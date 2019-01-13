"Петра Войкова коварно оклеветали"

История с переименованием станции метро "Войковская" не утихает. Аргументация переименования простая — станция носит имя "убийцы царской семьи". При этом в истории и деталях никто разбираться не хочет. Каким же человеком был Петр Войков? И почему вокруг него столько слухов? Об этом Pravda. Ru рассказывает историк спецслужб Александр Колпакиди.

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— Вы видели дело Петра Войкова? Откуда возникла версия, что настоящим именем Войкова было Пинхус Вайнер?

— Да, видел дело. И там написано: "малоросс". Никакой он не Пинхус. Мате его — Иванова, отец и дед из херсонских крестьян, переселившихся в Керчь, где он и родился. Его дед был верующим человеком и родившегося в день святого Лазаря сына назвал этим именем. Масса людей, зная, что Войков не Пинхус, все же продолжает писать — Пинхус. Как будто бы быть Пинхусом это преступление.

Думаю, скорее всего, эта версия о якобы настоящем имени возникла в среде нашей русской монархической эмиграции еще в 1920-е годы.

— А документов никаких?

— Никаких. Но знаете, что эта публицистика привела к тому, что уже во всех академических научных изданиях Войков значится Пинхусом. Это вообще какое-то безобразие. Этот процесс превращения православного крещеного человека в Пинхуса вызывает удивление. Еще большее удивление вызывает, зачем это сейчас муссировать? Бред!

В 1920-е годы сбежал советский дипломат, некий Георгий Беседовский, который опубликовал на Западе свои мемуары. Он одно время (около года) прослужил в нашем полпредстве в Варшаве под руководством Войкова. Ссылаясь на рассказы Петра Войкова, он опубликовал пространную главу, которая сейчас публикуется под названием "Мемуары Войкова".

Беседовский — доказанный факт — жулик и аферист. Пользуясь служебным положением, он украл деньги, когда сбежал из посольства. Он замещал посла, снял со счета крупную сумму в валюте и сбежал в Париж. Он промышлял тем, что публиковал фальшивые мемуары. Вот Беседовский, кстати, был евреем по национальности. Этот факт скрывал, хотя это не является чем-то предосудительным. Действительно, человек был необычайно одаренный. Он выпустил целый ряд мемуаров, которые получили широкое распространение, но начал он с Войкова.

— Но все-таки какая-то червоточинка была в Войкове?

— Нет, не было никакой червоточинки. Когда я стал заниматься этим персонажем, то подумал, что это действительно был прекрасный человек. В наше время таких людей просто нет. Посудите сами. Он родился в прекрасной семье. Мать его была с высшим образованием, что было редкостью в то время для женщин. Отец преподавал в училище, потом был инженером. Перед Петром Войковым возможность отличной карьеры. Он прекрасно учился, но в 15 лет вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП).

Причем, что интересно, вступил не в большевистскую, а в меньшевистскую. Его дважды выгоняли из гимназии, но он настолько хорошо учился, что дважды экстерном сдавал и закончил курс гимназии. Петра Лазаревича Войкова обвиняют в покушении на ялтинского градоначальника Ивана Анатольевича Думбадзе. Был такой крайне реакционный персонаж, которого страшно любил царь.

Напомню, что Ялта — очень важный город в царской России, потому что рядом была Ливадия, где отдыхала царская семья. Службе безопасности в этом городе тогда придавалось огромное значение.

— А там орудовал Войков?

— Да. Он вынужден был бежать из Керчи, его родители выгнали из дома за все обыски и аресты. Трагедия в семье: его младший брат, предварительно порезав портрет царя в гимназии, застрелился.

Надо сказать, мы сейчас плохо представляем себе то время. Войков вступил в партию в 1903-м году. В то время в целом ряде южных городов — в Киеве, в Екатеринославле, в Ростове — прошли массовые забастовки и были расстреляны рабочие. Он вступил в партию на фоне расстрелов рабочих демонстраций, а среди погибших было много женщин, девушек и детей. Никто о них не вспоминает. Никто не знает их имен.

Войков был членом боевой дружины, а на квартире у него оставалось две бомбы. Ему с четырьмя парнями поручили эти бомбы выбросить в степи. Он с тремя парнями эти бомбы вынес, а двое в пролетке их взяли и повезли на извозчике за город. Когда они проезжали по центральной улице Ялты, извозчик заметил полицейского, но сам не знал, кто едет с ним. Анархисты, увидев полицмейстера, бросили бомбы в него. Сами погибли, но извозчик был ранен и потом дал показания.

