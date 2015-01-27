Правда об Освенциме: роль Польши

Освенцим, равно как и всю Польшу, освободила Красная, а не какая-нибудь иная армия, — это факт. А вот была ли Польша союзницей СССР в войне с немцами — вопрос спорный. Речь, конечно, идет не о бойцах Войска Польского, которых сейчас в Варшаве считают изменниками, а о панской Польше, возрожденной в 1991 году. Итак, давайте разбираться, кто нам сегодня в Польше друг, а кто враг.

Договор о сотрудничестве между Польшей и СССР в самом начале войны

30 июля 1941 года в Лондоне польский генерал и глава эмигрантского правительства Сикорский и советский посол Майский подписали договор о сотрудничестве:

"1. Правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу. Польское правительство заявляет, что Польша не связана никаким соглашением с какой-либо третьей стороной, направленным против Советского Союза.

2. Дипломатические сношения будут восстановлены между обоими Правительствами по подписании настоящего Соглашения и будет произведен немедленный обмен послами.

3. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии.

4. Правительство СССР выражает свое согласие на создание на территории СССР польской армии под командованием, назначенным Польским правительством с согласия Советского правительства. Польская армия на территории СССР будет действовать в оперативном отношении под руководством Верховного командования СССР, в составе которого будет состоять представитель польской армии. Все детали относительно организации командования и применения этой силы будут разрешены последующим соглашением.

5. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно с момента его подписания и ратификации не подлежит".

Текст договора был опубликован в газете "Правда" 31 июля 1941 года. Но до сих пор практически никто не знает подоплеку этого договора. Хотя официально считается, что этот договор сделал Польшу нашей союзницей по антигитлеровской коалиции.

Польша была в состоянии войны с СССР

На самом деле Польша на 30 июля 1941 года юридически состояла в войне с СССР, и объявил войну никто иной, как генерал Сикорский. Дело в том, что 17 сентября 1939 года, когда Красная армия вступила на территорию Западных Белоруссии и Украины, польское правительство уже пересекло границу с Румынией и было озабочено переправой туда золотого запаса страны. Они даже не решили, объявлять войну России или нет — недосуг.

Итак, Польша осталась без правительства. Но это не устраивало Париж. Во Франции жило до полумиллиона польских гастарбайтеров (сейчас больше), и их надо было поставить под ружье. По сему поводу французские власти сформировали польское правительство из оказавшихся во Франции поляков. Во главе его поставили генерала Сикорского, насмерть разругавшегося в 1928 году с паном Пилсудским и эмигрировавшего во Францию, где он поступил в военную академию.

Резиденцией польского правительства был назначен старинный французский город Анжу (Анжер) в 300 километрах к юго-западу от Парижа.

Итак, "анжерское правительство" было создано кучкой беженцев — военных и политиков, да еще по указке Парижа. И вот оно-то и объявило войну СССР.

Официально война была объявлена 18 декабря 1939 года в так называемой Анжерской декларации. Повод для войны забавен — СССР передал Литовской республике город Вильно с областью. Между прочим, Вильно еще в XIII веке был литовским городом, и вот "варвары-большевики" освободили Вильнюсскую область и передали ее буржуазной (!) Литве. Ну, а о том, что летом 1940 года Литва станет советской, в Европе никто и не думал, как, впрочем, и в Кремле.

Причиной же объявления войны было желание Парижа и Лондона использовать польские войска в советско-финляндской войне. Однако финские власти вынуждены были заключить мир раньше, чем в конфликт вмешались Англия и Франция.

Ситуация была бы анекдотична, если бы в Белоруссии и на Украине поляки не вели боевых действий против Красной армии с октября 1939-го по 1948 год. Уже в октябре 1939 года военизированные организации "Польская организация борьбы за независимость", "Серые шеренги", "Штурмовые группы", "Польская освободительная армия", "Диверсионная военная организация" и т. д. начали партизанскую войну на Украине и в Белоруссии.

Армия Крайова

В 1940 году лондонское эмигрантское правительство объединило все эти организации в Армию Крайову. Нападение Германии на СССР и заключение договора от 30 июля 1941 года ничего не изменили в боевых действиях на территории СССР. Лондонское правительство клялось и божилось, что Армия Крайова не ведет боевых действий против советских партизан и Красной армии. Несколько раз Армия Крайова распускалась лондонским правительством. Тем не менее, из Англии на Украину и в Белоруссию исправно сбрасывались на самолетах оружие, деньги, средства связи и обученные англичанами офицеры. Ну, а после освобождения Украины, Белоруссии и Польши Красной армией Армия Крайова вела партизанскую борьбу в ее тылу.

Согласно соглашению с эмигрантским правительством, СССР формировал из пленных поляков армию под командованием генерала Андерса. Она должна была воевать на Восточном фронте под советским командованием. Однако Андерс и его генералы отказались воевать и были отправлены через Иран в Египет.

Войско Польское

В свою очередь в СССР из пленных поляков и советских граждан с польскими корнями или даже без оных (пятьдесят на пятьдесят) была сформирована вначале дивизия, а потом корпус и армия, ставшая Войском Польским. Тем не менее, сейчас польское правительство объявило, что офицеры этой армии являются изменниками Польши со всеми вытекающими последствиями.

Поляки в вермахте и СС

Российские политики протирают штаны, стоя на коленях у мемориала в Катыни. Но никто из них не решился спросить, а как в советских лагерях военнопленных оказалось 60 277 польских "туристов" в униформе вермахта и войск СС. Причем пять пленных поляков служили у немцев… в генеральских чинах. Для сравнения, в этих же лагерях оказались 48 957 итальянцев, 23 136 французов, 2377 финнов и 452 испанца. Вклад польского народа во Вторую мировую войну вполне очевиден!

А всего в вермахт и СС вступило до полумиллиона добровольцев-поляков. Среди них был и Йозеф Туск, дед польского премьера Дональда Туска.

Польские власти вообще не хотят говорить об этом полумиллионе своих соотечественников. А когда их припирают, утверждают, что, мол, злодеи-немцы насильно мобилизовали бедных поляков. Увы, никакой мобилизации ни в вермахт, ни в части СС немцы не вели не только среди поляков, но и среди русских, французов и т. д. В СС поляки поступали непосредственно добровольцами, а в вермахт — по несколько иной схеме.

Для начала пан всеми правдами и неправдами доказывал, что он никак не поляк, а природный немец. Причем германские власти не только не приветствовали эту метаморфозу, но и чинили пану всяческие препятствия. Так, многих записывали в "полугерманцы" — была у них и такая градация. Ну, а раз назвался груздем — полезай в кузов: отправляйся в вермахт защищать свой "фатерланд".

Возникает резонный вопрос: можем ли мы считать Польшу союзником в войне с Германией? А если да, то какую Польшу?

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