Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Эмиграция Россия Советское наследие
Автор Саид Гафуров

Битва экономик Германии и СССР

Наследие » Советское наследие

Генеральный директор Института проблем энергетики, знаменитый ядерщик, доктор экономических наук Булат Нигматуллин в эфире видеоканала Pravda. Ru рассказал об экономической составляющей победы СССР в Великой Отечественной войне. Также Булат Искандерович коснулся темы возможного начала третьей мировой войны, которая наверняка будет ядерной.

Сколько стоила война? Сейчас она дешевле. Экономики СССР и Германии в Великой Отечественной войне
Источник: фотоархив Pravda. Ru

— Булат Искандерович, когда учили истории КПСС, говорили, что Великая Отечественная война подтвердила преимущество социалистической экономической системы над государственным капитализмом Германии. Можем ли мы в деидеологизированном мире подтвердить это суждение?

— Ну ведь победила, это факт. Была наша плановая директивная экономика и их рыночная экономика, монополистичная, кстати. Немецкая экономика была очень монополизированная. У них был индикативный четырехлетний план. Но в очень тяжелых условиях поражений первого года войны мы смогли сразу начать обыгрывать экономику Германии. Сразу — начиная с 1941 года.

— И не только Германии. Там была объединенная Европа…

— Кстати, это в книге показано. Экономически против нас воевала не только Германия в границах 1939 года, то есть вместе с Австрией и частью территорий Чехии и Польши, но и вся объединенная Западная и Центральная Европа. Все. Немецкие союзники — Болгария, Румыния, Венгрия… Греция и другие оккупированные страны… И даже нейтральная Европа — четыре страны — Швеция, Испания, Португалия и Турция помогали Германии.

Через них проходили логистика. Даже из Соединенных Штатов шли нефтепродукты и сырье. Плюс сырье из самих этих стран. Из Швеции, например, одна треть железной руды по количеству импортировалось в Германию.

А мы в 1941 и в 1942 годах — почти одиночки. Только в 1943 началась помощь союзников — Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, программа ленд-лиз. Но самое главное, в книге показано количественное соотношение экономического потенциала, сколько вооружения производилось, начиная с 1940 года. В 1945 году Германия была уже разрушена и отвечает на вопрос, как и почему мы победили в Великой Отечественной войне и при условиях таких почти на грани поражения, военного поражения в 1942 году.

— Можно ли прийти к выводу, что две мировых войны показали, что в конечном счете выигрывает тот, у кого сильнее экономика?

— Экономика Германии была сильнее.

— Тем более — объединенной Европы.

— Да, хотя в 1940 году потенциал Германии без союзников и оккупированных территорий и Советский Союз был примерно равный. ВВП рассчитывались под руководством профессора Харисона в Кембриджском университете, сравнивались экономики стран — главных участников Второй мировой войны. У СССР ВВП был на 8 процентов больше, но за счет оккупированных территорий, конечно, он уже намного больше был у Германии.

Я сравнивал по-другому — реально произведенные основные товары — показатели топливно-энергетического комплекса: уголь, энергия, нефть, топливо. Дальше я сравнивал прокат металлов и объем парков металлорежущих станков, это, по сути дела, производственные мощности. Они в 40-м году и дальше у нас существенно был ниже.

Уголь, прокат черного металла и производство электроэнергии — процентов на 30-40 меньше, чем в Германии. Но жидкого топлива в СССР производилось в три раза больше. Вот те самые 8 процентов ВВП.

Для сравнения важны основные базовые вещи, без которых вообще бессмысленно дальше рассматривать. Прокат черных металлов — это все вооружение и боеприпасы. Электроэнергия влияет на весь промышленный потенциал. Производство электроэнергии — на угле либо на жидком топливе. Моторное топливо — двигатель внутреннего сгорания…

Потом — начиная с середины войны, уже после перелома, какие-то частичные добавки мы получали по ленд-лизу или открывали собственные производства. Немцы получали со своих оккупированных территорий, с территорий союзников и нейтральных стран. Военная машина двигалась, производство вооружения было. И по количеству произведенного вооружения на этом промышленном потенциале видно, что мы просто начисто обыгрывали Германию. Просто в чистую выигрывали.

