"Не читайте книгу, начинающуюся с фразы..."

Почему враги России хотят лишить нас Великой Победы? Как "делается история", в том числе наша, российская, на Западе? Именно "делается" - какими методами, как реально это происходит? А ведь все лежит на поверхности. Историк Третьего рейха, писатель Константин Залесский побывал в видеостудии Pravda.Ru и рассказал о новейших исторических мифах.

Фотоархив Pravda.ru

Примерно к 90-м годам прошлого века в общем и целом мировая историческая наука устаканилась. То есть было сформировано общее мнение о Второй мировой войне, о том, кто и какой вклад внес в победу. К концу прошлого века вскрыли очень большой пласт документов. И после этого вдруг неожиданно пошла ревизия. Причем в значительной степени это была не инициатива со стороны исторического сообщества. Это была инициатива политиков. Условно говоря, был политический заказ. Потому что на Западе (у нас немножко другая система академической науки) очень многие историки, очень многие институты работают на грантовой англо-американской, англо-саксонской системе.

Довольно долго пришлось ломать германскую науку. Сейчас ее в принципе сломали и пошла тенденция ревизии войны. В чем главный смысл такой ревизии? Во-первых, виновниками войны называют не только Германию, но и Советский Союз. Во-вторых, на Западе в последние 20 лет стала популярной тема "маленького человека на войне". Вроде бы ничего, вроде бы интересно. Мы смотрим как человек, обычный гражданин, рядовой солдат, живет на войне. Но с другой стороны, здесь замешана большая политика. Почему? Потому что показывается: война — это ужас. С этим мы все согласны. Но это только ужас. Это ужас для всех. Если ужас для всех, то нет героизма. Потому что война — это настолько страшное явление, что места для героизма, места для подвига там нет. Это грязно, это грубо, это ужасно. Соответственно, раз нет героизма, значит, нет и Великой Победы.

То есть, есть победа над фашизмом, но она не "Великая". Ну, а далее по тексту — переход от войны к так называемой "оккупации Восточной Европы". Соответственно, выдвижение на первый план коллаборационизма, различных националистических движений. Все полностью переворачивается с ног на голову, естественно, следующий этап — основной вклад в победу внесен не Советским Союзом, а западными странами. Почему? Далее идут разные теории.

Например, у Норманна Дэвиса (Ivor Norman Richard Davies — британский историк. — Ред.) есть очень интересная теория. Он говорит: Советский Союз внес большой вклад, главный вклад в победу над нацистской Германией, но Советский Союз не освобождал Восточную Европу, он ее захватывал. А вот англо-американцы освобождали Западную Европу. Все ставится с ног на голову. Это по большому счету не исторические концепции. Это историко-политические, когда над историей довлеет политика.

В принципе все понятно — нужно у Советского Союза, у России, отнять Великую Победу. Дело все в том, что праздник Великой Победы, а он действительно великий, у нас один такой. Случайно ли, специально ли получилось так, но больше у нас нет таких праздников. А ведь в истории у нас было много побед. Причем побед, в ряде случаев, на уровне Великой Победы. Когда мы отбились от нашествия Наполеона, ведь вопрос стоял тоже о существовании России как государства. Получается, что, с одной стороны, мы эту память возвеличиваем, но с другой стороны - попадаем в уязвимую ситуацию: у нас один праздник, и бить-то можно именно по нему.

Историки на Западе получают определенный заказ и финансирование на свои исследования. Когда идет заявка на финансирование, то там указывается цель — доказать то-то, то-то и то-то. Конечно, есть историки, придерживающиеся традиционных направлений. Мало того, в Германии еще не окончательно добили направление Франца Фишера, который победил своих оппонентов в фактически 15-летней войне. Причем с ним боролись не только германские историки. С ним боролся весь германский истеблишмент.

В прошлом году отмечалось столетие начала Первой мировой войны. До этого тоже было все нормально. И вдруг стали писать, что Первую мировую войну начала Россия вместе с Германией. Потом следующий этап — Русско-японскую войну начала Россия, а не Япония. Япония нанесла превентивный удар. И уже получается, что все войны в прошлом столетии начинала Россия. Это соответствует истории? Нет, это не соответствует истории. Это опровергается любыми документами.

Есть историки-традиционалисты, есть неонацисты, есть ревизионисты, есть нормальные историки. В принципе не плохо, что у нас их переводят. Хотя, по большому счету, надо сказать, зарубежные авторы слабые, когда речь идет о нас. Когда англичане пишут об Англии или когда французы пишут о Франции, здесь действительно очень много интересного. Когда немцы пишут о Германии, там все очень интересно, там очень много нового, новые концепции. В работах наших историков значительно больше документальных подтверждений и много разных концепций, касающихся отечественной истории.

Я работал какое-то время в издательстве и спрашивал свое руководство: "Скажите, а зачем мы переводим книги, предположим, Энтони Бивора (Antony Beevor — британский историк. — Ред.)? Зачем мы переводим книги там еще какого-то неизвестного автора? Ведь у нас тоже есть хорошие историки. Тем более, что Бивора у нас не знает никто. Поставьте книгу Бивора на полку в магазине, за имя Бивор ее никто не купит, потому что никто не знает Бивора". Мне объясняли, что так будет дешевле и т.д. Словом, подход издателя - это не подход историка. Это подход человека, который хочет получить прибыль. Я работал в издательстве и курировал там книги о военной истории. Мне было очень тяжело пробивать книги более-менее нормальные. Знаете, почему у нас издают мало книг немецких авторов? Не потому что в Германии мало печатают, а потому что наши литературные агентства работают, прежде всего, с книгами на английском языке. Это примитивно. Один мой французский знакомый (он, кстати, занимает очень объективную позицию по поводу Второй мировой войны) предложил ряд своих книг, но наши издатели не захотели связываться.

