Глянец приравнял фронтовиков к маньякам

На фото: Девушки-снайперы 3-й ударной армии, 1-й Белорусский фронт

Слева направо: 1-й ряд от зрителя - гвардии старший сержант В.Н. Степанова (личный боевой счет - 20 солдат и офицеров противника), гвардии старший сержант Ю.П. Белоусова (80), гвардии старший сержант А.Е. Виноградова (83); 2-й ряд - гвардии младший лейтенант Е.К. Жибовская (24), гвардии старший сержант К.Ф. Маринкина (79), гвардии старший сержант О.С. Марьенкина (70); 3-й ряд - гвардии младший лейтенант Н.П. Белоброва (70), гвардии лейтенант Н.А. Лобковская (89), гвардии младший лейтенант В.И. Артамонова (89), гвардии старший сержант М.Г. Зубченко (83); 4-й ряд - гвардии сержант Н.П. Обуховская (64), гвардии сержант А.Р. Белякова (24).

Место съемки: Германия

Время съемки: 04.05.1945 г.

Автор фото: Анатолий Архипов

"Разглядывай и улыбайся", — написано в предисловии к статье одного известного глянцевого журнала. Под заголовком "Ничто не предвещало" в журнале разместили фото серийных убийц, в том числе Гитлера. Там же разместили фото женской снайперской роты времен ВОВ. Возникает вопрос: как оказалась фотография девушек-фронтовиков в одном ряду с преступниками?

Среди них разместилась и фотография военного фотокорреспондента Анатолия Архипова, сделанная 4 мая 1945 года в Германии (предположительно в городе Эберсвальде).

На фотографии запечатлены девушки-снайперы женской снайперской роты 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта, Кавалеры ордена Славы, выпускницы Центральной женской школы снайперской подготовки (ЦЖШСП).

Закономерный вопрос: как оказалась фотография девушек-фронтовиков в одном ряду с преступниками? Даже не вопрос, а размышление. Местами горькое…

О том, что некорректно (если не оскорбительно!) по отношению к живым еще, к счастью, женщинам-ветеранам, боевым снайперам, называть их "эффективными убийцами", "бабами", сравнивать со Шварцнегером в фильме "Коммандо". Определения, словно "клеймо", ложатся на женщин, которые по своей природе не хотели убивать. Но, встав на защиту Родины, самоотверженно воевали наравне с мужчинами.

Легко ли быть девушкой-снайпером?

"Cтеклышки" — так боевые товарищи называли девушек-снайперов, уничтожавших на передовой солдат и офицеров противника, доводя свой личный счет до нескольких десятков. А после войны рассказывавших, как еще много лет спустя снился тот, первый — стреляя в которого успела разглядеть очертания лица в оптический прицел. Да, конечно, именно в этом заключалась их боевая работа.

Но только то была военная профессия, обучение которой было обусловлено необходимостью сурового военного времени. В годы Великой Отечественной войны наши женщины овладели более чем двадцатью воинскими специальностями, среди которых была и такая, как "снайпер".

Боевая работа снайпера является очень сложной и требует серьезных знаний и умений. Необходимым условием являлось определение важности цели, еще правильный выбор огневой позиции, соблюдение правил маскировки, расчет скорости ветра и расстояния. Чтобы не быть обнаруженным, с одного места снайпер мог сделать только один выстрел.

И уж явно курсанты ЦЖШСП проходили полугодовую программу обучения не для того, чтобы поразить цель при первом же "пока кто-то из немецких офицеров на секунду не высунет свою глупую голову из окопа…". Не говоря уже о снайперских дуэлях, когда терпение, выдержка, хладнокровие, смекалка помогали одержать победу над немецким асом-снайпером.

Приближая Великую Победу

Да, за сияющими улыбками именно этих девушек-снайперов действительно 775 убитых немцев из практически 12 000 солдат и офицеров противника (таков официальный общий счет по личным снайперским книжкам), которых с июня 1943 по май 1945 года истребили 1885 выпускниц Центральной женской школы снайперской подготовки.

Но при этом стоит помнить, что за этими же хрупкими плечами еще и боевой путь от Великих Лук до Берлина, гибель однополчан и боевых подруг, пережитый страх на первом боевом задании, непомерные для женской психики и организма трудности окопного быта и порой невыносимые фронтовые будни.

Удивительно, что после стольких испытаний сердца девушек-фронтовиков не ожесточились, а запечатленный на фотографии оптимизм и способность не унывать они пронесут потом через всю свою жизнь. Оттого хочется вглядеться в эти ясные глаза и светлые лица, следуя словам командира женской снайперской роты, гвардии старшего лейтенанта Нины Алексеевны Лобковской: "Взгляните на эту фотографию и всмотритесь в радостные и счастливые лица 19-20-летних девчат, победителей…"

И невольно улыбаешься. В ответ им, подарившим нам возможность встречать через месяц 70-летнюю годовщину Великой Победы.

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