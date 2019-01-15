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Автор Игорь Буккер

Сюжеты ВОВ крадут? Нет, опошливают

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Современный американский художник Сандоу Бирк написал на сюжет картины советского художника Валентина Волкова об освобождении Минска в 1944 году пародийное полотно об "освобождении" Багдада американскими войсками. Это не плагиат и не кража интеллектуальной собственности, а самое настоящее кощунство над памятью жертв Великой Отечественной войны.

Сюжеты ВОВ крадут? Нет, опошливают. История Великой Отечественной, пересмотр итогов Второй мировой

Пятнадцать больших ксилографий о войне в Ираке

О таких, как американский иллюстратор и график Сандоу Бирк (Sandow Birk), принято говорить: известен в определенных кругах. О работах 52-летнего уроженца южной Калифорнии написано пять книг, а сам он принимал участие в съемках аж двух фильмов. Известность пусть и местечковая, но кто же не знает представителей современной американской культуры? Хочешь быть известным — поезжай за океан! Собственно говоря, нас заинтересовало не столько художественное творчество этого мастера кисти и даже не его участие в проекте "Иллюстрированная конституция Соединенных Штатов" (Illustrated Constitution of the United States).

Из короткой заметки, размещенной 14 марта 2007 года в LaWeekly, мы узнали, что Сандоу Бирк заканчивал на тот момент 15 больших ксилографий о войне в Ираке. Сюжеты основывались на серии офортов "Большие бедствия войны" (Les Grandes Misères de la guerre) французского гравера и рисовальщика Жака Калло (Jacques Callot, 1592-1635), которые спустя 200 лет, в свою очередь, вдохновили великого испанца Франсиско Гойю (Francisco Goya) на создание его "Бедствий войны" (Los desastres de la guerra). Серия картин Бирка называется "Безнравственность (или греховность) войны" (The Depravities of War).

По словам Бирка, на его гравюрах изображены "сцены вербовки людей в армию, прибытие в учебный лагерь, на полигон, вылет на войну, вторжение в страну, сцены насилия, которые приводят к Абу-Грейб и к слушаниям в Сенате, а в конечном счете к смертной казни Саддама Хусейна". Помимо серии эстампов, Бирк нарисовал множество картин, включая "Освобождение Багдада" (The Liberation of Baghdad).

Большинство из этих полотен, по мнению западных искусствоведов, вдохновлялись иронично-саркастическим отношением к воинской славе, представленной на картинах художников эпохи наполеоновских войн и творцов социалистического реализма.

Картины "Освобождение Багдада" и "Минск 3-го июля 1944 года"

Достаточно поставить рядом "Освобождение Багдада", написанную Сандоу Бирком в 2009 году, и картину "Минск 3-го июля 1944 года" белорусского художника Валентина Волкова, который писал ее больше десяти лет, начиная с победного 1945-го до 1955 года, сходство моментально бросается в глаза. Касательно освобождения Багдада, Бирк отметил, "нам сказали, что счастливые, радостные иракцы радушно встретят американские войска, поскольку мы освобождаем их от оков угнетения (shackles of oppression)".

Тем, кто забыл, как партия войны сулила президенту Бушу "прогулку" по Багдаду, утверждая, что янки встретят как освободителей, что демократия расцветет не только в Ираке, но и распространится по всему Ближнему Востоку, и даже палестинцы с израильтянами заключат мир, напомним, что у такого оптимистического взгляда на тогдашние события были противники и среди своих. В частности, идеолог крайне правой фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен (Patrick Buchanan). Этот известный в мире американский политик и публицист, бывший помощником и советником двух президентов США Никсона и Форда, и с взглядами которого нам не обязательно соглашаться, в некоторых вопросах оказывался весьма прозорлив.

На тот момент Пэт Бьюкенен на страницах American Conservative подробно рассказал о заговоре неоконсерваторов в стане президента, приводя документальные доказательства и называя конкретные имена заговорщиков. Он предупреждал, что "президента Буша завлекли в ловушку, которая может стоить ему президентского поста, а Америку надолго лишит мира, завоеванного для нас двумя поколениями участников холодной войны".

