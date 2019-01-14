"Нечистая сила" жить России не дает

Был ли заговор маршалов перед Великой Отечественной войной? Как убили Берию? Почему никто не обвиняет руководство Франции и Великобритании в поражениях, а Сталина обвиняют во всем? Почему историю постоянно пытаются переписать? Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал военный историк, писатель и публицист Арсен Мартиросян.

Фотоархив Pravda. Ru

— История вообще чему-то учит людей?

— Историю, конечно, обязательно учить, и желательно извлекать из нее уроки. Но, к сожалению, она мало кого чему-то учит.

— Первый народный комиссар иностранных дел советской России Лев Троцкий говорил про своего предшественника Милюкова, что история ничему не научает своих профессоров. Ведь Милюков был профессором истории и искренне верил, что Антанта отдаст России проливы — Босфор и Дарданеллы. Это так или нет?

— Я думаю, что в данном случае Лев Давидович был прав. Действительно, история ничему не научает своих профессоров.

— Вы уж определитесь: полезно учить историю или бесполезно?

— Да в любом случае историю необходимо изучать. Необходимо каждому пытаться извлечь из нее уроки, но, увы, практически абсолютно у всех это не получается, за редчайшим исключением.

— А у президента? Наш президент знает историю?

— Я надеюсь, что он знает.

— А те, кто вырабатывает, готовит внешнеполитические, военно-политические решения, — они знают историю, извлекают уроки?

— Я убежден, что министр иностранных дел Лавров прекрасно знает историю. Он блестящий знаток истории, насколько мне известно. Министр Шойгу — я думаю, прежде всего, прекрасный прагматик.

— То есть ему не нужно знать историю?

— Нет, ему необходимо ее знать. Он, естественно, ее знает, но, конечно же, не как Лавров, который специально ее изучал в соответствующем вузе. Ведь Шойгу-то по образованию архитектор. Но он очень талантливый человек с огромными организаторскими способностями, которому удается очень многое. И слава Богу, что у нас есть такой министр.

— Никому в голову не придет обвинять Даладье или Рейно в разгроме французской армии в Арденнах — вообще, их роль в разгроме Франции за две недели. Никому в голову не приходит упрекать Чемберлена или Черчилля в позорной сдаче Сингапура и в других поражениях. А Иосифа Виссарионовича Сталина все упрекают, особенно, как ни странно, либералы. Почему?

— Здесь вопрос совершенно в другом — в принципиальном отношении Запада к России. И здесь лучше Тютчева никто не сказал: "Давно на почве европейской, Где ложь так пышно разрослась, Давно наукой фарисейской Двойная правда. создалась: Для них — закон и равноправность, Для нас — насилье и обман, И закрепила стародавность Их как наследие славян".

— Тютчев был профессиональным дипломатом…

— Он одновременно и разведчиком прекрасным был, и прекрасным пропагандистом.

— А на какой службе?

— В царской разведке. Раньше разделения дипломатии и разведки вообще не было. Внешнеполитическая разведка и дипломатия были одной службой. Послы были одновременно и резидентами, так что ничего удивительного.

Так вот, для Запада Сталин — чужой. Тем более, он для них виновен в том, что он впервые сорвал их глобалистский заговор. Когда он начал строить социализм в одной отдельно взятой стране, это означало, что заговор фининтерна, мировой контрреволюции, в котором должны были спалить Россию, провалился.

В 29-м году Гитлера уже начали активно финансировать. А на самом деле решение о войне было принято в 25-м году, во время международного совещания в Локарно, когда были подписаны Локарнские соглашения. Это прототип Мюнхенского соглашения 1938 года. Сталин открыто сказал, что это дух войны, Локарно выпустил дух войны, они против нас пошли. Кстати, немного раньше он сказал, что это не мир, а перемирие на 20 лет. Он угадал.

— Все-таки рабоче-крестьянская Красная армия была разгромлена в самом начале войны в приграничных сражениях. Гитлеровским маршалам удалось то, что не смогли сделать в 1812 году Наполеон и в 1915-м Фалькенгайн. Кто все-таки виноват?

— Прежде всего, формулировка "РККА была разгромлена в приграничных сражениях" неверна. Была вдребезги разгромлена только часть приграничной группировки РККА. Даже не вся приграничная группировка.

Во времена 1812 года существовал однозначный план втягивания войск Наполеона внутрь России, потому что по-другому с такой армией невозможно было справиться. Этот план был разработан Михаилом Николаевичем Барклаем-де-Толли. Потом Кутузов претворял то же самое. Официально был такой план.

— А можно было с Гитлером так справиться?

— Здесь была совершенно другая ситуация. Она осложнялась тем, что вновь приобретенные территории мы не могли просто так уступить. Гитлер прекрасно понимал, что мы из Прибалтики, из западной Украины и западной Белоруссии просто так не уйдем. Они долго очень проверяли, насколько это реально, убедились, что мы не сможем это сделать. Потому что чисто стратегически и геополитически это было бы неверно, было бы проявлением крайней слабости со стороны Советского Союза.

Перед началом войны со стороны высшего политического руководства было сделано все для того, чтобы обеспечить правильную стратегию вхождения в войну. А вот военное руководство избрало, к сожалению, очень неверную стратегию введения своих войск непосредственно в войну. Вот тут колоссальная трагедия.

Войска получили приказ о приведении в боевую готовность 18 июня. Но практически никто не поднял, извините, пятую точку и не вывел войска, как положено, на передовые позиции. Были приведены в полную боевую готовность только пограничные войска и внутренние войска НКВД. Они подчинялись Лаврентию Павловичу Берии. И вот эти люди сдержали первый натиск.

