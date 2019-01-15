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Автор Александр Широкорад

Финская республика на территории России

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Постоянный автор Pravda.Ru, историк Александр Широкорад размышляет о взаимоотношениях России и Финляндии в ретроспективе. Историческое беспамятство, действительно, ведет к беде. Готовы ли наши народы вспомнить реальные события периодов Финской и Второй мировой войн и оценить их последствия объективно? В свете последних событий, надеемся, что да.

Финская республика на территории России. Финская республика на территории России
Особняк в г. Зеленогорске на Исполкомской улице. Современный вид. (Фото А. Широкорада)

Август 2014 года. Я иду по улице Исполкомской в городе Зеленогорске. Улица короткая, всего около 100 метров. Все дома нумерованы, кроме большого особняка, который ранее имел № 6. В начале ХХ века особняк был построен Иваном Новиковым, помощником бухгалтера Государственного дворянского земельного банка. После 1941 года там размещался дом отдыха сотрудников "Лениздата". В 1990-х годах здание передали в аренду, вскоре арендатор исчез, и сейчас в полуразвалившемся доме живут какие-то восточные люди, не понимающие или делающие вид, что не понимают русского языка.

А между тем, в 1939–1940 годах в особняке заседало правительство Финляндской Демократической Республики. А Териоки (с 1948 года Зеленогорск) был столицей Финляндии.

Увы, об этом, равно как о белых и красных финнах, не знают не только обыватели, но и 99 процентов наших историков. Уже почти 70 лет в СССР и РФ делают все, чтобы забыть то, что связано с четырьмя войнами, которые вел бывший кавалергард Его Величества барон Густав Маннергейм: Гражданской войне 1918 года и тремя войнами Советской России (1918-1922, 1939-1940 и 1941-1944 годов).

Вспомните фильм "Фанфан Тюльпан". Там король Луи XV возмущенно спрашивает: "Кто украл нашего противника?" У французов это фарс, а у нас — печальные реалии. Политики и историки украли противника у ветеранов Ленинградского и Карельского фронтов, а также Онежской и Ладожской флотилий.

Увы, я не шучу. Как 40 лет назад, так и сейчас в поселке Свирьстрой экскурсоводы рассказывают туристам, как злодеи-немцы разрушили Свирьскую ГЭС. В сборнике воспоминаний ветеранов "Боевые действия на Онеге", изданном в Петрозаводске в 1975 году, финны зашифрованы как "противник" или "фашисты".

Ну, а что касается художественной литературы и кинофильмов, то там и не пахнет финнами, везде одни немцы. Возьмем знаменитый кинофильм "А зори здесь тихие". Там в Карелии выбрасывается парашютный десант немцев. Да не было такого, не пускали немцев на исконно финские земли! Кстати, и выброска парашютистов в краю тайги и озер была более чем рискованной. На самом деле финские диверсанты в Карелии высаживались на многочисленных озерах посадочным способом — летом на гидросамолетах, зимой на самолетах, оснащенных лыжами.

А вот знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Переправа". Кто знает о том, что она была написана в декабре 1939 года? 7 декабря 1939 года военный корреспондент Александр Твардовский лично наблюдал переправу советских войск через реку Вуоксу. Ну, а позже в стихотворении слово "финн" было заменено на "фриц", и оно стало относиться к совсем другой войне и к другому противнику.

27 января 2014 года с большой помпой отмечалось окончательное снятие блокады Ленинграда. Но почему тогда на севере и северо-востоке города по-прежнему грохотали пушки и на Ленинград летели снаряды? Как могло блокадное кольцо состоять из одной "немецкой" половинки? В советское время об этом историки помалкивали, а сейчас многие утверждают, что маршал Маннергейм спас Ленинград. Он-де приказал своим войскам остановиться на границе 1939 года, запретил обстреливать из орудий и бомбить Ленинград.

На самом деле финны остановились не на старой границе, а на линии Карельского УРа — неприступной линии советских укреплений, которые строились еще с 1920-х годов.

Финны действительно не обстреливали Невский проспект и Кировский завод. Благо, батареи немцев находились совсем рядом. Зато финские снаряды практически ежедневно накрывали северо-западные районы Ленинграда: Лисий Нос, Ольгино, Кронштадтский район и другие.

Авиация финнов действительно не появлялась над Ленинградом до февраля 1944 года. Но сделано было это по приказу рейхсмаршала Геринга, чтобы избежать боестолкновений с Люфтваффе. Финские летчики летали в основном на английских и советских трофейных машинах, и отличить их от советских и ленд-лизовских самолетов немцам было очень сложно. Зато против судов Ладожской флотилии, перевозившим людей и продовольствие для Ленинграда, финская авиация действовала куда эффективнее Люфтваффе.

А 4 апреля 1944 года, когда немцы уже были в Эстонии, 35 финских бомбардировщиков пытались бомбить Ленинград, но были рассеяны нашими истребителями.

Принципиальная разница между немцами и финнами заключалась в том, что немцы убивали и отправляли в концлагеря комиссаров, коммунистов, партизан и т. д. А финны делали это только за то, что человек был этническим русским.

В феврале 1918 года на большей части Финляндии установилась власть Социалистической Рабочей Республики. В ряды финской Красной гвардии вступили до 100 тысяч человек. Однако на крайнем западе Финляндии, в городе Ваза, было создано белое правительство. На помощь ему пришли шведские, а затем германские войска.

