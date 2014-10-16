Запад раскрывает все секреты Гитлера

Западные страны испытывают в последнее время какой-то нездоровый интерес к личной жизни Гитлера. Так, опубликовано несколько книг об интимной жизни фюрера и готовится к выпуску фильм о наркотической зависимости Гитлера. Видимо, фюрер - фигура одновременно ненавидимая и очень привлекательная. Ею можно манипулировать как в политических, так и медийных целях.

"Можно ли поверить, что Ева Браун после совокупления с наслаждением выкуривала сигарету? Можно ли представить себе Гитлера занимающегося любовными ласками перед половым актом? Можно ли видеть его в роли внимательного и энергичного любовника? Нет, это сверх нашего понимания", — утверждает в своей новой книге популярный британский прозаик Мартин Эмис (Martin Amis). Мартин Эмис считается одним из самых влиятельных современных британских авторов. В своей литературной колонке газета New York Times его обозначила как мастера, которому особенно удаются описания всего самого отвратительного и мерзкого. Его роман "Деньги: Записка самоубийцы" (Money: A Suicide Note) принадлежит к числу его самых известных произведений.

Во время литературного фестиваля в английском Челтнеме (Cheltenham) 65-летний литератор презентовал свой мрачный роман про концлагерь Освенцим The Zone of Interest ("Зона интереса"), в котором автор рассуждает среди прочего и о сексуальности Гитлера. Самое смелое утверждение британского литератора звучит так: Гитлер и Ева Браун занимались сексом не раздеваясь или не прикасаясь друг к другу.

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К такому выводу Мартин Эмис пришел исходя из принципа исключения. Просто невообразимо, чтобы нацистский диктатор обладал совершенно обычной сексуальностью. Известно, что он стеснялся своего тела и даже не раздевался перед своим лечащим врачом. Кроме того, ни для кого не секрет, что Гитлер отличался патологической страстью к чистоте.

Те из западных историков, которые полагают, что у Гитлера наблюдалась склонность к сексуальным извращениям, описывают его ухаживания за дамами как "наибольшее свинство". Однако никаких документальных доказательств этому нет.

В остальном можно было бы согласиться с Эмисом, что Гитлер был асексуален. Тем не менее для исследователей сексуальная жизнь фюрера все еще остается "белым пятном". Но и этот факт не мешает Эмису утверждать: "Я ничего не хочу упрощать и показаться фривольным. Но я убежден, что все связано с тем, что сексуальность Гитлера — пустое место".

И когда читатель уже готов принять во внимание пресловутую асексуальность Гитлера, британец начинает в высшей степени наглядно ее описывать. Эмис фантазирует, что время от времени Гитлер набивает свои кальсоны чистыми салфетками, а Ева на приличествующем расстоянии задирала свою юбку и таким образом добивалась наступления оргазма. В похожей манере, предполагает Эмис, Гитлер мог вполне "развлекаться" и со своей племянницей-полукровкой Гели Раубаль (Angela "Geli" Raubal).

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В новой биографии Евы Браун, которая в оригинале называется The Lost Life of Eva Braun, ее автор Анжела Ламберт (Angela Lambert), которая сумела разыскать и побеседовать с кузиной Евы Гертрауд, задается вопросом: "Почему белокурая красавица отдалась нацистскому монстру?" Ему было 40 лет, а ей 17, когда они познакомились в октябре 1929 года. Он пренебрежительно называл ее "привлекательной маленькой вещью" (ein attraktives kleines Ding). Гитлер сверх меры презирал женщин, его девизом были слова: "Очень умный и образованный мужчина всегда должен выбирать простую, глупую женщину".

В 1931 году простое знакомство переросло в роман. В 1935 году Ева записала в своем дневнике: "Почему я должна выносить все это? Если бы я только никогда не положила на него глаз. Я чувствую себя совсем плохо. Я должна покупать еще больше снотворного и ввергнуть себя в состояние забывчивости". И далее: "Он мне так часто говорил, как он меня любит. Но что это все значит, если за три месяца я не услышала от него ни одного доброго слова?"

Они жили нормальной половой жизнью до 1943 года, когда Ева Браун без экивоков сказала Альберту Шпееру, любимцу Гитлера: "Фюрер как раз сказал мне, я должна найти другого. Он больше не может удовлетворять меня как мужчина". По словам автора, это противоречит данным аутопсии, что у Гитлера было "только одно яичко".

Британская телекомпания Channel 4 — на основе рассекреченных документов американских спецслужб — анонсировала на 19 октября 2014 года показ документального фильма, в котором разоблачается зависимость Гитлера от опасных коктейлей из медикаментов. Якобы склонный к ипохондрии Адольф Гитлер принимал до 74 наименований различных медикаментов из стимулирующих и успокоительных средств. Перед наиболее важными встречами и накануне гибели в бункере он дополнительно прибегал к метамфетамину. Согласно статье в британской газете Dailymail, в руки к американцам попали документальные свидетельства лейб-медика Гитлера доктора Морелля.

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Первые обращения Гитлера к доктору Моррелю датированы 1936 годом. Очевидно, все началось с приема лекарства для снятия спазмы желудка под названием Mutaflor. Далее в ход пошли медикаменты с веществом на основе морфина Eudokal. Для повышения уровня тестостерона Гитлер принимал также бычью сперму и пилюли Pervitin, которые содержали метамфетамин. Чтобы ограничить действие стимулирующих средств, Морелль давал фюреру успокоительные. В результате у Гитлера быстро возникла как зависимость от наркотиков, так и от успокоительных лекарств. Билл Панагопулос (Bill Panagopoulos), который разыскал новые сведения о лидере Третьего рейха, в беседе с корреспондентом Dailymail отметил: "Морелл был знахарем и мошенником. Он не смог бы практиковать за пределами ветеринарной клиники".

Личный врач вынужден был прописывать фюреру один из самых жестких наркотиков — метамфетамин, вызывающий чувство эйфории. В условиях боевых действий это средство использовалось для преодоления усталости. По-видимому, Гитлер, в прошлом сам участник войны, был не понаслышке знаком с действием этого медикамента и периодически одурманивал себя им. В частности, перед важной встречей с итальянским дуче Бенито Муссолини летом 1943 года. В апреле 1945 года, когда на Берлин шли советские войска, фюрер прибегал к наркотикам. Дополнительно к прочим одурманивающим средствам ему было сделано девять инъекций наркотического средства Vitamultin, которое также содержит Methamphetamine.