При первых же шагах по советской территории фашисты захлебнулись такой кровью, что в ужасе были. Потому что российские пограничники, советские пограничники, наши пограничники — они никогда не уступают. Они уступают только тогда, когда их убивают.

— В большой глобальной мировой войне, пограничники не должны воевать.

— Правильно. Но если армейские генералы, извините, ни хрена не сделали, что остается пограничникам?… Вот они и держали оборону до тех пор, пока генералы немножко не приподняли свои зады, не подняли войска и не привели их туда, куда положено.

— А в 30-х годах заговор высшего военного руководства реально был?

— Заговор начал складываться с середины 20-х годов, даже в первой половине 20-х годов. С середины 20-х годов уже службы безопасности Советского Союза четко получали информацию о том, что формируется военная фракция, готовая на государственный переворот.

— А что же ГПУ НКВД медлило до 37-го года? Почему они сразу не арестовали заговорщиков?

— У вас слишком странное впечатление об органах госбезопасности. Вы что думаете, если получили какой-то сигнал, то немедленно надо хватать и в кутузку? Извините, тогда тоже законы существовали. Может, они кому-то и не нравятся, но люди действовали в соответствии с законом. Конкретно. Есть доказательство вины — да, тогда сядешь. Нет доказательства вины — тогда не сядешь.

Кстати говоря, уже в 30-м году на того же самого Тухачевского достаточно сильно наклепали. На самом деле, действительную правду сказали, просто не удалось доказать ее. Поэтому его отпустили. Сталин даже радовался, что он оказался якобы чист. Но мне сдается, что хитрый грузин специально его отпустил, чтобы посмотреть, что там будет дальше. Он потом и убедился.

— То есть у них не было шансов в 37-м году7

— У них не было никаких шансов. Сталин прекрасно знал о том, что они делают. С 35-го года уже располагая точной информацией.

— А почему Хрущеву удалось свалить маршала Берию, обойти все его войска и спецслужбы?

— Хрущеву это не удалось. Маршал Берия был расстрелян в своем доме во время обеда. Вот на что способна эта проклятая партократия — только на какую-нибудь подлость. На большее они не способны. Это ж ублюдки. К нему просто так не придешь. А здесь устроили очень простую вещь. "К вам курьер с секретными пакетами". Подъехала машина, а за ней приехал бронетранспортер, с крупнокалиберного пулемета дали очередь, разнесли вдребезги верхний этаж на Малой Никитской, а потом зашли и еще добили. Контрольный выстрел. Все.

— Военные?

— Нет, там была спецгруппа министра внутренних дел Круглова. Круглов переметнулся. Жуков и прочие к этому никакого отношения не имеют. Что сделали тогда — это вообще, извините за не совсем литературное слово, подлое паскудство. Застрелили одного из всего-то двух почетных граждан Советского Союза, депутата Верховного Совета, первого вице-премьера, создателя ракетно-ядерного щита СССР и, вообще-то, человека, который внес такой вклад в победу. Если бы не он, Кавказ вообще бы потеряли, к чертовой матери, во время войны. И этого человека застрелили, как какого-то дворового пса. На это способны только подлецы из партократии. Вот они это и сделали.

А в 37-м году в любом случае не могли бы. У Сталина совершенно другая охрана была, просто так к нему курьеры не могли зайти. Путч был бы возможным, если бы они что-то из себя серьезное представляли и могли опираться на какие-то серьезные массы в войсках. А эти генералы ведь сами ни черта не умели делать, только приказывать. А для того, чтобы путч произвести, нужно войска привести в действие.

Сталин ждал до того момента, пока не получил неопровержимые документальные доказательства, что действительно, заговор есть, что они связаны с немцами. Эти доказательства были получены с помощью чехословацкой военной разведки, их самого ценного агента в Абвере — агента №А54, тогда майора, впоследствии полковника Абвера Пауля Тюммеля. Он передал эти данные, четко показал, что к чему. Тогда уже было принято решение об аресте верхушки.

— История не знает сослагательного наклонения, но можно ли было избежать таких огромных жертв в Великой Отечественной войне?

— Таких жертв можно было бы избежать. Хотя на тот момент немецкая армия была лучшая в том смысле, что имела опыт широкомасштабных боевых действий. Немцы вообще всегда славились хорошей подготовкой. Но не забывайте, что самая большая и самая лучшая армия была в 40-м году у французов, тем не менее…

— Их вообще разорвали.

— Они легли, потому что была дана команда лечь под Германию.

— Кто мог приказать маршалам Жоржу, Питену и другим командующим?

— Очень просто. Государственные деятели - тоже, так сказать, достаточные мерзавцы. Там достаточно было рычагов, чтобы заставить командование действовать совершенно идиотским способом, что они и сделали. В результате проиграли в течение двух недель. Потому что если бы Франция не была побеждена, у Гитлера не было бы ресурсов для нападения на Советский Союз.

— Какие все-таки уроки мы, а самое главное — наш президент, политики и генералитет должны извлечь?

— Прежде всего, самый главный урок: никогда, ни при каких обстоятельствах не доверять Западу. Ни на йоту.

— Обманут?

— Обманут. Вот это самый главный урок. Никогда ни при каких обстоятельствах. Любое их слово — это мерзопакость и вранье. А генералитет всегда должен быть наготове, равно, как и войска.

Я последнюю нотку поставлю. 22 июня 1941 года случилась великая трагедия для нашего народа. Но 22 июня 1945 года тоже был знаменательный день. В этот день Иосиф Виссарионович подписал приказ о подготовке и проведении великого Парада Победы.

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Интервью к публикации подготовил Юрий Кондратьев

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