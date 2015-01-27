Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Александр Широкорад

Правда об Освенциме: роль Польши

Наследие » Советское наследие

Освенцим, равно как и всю Польшу, освободила Красная, а не какая-нибудь иная армия, — это факт. А вот была ли Польша союзницей СССР в войне с немцами — вопрос спорный. Речь, конечно, идет не о бойцах Войска Польского, которых сейчас в Варшаве считают изменниками, а о панской Польше, возрожденной в 1991 году. Итак, давайте разбираться, кто нам сегодня в Польше друг, а кто враг.

Правда об Освенциме: роль Польши. Правда об Освенциме

Договор о сотрудничестве между Польшей и СССР в самом начале войны

30 июля 1941 года в Лондоне польский генерал и глава эмигрантского правительства Сикорский и советский посол Майский подписали договор о сотрудничестве:

"1. Правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу. Польское правительство заявляет, что Польша не связана никаким соглашением с какой-либо третьей стороной, направленным против Советского Союза.

2. Дипломатические сношения будут восстановлены между обоими Правительствами по подписании настоящего Соглашения и будет произведен немедленный обмен послами.

3. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии.

4. Правительство СССР выражает свое согласие на создание на территории СССР польской армии под командованием, назначенным Польским правительством с согласия Советского правительства. Польская армия на территории СССР будет действовать в оперативном отношении под руководством Верховного командования СССР, в составе которого будет состоять представитель польской армии. Все детали относительно организации командования и применения этой силы будут разрешены последующим соглашением.

5. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно с момента его подписания и ратификации не подлежит".

Текст договора был опубликован в газете "Правда" 31 июля 1941 года. Но до сих пор практически никто не знает подоплеку этого договора. Хотя официально считается, что этот договор сделал Польшу нашей союзницей по антигитлеровской коалиции.

Польша была в состоянии войны с СССР

На самом деле Польша на 30 июля 1941 года юридически состояла в войне с СССР, и объявил войну никто иной, как генерал Сикорский. Дело в том, что 17 сентября 1939 года, когда Красная армия вступила на территорию Западных Белоруссии и Украины, польское правительство уже пересекло границу с Румынией и было озабочено переправой туда золотого запаса страны. Они даже не решили, объявлять войну России или нет — недосуг.

Итак, Польша осталась без правительства. Но это не устраивало Париж. Во Франции жило до полумиллиона польских гастарбайтеров (сейчас больше), и их надо было поставить под ружье. По сему поводу французские власти сформировали польское правительство из оказавшихся во Франции поляков. Во главе его поставили генерала Сикорского, насмерть разругавшегося в 1928 году с паном Пилсудским и эмигрировавшего во Францию, где он поступил в военную академию.

Резиденцией польского правительства был назначен старинный французский город Анжу (Анжер) в 300 километрах к юго-западу от Парижа.

Итак, "анжерское правительство" было создано кучкой беженцев — военных и политиков, да еще по указке Парижа. И вот оно-то и объявило войну СССР.

Официально война была объявлена 18 декабря 1939 года в так называемой Анжерской декларации. Повод для войны забавен — СССР передал Литовской республике город Вильно с областью. Между прочим, Вильно еще в XIII веке был литовским городом, и вот "варвары-большевики" освободили Вильнюсскую область и передали ее буржуазной (!) Литве. Ну, а о том, что летом 1940 года Литва станет советской, в Европе никто и не думал, как, впрочем, и в Кремле.

Причиной же объявления войны было желание Парижа и Лондона использовать польские войска в советско-финляндской войне. Однако финские власти вынуждены были заключить мир раньше, чем в конфликт вмешались Англия и Франция.

Ситуация была бы анекдотична, если бы в Белоруссии и на Украине поляки не вели боевых действий против Красной армии с октября 1939-го по 1948 год. Уже в октябре 1939 года военизированные организации "Польская организация борьбы за независимость", "Серые шеренги", "Штурмовые группы", "Польская освободительная армия", "Диверсионная военная организация" и т. д. начали партизанскую войну на Украине и в Белоруссии.

Армия Крайова

В 1940 году лондонское эмигрантское правительство объединило все эти организации в Армию Крайову. Нападение Германии на СССР и заключение договора от 30 июля 1941 года ничего не изменили в боевых действиях на территории СССР. Лондонское правительство клялось и божилось, что Армия Крайова не ведет боевых действий против советских партизан и Красной армии. Несколько раз Армия Крайова распускалась лондонским правительством. Тем не менее, из Англии на Украину и в Белоруссию исправно сбрасывались на самолетах оружие, деньги, средства связи и обученные англичанами офицеры. Ну, а после освобождения Украины, Белоруссии и Польши Красной армией Армия Крайова вела партизанскую борьбу в ее тылу.