Никто никакого покушения не готовил. И это был не Думбадзе. Этот инцидент произошел за полгода до покушения. Двоих, которые выносили бомбу, арестовали. На них показал извозчик. Войков вынужден был бежать в Петербург, поступил на физмат Петербургского университета. Он прекрасно учился, все профессора и в России, и за границей, прочили ему блестящую научную карьеру, но вот он был помешан на "рабочем вопросе".

Петр Лазаревич считал, что рабочие живут плохо, что нельзя работать по 11 часов в день, что нельзя душить людей штрафами и так далее. Понятно, когда сами рабочие, типа Бабушкина или того же Белобородова, который несет главную ответственность за расстрел царской семьи, этим занимаются.

Войкову, как очень образованному человеку, к тому же активно участвовавшему в социалистическом движении в Швейцарии и Франции, сразу предложили пост замминистра. Он побыл на этой должности и увидел, что все конфликты и споры решаются только в пользу предпринимателей. То есть рабочих как гнобили, так и продолжают гнобить. И Войков уехал на Урал.

По приезде на Урал в августе 1918-го он вышел из партии меньшевиков и вступил в партию большевиков. У него было две партийные клички — "Петрусь" и "Интеллигент". И когда он вступил в партию большевиков, его сразу избрали председателем городской Думы, руководителем местных уральских профсоюзов и одновременно он попал в состав военно-революционного комитета (ВРК). Военно-революционный комитет — это орган, который должен был захватить власть на Урале. Как член ВРК Войков занимался снабжением.

— Все-таки ближе к расстрелу царской семьи…

— Как и все члены ВРК, Войков проголосовал за расстрел. Беседовский, который всю эту историю потом раздул, напишет, что Войков якобы лично расчленял трупы царской семьи, когда не смог кольцо снять с пальца, отрезал вместе с пальцем. Я понимаю, в то время люди в эмиграции могли в это поверить, но как сейчас в это верить, когда мы знаем воспоминания непосредственных участников тех событий.

— Но они могли умолчать?

— Нет, не могли, потому что когда они эти воспоминания оставляли в разное время, то это не было санкционировано.

— Потом подправить могли?

— Нет, нет, никто не мог, потому что им выгодно было, чтобы там Войков был. Им выгодно было сказать, что мы вместе с таким человеком убивали царскую семью. Белобородов был троцкист. Расстрелян в 1937-м году, Голощекин тоже расстрелян, а этот был герой. Ему памятники стояли, поэтому они не могли умолчать, что он там был.

Войкова не назвал ни Юровский, ни Никулин, ни Медведев, ни Кудрин. Будучи комиссаром по снабжению, Войков подписал бумагу о выделении кислоты, в которой потом якобы растворяли трупы царской семьи. Он их не убивал. Проголосовал — да, но и все!

— Так почему же его имя осталось на карте Москвы, в частности, метрополитена?

— Сейчас люди не понимают той жестокости. А понять надо, потому что этот факт вырывается из контекста истории. В то время во всех окружных городах без суда и следствия чехи и белогвардейцы убивали весь советский партактив, а не только большевиков. Все руководители городской администрации от Поволжья до Владивостока были уничтожены в течение нескольких дней без суда и следствия. Это разве не люди? Среди них, кстати, тоже были женщины.

Помните актрису Ольгу Аросеву? Так вот ее бабка была штыками заколота. За то, что эта 45-летняя женщина занималась просвещением. Никто не вспоминает про этих людей.

Главное, что я хочу сказать, вырывать из контекста убийство царской семьи и делать вокруг него некий культ — это безнравственно. Войков, между прочим, поразительной честности человек. Он погиб, как герой, на посту, будучи послом в Польше. Причем опять вранье, что его застрелил якобы монархист-белогвардеец, мстя за царскую семью. Убийца не был русским. Борис Коверда — западный белорус, по идеологии был близок к белорусским эсерам-националистам. Он застрелил, не мстя за царскую семью, потому что был республиканец.

Более того, этого человека сейчас превращают в героя и нигде не пишут, чем он занимался в годы Великой Отечественной войны. Догадайтесь?!

— Предатель, видимо.

— Служил в зондеркомманде. Почему об этом никто не говорит?

— Александр, вы как главный редактор издательства "Алгоритм", наверное чувствуете на что сейчас направлен читательский интерес? К какой исторической теме? Революция меньше интересует нашего читателя?

— Очень сложный вопрос. Дело в том, что у нас все, что написано о Революции, написано с белогвардейских позиций. Мы видели телепередачу с участием Сванидзе и Куригяна, Млечина и Кургиняна, и мы видели рейтинги голосования. Всегда с огромным перевесом побеждал Кургинян.

