылка к летному происшествию, каждое второе происшествие всех категорий и каждая седьмая потеря самолета. Так что уж было Штатам раскручивать тему с советским самолетом, когда у самих-то… Ну что ж, если моя версия ошибочна, история рассудит. Во всяком случае, с этим можно поспорить в разделе "Комментарии" под этой статьей.

Но вернемся непосредственно к той аварии. Тут уже без версий — все по документальным первоисточникам. 4 июля 1989 года у полковника ВВС СССР Николая Скуридина был первый летный день после отпуска. Скуридин считался опытным пилотом, был летчиком 1-го класса, налетал более 1700 часов, в том числе 527 часов именно на МиГ-23, занимал должность начальника политотдела 239-й истребительной авиационной дивизии в Северной группе войск. В тот день утром он уже совершил контрольный полет для восстановления навыков техники пилотирования на двухместном учебно-боевом самолете, и ему предстояло выполнить второй полет на одноместной боевой машине.

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Он взлетел с аэродрома Колобжег в Польше на МиГ-23М с бортовым номером 29, принадлежавшем 871-му истребительному авиационному Померанскому Краснознаменному полку. На 41-й секунде полета произошло внезапное уменьшение оборотов двигателя, летчик отметил хлопок в левом воздухозаборнике, падение тяги и снижение самолета. Произошедшее самопроизвольное выключение форсажа летчик воспринял как остановку двигателя. Повернув машину к морю, пилот катапультировался.

Перед приземлением Скуридин успел заметить, как истребитель пересек береговую черту и затерялся на фоне волн, вылетевшие вслед аварийному МиГу истребители его не обнаружили. Было решено, что самолет упал в море. Сообщения западных радиостанций о том, что советский МиГ-23 с бортовым номером 29 упал в окрестностях Брюсселя, стали полной неожиданностью для советского военного руководства. Горбачев, говорят, был вообще вне себя. Только-только, в апреле, затонула атомная подлодка "Комсомолец", а тут еще такое…

Как показали потом данные "черного ящика", через шесть секунд после катапультирования якобы неисправный двигатель вдруг… начал набирать обороты. Самолет прекратил снижение, сам перешел в горизонтальный полет и пропал из поля зрения советских военных. Полет шел на автопилоте, и после восстановления оборотов двигателя машина была автоматически переведена в набор высоты. Самолет в автоматическом режиме продолжал полет в западном направлении. Система опознавания "свой-чужой" была включена, и самолет беспрепятственно пролетел над территорией Польши и ГДР — все-таки там были свои, советские…

Но уже над ФРГ, если верить первоисточникам, "беспризорный" МиГ-23М был засечен радарами НАТО. Когда он пересек границу между двумя Германиями, на перехват с авиабазы Сёстерберг (Нидерланды) были подняты два истребителя F-15 "Игл" 32-й тактической истребительной эскадрильи ВВС США, которые перехватили нарушителя — и офонарели! Такого быть просто не могло — визуально было видно, что советский истребитель никем не пилотировался!

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Убедив (причем не с первой попытки) своего диспетчера в том, что они наблюдают советский истребитель без пилота и с сорванным фонарем кабины, летчики получили распоряжение сбивать МиГ только в крайнем случае. Самолет летел над густонаселенными районами, и невозможно было предсказать, куда он может упасть с высоты более семи километров.

В какой-то момент у МиГа закончилось топливо и он начал плавно терять высоту. Он упал на здание фермы в бельгийской деревне Беллегем (неподалеку от Кортрейка). При падении самолета на здание погиб 19-летний бельгиец Вим Деларе, ждавший возвращения своих родителей, уехавших за покупками.

Бельгия и Нидерланды направили СССР ноты протеста в связи с полетом. Полковник Скуридин, кстати, лично выразил соболезнования семье погибшего, через наш МИД. А обнищавший в катастройку "Союз нерушимый" по-честному выплатил Бельгии компенсацию за разрушения в размере 685 тысяч долларов.

Обломки самолета вывезли в Советский Союз, где на их изучение набросилась сразу целая куча экспертов. Но причина произошедшего так и не была установлена, хотя выяснилось, что двигатель этого разбившегося МиГа за последний год аж пять раз был в ремонте…

Ну и напоследок напомним, что МиГ-23 и его модификации был представителем первого поколения самолетов с изменяемой стреловидностью крыла. Показанный широкой публике впервые в 1967 году, он эксплуатировался до середины 1990-х.