Согласно соглашению с эмигрантским правительством, СССР формировал из пленных поляков армию под командованием генерала Андерса. Она должна была воевать на Восточном фронте под советским командованием. Однако Андерс и его генералы отказались воевать и были отправлены через Иран в Египет.

Войско Польское

В свою очередь в СССР из пленных поляков и советских граждан с польскими корнями или даже без оных (пятьдесят на пятьдесят) была сформирована вначале дивизия, а потом корпус и армия, ставшая Войском Польским. Тем не менее, сейчас польское правительство объявило, что офицеры этой армии являются изменниками Польши со всеми вытекающими последствиями.

Поляки в вермахте и СС

Российские политики протирают штаны, стоя на коленях у мемориала в Катыни. Но никто из них не решился спросить, а как в советских лагерях военнопленных оказалось 60 277 польских "туристов" в униформе вермахта и войск СС. Причем пять пленных поляков служили у немцев… в генеральских чинах. Для сравнения, в этих же лагерях оказались 48 957 итальянцев, 23 136 французов, 2377 финнов и 452 испанца. Вклад польского народа во Вторую мировую войну вполне очевиден!

А всего в вермахт и СС вступило до полумиллиона добровольцев-поляков. Среди них был и Йозеф Туск, дед польского премьера Дональда Туска.

Польские власти вообще не хотят говорить об этом полумиллионе своих соотечественников. А когда их припирают, утверждают, что, мол, злодеи-немцы насильно мобилизовали бедных поляков. Увы, никакой мобилизации ни в вермахт, ни в части СС немцы не вели не только среди поляков, но и среди русских, французов и т. д. В СС поляки поступали непосредственно добровольцами, а в вермахт — по несколько иной схеме.

Для начала пан всеми правдами и неправдами доказывал, что он никак не поляк, а природный немец. Причем германские власти не только не приветствовали эту метаморфозу, но и чинили пану всяческие препятствия. Так, многих записывали в "полугерманцы" — была у них и такая градация. Ну, а раз назвался груздем — полезай в кузов: отправляйся в вермахт защищать свой "фатерланд".

Возникает резонный вопрос: можем ли мы считать Польшу союзником в войне с Германией? А если да, то какую Польшу?

Читайте также:

Яценюк начинает, НАТО продолжает

Евреи Чехии выполнили задание Обамы на "двойку"

Операция "Ангора" — странный проект Гиммлера

Липшиц из Освенцима: повар или палач?

Смотрите фоторепортаж: Освенцим — фабрика смерти

Правда об Освенциме: роль Польши. Правда об Освенциме
Звездные пути ресторанов Мишлен - Гороскоп дня Звездные пути ресторанов Мишлен - Гороскоп дня

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

Освенцим: 70 лет свободы и боли
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Правда об Освенциме: роль Польши
Недвижимость
Как оформить покупку доли в квартире?
Православие
Расплата за предков: христианское мнение
Новости Все >
Семьи с детьми получат новые льготы по потеке — Голикова﻿
Дмитрий Песков: соцсети могут заблокировать из-за выборов в США
РПЦ: Порошенко пора сменить церковных консультантов
В США поставили под сомнение стелс-покрытие кабины Су-57
Долевыми долгостроями признаны более 2 тыс. домов в России
Сербия предложила критикам найти хотя бы одну альтернативу российскому газу
На западе России стоят войска в керамической броне
Китайцы смогли вырастить лунный хлопок на «Чанъэ-4»
Бесплатную землю получили 24 тыс. многодетных семей Подмосковья
Финская журналистка объяснила празднование Дня Победы в России ностальгией по СССР
Сейчас читают
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Интересное и полезное
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Интересное и полезное
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Читательский топ
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Расплата за предков: христианское мнение
Катастрофа иранского Boeing-707: пилот посадил лайнер на жилой район
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Россия
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Дело Кольцова: трагедия одного доноса
Советское наследие
Дело Кольцова: трагедия одного доноса
Православие
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Дети Донбасса
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Евросоюз
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР

"Уважение героям!" - написало в своем обращении к народу венгерское правительство.

Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Мир. Новости мира
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Россия
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Новости Украины
На Украине считают, что Крымский мост ненадежен и опасен
Советское наследие
Советского солдата гнобят, потому что боятся

Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.

