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Автор Инна Новикова

Иван Баграмян: Правда о войне всегда одна

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Самая лучшая память о Великой Отечественной войне — эта та, которая остается в семье и передается из поколение в поколение. И пока есть эта память, истории ВОВ, Великой Победе не страшны никакие исторические фальсификации. Главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова встретилась с внуком советского маршала-победителя Ивана Баграмяна Иваном Баграмяном.

Иван Баграмян: Правда о войне всегда одна

— Иван Сергеевич, давайте все-таки начнем интервью с рассказа о работе вашего фонда…

 - Фонд памяти полководцев Победы был организован в 2002 году. В него входят потомки командующих фронтами и начальников штабов фронтов, командующих армией, командующих армиями родов войск: авиация, артиллерия и так далее.

Сегодня в Фонде состоят около 67 человек. Главная наша задача — донести до общественности, в первую очередь, молодежи, правду о событиях военных лет. У нас в семейных архивах хранятся поразительные документы, фотографии, которые никогда не были опубликованы: прославленные военачальники в кругу семьи, друзей, на рыбалке, охоте, за игрой в шашки, шахматы.

В общем, документы, пробуждающие простые человеческие чувства. А еще письма родным с фронтов Великой Отечественной.

— К сожалению, в последнее время наметился сильный крен в сторону фальсификации истории.

 - Мы по мере наших сил, конечно же, стараемся реагировать на это. Главными аргументами в подобных дискуссиях могут служить только исторические факты, документы.

И многие из них, касающиеся наших родных и близких, хранятся у нас семьях, например, письма с фронта. Это вообще целая отдельная тема, до сих пор практически не затронутая современными историками.

Вы можете рассказать о фронтовых письмах вашего деда?

 - Он написал, в том числе, даже прощальное письмо, когда в 1942 году был начальником штаба Юго-Западного фронта. Командовал им Семен Тимошенко, это бывший министр обороны, членом Военного совета был Никита Хрущев.

Сталин тогда напрямую обвинил деда в неудачном наступлении, в результате которого значительное количество советских войск попало в окружение. Но в реальности дед шагу не мог ступить без решения Генерального штаба и Ставки.

Сталину, так сказать, нужен был человек, на которого можно было повесить этот провал. И когда деда срочно вызвали на доклад в Москву, он прямо в самолете написал это письмо. Оно сохранилось.

А тяжело ли вообще быть близким родственником такого известного человека, как ваш дед?

 - Это знаете, ко многому обязывает. Я ведь вырос у дедушки и у бабушки на руках. Он после войны командовал Прибалтийским округом. Родители тогда жили и работали в Москве, приезжали только в отпуск и на праздники, а я все время находился под опекой дедушки и бабушки. Они и заложили основы моего воспитания. Cейчас, на старости лет, я им благодарен за это.

Дед прошел большой жизненный путь. Родился он в простой семье, которая нуждалась. В 15 лет отец отправил его в Тифлис в железнодорожное училище. Учился дед на "отлично", часть стипендии отправлял домой — там остались шесть братьев и сестра.

Во время Первой мировой войны вступил добровольцем в русскую армию. Потом была Высшая кавалерийская школа в Ленинграде. Примечательно, что в первый выпуск оттуда вышли четыре будущих маршала Советского Союза: Жуков, Рокоссовский, Еременко и мой дед.

Затем окончил с отличием Академию имени Фрунзе, затем Академию имени Ворошилова, и его оставили на преподавательской работе. Дед написал несколько рапортов с просьбой командировать его в действующие войска.

В итоге его однокашник, который к тому времени уже стал генералом армии, Георгий Жуков, назначенный командующим Киевским особым округом, сделал так, что деда перевели к нему на должность начальника оперативного отдела штаба округа. Войну дед встретил полковником.

— Иван Сергеевич, а вот вы росли в семье знаменитого деда, наверняка к вам приходили не менее знаменитые гости. Как маршалы отмечали праздники?

— Семья наша была по-кавказски гостеприимная, кто бы ни приходил, обязательно приглашали за стол, подавался или чай, или полный обед, это как по времени. Перед праздниками, когда намечалось застолье, дед, переодевшись в штатское, сам ездил на рынок выбирать мясо…

— Продавцы его узнавали?

— Когда узнавали, когда нет. Поначалу он все делал сам, потом, когда стал старше, обязанности повара перешли ко мне. Так что, могу сказать, что делал шашлык и для Анастаса и Артема Микоянов, и для маршалов, его коллег и друзей, Бирюзова, Еременко.

— Сам дед хорошо готовил?

 - Конечно, он умел готовить. Он вообще был главным в семье. Бабушка была эдакой хранительницей домашнего очага.

— Какое у вас самое яркое воспоминание детства о вашем дедушке? Я имею в виду домашнее, неформальное.

— Когда время проходит, начинаешь понимать, что это был человек, который бы в любой сфере деятельности добился успеха. Он был интересный собеседник, много знал, читал русскую классику, прекрасно знал, следил за армянской прозой, часто бывал в театрах на премьерах. У него были знакомые артисты, писатели, художники, скульпторы. В общем, я не помню ни одного выходного дня, чтобы у нас в гостях кто-нибудь не был.

Ваши дневник, тетрадки он проверял?

— Когда родители работали за границей, он следил за моей успеваемостью

Он вообще был строгим?

— Нет, я его, в общем, не огорчал, нормально учился.

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Подготовил к публикации Сергей Шаров

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Внук маршала Баграмяна о семье и исторической правде
Темы история России фальсификация истории Великая Отечественная война
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