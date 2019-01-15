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Автор Андрей Михайлов

Города-герои - 12 столпов Великой Победы

Наследие » Советское наследие

14 сентября 1973 года Керчи и Новороссийску присвоено звание Город-герой. Двенадцать населенных пунктов СССР были в разные годы удостоены звания "Город-герой". Это высшая степень отличия, которой удостоены города, прославившиеся своей обороной во время ВОВ. Сейчас Брест и Минск в Белоруссии, Киев и Одесса на Украине… Но подавляющее большинство жителей городов-героев гордятся тем, что там живут, независимо от страны.

Города-герои - 12 столпов Великой Победы. Города-герои - 12 столпов Великой Победы
Источник: фотоархив Pravda.Ru

А несет ли звание города-героя какую-то дополнительную экономическую, политическую или какую-то иную пользу по сравнению с обычными городами? И что это дает городу, кроме почета и уважения?

"С моей точки зрения, это не дает городу никаких налоговых послаблений, ничего такого нет в экономическом плане, — рассказал в интервью Правде. Ру депутат Государственной думы, член комитета по труду и социальной политике, председатель горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко. — Это просто гордость — жить в городе, который является героем, и не более того. Но само по себе жить и работать в городе-герое — это ведь великая честь для каждого человека, патриота своей страны!".

"Надо понимать, что финансовые траты бюджетов (которые, кстати, в городах-героях немалые) на то, чтобы увековечить память и воспитать молодое поколение в духе патриотизма, любви к нашей Родине -- окупятся во много раз в будущем, — сказал в беседе с корреспондентом Правды. Ру член экспертного совета комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Селиванкин. — И это несопоставимо важнее, чем считать средства на какие-либо траты из местных бюджетов".

Да, это великая честь, великая гордость. А это для любого нормального, адекватного гражданина порой важнее каких-то экономических выгод или преференций! Но это у нас, в России. А как за границей? Например, в Белоруссии?

"Хороший вопрос, я никогда не просчитывал эти вещи, потому что я человек военный, — несколько удивился вопросу корреспондента Правды. Ру о "льготах" для городов-героев начальник военного информагентства вооруженных сил Белоруссии "Ваяр", полковник армии РБ Андрей Шубадеров. — Тут скорее наоборот — не город-герой получает что-то. Скорее на него ложится какая-то дополнительная нагрузка…

Накануне праздника Победы в Брестской крепости много мероприятий проводится. Да и в Минске проходят у нас ключевые мероприятия. Это расходы, конечно. Но тут вопрос ведь совершенно не материальный — это вопрос чести, славы, гордости города и живущих в нем людей! А их материально никак не измерить. Или, если хотите, это вообще бесценно, это дороже всего!".

Ну что ж, с Белоруссией все понятно — там так же, как и у нас. Ну, а по поводу Украины и ее городов-героев — несколько позже, там вопрос вообще отдельный…

Немного истории. Возможно, для кого-то это будет неким открытием, но первые геройские города официально появились еще до окончания Великой Отечественной войны, перед самой Победой! Впервые городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в Приказе № 20 Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Прошло время, и Киев был назван городом-героем уже после смерти Сталина, это было обозначено в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года, накануне 20-летия начала той войны.

А вот узаконенное должным образом Положение о почетном звании "Город-герой" было утверждено позже, перед 20-летием Победы, 8 мая 1965 года, Указом № 3566-VI Президиума Верховного Совета СССР, уже при Хрущеве. В этот же день вышло семь Указов, в соответствии с которыми Ленинграду и Киеву вручалась медаль "Золотая Звезда", Волгограду (бывшему Сталинграду), Севастополю и Одессе — медаль "Золотая Звезда" и орден Ленина, а Москве и Брестской крепости впервые присваивалось звание "Город-Герой" и "Крепость-Герой" соответственно с вручением медали "Золотая Звезда" и ордена Ленина.

Керчь и Новороссийск стали городами-героями 14 сентября 1973 года, Минск 26 июня 1974-го, а Тула — 7 декабря 1976 года. 18 июля 1980 года формулировка Положения была изменена: в нем стало говориться не о почетном звании, а о высшей степени отличия — звании "Город-герой". И Мурманск и Смоленск стали городами-героями 6 мая 1985 года, уже при Горбачеве, но по этому "брежневскому" документу.

Люди постарше помнят, как радовались люди, когда их городу присваивали высокое звание. Да, собственно, эта радость и гордость не проходят до сих пор! Это навсегда. В общем, официальных льгот и послаблений для городов-героев практически нет, а вот моральная ответственность — огромная. Как, впрочем, и у людей-героев…

Есть разные истории, связанные с присвоением городам высокого звания героя. Например, сам помню из детства, как возмущался сосед-ветеран, когда услышал, что это звание присвоено Новороссийску. Ничего там особо героического, по его словам, и не было. Но тут же сам фронтовик и добавил: мол, все понятно — там же воевал сам полковник Брежнев… Хотя потом поправлялся: да ведь, почитай, любому населенному пункту СССР, где шла война, впору такое звание присваивать. Ведь героизм был везде! И везде гибли наши воины.