Советского солдата гнобят, потому что боятся
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Советское наследие
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Советское наследие
"Петра Войкова коварно оклеветали"
Советское наследие
"Нечистая сила" жить России не дает
Андрей Михайлов Города-герои - 12 столпов Великой Победы Андрей Михайлов Соломон Соловьев Звездные пути ресторанов Мишлен - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле? Любовь Степушова
Комментарии
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Финская журналистка объяснила празднование Дня Победы в России ностальгией по СССР
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Нобелевского лауреата лишили званий из-за сомнений в уме чернокожих
В США поставили под сомнение стелс-покрытие кабины Су-57
Нобелевского лауреата лишили званий из-за сомнений в уме чернокожих
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Финская журналистка объяснила празднование Дня Победы в России ностальгией по СССР
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Спасатель рассказал, что спасет Россию от взрывов бытового газа
Медики назвали продукты, которые могут вызвать панические атаки и тревожность
США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Глава Минфина провозгласил избавление экономики России от "голландской болезни"
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
История и современность Все >
46 лет в камере смертников за чужое преступление
46 лет в камере смертников за чужое преступление
Великие диктаторы мира (часть 2)
Великие диктаторы мира (часть 2)
В США поставили под сомнение стелс-покрытие кабины Су-57
В США поставили под сомнение стелс-покрытие кабины Су-57
На западе России стоят войска в керамической броне
На западе России стоят войска в керамической броне
США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"
США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"
Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
Почему ФСБ закрыла заседание по украинским морякам
Почему ФСБ закрыла заседание по украинским морякам
Почему Павел I помешал Суворову уйти в монастырь
Почему Павел I помешал Суворову уйти в монастырь
Чудо, спасшее обитель: как защитники святыни русских отбились от поляков
Чудо, спасшее обитель: как защитники святыни русских отбились от поляков
Взрыв газа в Шахтах: газ хуже теракта?
Взрыв газа в Шахтах: газ хуже теракта?
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР
Женское Все >
Легкоусваяемая древесная зола: секреты подкормки
Легкоусваяемая древесная зола: секреты подкормки
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
"Внутренние часы" защищают женщин от болезней сердца
"Внутренние часы" защищают женщин от болезней сердца
Исследователи: пропущенные визиты к врачу повышают риск смерти
Исследователи: пропущенные визиты к врачу повышают риск смерти
Не всю еду можно есть
Не всю еду можно есть
В Китае новый опасный вирус
В Китае новый опасный вирус
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 января для всех знаков Зодиака.
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 января для всех знаков Зодиака.
Мужской гороскоп на неделю с 14 по 20 января для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 14 по 20 января для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 января для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 января для всех знаков Зодиака
Целители и шаманы Узбекистана стали официальными врачами
Целители и шаманы Узбекистана стали официальными врачами
Внимание! Нас ждут напряженная неделя и проблемы со здоровьем
Внимание! Нас ждут напряженная неделя и проблемы со здоровьем
Мужское Все >
Хинатуан – самая чистая река на планете
Хинатуан – самая чистая река на планете
В деревне Бавамохатра похоронили крокодила
В деревне Бавамохатра похоронили крокодила
Десять дизайнерских решений для низких потолков
Десять дизайнерских решений для низких потолков
Как грамотно использовать пространство в квартире
Как грамотно использовать пространство в квартире
Светодиодное освещение: плюсы и минусы
Светодиодное освещение: плюсы и минусы
Шторы в интерьере: выбираем свой стиль
Шторы в интерьере: выбираем свой стиль
Известковый налет: как бороться
Известковый налет: как бороться
Заблуждения о питании и тренировках
Заблуждения о питании и тренировках
Десять заповедей обретения мощной спины
Десять заповедей обретения мощной спины
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
РПЦ: Порошенко пора сменить церковных консультантов
РПЦ: Порошенко пора сменить церковных консультантов
Расплата за предков: христианское мнение
Расплата за предков: христианское мнение
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Какие чудеса могут быть во Вселенной
Какие чудеса могут быть во Вселенной
Тувинский Дед Мороз получит свою резиденцию
Тувинский Дед Мороз получит свою резиденцию
Вокруг Земли летают "живые мертвецы"
Вокруг Земли летают "живые мертвецы"
«Лайфхак: скручиваем наушники так, чтобы они не запутались в кармане»
«Лайфхак: скручиваем наушники так, чтобы они не запутались в кармане»
Китайцы провели на Луне биологический эксперимент
Китайцы провели на Луне биологический эксперимент
В Китае обнаружен новый смертельно опасный вирус
В Китае обнаружен новый смертельно опасный вирус
Манифест любви: новый дуэт ароматов от Armani
Манифест любви: новый дуэт ароматов от Armani
В Приморском крае тигра Тихона покусали собаки
В Приморском крае тигра Тихона покусали собаки
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