Красные финны были разбиты. Девяносто тысяч человек (это в трехмиллионном государстве!) арестованы. Из них 8400 человек, включая 364 ребенка, расстреляны, 12,5 тысячи погибли в концлагерях, от 12 до 15 тысяч финнов бежали в Советскую Россию.

Помочь красным финнам Советская Россия не могла по условиям Брестского мира. Русские, сочувствовавшие Советской власти, в подавляющем большинстве бежали из Финляндии. Остались офицеры, буржуа и интеллигенты. Они с нетерпением ждали прихода белых финнов. И дождались! Только "при взятии Таммерфорса на вокзале было подвергнуто расстрелу 200 гражданских русских. 27 апреля в Выборге на глазах у толпы казено 1000 русских, в том числе женщин и детей. Перед расстрелом с людей срывали часы, кольца, отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду и т. д." (Н.И. Денисевич, "Финский капкан. Воспоминания и размышления бывшего малолетнего узника финского концлагеря". — Минск, 2011. С. 39).

По переписи 1939 года в Карелии проживало 469 тысяч человек. Из них 63,2 процента русских, 23,2 процента карелов и 1,8 процента финнов. Еще до 22 июня 1941 года маршал Маннергейм приказал после захвата Советской Карелии всех этнических русских заключить в концлагеря. Ведь еще в 1922 году Академическое карельское общество Финляндии разработало теорию национального превосходства. По этой теории, на высшей ступени развития стояли финны, затем — финно-угорские народы, на низшей ступени — славяне и евреи.

Финская республика на территории России. Финская республика на территории России
Концентрационный лагерь для советских граждан на оккупированной территории Советской Карелии. Надпись на плакате: «Переселенческий лагерь. Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела». Многие либеральные СМИ публикуют эту фотог

И уже через две недели после захвата финнами Карелии там функционировало 14 концентрационных лагерей для этнических русских. В них сидели в основном старики, женщины и дети. Для военнопленных были другие лагеря.

Так, например, в концлагере Оловойнен № 8 из трех тысяч заключенных ко дню освобождения в живых осталось около половины. В 1942 году из числа свободного населения Петрозаводска умерло 201 человек, а в концлагерях — 2493 человека.

В конце 1944 года финны уничтожили все документы, касающиеся планов уничтожения Ленинграда. Но вот передовицы финских газет. 28 октября 1941 года газета "Илкка", рупор партии "Аграрный союз", писала: "Петербург и Москва будут уничтожены еще до их взятия. К подготовительным действиям уже приступили". В армейской газете "Похьян Поика" говорилось о Ленинграде: "Его уничтожение будет означать решающий исторический поворот в жизни финского народа".

Но вернемся к особняку Новикова в Териоках. Там действительно с 1 декабря 1939 года заседало правительство Финляндской Демократической Республики, которое возглавил Отто Куусинен (до 1917 года лидер Социалистической партии Финляндии). Формально правительство подчинялось Финской народной армии, в составе которой к началу войны было 13 тысяч человек, а к 1 февраля 1940 года — 25 тысяч.

Ряд авторов утверждают, что правительство Куусинена было марионеточным. Ну, что ж, можно считать и так. Но тогда и белое правительство в Вазе в 1918 году было марионеточным, при германском командовании.

9 октября финский парламент избрал королем гессенского принца Фридриха Карла (1868-1940), шурина кайзера Вильгельма. Вскоре белые финны осознали, что поставили не на ту лошадку, и решением парламента от 4 декабря 1918 года король Фридрих Карл был низложен.

В декабре 1939 года, узнав о создании правительства Куусинена, Маннергейм решил создать правительство… СССР. Разумеется, с местом пребывания в Финляндии. Первым попросился в вожди эсер В. М. Чернов, бывший министр земледелия в правительстве Керенского. Но маршал решил не связываться с таким малоизвестным персонажем. Основными кандидатами у него были А. Ф. Керенский и Л. Д. Троцкий. Первый был послушным и демократичным, но не популярным в СССР. Ну, а второй, хоть и публично поддержал финнов в войне, был мало предсказуем.

Но пока великий маршал разбирался с претендентами на русский престол, Красная армия взяла Выборг, и пришлось заключить мир. После чего Куусинен стал заместителем председателя Верховного Совета СССР. Пустые хлопоты Маннергейма с претендентами на русский престол не остались без внимания в Кремле. 21 августа 1940 года Лев Давыдович схлопотал ледорубом по затылку на своей вилле в Мехико. НКВД предложил Сталину ликвидировать и Керенского, но тот только брезгливо махнул рукой.

Итак, все четыре войны маршала Маннергейма напрочь забыты. 9 июня 2014 года исполнилось 70 лет с момента окончательного снятия блокады Ленинграда, когда рухнула финская часть кольца. 10 августа была освобождена Советская Карелия. Но, увы, наши СМИ даже не обратили внимание на эти юбилеи. Ну, что ж, пусть спустя неделю, но мы вспомнили об этом.

Сегодня Финляндия поворачивается к России. В связи с этим, как вы считаете, не стоит ли вспомнить, все перипетии взаимоотношений России с этой страной — нашим другом или все-таки врагом?…

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