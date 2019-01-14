Битва экономик Германии и СССР

Генеральный директор Института проблем энергетики, знаменитый ядерщик, доктор экономических наук Булат Нигматуллин в эфире видеоканала Pravda. Ru рассказал об экономической составляющей победы СССР в Великой Отечественной войне. Также Булат Искандерович коснулся темы возможного начала третьей мировой войны, которая наверняка будет ядерной.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

— Булат Искандерович, когда учили истории КПСС, говорили, что Великая Отечественная война подтвердила преимущество социалистической экономической системы над государственным капитализмом Германии. Можем ли мы в деидеологизированном мире подтвердить это суждение?

— Ну ведь победила, это факт. Была наша плановая директивная экономика и их рыночная экономика, монополистичная, кстати. Немецкая экономика была очень монополизированная. У них был индикативный четырехлетний план. Но в очень тяжелых условиях поражений первого года войны мы смогли сразу начать обыгрывать экономику Германии. Сразу — начиная с 1941 года.

— И не только Германии. Там была объединенная Европа…

— Кстати, это в книге показано. Экономически против нас воевала не только Германия в границах 1939 года, то есть вместе с Австрией и частью территорий Чехии и Польши, но и вся объединенная Западная и Центральная Европа. Все. Немецкие союзники — Болгария, Румыния, Венгрия… Греция и другие оккупированные страны… И даже нейтральная Европа — четыре страны — Швеция, Испания, Португалия и Турция помогали Германии.

Через них проходили логистика. Даже из Соединенных Штатов шли нефтепродукты и сырье. Плюс сырье из самих этих стран. Из Швеции, например, одна треть железной руды по количеству импортировалось в Германию.

А мы в 1941 и в 1942 годах — почти одиночки. Только в 1943 началась помощь союзников — Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, программа ленд-лиз. Но самое главное, в книге показано количественное соотношение экономического потенциала, сколько вооружения производилось, начиная с 1940 года. В 1945 году Германия была уже разрушена и отвечает на вопрос, как и почему мы победили в Великой Отечественной войне и при условиях таких почти на грани поражения, военного поражения в 1942 году.

— Можно ли прийти к выводу, что две мировых войны показали, что в конечном счете выигрывает тот, у кого сильнее экономика?

— Экономика Германии была сильнее.

— Тем более — объединенной Европы.

— Да, хотя в 1940 году потенциал Германии без союзников и оккупированных территорий и Советский Союз был примерно равный. ВВП рассчитывались под руководством профессора Харисона в Кембриджском университете, сравнивались экономики стран — главных участников Второй мировой войны. У СССР ВВП был на 8 процентов больше, но за счет оккупированных территорий, конечно, он уже намного больше был у Германии.

Я сравнивал по-другому — реально произведенные основные товары — показатели топливно-энергетического комплекса: уголь, энергия, нефть, топливо. Дальше я сравнивал прокат металлов и объем парков металлорежущих станков, это, по сути дела, производственные мощности. Они в 40-м году и дальше у нас существенно был ниже.

Уголь, прокат черного металла и производство электроэнергии — процентов на 30-40 меньше, чем в Германии. Но жидкого топлива в СССР производилось в три раза больше. Вот те самые 8 процентов ВВП.

Для сравнения важны основные базовые вещи, без которых вообще бессмысленно дальше рассматривать. Прокат черных металлов — это все вооружение и боеприпасы. Электроэнергия влияет на весь промышленный потенциал. Производство электроэнергии — на угле либо на жидком топливе. Моторное топливо — двигатель внутреннего сгорания…

Потом — начиная с середины войны, уже после перелома, какие-то частичные добавки мы получали по ленд-лизу или открывали собственные производства. Немцы получали со своих оккупированных территорий, с территорий союзников и нейтральных стран. Военная машина двигалась, производство вооружения было. И по количеству произведенного вооружения на этом промышленном потенциале видно, что мы просто начисто обыгрывали Германию. Просто в чистую выигрывали.

— То есть Вознесенский победил Шпеера?

— Сталин победил Гитлера и Шпеера. Вознесенский здесь в основном плановые вещи писал — военный план и экономический, народно-хозяйственный план 1941-1942 года. Но план. А вот собственно реализация и управление экономикой было в руках Сталина, в руках Государственного комитета обороны, который был создан на восьмой день после начала войны. Сначала там были — Сталин, Молотов, Малинков, Берия, Ворошилов, Микоян.

