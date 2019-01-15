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Автор Андрей Михайлов

Фильм "К-19" - полный комплект лжи

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В августе 1999 года, в Голливуде было принято решение о съемках фильма, посвященного подлодке "К-19". Снимала его режиссер Кэтрин Бигелоу. Режиссер даже добилась разрешения на поездку на Северный флот. О том, как шли съемки ленты, рассказывает Pravda.Ru консультант этого фильма с российской стороны, капитан I ранга Сергей Апрелев.

Фильм

Вообще-то, Pravda.Ru когда-то уже обращалась к этой непростой теме. Но, пожалуй, именно сегодня пришла пора рассказать о тех страницах этой истории, которые по разным причинам не были достаточным образом освещены. Оказывается, многие эпизоды голливудского "шедевра" исторической правде, мягко говоря, не соответствуют. Известный военно-морской историк и публицист, капитан 1 ранга Сергей Апрелев, который был консультантом фильма "К-19. Оставляющая вдов" с российской стороны, даже потребовал убрать свое имя из титров.

Вот что рассказал сам Сергей Вячеславович о съемках блокбастера: "Зловещее прозвище "Хиросима", которое американцы в своем фильме опустили по вполне понятным причинам, лодка получила после своего первого боевого похода летом 1961-го. Тогда на переходе в район боевого пaтрулирования в Норвежском море разразилась первая, но, увы, не последняя ядерная авария на нашем флоте. Произошел разрыв первого контура одного из реакторов, что, по мнению, бытовавшему тогда, неминуемо привело бы к ядерной катастрофе.

А это грозило не только гибелью подводной лодки, но и третьей мировой. Героическими усилиями экипажа и буквально из подручных материалов была изготовлена система искусственного охлаждения реактора, ставшая впоследствии штатной. Стихия атома была укрощена, но какой ценой?…

Восемь моряков, участвовавших в работах в аварийном реакторном отсеке, умерли практически сразу, а еще 22 — спустя некоторое время. Ни о каких коллизиях в отношениях офицеров на борту подлодки, а тем более, у командования корабля не было и речи. Не говоря уже о глупейшей части так называемого сценария, о "бунте на корабле" не могло быть и речи. Подводники исполнили свой долг до конца и без малейшего принуждения.

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Слава богу, многие из них живы и по сей день, так что фраза из интервью Харрисона Форда, сыгравшего роль главного героя — командира лодки Алексея Вострикова, мол, "все равно никто не знает, как протекали события", не имеет под собой ни малейшего основания. И несмотря на очевидный талант большинства актеров, блестящие технические возможности, вполне доступные при более чем 100-миллионном бюджете фильма, очередной "киношедевр" "фабрики грез" остается чистой воды спекуляцией на "горячей" тематике российского подводного флота. Да и создан он практически по следам гибели "Курска". Так что с мотивацией создателей никаких загадок не остается.

Могу судить об этом еще и потому, что почти пять месяцев провел на съемочной площадке в качестве консультанта и прекрасно представляю как сущность происходящего, так и подноготную основных этапов проекта. Разумеется, все его участники — профессионалы высокого полета и, возможно, даже прекрасные люди, если это не касается чужой истории. В бережном отношении к этой самой истории их нельзя даже заподозрить. Фильм, торжественно провозглашенный прорывом в закоснелом изображении русских периода холодной войны, остается набором клише, составленных Голливудом именно в этот период.

Вообще, насколько я могу судить, в голове у режиссера Кэтрин Бигелоу, слывущей специалистом по фильмам активного действия, был изрядный сумбур от стремления привнести в свое детище все лучшее из киномаринистики. Получилась эдакая сборная солянка, хотя и высококачественная…".

