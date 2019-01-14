Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Россия Эмиграция Советское наследие
Автор Игорь Буккер

"Не читайте книгу, начинающуюся с фразы..."

Наследие » Советское наследие

Почему враги России хотят лишить нас Великой Победы? Как "делается история", в том числе наша, российская, на Западе? Именно "делается" - какими методами, как реально это происходит? А ведь все лежит на поверхности. Историк Третьего рейха, писатель Константин Залесский побывал в видеостудии Pravda.Ru и рассказал о новейших исторических мифах.

История победы над фашизмом переписывается мозгляками. Кто переписывает историю победы над фашизмом
Фотоархив Pravda.ru

Примерно к 90-м годам прошлого века в общем и целом мировая историческая наука устаканилась. То есть было сформировано общее мнение о Второй мировой войне, о том, кто и какой вклад внес в победу. К концу прошлого века вскрыли очень большой пласт документов. И после этого вдруг неожиданно пошла ревизия. Причем в значительной степени это была не инициатива со стороны исторического сообщества. Это была инициатива политиков. Условно говоря, был политический заказ. Потому что на Западе (у нас немножко другая система академической науки) очень многие историки, очень многие институты работают на грантовой англо-американской, англо-саксонской системе.

Довольно долго пришлось ломать германскую науку. Сейчас ее в принципе сломали и пошла тенденция ревизии войны. В чем главный смысл такой ревизии? Во-первых, виновниками войны называют не только Германию, но и Советский Союз. Во-вторых, на Западе в последние 20 лет стала популярной тема "маленького человека на войне". Вроде бы ничего, вроде бы интересно. Мы смотрим как человек, обычный гражданин, рядовой солдат, живет на войне. Но с другой стороны, здесь замешана большая политика. Почему? Потому что показывается: война — это ужас. С этим мы все согласны. Но это только ужас. Это ужас для всех. Если ужас для всех, то нет героизма. Потому что война — это настолько страшное явление, что места для героизма, места для подвига там нет. Это грязно, это грубо, это ужасно. Соответственно, раз нет героизма, значит, нет и Великой Победы.

То есть, есть победа над фашизмом, но она не "Великая". Ну, а далее по тексту — переход от войны к так называемой "оккупации Восточной Европы". Соответственно, выдвижение на первый план коллаборационизма, различных националистических движений. Все полностью переворачивается с ног на голову, естественно, следующий этап — основной вклад в победу внесен не Советским Союзом, а западными странами. Почему? Далее идут разные теории.

Например, у Норманна Дэвиса (Ivor Norman Richard Davies — британский историк. — Ред.) есть очень интересная теория. Он говорит: Советский Союз внес большой вклад, главный вклад в победу над нацистской Германией, но Советский Союз не освобождал Восточную Европу, он ее захватывал. А вот англо-американцы освобождали Западную Европу. Все ставится с ног на голову. Это по большому счету не исторические концепции. Это историко-политические, когда над историей довлеет политика.

В принципе все понятно — нужно у Советского Союза, у России, отнять Великую Победу. Дело все в том, что праздник Великой Победы, а он действительно великий, у нас один такой. Случайно ли, специально ли получилось так, но больше у нас нет таких праздников. А ведь в истории у нас было много побед. Причем побед, в ряде случаев, на уровне Великой Победы. Когда мы отбились от нашествия Наполеона, ведь вопрос стоял тоже о существовании России как государства. Получается, что, с одной стороны, мы эту память возвеличиваем, но с другой стороны - попадаем в уязвимую ситуацию: у нас один праздник, и бить-то можно именно по нему.

Историки на Западе получают определенный заказ и финансирование на свои исследования. Когда идет заявка на финансирование, то там указывается цель — доказать то-то, то-то и то-то. Конечно, есть историки, придерживающиеся традиционных направлений. Мало того, в Германии еще не окончательно добили направление Франца Фишера, который победил своих оппонентов в фактически 15-летней войне. Причем с ним боролись не только германские историки. С ним боролся весь германский истеблишмент.

В прошлом году отмечалось столетие начала Первой мировой войны. До этого тоже было все нормально. И вдруг стали писать, что Первую мировую войну начала Россия вместе с Германией. Потом следующий этап — Русско-японскую войну начала Россия, а не Япония. Япония нанесла превентивный удар. И уже получается, что все войны в прошлом столетии начинала Россия. Это соответствует истории? Нет, это не соответствует истории. Это опровергается любыми документами.