— То есть Вознесенский победил Шпеера?

— Сталин победил Гитлера и Шпеера. Вознесенский здесь в основном плановые вещи писал — военный план и экономический, народно-хозяйственный план 1941-1942 года. Но план. А вот собственно реализация и управление экономикой было в руках Сталина, в руках Государственного комитета обороны, который был создан на восьмой день после начала войны. Сначала там были — Сталин, Молотов, Малинков, Берия, Ворошилов, Микоян.

— Там ни одного экономиста получается.

— Потом уже в 1942 году в его состав вошел Вознесенский. Вся полнота власти, включая экономику, была у этого Комитета. Он за период войны выпустил 9 тыс. 500 постановлений. 7,5 постановлений в день. Они — очень точные, лаконичные, четкие, со сроками и ответственностью. Каждый член Государственного комитета по обороне отвечал за определенный участок, сам делал эти постановления и часто ставил факсимиле Сталина. И это был закон военного времени.

Вознесенский, как председатель Госплана и нарком, подчинялся этим постановлениям.

Во время войны был создан целый ряд наркоматов: танковой промышленности, боеприпасов, авиационной промышленности, артиллерии и минометов. А уже на третий день войны был организован Совет по эвакуации. Сразу! — Вот это гениальное решение. Да, профукали и проиграли начало войны. Это, конечно, неожиданно было для Сталина — вероломное нападение Германии.

Но сразу же после начала создан войны Совет по эвакуации. И уже на следующий день директор завода "Уралмаш" Музруков записал в дневнике, что обсуждалась эвакуация заводов Ленинграда и организация производства на Урале. Сразу же началась эвакуация заводов с Украины, юга и центра России. В течение 4-5 месяцев было эвакуировано 12 млн человек.

Мы потеряли больше половины генерирующих мощностей. Но тут же началось мощное масштабное строительство генерирующих мощностей на Урале, в Казахстане, Сибири. У нас уровень производства электроэнергии составлял 40 процентов по сравнению с Германией, потом 50 процентов. А произвели вооружения в 1942 году мы суммарно в 3 раза больше.

— В чем причина? Преимущество социалистической экономики?

— Было несколько моментов. Немцы в 1942 году не наращивали военное производство. Наоборот. Уже в 1941 году они считали, что война выиграна, и прекратили производство боеприпасов, взрывчатки. Запаса хватит на 1942 год, а дальше не надо. Чего там сильно напрягаться?… А у нас через неделю после начала войны было решение Президиума Верховного совета об увеличении продолжительности рабочего дня до 11 часов и без отпусков. В Германии 8-часовой рабочий день был до 1944 года.

Мужчины ушли на фронт, но у нас их заменили женщины. Около миллиона подростков 14-17 лет работало. Число работников в промышленности и строительстве в 1940 году было — 12 млн., в Германии — 10 млн. В 1942 году у нас — 8 млн., в Германии — 10 млн, из них 10-12 процентов — иностранные граждане и военнопленные, в 1944 году — они уже 20 процентов составляли. Меньшим количеством людей, меньшими ресурсами, но собрав главное в цель: все для фронта, все для победы, только вооружение, мы произвели оружия в три раза больше.

А немцы думали, что все — победа в кармане, они раскрутились только в 1944 году, произвели оружия в 3-4 раза больше, чем в 1941 году. В 1944 году была тотальная мобилизация, но было уже поздно. Мы уже научились делать оружие и воевать, производили оружия больше, чем терялось на поле брани. И этим самым мы экономически и обыграли Германию. И стратегически.

— Все-таки войну экономикой можно выиграть или нет?

— Вот ту войну — только экономикой.