— Там ни одного экономиста получается.

— Потом уже в 1942 году в его состав вошел Вознесенский. Вся полнота власти, включая экономику, была у этого Комитета. Он за период войны выпустил 9 тыс. 500 постановлений. 7,5 постановлений в день. Они — очень точные, лаконичные, четкие, со сроками и ответственностью. Каждый член Государственного комитета по обороне отвечал за определенный участок, сам делал эти постановления и часто ставил факсимиле Сталина. И это был закон военного времени.

Вознесенский, как председатель Госплана и нарком, подчинялся этим постановлениям.

Во время войны был создан целый ряд наркоматов: танковой промышленности, боеприпасов, авиационной промышленности, артиллерии и минометов. А уже на третий день войны был организован Совет по эвакуации. Сразу! — Вот это гениальное решение. Да, профукали и проиграли начало войны. Это, конечно, неожиданно было для Сталина — вероломное нападение Германии.

Но сразу же после начала создан войны Совет по эвакуации. И уже на следующий день директор завода "Уралмаш" Музруков записал в дневнике, что обсуждалась эвакуация заводов Ленинграда и организация производства на Урале. Сразу же началась эвакуация заводов с Украины, юга и центра России. В течение 4-5 месяцев было эвакуировано 12 млн человек.

Мы потеряли больше половины генерирующих мощностей. Но тут же началось мощное масштабное строительство генерирующих мощностей на Урале, в Казахстане, Сибири. У нас уровень производства электроэнергии составлял 40 процентов по сравнению с Германией, потом 50 процентов. А произвели вооружения в 1942 году мы суммарно в 3 раза больше.

— В чем причина? Преимущество социалистической экономики?

— Было несколько моментов. Немцы в 1942 году не наращивали военное производство. Наоборот. Уже в 1941 году они считали, что война выиграна, и прекратили производство боеприпасов, взрывчатки. Запаса хватит на 1942 год, а дальше не надо. Чего там сильно напрягаться?… А у нас через неделю после начала войны было решение Президиума Верховного совета об увеличении продолжительности рабочего дня до 11 часов и без отпусков. В Германии 8-часовой рабочий день был до 1944 года.

Мужчины ушли на фронт, но у нас их заменили женщины. Около миллиона подростков 14-17 лет работало. Число работников в промышленности и строительстве в 1940 году было — 12 млн., в Германии — 10 млн. В 1942 году у нас — 8 млн., в Германии — 10 млн, из них 10-12 процентов — иностранные граждане и военнопленные, в 1944 году — они уже 20 процентов составляли. Меньшим количеством людей, меньшими ресурсами, но собрав главное в цель: все для фронта, все для победы, только вооружение, мы произвели оружия в три раза больше.

А немцы думали, что все — победа в кармане, они раскрутились только в 1944 году, произвели оружия в 3-4 раза больше, чем в 1941 году. В 1944 году была тотальная мобилизация, но было уже поздно. Мы уже научились делать оружие и воевать, производили оружия больше, чем терялось на поле брани. И этим самым мы экономически и обыграли Германию. И стратегически.

— Все-таки войну экономикой можно выиграть или нет?

— Вот ту войну — только экономикой.

— А вообще? Сейчас?

— А сейчас война быстротечной будет. Сейчас война не может длиться годами. Сегодня такие вооружения быстрого глобального действия. Сегодня к войне нужно готовиться, чтобы не пропустить первого удара. Если, не дай Бог, начнется война между великими державами, конечно, это будет поражение всех. И поэтому мы должны постоянно держать баланс средств нападения и защиты.

— Вы про вашу атомную отрасль?

— И про атомную, в первую очередь. Потому что самый дешевый способ сохранения баланса — это атомное оружие. Нужно его постоянное усовершенствование. Это самый дешевый способ. Оружие становится более мощное и точное, но меньших размеров, появляются более эффективные средства доставки, чтобы преодолеть ПВО. И надо всегда помнить об оружии возмездия. Даже если мы первый удар пропустим, всегда достигнет возмездие. Это всегда обязательно должно быть.

— Мне нравится фраза, что атомная бомба — оружие слабых. То есть оно нужно тем, у кого нет превосходства в обычных вооружениях.

— Я бы сказал, атомная бомба — самый дешевый способ защиты от войны.

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Интервью к публикации подготовил Юрий Кондратьев

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