Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой

4 октября 1895 года в поселке Сабунчи Бакинской губернии Российской империи у Нины Степановны Кобелевой родился мальчик. Малыша назвали тевтонским именем Рихард, потому что его отцом был немецкий инженер Густав Вильгельм Рихард Зорге. По отцовской линии родной дедушка и оба двоюродных деда, один из которых был секретарем Карла Маркса, были профессиональными революционерами. Их дети и внуки, неся в себе бациллу революции для будущих поколений, сами являли собой пример филистеров-мещан.

Рихард Зорге. Фотоархив Pravda.Ru

Вполне буржуазная обстановка окружала мужавшего Рихарда уже в Германии, куда его семья вернулась из России. С началом войны, которую позже назовут Первой мировой, его германское Отечество ополчилось против Родины-Матери. Сначала Зорге был в окопах западного фронта, где все текло без перемен. Получив звание ефрейтора (как будущий фюрер), Рихард угодил в Галицию и готов был сражаться против соотечественников родной матери, но полученное им осколочное ранение сделало из него не только унтер-офицера, но и способствовало его переводу под стены Вердена.

Сохранились свидетельства того, что именно та война способствовала преображению сына немецкого мещанина-капиталиста в коммуниста, каковыми пребывали его отчаянные предки. Русский язык пригодится "советскому шпиону", хотя его кураторы владели неродным ему немецким, поскольку Muttersprache (буквально - "язык матери") у Зорге был все-таки русским. Чем хороша оказалась Великая Октябрьская революция — на нас тогда работал подлинный интернационал разведчиков. На тайную подрывную работу у государства находились деньги, но подавляющее большинство агентов работало не за страх, а за совесть.

До создания государства Израиль на службе у Советов числилось множество евреев из разных стран. После их число уменьшилось, но не катастрофически. На смену им, в частности, приходили немцы. Как в руководстве Российской империи немцев после революции заменили люди из местечек, в советской разведке лиц еврейской национальности начали теснить ребята и девчата из Интернационала. Рихард оказался одним из самых эффективных. Спросим сами себя: кто создает паблисити героям невидимого фронта? Ведь в отличие от актеров, коим требуется признание и аплодисменты, эти люди предпочитают наличие тени, если не сумерек.

Первыми раскололись французы, а не японская контрразведка или пресса. Собственно говоря, самураи поймали нашего разведчика абсолютно случайно. Провалы в этой тонкой работе случаются в основном по двум причинам. Либо предают "свои", либо госпожа Случайность ставит подножку и бросает лопатками на татами. В случае с Зорге сработали почти все "фишки". Что не сработало? Прежде всего японским специалистам так и не удалось расшифровать шифр советских разведчиков. Удалось несколько раз запеленговать передатчик, но не смысл переданного. Браво!

После заслуженного "отлично", ставим "двойку" за "поведение". У всех арестованных по "делу Зорге" были обнаружены почти стопроцентные доказательства их шпионской деятельности. Благодаря этому шифры были не взломаны, а просто прочитаны, как ребяческие японские иероглифы. Нынешнее прочтение подвига Рихарда Зорге достойно его геройской смерти от рук врагов. Тут и словословие об обмене героя на какого-то, на что якобы Сталин не пошел. Возможно, это выдумки Хрущева. Не будем наговаривать этого генсека, но в своей ненависти к Сталину он мог не только это придумать.

Шестидесятники рассказывали такую притчу: мол, "кукурузник" (ласковое прозвище Никиты Сергеевича) увидел какой-то замечательный иностранный фильм про "доктора Зорге" и взволновался не понарошку. Ставлю на кон маис, но Зорге был герой. Таки и дали посмертного героя. Далее "казус Зорге" раскрутил наш любимый Леонид Ильич. И пошло, поехало. Зорге — наше все, наш Штирлиц. И Рихард, рожденный русской матерью и немецким отцом, раздвоился, расстроился… Немец-русский, шпион-разведчик, наш — не-наш, герой-сволочь. Но точку тоже рано ставить. Как ни крути, но все равно всегда будут два Рихарда Зорге — Герой Советского Союза (посмертно) и крутой мужик (во всех смыслах). Читайте, завидуйте! У них таких героев никогда не было и вряд ли будут.

Читайте также: Рихард Зорге: ошибка легендарного разведчика