Безусловно, как патриот Америки, Бьюкенен беспокоится прежде всего о своей родине, а не иракцах и прочих жителях планеты. Его волновала такая проблема, возникшая в результате войны с саддамовским Ираком, как остаться один на один со всем исламским миром при нейтралитете Европы, в результате чего "Америка очутится в изоляции, а старая республика окончательно обанкротится".

Консерватору в хорошем смысле слова — то есть политику, который разделяет традиционные ценности — Бьюкенену свойственно иронически относится к потугам США создать империю Pax Americana. Заметьте, после воссоединения Крыма с Россией, наши враги вновь стали упрекать российских лидеров в "имперских амбициях". Хотя, по справедливости, этим скорее грешат американские политические деятели. Во всяком случае тот же Бьюкенен давно тычет в нос уже не одну президентскую администрацию — будь там большинство за консерваторами или демократами — за их нескрываемую тягу к гегемонии во всем мире.

Еще одна цитата из очень давней статьи Бьюкенена: "Предоставим другим решать самим, как им жить. Называть формы правления в других странах мира сферой жизненных интересов США — значит забывать историю и не прислушиваться к здравому смыслу". То ли по здравому размышлению, то ли чутьем художника, но точно также рассуждают многие американцы.

Вполне возможно, что так полагают Ридли Скотт и Марк Боуден. Режиссер фильма "Падение "Черного ястреба" (Black Hawk Down) и автор книги, по которой этот боевик был снят. В одном из эпизодов картины сомалиец упрекает попавшего в плен раненого американского рейнджера в том, что тот и его товарищи вторглись на его родину и ни к чему хорошему такая политика не приведет.

Вполне вероятно, такая позиция близка и самому Сандоу Бирку. Видно, не поверил художник красок и кисти обещаниям американских военных и политиканов об "освобождении" Багдада. Ни радостным воплям жителей иракской столицы, ни восточным церемониям курения фимиама американским оккупантам. Не поверил Бирк и американским солдатам, несущих демократию и мир. Не верят сытые или голодные художники в миротворческие миссии под эгидой США. В никакие миссии.

Насмешка над Великой Отечественной войной

Со всем этим можно было бы согласиться, когда бы не одно НО. Сандоу Бирк кощунственно использовал для своей насмешки над американскими "миротворцами" героический подвиг советских солдат, отдавших свои жизни за свободу разных народов (в данном случае Белоруссии). Не хочется оскорблять Бирка, но он не birk, а — oak (не береза, а — дуб).

Но не тот добротный дуб, при помощи которого гравер делает ксилографии. Заокеанская система воспитания сделала свое черное дело и вырос человек, не имеющий ни малейшего представления об истории. Пусть это чужая для него история — все равно не простительно. Равно как и отстраненное отношение ко всему тому, что не связано непосредственно с искусством. Понятное дело, Бирк пародировал художественный метод, а не само событие.

Невдомек модному краскопользователю, как он походя оскорбил чувства советских воинов-освободителей, освобожденных жителей Минска и всех их родных. Павших и живых. В картине Валентина Волкова нынешний его коллега не увидел ничего, кроме метода соцреализма. Он скопировал именно метод, не заметив при этом, что одновременно совершил исторический подлог. Если Бирк понимает, багдадцы не рады приходу американцев, получается, что и минчане не рады приходу Красной армии. У него не "радость со слезами на глазах", как у Волкова, а натужная радость от блеска ощетинившихся штыков.

У незнакомого с творчеством Бирка человека может сложиться впечатление, что художник занимается плагиатом. Нет. Американец честно признается, у кого он позаимствовал свои сюжеты. Тут дело не вопросах художественного творчества и даже не в юридических тонкостях авторского права, а именно в вопросе морали и интеллекта.

Этому креативному человечку стоило бы посетить Музей Великой Отечественной войны в городе-герое Минске, где среди прочего есть панорама города 3 июля 1944 года. Даже ребенок, побывав в таком музее, поймет, какая огромная цена была заплачена за победу и что город поистине восстал из руин. Чествование победителей в Минске точно не повод для переброса подобного сюжета в Ирак, Сирию или куда-то в другое место, которое американцам вдруг вздумается побомбить.

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