— А вообще? Сейчас?

— А сейчас война быстротечной будет. Сейчас война не может длиться годами. Сегодня такие вооружения быстрого глобального действия. Сегодня к войне нужно готовиться, чтобы не пропустить первого удара. Если, не дай Бог, начнется война между великими державами, конечно, это будет поражение всех. И поэтому мы должны постоянно держать баланс средств нападения и защиты.

— Вы про вашу атомную отрасль?

— И про атомную, в первую очередь. Потому что самый дешевый способ сохранения баланса — это атомное оружие. Нужно его постоянное усовершенствование. Это самый дешевый способ. Оружие становится более мощное и точное, но меньших размеров, появляются более эффективные средства доставки, чтобы преодолеть ПВО. И надо всегда помнить об оружии возмездия. Даже если мы первый удар пропустим, всегда достигнет возмездие. Это всегда обязательно должно быть.

— Мне нравится фраза, что атомная бомба — оружие слабых. То есть оно нужно тем, у кого нет превосходства в обычных вооружениях.

— Я бы сказал, атомная бомба — самый дешевый способ защиты от войны.

Читайте также:

У России есть "ядерный сюрприз" для США

Великая Победа — у каждого своя…

Города-герои — 12 столпов Великой Победы

Интервью к публикации подготовил Юрий Кондратьев

Беседовал

Лавров рассказал о судьбе Курил и мире с Японией Лавров рассказал о судьбе Курил и мире с Японией

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

Сколько стоила Победа?
Темы СССР война Сталин экономика Вторая мировая война Великая Отечественная война
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"
Советское наследие
Битва экономик Германии и СССР
Вредители и болезни
Как ухаживать за кожей рук после работ на даче
Новости Все >
Новый смертельно опасный вирус обнаружен в Китае
В Узбекистане признали целителей и знахарей официальными медиками
Архитекторы показали проект самого высокого небоскреба в Поднебесной
Дольщики незаконно построенных жилых комплексов в Сочи просят не сносить их дома﻿﻿
СМИ: пенсионерка умерла после неправильного лечения в трех больницах
Мэр Гданьска умер после удара ножом в сердце
Особый тип ожирения приводит к усыханию мозга
Dexit: Германия может выйти из Евросоюза
Соцопрос: россияне экономили даже на новогоднем столе
Лукашенко назвал кризис в Донбассе "недоразумением"
Сейчас читают
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Газ
Китай торгуется с "Газпромом". Кто уступит?
Как нашу экономику воспринимают на Западе
Правила игры
Как нашу экономику воспринимают на Западе Видео 
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир. Новости мира
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Читательский топ
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Катастрофа иранского Boeing-707: пилот посадил лайнер на жилой район
"Петра Войкова коварно оклеветали"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советское наследие
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Советское наследие
Дело Кольцова: трагедия одного доноса
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Евросоюз
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Мир. Новости мира
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Военные новости
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов

Во многих российских продуктовых магазинах появились новые упаковки куриных яиц. С девятью яйцами вместо столь привычных нам десяти.

Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советского солдата гнобят, потому что боятся
Советское наследие
Советского солдата гнобят, потому что боятся
Общество
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Советское наследие
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Любовь Степушова Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле? Любовь Степушова Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой Игорь Буккер
Комментарии
Спасатель рассказал, что спасет Россию от взрывов бытового газа
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Лавров рассказал о судьбе Курил и мире с Японией
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Спасатель рассказал, что спасет Россию от взрывов бытового газа
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Провинциальная чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Нобелевского лауреата лишили званий из-за сомнений в уме чернокожих
Лукашенко назвал кризис в Донбассе "недоразумением"
Dexit: Германия может выйти из Евросоюза
Соцопрос: россияне экономили даже на новогоднем столе
Лавров рассказал о судьбе Курил и мире с Японией
Ученые: "Не пошел ко врачу - увеличил риск смерти"
Dexit: Германия может выйти из Евросоюза
Лавров рассказал о судьбе Курил и мире с Японией
История и современность Все >
Борис I: как русский стал королем Андорры
Борис I: как русский стал королем Андорры
Пять недооцененных российских изобретений
Пять недооцененных российских изобретений
Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
Почему ФСБ закрыла заседание по украинским морякам
Почему ФСБ закрыла заседание по украинским морякам
Интересные факты об оружии
Интересные факты об оружии
Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера
Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Турция стягивает войска к границе с Сирией
Почему Павел I помешал Суворову уйти в монастырь
Почему Павел I помешал Суворову уйти в монастырь
Чудо, спасшее обитель: как защитники святыни русских отбились от поляков
Чудо, спасшее обитель: как защитники святыни русских отбились от поляков
Взрыв газа в Шахтах: газ хуже теракта?
Взрыв газа в Шахтах: газ хуже теракта?
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Отказ от курения - шаг к здоровой жизни. Часть 1
Отказ от курения - шаг к здоровой жизни. Часть 1
Исследователи Израиля: пробиотические йогурты бесполезны для кишечника
Исследователи Израиля: пробиотические йогурты бесполезны для кишечника
Новые ароматы от Armani
Новые ароматы от Armani
Ксения Собчак употребляет мат в своем "Инстаграме"
Ксения Собчак употребляет мат в своем "Инстаграме"
Без врачей человек рискует жизнью
Без врачей человек рискует жизнью
7 советов по сокращению расходов на свадьбу Часть 1
7 советов по сокращению расходов на свадьбу Часть 1
Бузова платит 100 тыс. рублей в сутки за отдых на Мальдивах
Бузова платит 100 тыс. рублей в сутки за отдых на Мальдивах
Общие антибиотики увеличивают риск выкидыша в два раза
Общие антибиотики увеличивают риск выкидыша в два раза
Ученые: от опасных болезней спасут 25 грамм клетчатки в день
Ученые: от опасных болезней спасут 25 грамм клетчатки в день
Мужское Все >
Маленьких безбилетников запретят высаживать из транспорта
Маленьких безбилетников запретят высаживать из транспорта
Обнаружен ген супружеской верности
Обнаружен ген супружеской верности
Шторы в интерьере: выбираем свой стиль
Шторы в интерьере: выбираем свой стиль
Известковый налет: как бороться
Известковый налет: как бороться
Детская комната: советы по оформлению стен
Детская комната: советы по оформлению стен
Лайфхаки для домохозяек: выводим любые пятна с ковра
Лайфхаки для домохозяек: выводим любые пятна с ковра
Недоделки, которые портят весь ремонт
Недоделки, которые портят весь ремонт
Десять заповедей обретения мощной спины
Десять заповедей обретения мощной спины
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Ответ Порошенко: где томосы РПЦ и УПЦ
Ответ Порошенко: где томосы РПЦ и УПЦ
РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса
РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Поиск новых болеутоляющих привел ученых в глубины океана
Поиск новых болеутоляющих привел ученых в глубины океана
Астрономы поймали сигнал внеземной цивилизации
Астрономы поймали сигнал внеземной цивилизации
Ученые: имбирь может быть признан настоящим лекарством
Ученые: имбирь может быть признан настоящим лекарством
В Канаде в здании заброшенного госпиталя засняли неизвестно существо
В Канаде в здании заброшенного госпиталя засняли неизвестно существо
Ребенок умер, когда на кухне жарили рыбу
Ребенок умер, когда на кухне жарили рыбу
Здание театра "Сатирикон" планируют открыть в декабре 2019 года
Здание театра "Сатирикон" планируют открыть в декабре 2019 года
Резиденцию для тувинского Деда Мороза построят в 2019 году
Резиденцию для тувинского Деда Мороза построят в 2019 году
Кушайте клетчатку - будете здоровы!
Кушайте клетчатку - будете здоровы!
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