Можно говорить, что это голосуют одни сталинисты, но возникает вопрос, почему либералы не голосуют, почему монархисты не голосуют. Людям предлагают белогвардейскую трактовку истории. Лживую, фальшивую. Вот посмотрите, сколько книг написано о белом терроре в Крыму? Ужас! Все знают, что там расстреляно чуть не 120 тысяч белогвардейцев. В фильме у Никиты Михалкова вообще названа какая-то безумная цифра.

Но посмотрите, не так давно по большинству городов Крыма опубликовали эти приговоры. С фамилиями, причем не все, наверное, были расстреляны. Там насчитали семь с половиной тысяч человек.

— Тоже большая цифра.

— Очевидно, реальная цифра — где-то двенадцать, пятнадцать тысяч человек расстрелянных. Я из любопытства набрал в интернете — "Белый террор в Крыму". Вы знаете, я нашел одну статью, в которой не было ни одного имени и ни одной цифры и как бы не отрицалось, что был белый террор, но сколько они расстреляли, кого — неизвестно.

В свое время в книжном издательстве "Яуза" я выпускал книжку Алексея Литвина, казанского профессора, на эту тему, с таким же названием. Против него началась такая травля в интернете, вы себе представить не можете. Его просто затравили. И он сейчас даже боится презентовать эту книгу. Четко на личности перешли, на национальность перешли, и так далее. Разве это нормальная ситуация?

И возникает вопрос, а сколько реально в Крыму белые расстреляли? Должна быть объективная картина. И если есть тысяча статей и книг про красный террор в Крыму, вы хотя бы одну статью напишите про белый террор.

— Количество жертв сталинских репрессий ведь тоже уменьшилось по сравнению с перестроечными временами.

— Я вообще против того, чтобы делать бизнес на крови. Мне никогда не нравилась вся эта шумиха вокруг Холокоста. Да, убили огромное количество людей, но когда 70-летнего английского профессора сняли с самолета в Вене, чтобы посадить на три года за то, что он написал, что не шесть миллионов, а четыре с половиной. Я считаю, что это ни в какие ворота не лезет. Он же не отрицает сам факт убийства миллионов евреев. Спорьте, доказывайте, говорите, что он ошибается, но сажать за это…

У нас тоже сенатор какой-то предложил закон, чтобы карать за пропаганду сталинизма! Ну это вообще смешно.

— Пишут, что у вас были проблемы с опубликованием книг Бенито Муссолини.

— Да, ну это… Есть интересный момент. Мы опубликовали роман Геббельса "Михаэль", который он написал не будучи членом НСДП, не будучи членом партии. В романе нет никакой политики. По закону запрещена публикация трудов деятелей, но он не деятель на момент опубликования и написания романа. Там нет нацистской пропаганды.

Допустим, "Доктрина фашизма" Муссолини или "Майн Кампф" Гитлера — это труды. Там есть политическая программа.

Тут возникает вопрос, допустим, Кальтенбруннер в детстве написал маме стихотворение на день рождения, за это тоже будут судить? Зачем надо доводить все до абсурда? Роман Геббельса не запрещен ни в Англии, ни в Америке, ни в Израиле. Этот роман посвящен его другу, коммунисту, который вернулся с войны, поступил в университет, потом бросил, пошел на шахту и погиб на шахте во время обвала.

— Давайте вернемся к Войкову. Стоит ли переименовывать?

— Эта кампания мне напоминает то, что происходит на Украине, если не хуже. В конце концов, Сталин и Ленин для украинского народа — чужие дяди. Войков — геройский погиб. Коверда ему стрелял в спину, он повернулся и стал отстреливаться. А когда его отвезли в больницу, где он через два часа умер, то перед смертью успел сказать секретарю советского посольства: "Возьми из пиджака ключ от сейфа, чтобы, не дай бог, не забрали документы".

Умирая, Войков думал о документах. И умер, как герой, представляя державу, а не потому, что проголосовал вместе с другими за расстрел. Это его не красит, не красит депутатов, это не красит нашу страну. Войков погиб как герой. И то, что сейчас этого героя оплевывают, делают из него какого-то Пинхуса, торговца бриллиантами, вора, который обворовывал посольства, — все это вранье, основано на показаниях лжеца!

Кто-то должен сказать правду об этом человеке. От него отказались все. Коммунисты ничего не сказали в его защиту, а только предложили мораторий на 25 лет на запрет переименований. Собянин сказал, что народ не хочет тратить деньги на переименование и менять паспорта, и третье-десятое. Никто не говорит правды.