Есть историки-традиционалисты, есть неонацисты, есть ревизионисты, есть нормальные историки. В принципе не плохо, что у нас их переводят. Хотя, по большому счету, надо сказать, зарубежные авторы слабые, когда речь идет о нас. Когда англичане пишут об Англии или когда французы пишут о Франции, здесь действительно очень много интересного. Когда немцы пишут о Германии, там все очень интересно, там очень много нового, новые концепции. В работах наших историков значительно больше документальных подтверждений и много разных концепций, касающихся отечественной истории.

Я работал какое-то время в издательстве и спрашивал свое руководство: "Скажите, а зачем мы переводим книги, предположим, Энтони Бивора (Antony Beevor — британский историк. — Ред.)? Зачем мы переводим книги там еще какого-то неизвестного автора? Ведь у нас тоже есть хорошие историки. Тем более, что Бивора у нас не знает никто. Поставьте книгу Бивора на полку в магазине, за имя Бивор ее никто не купит, потому что никто не знает Бивора". Мне объясняли, что так будет дешевле и т.д. Словом, подход издателя - это не подход историка. Это подход человека, который хочет получить прибыль. Я работал в издательстве и курировал там книги о военной истории. Мне было очень тяжело пробивать книги более-менее нормальные. Знаете, почему у нас издают мало книг немецких авторов? Не потому что в Германии мало печатают, а потому что наши литературные агентства работают, прежде всего, с книгами на английском языке. Это примитивно. Один мой французский знакомый (он, кстати, занимает очень объективную позицию по поводу Второй мировой войны) предложил ряд своих книг, но наши издатели не захотели связываться.

Геббельс был великим пропагандистом. Он строил всю свою пропаганду на сознательном передергивании. Им заложено такое количество бомб замедленного действия, которые действуют до сих пор, что просто диву даешься. Когда читаешь его дневники, там можно найти все сегодняшние обвинения в адрес России. Все берется оттуда. Все эти нападки, включая изнасилования немок солдатами Красной армии, — оттуда. Вся работа уже сделана. Искать, в общем, не надо.

Что касается Сталина, сейчас, в общем и целом, критика в его адрес продолжается, но не в такой большой степени, как десятилетиями раньше. В послевоенный период, примерно в 1960-е годы, был очень сильный интерес к роли личности в истории. Сейчас эта волна пошла уже на спад и сменилась, как я уже говорил, интересом к роли маленького человека.

Что касается соотношения потерь вермахта и Красной армии, то, по большому счету, сейчас эта тема уже ушла в публицистику. Немецкий военный историк и подполковник в отставке Рюдигер Оверманс (Rüdiger Overmans. — Ред.) сделал очень серьезную большую работу по потерям немцев. (См. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg - "Военные потери Германии во Второй мировой войне". - Ред.) У нас была и Кривошеевская работа, и было еще несколько работ, которые дали другие данные, не те, которые у кандидата военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева, а немножко больше. Но обосновано больше. Если у Кривошеева порядка восьми миллионов потерь в вооруженных силах, то в других работах аналогтчные потери доходят до 11 миллионов. В принципе, все это уже более-менее уравновешено.

Сейчас одна из самых спросовых тем — тема военнопленных. И немецких здесь, и наших там. Она имеет большую популярность именно с точки зрения маленького человека. То есть не взгляд свысока: сколько вообще военнопленных погибло, - а трагедия "маленького человека", оказавшегося в плену, смерть в плену и т.д. То есть опять-таки уход от глобальной проблемы в более мелкую.

Национальный состав карательных батальонов, айнзацгрупп, то, что там было много украинцев, прибалтов и представителей других национальностей, эта тема сейчас не обсуждается. Раньше писали, это у нас писали. Понимаете, у нас-то писали, а на Западе об этом всегда писали не очень охотно, потому что, во-первых, за рубежом сохранились довольно большие группы эмигрантов, которые были тесно связаны прежде всего с антибольшевистским национальным движением. Имеются в виду украинцы, прибалты и прочие, которых не выдавали нам. Если русских еще частично выдавали, просто как бывших граждан СССР, казаков тоже выдавали, то националистов не выдавали принципиально. В общем и целом, их не выдавали как бывших граждан России, поскольку та или иная страна была присоединена накануне войны, поэтому еще не факт, что они граждане СССР и т.п. Поэтому их там довольно много осталось, остались те, кто ушел с немцами. Но с немцами, понятно, ушли-то в основном и те, кто принимал непосредственное участие в карательных акциях.