Любопытная история связана с Минском. Ее я услышал примерно в те же 70-е годы, будучи школьником. Несколько лет назад ее подтвердил (не в тонкостях, а в целом) кандидат исторических наук из столицы Белоруссии Николай Ткачук, с которым тогда довелось общаться по этому поводу.

До сих пор в Белоруссии говорят, что Брежнев и члены политбюро недолюбливали давнего и популярного белорусского "бацьку" Петра Машерова, называя его "партизаном", полагая, что для Белорусской ССР одной "Крепости-героя" вполне достаточно (это звание было присвоено Брестской крепости в 1965-м). Да и негоже скромной "бульбашной" республике обгонять по количеству наград саму (!) Украину (многие руководители в Москве в то время были выходцами из Украинской ССР).

Это сейчас словосочетание "Город-герой" по отношению к белорусской столице стало привычным. А в 19603–1970-е руководству БССР пришлось с боем, проявляя "военную хитрость", убеждать руководство страны в том, что Минск достоин такой оценки. Минск стал лишь девятым по счету городом, удостоенным подобной награды. Ее он ждал без малого 30 лет. Как бы там ни было, "война за звание" завершилась, Минску было присвоено почетное звание лишь 6 июня 1974 года… А первый секретарь ЦК компартии БССР, "партизан" Петр Машеров погиб уже 4 октября 1980 года, около Смолевичей Минской области в очень странном, до сих пор окончательно не расследованном дорожно-транспортном происшествии…

Во всех городах-героях созданы особые мемориалы, посвященные защитникам города. Особо, наверное, стоит отметить мемориальный комплекс Мамаев курган в Волгограде, расположенный в месте, где происходили самые ожесточенные сражения.

В белорусском Бресте мемориалом стала сама крепость, которую в назидание потомкам со времен войны частично оставили в руинах. В Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде), кроме памятного комплекса в центре города, на рубежах круговой обороны создали мемориал "Зеленый пояс славы" — на том месте, где в 1941 году были остановлены войска противника.

В Минске одним из символов воинской доблести является величественный "Курган Славы" на месте так называемого "Минского котла", где произошло окружение более 100 тысяч немецких солдат. В Москве, в честь победы в Великой Отечественной войне, установлен "Мемориал Победы" на Поклонной горе.

Да и в других городах-героях гордых символов Победы построено много. В том числе и в Киеве, и в Одессе на Украине. Но нынешняя Незалежная — это действительно другая песня, причем отнюдь не победная… Увы, над украинскими городами-героями нависла некая опасность, пока виртуальная, но, кажется, в наше время она может воплотиться — этого высокого звания при нынешнем киевском режиме они вполне могут лишиться.

Читаем украинскую прессу. По словам одесского историка Олега Губаря, принятый недавно Верховной радой закон о запрете коммунистических названий поставил вопрос о том, что Одесса может лишиться своих наград, в частности, ордена Ленина. А это, в свою очередь, может повлечь за собой и снятие звания "Города-героя". Историк затрудняется спрогнозировать, какая участь ждет Одессу после принятия этого закона, и называет сложившуюся ситуацию курьезной и анекдотичной.

С логической точки зрения, если названия запрещаются и награды становятся нелегитимными, то и звание "Город-герой" тоже… Но ведь награды Одессе и Киеву присуждались указом президиума Верховного Совета СССР, нынешняя Украина к этому отношения не имела, и как это должно тогда выглядеть юридически? Абсурд, короче. Звание "города-героя" Киеву и Одессе может "отменить" только Россия, которая является правопреемницей СССР!

И в то же время на данный момент реально есть две Украины — как бы "киевско-бандеровская" и отдельно вся остальная, причем вместе с Новороссией! Это я не так давно понял сам. Лично. В ноябре минувшего года мне довелось побывать в самом центре Киева, в 25 минутах ходьбы до Майдана. Все как во времена СССР: стелы Городов-героев, в том числе Москвы, Ленинграда, Севастополя, естественно, Киева и всех остальных. На постаменте — нетронутая военная тридцатьчетверка. Все чисто, ухожено, за этим следят не только киевские ветераны, но и коммунальные службы.

И улица называется — проспект Победы. Один из местных ветеранов СССР, бывший воин-афганец, сказал так: если бы "западенцы" всерьез повредили бы этот мемориальный комплекс, то Майдан был бы, собственно, не на Майдане, а именно здесь — в прошлом году старики дежурили здесь даже ночами, не давая разрушить святые для них обелиски…

В общем, великое звание "Город-герой", которое было дано еще в советские времена, свято и для всех их жителей, и для жителей почти всех стран, где они есть. И так будет всегда — потому что это память, честь и гордость народа!

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Темы Победа Великая Отечественная война
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