Ну что ж, помнится, после выхода фильма на российские экраны возмущенные ветераны нашего ВМФ даже подали в суд на режиссера фильма Кэтрин Бигелоу за слишком вольную трактовку событий на "К-19", но иск был отклонен. И растиражированный на дисках и выложенный в интернете фильм все смотрят сейчас с теми же самыми фактологическими ошибками, заложенными в Голливуде. Наверное, это последняя неприятность в судьбе несчастливой "Хиросимы"…

Сергей Апрелев рассказал Pravda.Ru также, что роль атомной подлодки К-19 в фильме сыграла списанная советская лодка К-77 — дизельная с крылатыми ракетами, проект 651, с замаскированными характерными особенностями корпуса — четыре огромные ниши позади пусковых установок ракет. Кроме того, лодке удлинили кормовую часть на 25 метров (длина лодок 651 проекта — 86 метров, а 658 проекта — 104 метра). Вокруг рубки надстроили более длинную и широкую рубку из пластика, поскольку у настоящей К-19 три баллистические ракеты находились в ограждении рубки.

Получилось довольно приемлемое сходство, разве что палуба так и осталась шире, чем у К-19. Что интересно, отмечает Сергей Апрелев, при осмотре готовых декораций Бигелоу пришла в ярость при виде блестящих нержавейкой деталей реакторного отсека. Она кричала (дословно), что "должна быть грязь и ржавчина, а это космический корабль какой-то, у русских такого быть не может!".

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После съемок по условиям контракта кинокомпания произвела демонтаж этих надстроек и придала лодке первоначальный вид, после чего она пять лет была музеем в городе Провиденс, штат Род-Айленд…

Ну что ж, будет несправедливым, если мы сегодня не вспомним реальную историю этой советской подлодки. Увы, в истории мировых флотов вряд ли сыщется еще одна такая подлодка, на чей век выпало так много несчастий, как советской АПЛ К-19, прозванной "Хиросимой"…

24-25 февраля 1972 года на "К-19" произошел пожар в восьмом и девятом отсеках. Лодку отбуксировали на базу подводников на Кольском полуострове. Погибло 28 человек. А 12 матросов пробыли в заточении в десятом кормовом отсеке 23 дня, правда, все остались живы…

Однако беды преследовали "К-19" еще во время постройки на Севмашпредприятии в Северодвинске. Еще до спуска лодки на воду в 1959 году при окраске трюмов вспыхнул пожар, два человека погибло. После возобновления покрасочных работ задохнулась женщина-маляр. Когда "К-19" вывели из стапельного цеха, о ее борт с первого раза не разбилась бутылка шампанского, что считается у моряков очень плохой приметой.

Примета, что называется, не подвела. В начале 1961 года при погрузке ракет в шахты матрос был придавлен крышкой люка ракетной шахты и погиб на месте. 12 апреля 1961 года "К-19" чудом избежала столкновения с американской атомной субмариной "Наутилус", но при этом врезалась в дно. Значительных повреждений, к счастью, не было.

15 ноября 1969 года при отработке задач боевой подготовки в Баренцевом море "К-19" столкнулась с американской субмариной "Гэтоу" и, получив повреждения, вернулась к месту базирования, в базу Западная Лица на Кольском полуострове. Получив значительные повреждения носовой части, лодка все же смогла самостоятельно вернуться в базу в надводном положении. Пострадавших на борту не было. Много позже появилась даже легенда, что командир торпедного отсека американской лодки, приняв столкновение за намеренный таран, якобы пытался торпедировать "К-19", но капитан "Гэтоу" вовремя отменил его приказ.

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15 августа 1982 года при ремонте в аккумуляторном отсеке "К-19" возникла электрическая дуга. Были обожжены несколько человек, один из них 20 августа в госпитале скончался.

Но, пожалуй, самая громкая катастрофа на "К-19" произошла 4 июля 1961 года -- именно этим событиям, собственно, и посвящен голливудский блокбастер "К-19. Оставляющая вдов" режиссера Кэтрин Бигелоу с Харрисоном Фордом в главной роли, вышедший в 2002 году…

 

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