Исследованием антибольшевистского движения в странах Балтии и на Украине за рубежом занимались национальные диаспоры. Наибольшее количество исторических работ, скажем так, на 90 процентов по дивизии СС "Галичина", по действиям этих эсэсовцев, где выходили? В Канаде — на украинском и на английском языках. В Канаде проживает большая украинская диаспора, и эти книги там выходят. Соответственно, специалисты по грузинским восточным батальонам пишут свои книги не в Грузии, а в Европе. То же самое по прибалтам. И как там представят этих людей? Только героями. Когда читаешь книжку по грузинским восточным батальонам, написанную специалистом (сейчас он живет где-то за рубежом), просто диву даешься — там черным по-белому написано, что они чуть ли не решили исход всей Второй мировой войны.

На Западе вместо истории — политика, но на основе очень большого материала. Материал информационный там очень большой, но все это политика. Про расстрелы мирного населения, естественно, там нет ничего. Там описаны военные действия, штатные составы, принципы формирования воинских частей… Скажем так, какой-то вал, массив довольно большой информации. Понимаете, по большому счету часть фактов просто опускается. То есть они есть, но их просто не используют, о них просто не говорят.

Вот такой факт. Дивизия СС "Галичина" ("Галиция". — Ред.), когда ее наконец бросили в бой и она некоторое количество времени провела на фронте, где ее разбили и окружили, выход недобитых остатков из окружения современная украинская историография выдает за выдающуюся победу. Хотя из записок, поданных своему командованию командиром этой дивизии бригадефюрером и генерал-майором Ваффен СС Фрицем Фрайтагом (командир с 5 сентября 1944 года до 24 апреля 1945 года; SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Fritz Freitag.- Ред.), следует, что эти люди не умеют воевать: эти люди — стадо баранов, позор тому человеку, который назначил меня, боевого генерала, командовать этим сбродом, что они не достойны называться людьми. Командир дивизии "Галичина" в своей докладной записке начальству пишет об этом совершенно открыто. Вот, пожалуйста, два разных подхода. Один — от командира дивизии, второй — от рядового состава.

И в заключение, главный совет от профессионального историка Константина Залесского: "Нужно пытаться уходить от политики, пытаться самому оценить. Это очень сложно, к сожалению, самому оценить. Читайте публицистику, но относитесь к ней очень критично. Публицистика должна дать только толчок не для чтения другой публицистики, а желательно, литературы, где есть ссылки, откуда это все взято. Потому что когда глава начинается с фразы "как хорошо известно…" — эту книгу можно сразу не читать. Потому что это обычное вранье".

Читайте также:

Издеваться над памятью - постыдно. И неумно

Германия хотела сделать из СССР музей

"Бессмертный полк": "Люди почувствовали, как это всех объединило"

Больше, чем просто парад

Великая Победа - у каждого своя...

Особый тип ожирения приводит к усыханию мозга Особый тип ожирения приводит к усыханию мозга

Встройте Наследие от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Правду.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

Почему День Победы хотят сделать Днем поражения?
Темы Запад Победа история Точка зрения
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
"Не читайте книгу, начинающуюся с фразы..."
Недвижимость
Покупка квартиры: что проверить в первую очередь﻿
Военные новости
США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"
Новости Все >
Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада
Новый смертельно опасный вирус обнаружен в Китае
В Узбекистане признали целителей и знахарей официальными медиками
Архитекторы показали проект самого высокого небоскреба в Поднебесной
Дольщики незаконно построенных жилых комплексов в Сочи просят не сносить их дома﻿﻿
СМИ: пенсионерка умерла после неправильного лечения в трех больницах
Мэр Гданьска умер после удара ножом в сердце
Особый тип ожирения приводит к усыханию мозга
Dexit: Германия может выйти из Евросоюза
Соцопрос: россияне экономили даже на новогоднем столе
Сейчас читают
Почему мурлыкают кошки
Вопрос-ответ
Почему мурлыкают кошки
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Интересное и полезное
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Читательский топ
Серафим Саровский: у каждого свой путь
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Катастрофа иранского Boeing-707: пилот посадил лайнер на жилой район
"Петра Войкова коварно оклеветали"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советское наследие
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Советское наследие
Дело Кольцова: трагедия одного доноса
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Евросоюз
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Мир. Новости мира
В рейтинге "самых умных стран" США обошли Россию
Военные новости
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов

Во многих российских продуктовых магазинах появились новые упаковки куриных яиц. С девятью яйцами вместо столь привычных нам десяти.