Геббельс был великим пропагандистом. Он строил всю свою пропаганду на сознательном передергивании. Им заложено такое количество бомб замедленного действия, которые действуют до сих пор, что просто диву даешься. Когда читаешь его дневники, там можно найти все сегодняшние обвинения в адрес России. Все берется оттуда. Все эти нападки, включая изнасилования немок солдатами Красной армии, — оттуда. Вся работа уже сделана. Искать, в общем, не надо.

Что касается Сталина, сейчас, в общем и целом, критика в его адрес продолжается, но не в такой большой степени, как десятилетиями раньше. В послевоенный период, примерно в 1960-е годы, был очень сильный интерес к роли личности в истории. Сейчас эта волна пошла уже на спад и сменилась, как я уже говорил, интересом к роли маленького человека.

Что касается соотношения потерь вермахта и Красной армии, то, по большому счету, сейчас эта тема уже ушла в публицистику. Немецкий военный историк и подполковник в отставке Рюдигер Оверманс (Rüdiger Overmans. — Ред.) сделал очень серьезную большую работу по потерям немцев. (См. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg - "Военные потери Германии во Второй мировой войне". - Ред.) У нас была и Кривошеевская работа, и было еще несколько работ, которые дали другие данные, не те, которые у кандидата военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева, а немножко больше. Но обосновано больше. Если у Кривошеева порядка восьми миллионов потерь в вооруженных силах, то в других работах аналогтчные потери доходят до 11 миллионов. В принципе, все это уже более-менее уравновешено.

Сейчас одна из самых спросовых тем — тема военнопленных. И немецких здесь, и наших там. Она имеет большую популярность именно с точки зрения маленького человека. То есть не взгляд свысока: сколько вообще военнопленных погибло, - а трагедия "маленького человека", оказавшегося в плену, смерть в плену и т.д. То есть опять-таки уход от глобальной проблемы в более мелкую.

Национальный состав карательных батальонов, айнзацгрупп, то, что там было много украинцев, прибалтов и представителей других национальностей, эта тема сейчас не обсуждается. Раньше писали, это у нас писали. Понимаете, у нас-то писали, а на Западе об этом всегда писали не очень охотно, потому что, во-первых, за рубежом сохранились довольно большие группы эмигрантов, которые были тесно связаны прежде всего с антибольшевистским национальным движением. Имеются в виду украинцы, прибалты и прочие, которых не выдавали нам. Если русских еще частично выдавали, просто как бывших граждан СССР, казаков тоже выдавали, то националистов не выдавали принципиально. В общем и целом, их не выдавали как бывших граждан России, поскольку та или иная страна была присоединена накануне войны, поэтому еще не факт, что они граждане СССР и т.п. Поэтому их там довольно много осталось, остались те, кто ушел с немцами. Но с немцами, понятно, ушли-то в основном и те, кто принимал непосредственное участие в карательных акциях.

Исследованием антибольшевистского движения в странах Балтии и на Украине за рубежом занимались национальные диаспоры. Наибольшее количество исторических работ, скажем так, на 90 процентов по дивизии СС "Галичина", по действиям этих эсэсовцев, где выходили? В Канаде — на украинском и на английском языках. В Канаде проживает большая украинская диаспора, и эти книги там выходят. Соответственно, специалисты по грузинским восточным батальонам пишут свои книги не в Грузии, а в Европе. То же самое по прибалтам. И как там представят этих людей? Только героями. Когда читаешь книжку по грузинским восточным батальонам, написанную специалистом (сейчас он живет где-то за рубежом), просто диву даешься — там черным по-белому написано, что они чуть ли не решили исход всей Второй мировой войны.

На Западе вместо истории — политика, но на основе очень большого материала. Материал информационный там очень большой, но все это политика. Про расстрелы мирного населения, естественно, там нет ничего. Там описаны военные действия, штатные составы, принципы формирования воинских частей… Скажем так, какой-то вал, массив довольно большой информации. Понимаете, по большому счету часть фактов просто опускается. То есть они есть, но их просто не используют, о них просто не говорят.

Вот такой факт. Дивизия СС "Галичина" ("Галиция". — Ред.), когда ее наконец бросили в бой и она некоторое количество времени провела на фронте, где ее разбили и окружили, выход недобитых остатков из окружения современная украинская историография выдает за выдающуюся победу. Хотя из записок, поданных своему командованию командиром этой дивизии бригадефюрером и генерал-майором Ваффен СС Фрицем Фрайтагом (командир с 5 сентября 1944 года до 24 апреля 1945 года; SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Fritz Freitag.- Ред.), следует, что эти люди не умеют воевать: эти люди — стадо баранов, позор тому человеку, который назначил меня, боевого генерала, командовать этим сбродом, что они не достойны называться людьми. Командир дивизии "Галичина" в своей докладной записке начальству пишет об этом совершенно открыто. Вот, пожалуйста, два разных подхода. Один — от командира дивизии, второй — от рядового состава.

И в заключение, главный совет от профессионального историка Константина Залесского: "Нужно пытаться уходить от политики, пытаться самому оценить. Это очень сложно, к сожалению, самому оценить. Читайте публицистику, но относитесь к ней очень критично. Публицистика должна дать только толчок не для чтения другой публицистики, а желательно, литературы, где есть ссылки, откуда это все взято. Потому что когда глава начинается с фразы "как хорошо известно…" — эту книгу можно сразу не читать. Потому что это обычное вранье".

Читайте также:

Издеваться над памятью - постыдно. И неумно

Германия хотела сделать из СССР музей

"Бессмертный полк": "Люди почувствовали, как это всех объединило"

Больше, чем просто парад

Великая Победа - у каждого своя...