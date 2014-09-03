Первая холодная война началась с поражения США

Сейчас уже в открытую, чуть не на официальном уровне, признается, что в мире идет если не Третья мировая, то Вторая холодная война. Действительно, нынешние отношения России, Украины, Евросоюза и США иначе как холодной войной не назовешь. Между прочим, Первая холодная война началась… с поражения США. Ровно 65 лет назад, в 1949 году, самый первый секретный разведывательный выход в море американских субмарин закончился страшной трагедией.

Но с тех пор субмарины НАТО все равно "пасутся" у наших берегов постоянно. Раз уж Вторая холодная, по всем приметам, начинается, есть повод вспомнить, как начиналась Первая. Конечно, принято считать, что как таковая та холодная война началась со знаменитой речи Черчилля в Фултоне в марте 1946 года. Обстановка в мире стала накаляться, недавние союзники в войне с фашизмом как-то очень резко превратились в недругов. В 1949 году возник блок НАТО.

И поход группы из двух американских разведывательных дизельных субмарин под общим командованием будущего адмирала Рафаэля Бенитеса к берегам нашего Кольского полуострова был самым первым в подводном противостоянии США и СССР. Как говорится, они первые начали…

Бенитес в 1949 году командовал тогда одной из лодок группы "Кочино", а в ходе возникшей трагической ситуации принял на себя руководство спасательной операцией с участием и второй лодки — "Таск". Как указано в книге "Тайны подводного шпионажа" под авторством Е. А. Байкова и Г. Л. Зыкова, в ходе начавшейся холодной войны тот первый разведывательный поход американцев к нашим берегам закончился полным провалом. Сама лодка "Кочино" затонула, имелись жертвы в экипажах обеих лодок, вышедших на разведку в Баренцево море. Задача не выполнена, корабль потерян, люди погибли…

Главной задачей группы подводных лодок "Кочино" и "Таск" являлась разведка деятельности советских ракетных морских полигонов. Когда Бенитес узнал, что его назначили командиром на лодку "Кочино", он, естественно, расстроился донельзя. Он был пуэрториканцем, и его родной язык — испанский.

В переводе название лодки для его земляков означало, что бравый моряк, человек уважаемой профессии Рафаэль Бенитес назначен командиром подводной лодки "Свинья"! В английском это название означало породу рыбы (а у американцев было принято в те времена называть субмарины как раз именами рыб), но на испанском-то оно означало… Впрочем, лодка с именем "Кочино" действительно подложила самому первому командиру холодной войны самую настоящую свинью!

"Кочино" — это первая специально переоборудованная для разведывательных операций подводная лодка ВМС США, настоящее детище холодной войны. В 1949 году лодке было всего четыре года, младенческий возраст для боевого корабля… В конце июля этого же года окончательная подготовка к походу к русским берегам была завершена в Портсмуте, в Англии. Операция "Кайо" стартовала в конце августа 1949 года. Главное действующее лицо — подводная лодка "Кочино" под командованием Бенитеса. Ее непосредственное прикрытие осуществляла субмарина "Таск". Общее руководство всей разведывательной операцией осуществлял коммодор Рэй Бенсон…

Лодка Бенитеса, находясь на перископной глубине, заняла позицию в 150 милях от Мурманска и баз Северного флота Полярный и Ваенга (ныне Североморск). Однако за много суток ни акустики, ни радиометристы "Кочино" так ничего ценного и не узнали о советских тайнах. Шпионская миссия, по сути, оказалась проваленной. "Кочино" пошла домой. Правда, успехом было то, что лодку не обнаружили силы советского Северного флота.

И вдруг на переходе в свою базу поступил доклад о поступлении воды в дизельный отсек через предохранительный клапан устройства, под водой подающего воздух к дизелям, и двигатели остановились. Лодка всплыла в надводное положение. Несколько минут спустя в кормовой части раздался глухой удар. Взорвалась кормовая аккумуляторная батарея! Начался пожар.

Лодка качалась под ударами пятиметровых волн. Шторм продолжался, делая ситуацию еще более опасной. Наличие второй подводной лодки в группе имело решающее значение для спасания экипажа "Кочино". Бенитес приказал личному составу выйти наверх. Но связь с лодкой "Таск" установить так и не удалось!

47 человек столпились на палубе лодки, прячась от волн за рубкой, 12 вместе с командиром находились на мостике и 18 во главе со старшим помощником бились с огнем внутри лодки. Несколько подводников пытались запустить двигатели, чтобы обеспечить ход лодке. Морякам удалось наконец запустить один дизель. И тут, на их счастье, на горизонте по правому борту появилась "Таск". Но на лодке раздался второй взрыв. Борьба за живучесть оказалась бесполезной…

Между лодками установили канатную дорогу и начали эвакуацию части экипажа "Кочино". Но бушевал шторм, и передача людей с борта на борт оказалась непростым делом. Первый же моряк, кто был передан с "Кочино", погиб в результате удара о корпус "Таск". Далее 12 человек из экипажа "Таск", участвовавшие в спасательной операции, были смыты за борт сильной волной. Шестерых из них спасти не удалось. Это были первые жертвы.

И все же через девять часов после начала аварии, удалось наладить буксировку "Кочино". Однако вскоре после полуночи, 26 августа раздался еще один взрыв. Выбора больше не было. Моряки через кормовой люк покинули отсек. Последним корабль оставил командир Рафаэль Бенитес. Через пару часов 26 августа 1949 года "Кочино" затонула в 100 милях от побережья Норвегии. Через шесть часов битком набитая людьми "Таск" вошла на рейд норвежского порта Хаммерфест. В общем, совместный поход "Кочино" и "Таск", обернулся фатальной неудачей.

Семь погибших, десять раненых, потерянный корабль — таков был печальный итог самой первой разведывательной операции подводных сил ВМС США в ходе холодной войны. Которую мы все равно проиграли через 40 лет…

И тут, пожалуй, стоит отдать должное первому американскому командиру холодной войны. По отзывам современников, Рафаэль Бенитес, умерший в 1999 году, был моряком, которого, казалось, благословил на подводную службу сам Нептун. И, наверное, не его вина, что именно имя фигурирует в числе пионеров холодной войны, которая длилась между СССР и странами НАТО много лет. И которая была нами позорно проиграна, увенчавшись полным распадом хоть, по моему мнению, и немного дефектной, идеологически не совсем внятной, но все-таки Империи…

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