Как магазины скрывают подорожание продуктов
Советского солдата гнобят, потому что боятся
Советское наследие
Советского солдата гнобят, потому что боятся
Общество
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Советское наследие
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Любовь Степушова Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле? Любовь Степушова Соломон Соловьев Интеграторы и координаторы пространства - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой Игорь Буккер
Комментарии
"Не читайте книгу, начинающуюся с фразы..."
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Пенсионеры работают из-за одиночества и бедности
Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Пенсионеры работают из-за одиночества и бедности
Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Dexit: Германия может выйти из Евросоюза
Лавров рассказал о судьбе Курил и мире с Японией
Лавров рассказал о судьбе Курил и мире с Японией
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Спасатель рассказал, что спасет Россию от взрывов бытового газа
Пенсионеры работают из-за одиночества и бедности
США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"
Спасатель рассказал, что спасет Россию от взрывов бытового газа
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
История и современность Все >
Как сложилась судьба детей-гениев, о которых говорил весь мир
Как сложилась судьба детей-гениев, о которых говорил весь мир
Борис I: как русский стал королем Андорры
Борис I: как русский стал королем Андорры
США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"
США сделали Гавайи "кошмаром для Китая"
Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
Почему ФСБ закрыла заседание по украинским морякам
Почему ФСБ закрыла заседание по украинским морякам
Интересные факты об оружии
Интересные факты об оружии
Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера
Рурская операция: как союзники побеждали Гитлера
Почему Павел I помешал Суворову уйти в монастырь
Почему Павел I помешал Суворову уйти в монастырь
Чудо, спасшее обитель: как защитники святыни русских отбились от поляков
Чудо, спасшее обитель: как защитники святыни русских отбились от поляков
Взрыв газа в Шахтах: газ хуже теракта?
Взрыв газа в Шахтах: газ хуже теракта?
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР
Женское Все >
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Отказ от курения - шаг к здоровой жизни. Часть 1
Отказ от курения - шаг к здоровой жизни. Часть 1
Исследователи Израиля: пробиотические йогурты бесполезны для кишечника
Исследователи Израиля: пробиотические йогурты бесполезны для кишечника
Актриса Гринёва вспоминает о режиссере
Актриса Гринёва вспоминает о режиссере
Россияне экономили в новый год
Новые ароматы от Armani
Новые ароматы от Armani
Ксения Собчак употребляет мат в своем "Инстаграме"
Ксения Собчак употребляет мат в своем "Инстаграме"
Без врачей человек рискует жизнью
Без врачей человек рискует жизнью
Общие антибиотики увеличивают риск выкидыша в два раза
Общие антибиотики увеличивают риск выкидыша в два раза
Ученые: от опасных болезней спасут 25 граммов клетчатки в день
Ученые: от опасных болезней спасут 25 граммов клетчатки в день
Мужское Все >
Маленьких безбилетников запретят высаживать из транспорта
Маленьких безбилетников запретят высаживать из транспорта
Обнаружен ген супружеской верности
Обнаружен ген супружеской верности
Шторы в интерьере: выбираем свой стиль
Шторы в интерьере: выбираем свой стиль
Известковый налет: как бороться
Известковый налет: как бороться
Детская комната: советы по оформлению стен
Детская комната: советы по оформлению стен
Лайфхаки для домохозяек: выводим любые пятна с ковра
Лайфхаки для домохозяек: выводим любые пятна с ковра
Недоделки, которые портят весь ремонт
Недоделки, которые портят весь ремонт
Заблуждения о питании и тренировках
Заблуждения о питании и тренировках
Десять заповедей обретения мощной спины
Десять заповедей обретения мощной спины
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Ответ Порошенко: где томосы РПЦ и УПЦ
Ответ Порошенко: где томосы РПЦ и УПЦ
РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса
РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Еще четыре собаки, которые оставили след в истории
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Парикутин - грозный вулкан, выросший на кукурузном поле
Парикутин - грозный вулкан, выросший на кукурузном поле
Поиск новых болеутоляющих привел ученых в глубины океана
Поиск новых болеутоляющих привел ученых в глубины океана
В Приморском крае тигра Тихона покусали собаки
В Приморском крае тигра Тихона покусали собаки
Гражданам России пришлось экономить на новогоднем столе
Гражданам России пришлось экономить на новогоднем столе
Регина Тодоренко летала на самолёте даже во время беременности
Регина Тодоренко летала на самолёте даже во время беременности
В феврале в Японии будет представлен технологический бизнес РФ
В феврале в Японии будет представлен технологический бизнес РФ
Ученые: имбирь может быть признан настоящим лекарством
Ученые: имбирь может быть признан настоящим лекарством
В Канаде в здании заброшенного госпиталя засняли неизвестное существо
В Канаде в здании заброшенного госпиталя засняли неизвестное существо
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